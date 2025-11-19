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Microsoft Azure
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|19.11.2025
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Microsoft и Nvidia инвестируют до $15 млрд в разработчика чат-бота Claude, он закупит мощности Azure на $30 млрд, чтобы конкурировать с OpenAI
себя обязательство по приобретению вычислительных мощностей на сумму $30 млрд через облачный сервис Microsoft Azure, говорится в сообщении компаний. 18 ноября 2025 г. генеральный директор Micro
|09.10.2025
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GitHub стремительно теряет независимость. Microsoft загоняет его сервера в облако Azure и пересаживает сотрудников с мессенджера Slack на Teams
GitHub уходит в облака Хостинг ИТ-проектов GitHub намерен перейти на облачную инфраструктуру Azure с собственных серверов, которые размещены в сторонних дата-центрах, пишет The Verge. По информации The Verge, о планах по переносу инфраструктуры GitHub в облако Azure сотрудникам
|26.09.2025
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Microsoft ввела санкции против армии Израиля. Ей теперь нельзя подключаться к сервисам облака Azure
ерство обороны доступа к части применяемых им сервисов Microsoft. Как отмечает The Register, вместо Microsoft Azure система наблюдения теперь использует сервисы Amazon Web Services. Решение о п
|06.06.2025
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Критическая «дыра» в Cisco бьет по Microsoft Azure, Amazon Web Services и облакам Oracle
х действий в уязвимых системах. Под угрозой оказались облачные комплексы Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure и Oracle Cloud Infrastructure (OCI), по крайней мере, те из них, которые испо
|18.04.2025
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Клиенты Microsoft угодили в искусно расставленный капкан. Миграция в облако Azure для них неизбежна
онкурентоспособности сервисов Google Cloud Platform (GCP) и Amazon Web Services (AWS) в сравнении с Microsoft Azure, считают в Google и Amazon. Компании, имеющие зрелую вычислительную инфрастру
|16.01.2025
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Слабая защита позволяет выжимать из чат-ботов Microsoft конфиденциальные данные
Бот-болтун – находка для шпиона В облачной платформе Microsoft Azure Health Bot Service выявлена серьезная уязвимость, которая в теории позволяют злоумышленнику проникать в клиентские среды и скрытно перемещаться по ним и даже получать доступ к данным паци
|15.02.2024
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Началась кампания по захвату аккаунтов в Microsoft Azure. Основная цель - высокопоставленные управленцы.
ед (Cloud Security Response Team - CSRT) выявили сравнительно обширную фишинговую кампанию в облаке Microsoft Azure, целью которой регулярно становятся аккаунты, принадлежащие высокопоставленны
|24.11.2023
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Облачная инфраструктура на Microsoft Azure может быть заражена «полностью необнаруживаемым майнером»
нера для облачных сред. Эта идея очевидным образом должна вызвать напряжение как у облачных вендоров, так и у их клиентов. Предложенный экспериментальный криптомайнер злоупотребляет службой Microsoft Azure Automation, оставаясь невидимым. Эксперты SafeBreach заявили, что обнаружили сразу три новых способа запуска такого майнера. Один из них позволяет незаметно внедрить его в клиентскую сред
|18.07.2023
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Microsoft в тупике. Она не может понять, как китайские хакеры взломали Exchange Online и Azure AD
Нас взломали, но мы не знаем как Корпорация Microsoft опубликовала бюллетень, связанный с инцидентом, случившимся в середине июня 2023 г. Злоумышленникам удалось взломать аккаунты в Exchange Online и Azure Active Directory (AD) более двух десятков организаций, включая правительственные. Расследование позволило установить, что китайская кибершпионская группировка Storm-0558 добралась до почт
|20.12.2022
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Softline купил крупного провайдера Microsoft Azure
правительства и стартапов. G7 CR Technology специализируется на сервисах на базе облачной платформы Microsoft Azure. В том числе компания обеспечивает консалтинг по вопросам миграции, внедрения
|15.12.2022
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Microsoft запретила добывать биткоины без письменного разрешения на всех своих онлайн-сервисах
Вероятно, поправки к документу в первую очередь нацелены на бизнес-пользователей облачных сервисов Microsoft Azure. Прямой запрет на майнинг без получения письменного разрешения со стороны Mic
|01.09.2022
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Обновление Ubuntu сломало облако Microsoft Azure
виртуальных машин на базе операционной системы Ubuntu 18.04 столкнулись с отказом в работе в облаке Microsoft Azure. Судя по всему, источником сбоев стал один из компонентов Ubuntu. Проблемы на
|08.07.2022
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Из Microsoft уволился топ-менеджер, который «поднял» облако Azure, но доводил подчиненных до слез
