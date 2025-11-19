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Microsoft Azure

Microsoft Azure

СОБЫТИЯ

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19.11.2025 Microsoft и Nvidia инвестируют до $15 млрд в разработчика чат-бота Claude, он закупит мощности Azure на $30 млрд, чтобы конкурировать с OpenAI

себя обязательство по приобретению вычислительных мощностей на сумму $30 млрд через облачный сервис Microsoft Azure, говорится в сообщении компаний. 18 ноября 2025 г. генеральный директор Micro
09.10.2025 GitHub стремительно теряет независимость. Microsoft загоняет его сервера в облако Azure и пересаживает сотрудников с мессенджера Slack на Teams

GitHub уходит в облака Хостинг ИТ-проектов GitHub намерен перейти на облачную инфраструктуру Azure с собственных серверов, которые размещены в сторонних дата-центрах, пишет The Verge. По информации The Verge, о планах по переносу инфраструктуры GitHub в облако Azure сотрудникам

26.09.2025 Microsoft ввела санкции против армии Израиля. Ей теперь нельзя подключаться к сервисам облака Azure

ерство обороны доступа к части применяемых им сервисов Microsoft. Как отмечает The Register, вместо Microsoft Azure система наблюдения теперь использует сервисы Amazon Web Services. Решение о п
06.06.2025 Критическая «дыра» в Cisco бьет по Microsoft Azure, Amazon Web Services и облакам Oracle

х действий в уязвимых системах. Под угрозой оказались облачные комплексы Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure и Oracle Cloud Infrastructure (OCI), по крайней мере, те из них, которые испо
18.04.2025 Клиенты Microsoft угодили в искусно расставленный капкан. Миграция в облако Azure для них неизбежна

онкурентоспособности сервисов Google Cloud Platform (GCP) и Amazon Web Services (AWS) в сравнении с Microsoft Azure, считают в Google и Amazon. Компании, имеющие зрелую вычислительную инфрастру
16.01.2025 Слабая защита позволяет выжимать из чат-ботов Microsoft конфиденциальные данные

Бот-болтун – находка для шпиона В облачной платформе Microsoft Azure Health Bot Service выявлена серьезная уязвимость, которая в теории позволяют злоумышленнику проникать в клиентские среды и скрытно перемещаться по ним и даже получать доступ к данным паци
15.02.2024 Началась кампания по захвату аккаунтов в Microsoft Azure. Основная цель - высокопоставленные управленцы.

ед (Cloud Security Response Team - CSRT) выявили сравнительно обширную фишинговую кампанию в облаке Microsoft Azure, целью которой регулярно становятся аккаунты, принадлежащие высокопоставленны
24.11.2023 Облачная инфраструктура на Microsoft Azure может быть заражена «полностью необнаруживаемым майнером»

нера для облачных сред. Эта идея очевидным образом должна вызвать напряжение как у облачных вендоров, так и у их клиентов. Предложенный экспериментальный криптомайнер злоупотребляет службой Microsoft Azure Automation, оставаясь невидимым. Эксперты SafeBreach заявили, что обнаружили сразу три новых способа запуска такого майнера. Один из них позволяет незаметно внедрить его в клиентскую сред
18.07.2023 Microsoft в тупике. Она не может понять, как китайские хакеры взломали Exchange Online и Azure AD

Нас взломали, но мы не знаем как Корпорация Microsoft опубликовала бюллетень, связанный с инцидентом, случившимся в середине июня 2023 г. Злоумышленникам удалось взломать аккаунты в Exchange Online и Azure Active Directory (AD) более двух десятков организаций, включая правительственные. Расследование позволило установить, что китайская кибершпионская группировка Storm-0558 добралась до почт
20.12.2022 Softline купил крупного провайдера Microsoft Azure

правительства и стартапов. G7 CR Technology специализируется на сервисах на базе облачной платформы Microsoft Azure. В том числе компания обеспечивает консалтинг по вопросам миграции, внедрения
15.12.2022 Microsoft запретила добывать биткоины без письменного разрешения на всех своих онлайн-сервисах

