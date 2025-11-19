Microsoft и Nvidia инвестируют до $15 млрд в разработчика чат-бота Claude, он закупит мощности Azure на $30 млрд, чтобы конкурировать с OpenAI себя обязательство по приобретению вычислительных мощностей на сумму $30 млрд через облачный сервис Microsoft Azure, говорится в сообщении компаний. 18 ноября 2025 г. генеральный директор Micro

GitHub стремительно теряет независимость. Microsoft загоняет его сервера в облако Azure и пересаживает сотрудников с мессенджера Slack на Teams GitHub уходит в облака Хостинг ИТ-проектов GitHub намерен перейти на облачную инфраструктуру Azure с собственных серверов, которые размещены в сторонних дата-центрах, пишет The Verge. По информации The Verge, о планах по переносу инфраструктуры GitHub в облако Azure сотрудникам

Microsoft ввела санкции против армии Израиля. Ей теперь нельзя подключаться к сервисам облака Azure ерство обороны доступа к части применяемых им сервисов Microsoft. Как отмечает The Register, вместо Microsoft Azure система наблюдения теперь использует сервисы Amazon Web Services. Решение о п

Критическая «дыра» в Cisco бьет по Microsoft Azure, Amazon Web Services и облакам Oracle х действий в уязвимых системах. Под угрозой оказались облачные комплексы Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure и Oracle Cloud Infrastructure (OCI), по крайней мере, те из них, которые испо

Клиенты Microsoft угодили в искусно расставленный капкан. Миграция в облако Azure для них неизбежна онкурентоспособности сервисов Google Cloud Platform (GCP) и Amazon Web Services (AWS) в сравнении с Microsoft Azure, считают в Google и Amazon. Компании, имеющие зрелую вычислительную инфрастру

Слабая защита позволяет выжимать из чат-ботов Microsoft конфиденциальные данные Бот-болтун – находка для шпиона В облачной платформе Microsoft Azure Health Bot Service выявлена серьезная уязвимость, которая в теории позволяют злоумышленнику проникать в клиентские среды и скрытно перемещаться по ним и даже получать доступ к данным паци

Началась кампания по захвату аккаунтов в Microsoft Azure. Основная цель - высокопоставленные управленцы. ед (Cloud Security Response Team - CSRT) выявили сравнительно обширную фишинговую кампанию в облаке Microsoft Azure, целью которой регулярно становятся аккаунты, принадлежащие высокопоставленны

Облачная инфраструктура на Microsoft Azure может быть заражена «полностью необнаруживаемым майнером» нера для облачных сред. Эта идея очевидным образом должна вызвать напряжение как у облачных вендоров, так и у их клиентов. Предложенный экспериментальный криптомайнер злоупотребляет службой Microsoft Azure Automation, оставаясь невидимым. Эксперты SafeBreach заявили, что обнаружили сразу три новых способа запуска такого майнера. Один из них позволяет незаметно внедрить его в клиентскую сред

Microsoft в тупике. Она не может понять, как китайские хакеры взломали Exchange Online и Azure AD Нас взломали, но мы не знаем как Корпорация Microsoft опубликовала бюллетень, связанный с инцидентом, случившимся в середине июня 2023 г. Злоумышленникам удалось взломать аккаунты в Exchange Online и Azure Active Directory (AD) более двух десятков организаций, включая правительственные. Расследование позволило установить, что китайская кибершпионская группировка Storm-0558 добралась до почт

Softline купил крупного провайдера Microsoft Azure правительства и стартапов. G7 CR Technology специализируется на сервисах на базе облачной платформы Microsoft Azure. В том числе компания обеспечивает консалтинг по вопросам миграции, внедрения

Microsoft запретила добывать биткоины без письменного разрешения на всех своих онлайн-сервисах Вероятно, поправки к документу в первую очередь нацелены на бизнес-пользователей облачных сервисов Microsoft Azure. Прямой запрет на майнинг без получения письменного разрешения со стороны Mic

Обновление Ubuntu сломало облако Microsoft Azure виртуальных машин на базе операционной системы Ubuntu 18.04 столкнулись с отказом в работе в облаке Microsoft Azure. Судя по всему, источником сбоев стал один из компонентов Ubuntu. Проблемы на