твечал за распределенную сеть дата-центров Microsoft по всему миру. Том Кин распрощался с Microsoft Как отмечает The Register, к сфере ответственности Кина относились приведение инфраструктуры облака Azure к соответствию нормам европейского закона о персональных данных (GDPR), развертывание вычислительных мощностей для Azure в Китае, а также тендер Пентагона на построение военного об
|06.05.2022
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В Microsoft Azure появилась «дыра», открывающая прямой путь к базам PostgreSQL
Что там в чужих базах Эксперты по информационной безопасности корпорации Microsoft объявили об исправлении двух серьезных уязвимостей в облачном сервисе Azure. Эти баги позволяли получать доступ к чужим базам данным PostgreSQL. Уязвимости непосредственно скрывались в решении Flexible Server для баз данных Azure Database for PostgreSQL. В
|30.03.2022
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Мультиоблачное решение Coster от Softline теперь может управлять расходами в MS Azure
ролю за расходами мультиоблачных ИТ-ресурсов добавлена возможность управления затратами в облаке MS Azure. Теперь клиентам, использующим Azure, стала доступна функция разделения бюджетов
|04.03.2022
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Из России сбежала Microsoft. Россияне остались без Windows, MS Office и Azure
По всей видимости, в первую очередь ограничения коснутся именно их, но в данном случае пострадают, в основном, именно российские компании. Еще один популярный продукт Microsoft – это облачный сервис Azure. Он пользуется стабильно высоким спросом во всем мире, занимая на глобальном облачном рынке второе место с долей 21% после Amazon Web Services с его 32% (статистика Statista.com за III кв
|13.01.2022
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Fujitsu запустила решение Primeflex для Microsoft Azure Stack HCI в технологическом центре Microsoft
онстрационной зоны для ознакомления заказчиков и партнеров с интегрированной системой Primeflex для Microsoft Azure HCI в технологическом центре Microsoft в Москве. Демо-площадка предназначена
|28.12.2021
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«Дыра» в Microsoft Azure годами раскрывала исходный код приложений, написанных на PHP, Python и Ruby
С 2017 года В течение четырёх лет в Microsoft Azure App Service сохранялась ошибка, которая позволяла просматривать исходный код
|20.12.2021
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Navicon первым в России получил специализацию Microsoft по аналитике в облаке
Navicon получил специализацию Analytics on Microsoft Azure уровня Advanced. Она подтверждает глубокую технологическую экспертизу компани
|13.12.2021
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Red Hat Ansible Automation Platform стала доступна в виде сервиса на платформе Microsoft Azure
шений с открытым кодом, объявила о запуске сервиса Red Hat Ansible Automation Platform на платформе Microsoft Azure. Сервис построен на основе платформы Red Hat для автоматизации гибридного обл
|25.11.2021
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Компании Asbis и Crayon представляют для тестирования серверное решение ECHO для работы с Azure Stack HCI
ых технологий (HDD, SSD, NVMe) • Возможность расширения хранилища не только локально, но и в облако Microsoft Azure • Встроенная система резервного копирования в Microsoft Azure • Для ра
|14.10.2021
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Microsoft заделала брешь в Azure, которая грозила клиентам потерей данных
Оставаться в границах Корпорация Microsoft устранила уязвимость в Azure Container Instances, которая позволяла перехватывать контроль над чужими контейнерами. Уязвимость под названием Azurescape давала возможность злоумышленникам выполнять команды в контейнер
|13.10.2021
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Брешь в облаке Microsoft Azure поставила под угрозу тысячи баз данных пользователей
код и видеть результат его выполнения (целиком и в виде отдельных фрагментов). Критическая ошибка в Microsoft Azure позволяла захватывать аккаунты Успешная эксплуатация комбинации уязвимостей п
|06.10.2021
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3Logic Group стала официальным поставщиком решений на платформе Microsoft Azure Stack HCI
нтеграции с облачной экосистемой Microsoft. Решения Crusader Strive 720R теперь доступны в каталоге Microsoft Azure Stack HCI на официальном сайте компании Microsoft. Crusader Strive – это совр
|14.09.2021
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DLP-платформа «Сёрчинформ» стала доступна в облаке Microsoft Azure
нером Microsoft, а DLP-система защиты корпоративных данных «Сёрчинформ КИБ» была размещена в облаке Microsoft Azure. Это делает ее доступной для участников облачной экосистемы Microsoft во всем
|14.09.2021
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DLP-платформа «СерчИнформ» стала доступна в облаке Microsoft Azure
нером Microsoft, а DLP-система защиты корпоративных данных «СерчИнформ КИБ» была размещена в облаке Microsoft Azure. Это делает ее доступной для участников облачной экосистемы Microsoft во всем
|28.07.2021
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Выручка Microsoft резко взлетела вопреки сокращению продаж Windows