Вероятно, поправки к документу в первую очередь нацелены на бизнес-пользователей облачных сервисов Microsoft Azure. Прямой запрет на майнинг без получения письменного разрешения со стороны Mic
01.09.2022 Обновление Ubuntu сломало облако Microsoft Azure

виртуальных машин на базе операционной системы Ubuntu 18.04 столкнулись с отказом в работе в облаке Microsoft Azure. Судя по всему, источником сбоев стал один из компонентов Ubuntu. Проблемы на
08.07.2022 Из Microsoft уволился топ-менеджер, который «поднял» облако Azure, но доводил подчиненных до слез

твечал за распределенную сеть дата-центров Microsoft по всему миру. Том Кин распрощался с Microsoft Как отмечает The Register, к сфере ответственности Кина относились приведение инфраструктуры облака Azure к соответствию нормам европейского закона о персональных данных (GDPR), развертывание вычислительных мощностей для Azure в Китае, а также тендер Пентагона на построение военного об
06.05.2022 В Microsoft Azure появилась «дыра», открывающая прямой путь к базам PostgreSQL

Что там в чужих базах Эксперты по информационной безопасности корпорации Microsoft объявили об исправлении двух серьезных уязвимостей в облачном сервисе Azure. Эти баги позволяли получать доступ к чужим базам данным PostgreSQL. Уязвимости непосредственно скрывались в решении Flexible Server для баз данных Azure Database for PostgreSQL. В
30.03.2022 Мультиоблачное решение Coster от Softline теперь может управлять расходами в MS Azure

ролю за расходами мультиоблачных ИТ-ресурсов добавлена возможность управления затратами в облаке MS Azure. Теперь клиентам, использующим Azure, стала доступна функция разделения бюджетов
04.03.2022 Из России сбежала Microsoft. Россияне остались без Windows, MS Office и Azure

По всей видимости, в первую очередь ограничения коснутся именно их, но в данном случае пострадают, в основном, именно российские компании. Еще один популярный продукт Microsoft – это облачный сервис Azure. Он пользуется стабильно высоким спросом во всем мире, занимая на глобальном облачном рынке второе место с долей 21% после Amazon Web Services с его 32% (статистика Statista.com за III кв
13.01.2022 Fujitsu запустила решение Primeflex для Microsoft Azure Stack HCI в технологическом центре Microsoft

онстрационной зоны для ознакомления заказчиков и партнеров с интегрированной системой Primeflex для Microsoft Azure HCI в технологическом центре Microsoft в Москве. Демо-площадка предназначена

28.12.2021 «Дыра» в Microsoft Azure годами раскрывала исходный код приложений, написанных на PHP, Python и Ruby

С 2017 года В течение четырёх лет в Microsoft Azure App Service сохранялась ошибка, которая позволяла просматривать исходный код

20.12.2021 Navicon первым в России получил специализацию Microsoft по аналитике в облаке

Navicon получил специализацию Analytics on Microsoft Azure уровня Advanced. Она подтверждает глубокую технологическую экспертизу компани
13.12.2021 Red Hat Ansible Automation Platform стала доступна в виде сервиса на платформе Microsoft Azure

шений с открытым кодом, объявила о запуске сервиса Red Hat Ansible Automation Platform на платформе Microsoft Azure. Сервис построен на основе платформы Red Hat для автоматизации гибридного обл
25.11.2021 Компании Asbis и Crayon представляют для тестирования серверное решение ECHO для работы с Azure Stack HCI

ых технологий (HDD, SSD, NVMe) • Возможность расширения хранилища не только локально, но и в облако Microsoft Azure • Встроенная система резервного копирования в Microsoft Azure • Для ра
14.10.2021 Microsoft заделала брешь в Azure, которая грозила клиентам потерей данных