Из Microsoft уволился топ-менеджер, который «поднял» облако Azure, но доводил подчиненных до слез твечал за распределенную сеть дата-центров Microsoft по всему миру. Том Кин распрощался с Microsoft Как отмечает The Register, к сфере ответственности Кина относились приведение инфраструктуры облака Azure к соответствию нормам европейского закона о персональных данных (GDPR), развертывание вычислительных мощностей для Azure в Китае, а также тендер Пентагона на построение военного об

В Microsoft Azure появилась «дыра», открывающая прямой путь к базам PostgreSQL Что там в чужих базах Эксперты по информационной безопасности корпорации Microsoft объявили об исправлении двух серьезных уязвимостей в облачном сервисе Azure. Эти баги позволяли получать доступ к чужим базам данным PostgreSQL. Уязвимости непосредственно скрывались в решении Flexible Server для баз данных Azure Database for PostgreSQL. В

Мультиоблачное решение Coster от Softline теперь может управлять расходами в MS Azure ролю за расходами мультиоблачных ИТ-ресурсов добавлена возможность управления затратами в облаке MS Azure. Теперь клиентам, использующим Azure, стала доступна функция разделения бюджетов

Из России сбежала Microsoft. Россияне остались без Windows, MS Office и Azure По всей видимости, в первую очередь ограничения коснутся именно их, но в данном случае пострадают, в основном, именно российские компании. Еще один популярный продукт Microsoft – это облачный сервис Azure. Он пользуется стабильно высоким спросом во всем мире, занимая на глобальном облачном рынке второе место с долей 21% после Amazon Web Services с его 32% (статистика Statista.com за III кв

Fujitsu запустила решение Primeflex для Microsoft Azure Stack HCI в технологическом центре Microsoft онстрационной зоны для ознакомления заказчиков и партнеров с интегрированной системой Primeflex для Microsoft Azure HCI в технологическом центре Microsoft в Москве. Демо-площадка предназначена

«Дыра» в Microsoft Azure годами раскрывала исходный код приложений, написанных на PHP, Python и Ruby С 2017 года В течение четырёх лет в Microsoft Azure App Service сохранялась ошибка, которая позволяла просматривать исходный код

Navicon первым в России получил специализацию Microsoft по аналитике в облаке Navicon получил специализацию Analytics on Microsoft Azure уровня Advanced. Она подтверждает глубокую технологическую экспертизу компани

Red Hat Ansible Automation Platform стала доступна в виде сервиса на платформе Microsoft Azure шений с открытым кодом, объявила о запуске сервиса Red Hat Ansible Automation Platform на платформе Microsoft Azure. Сервис построен на основе платформы Red Hat для автоматизации гибридного обл

Компании Asbis и Crayon представляют для тестирования серверное решение ECHO для работы с Azure Stack HCI ых технологий (HDD, SSD, NVMe) • Возможность расширения хранилища не только локально, но и в облако Microsoft Azure • Встроенная система резервного копирования в Microsoft Azure • Для ра

Microsoft заделала брешь в Azure, которая грозила клиентам потерей данных Оставаться в границах Корпорация Microsoft устранила уязвимость в Azure Container Instances, которая позволяла перехватывать контроль над чужими контейнерами. Уязвимость под названием Azurescape давала возможность злоумышленникам выполнять команды в контейнер

Брешь в облаке Microsoft Azure поставила под угрозу тысячи баз данных пользователей код и видеть результат его выполнения (целиком и в виде отдельных фрагментов). Критическая ошибка в Microsoft Azure позволяла захватывать аккаунты Успешная эксплуатация комбинации уязвимостей п

3Logic Group стала официальным поставщиком решений на платформе Microsoft Azure Stack HCI нтеграции с облачной экосистемой Microsoft. Решения Crusader Strive 720R теперь доступны в каталоге Microsoft Azure Stack HCI на официальном сайте компании Microsoft. Crusader Strive – это совр

DLP-платформа «Сёрчинформ» стала доступна в облаке Microsoft Azure нером Microsoft, а DLP-система защиты корпоративных данных «Сёрчинформ КИБ» была размещена в облаке Microsoft Azure. Это делает ее доступной для участников облачной экосистемы Microsoft во всем