млрд, увеличившись на 18% по сравнению с предыдущим годовым отчетным периодом. Квартальная выручка Microsoft Azure взлетела на 51% год к году По итогам 12 месяцев операционная прибыль компании
|26.07.2021
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Softline запустила продажу сервиса Cloudmaster в партнерстве с Microsoft
я управления облаками Cloudmaster. С июля 2021 г. новый облачный сервис будет доступен для клиентов Microsoft Azure в marketplace облачного провайдера наряду с другими. Таким образом, компании,
|30.06.2021
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Crayon помогает осуществить миграцию SAP-систем сети «Винлаб» в Microsoft Azure
Crayon объявляет о запуске проекта по миграции инфраструктуры SAP на облачную платформу Microsoft Azure в сети супермаркетов «Винлаб». С помощью данного проекта компания планирует у
|22.06.2021
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HPE расширяет возможности HPE GreenLake
prise объявила о расширении возможностей своей платформы HPE GreenLake, которая теперь поддерживает Microsoft Azure Stack HCI и Microsoft SQL Server. Новые облачные сервисы обеспечивают гибкост
|15.06.2021
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Softline обеспечила ISAS решением на базе сервисов Microsoft Azure и служб Powerplaform
я компании Institute of Sales Activity Statistics (Казахстан) решение ISAS Pro 2.0 на базе сервисов Microsoft Azure, служб Powerplaform и Microsoft 365, позволяющее заказчику осуществлять монит
|21.05.2021
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Microsoft представила обновления своих ИБ-решений
Microsoft представила обновления различных продуктов и услуг для обеспечения кибербезопасности пользователей. Например, поддержка Linux в Microsoft Defender, новые функции Azure Active Directory, интеграция Microsoft Teams с Azure Sentinel и др. Недавно Microsoft анонсировала запуск функций беспарольной аутентификации и временных паролей (Temporary Access
|14.05.2021
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Microsoft внезапно закрывает «облачный Ethereum», которым пользуются JPMorgan, Starbucks и Xbox
Закрытие Azure Blockchain Облачный сервис Microsoft Azure Blockchain вскоре прекратит свою работу. Соответствующее предупреждение появилось на портале технической документации компании (Microsoft
|23.04.2021
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Microsoft Azure Sentinel предоставит заказчикам возможность использовать данные Group-IB Threat Intelligence & Attribution
Microsoft и Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак и расследовании высокотехнологичных преступлений, сообщили об успешной интеграции Azure Sentinel, облачного решения для управления информационной безопасностью, с системой исследования и атрибуции кибератак Group-IB Threat Intelligence & Attribution (TI&A). Компания Group-IB
|05.04.2021
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Решения Fujitsu PRIMEFLEX для Microsoft Azure Stack HCI
ит полный спектр приложений для удаленного управления всей гиперконвергентной инфраструктурой через Microsoft Azure. Семейство Fujitsu PRIMEFLEX В список доступных инструментов в составе Fujits
|30.03.2021
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Forrester TEI: Azure Security Center обеспечивает 219% рентабельности за три года
Исследование, проведенное компанией Forrester Consulting, показало, что Azure Security Center позволяет снизить расходы на защиту от угроз в масштабе всей системы, упрощает управление системой безопасности, а также повышает эффективность операционных центров безопа
|26.03.2021
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SAS обеспечила бесшовную интеграцию между Microsoft Azure и SAS Viya
портфель продвинутых аналитических решений: SAS Viya и некоторые отраслевые решения SAS уже есть на Microsoft Azure Marketplace. К концу года и в будущем на облачной платформе Microsoft Azur
|18.03.2021
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Коммуникационные сервисы Infobip стали доступны пользователям Microsoft Azure
Infobip, разработчик коммуникационных решений для бизнеса, запустил сервис Conversations в качестве омниканального контакт-центра и инструмента для маркетинговых рассылок на облачной платформе Azure. Это результат технологического сотрудничества c Microsoft, в итоге которого корпоративные клиенты получат удобное масштабируемое решение для повышения качества обслуживания клиентов и ро
|24.02.2021
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Veeam выпустила платформу для современной защиты данных новой версии V11
помогает успешно преодолевать сложности, связанные с работой в мультиоблачных средах, включая AWS, Microsoft Azure и Google Cloud Platform. «Всего 12 месяцев назад Veeam выпустила версию V10,
|20.02.2021
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У Microsoft украли исходный код Azure и Exchange
Проблема для Azure, Intune и Exchange Корпорация Microsoft признала, что в результате недавней кибератаки злоумышленникам могли достаться фрагменты исходного кода ряда флагманских решений корпорации. В част
Microsoft Azure и организации, системы, технологии, персоны:
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