DLP-платформа «СерчИнформ» стала доступна в облаке Microsoft Azure нером Microsoft, а DLP-система защиты корпоративных данных «СерчИнформ КИБ» была размещена в облаке Microsoft Azure. Это делает ее доступной для участников облачной экосистемы Microsoft во всем

Выручка Microsoft резко взлетела вопреки сокращению продаж Windows млрд, увеличившись на 18% по сравнению с предыдущим годовым отчетным периодом. Квартальная выручка Microsoft Azure взлетела на 51% год к году По итогам 12 месяцев операционная прибыль компании

Softline запустила продажу сервиса Cloudmaster в партнерстве с Microsoft я управления облаками Cloudmaster. С июля 2021 г. новый облачный сервис будет доступен для клиентов Microsoft Azure в marketplace облачного провайдера наряду с другими. Таким образом, компании,

Crayon помогает осуществить миграцию SAP-систем сети «Винлаб» в Microsoft Azure Crayon объявляет о запуске проекта по миграции инфраструктуры SAP на облачную платформу Microsoft Azure в сети супермаркетов «Винлаб». С помощью данного проекта компания планирует у

HPE расширяет возможности HPE GreenLake prise объявила о расширении возможностей своей платформы HPE GreenLake, которая теперь поддерживает Microsoft Azure Stack HCI и Microsoft SQL Server. Новые облачные сервисы обеспечивают гибкост

Softline обеспечила ISAS решением на базе сервисов Microsoft Azure и служб Powerplaform я компании Institute of Sales Activity Statistics (Казахстан) решение ISAS Pro 2.0 на базе сервисов Microsoft Azure, служб Powerplaform и Microsoft 365, позволяющее заказчику осуществлять монит

Microsoft представила обновления своих ИБ-решений Microsoft представила обновления различных продуктов и услуг для обеспечения кибербезопасности пользователей. Например, поддержка Linux в Microsoft Defender, новые функции Azure Active Directory, интеграция Microsoft Teams с Azure Sentinel и др. Недавно Microsoft анонсировала запуск функций беспарольной аутентификации и временных паролей (Temporary Access

Microsoft внезапно закрывает «облачный Ethereum», которым пользуются JPMorgan, Starbucks и Xbox Закрытие Azure Blockchain Облачный сервис Microsoft Azure Blockchain вскоре прекратит свою работу. Соответствующее предупреждение появилось на портале технической документации компании (Microsoft

Microsoft Azure Sentinel предоставит заказчикам возможность использовать данные Group-IB Threat Intelligence & Attribution Microsoft и Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак и расследовании высокотехнологичных преступлений, сообщили об успешной интеграции Azure Sentinel, облачного решения для управления информационной безопасностью, с системой исследования и атрибуции кибератак Group-IB Threat Intelligence & Attribution (TI&A). Компания Group-IB

Решения Fujitsu PRIMEFLEX для Microsoft Azure Stack HCI ит полный спектр приложений для удаленного управления всей гиперконвергентной инфраструктурой через Microsoft Azure. Семейство Fujitsu PRIMEFLEX В список доступных инструментов в составе Fujits

Forrester TEI: Azure Security Center обеспечивает 219% рентабельности за три года Исследование, проведенное компанией Forrester Consulting, показало, что Azure Security Center позволяет снизить расходы на защиту от угроз в масштабе всей системы, упрощает управление системой безопасности, а также повышает эффективность операционных центров безопа

SAS обеспечила бесшовную интеграцию между Microsoft Azure и SAS Viya портфель продвинутых аналитических решений: SAS Viya и некоторые отраслевые решения SAS уже есть на Microsoft Azure Marketplace. К концу года и в будущем на облачной платформе Microsoft Azur

Коммуникационные сервисы Infobip стали доступны пользователям Microsoft Azure Infobip, разработчик коммуникационных решений для бизнеса, запустил сервис Conversations в качестве омниканального контакт-центра и инструмента для маркетинговых рассылок на облачной платформе Azure. Это результат технологического сотрудничества c Microsoft, в итоге которого корпоративные клиенты получат удобное масштабируемое решение для повышения качества обслуживания клиентов и ро

Veeam выпустила платформу для современной защиты данных новой версии V11 помогает успешно преодолевать сложности, связанные с работой в мультиоблачных средах, включая AWS, Microsoft Azure и Google Cloud Platform. «Всего 12 месяцев назад Veeam выпустила версию V10,