Оставаться в границах Корпорация Microsoft устранила уязвимость в Azure Container Instances, которая позволяла перехватывать контроль над чужими контейнерами. Уязвимость под названием Azurescape давала возможность злоумышленникам выполнять команды в контейнер
13.10.2021 Брешь в облаке Microsoft Azure поставила под угрозу тысячи баз данных пользователей

код и видеть результат его выполнения (целиком и в виде отдельных фрагментов). Критическая ошибка в Microsoft Azure позволяла захватывать аккаунты Успешная эксплуатация комбинации уязвимостей п
06.10.2021 3Logic Group стала официальным поставщиком решений на платформе Microsoft Azure Stack HCI

нтеграции с облачной экосистемой Microsoft. Решения Crusader Strive 720R теперь доступны в каталоге Microsoft Azure Stack HCI на официальном сайте компании Microsoft. Crusader Strive – это совр
14.09.2021 DLP-платформа «Сёрчинформ» стала доступна в облаке Microsoft Azure

нером Microsoft, а DLP-система защиты корпоративных данных «Сёрчинформ КИБ» была размещена в облаке Microsoft Azure. Это делает ее доступной для участников облачной экосистемы Microsoft во всем
14.09.2021 DLP-платформа «СерчИнформ» стала доступна в облаке Microsoft Azure

нером Microsoft, а DLP-система защиты корпоративных данных «СерчИнформ КИБ» была размещена в облаке Microsoft Azure. Это делает ее доступной для участников облачной экосистемы Microsoft во всем
28.07.2021 Выручка Microsoft резко взлетела вопреки сокращению продаж Windows

млрд, увеличившись на 18% по сравнению с предыдущим годовым отчетным периодом. Квартальная выручка Microsoft Azure взлетела на 51% год к году По итогам 12 месяцев операционная прибыль компании
26.07.2021 Softline запустила продажу сервиса Cloudmaster в партнерстве с Microsoft

я управления облаками Cloudmaster. С июля 2021 г. новый облачный сервис будет доступен для клиентов Microsoft Azure в marketplace облачного провайдера наряду с другими. Таким образом, компании,
30.06.2021 Crayon помогает осуществить миграцию SAP-систем сети «Винлаб» в Microsoft Azure

Crayon объявляет о запуске проекта по миграции инфраструктуры SAP на облачную платформу Microsoft Azure в сети супермаркетов «Винлаб». С помощью данного проекта компания планирует у
22.06.2021 HPE расширяет возможности HPE GreenLake

prise объявила о расширении возможностей своей платформы HPE GreenLake, которая теперь поддерживает Microsoft Azure Stack HCI и Microsoft SQL Server. Новые облачные сервисы обеспечивают гибкост
15.06.2021 Softline обеспечила ISAS решением на базе сервисов Microsoft Azure и служб Powerplaform

я компании Institute of Sales Activity Statistics (Казахстан) решение ISAS Pro 2.0 на базе сервисов Microsoft Azure, служб Powerplaform и Microsoft 365, позволяющее заказчику осуществлять монит
21.05.2021 Microsoft представила обновления своих ИБ-решений

Microsoft представила обновления различных продуктов и услуг для обеспечения кибербезопасности пользователей. Например, поддержка Linux в Microsoft Defender, новые функции Azure Active Directory, интеграция Microsoft Teams с Azure Sentinel и др. Недавно Microsoft анонсировала запуск функций беспарольной аутентификации и временных паролей (Temporary Access

14.05.2021 Microsoft внезапно закрывает «облачный Ethereum», которым пользуются JPMorgan, Starbucks и Xbox

Закрытие Azure Blockchain Облачный сервис Microsoft Azure Blockchain вскоре прекратит свою работу. Соответствующее предупреждение появилось на портале технической документации компании (Microsoft
23.04.2021 Microsoft Azure Sentinel предоставит заказчикам возможность использовать данные Group-IB Threat Intelligence & Attribution

Microsoft и Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак и расследовании высокотехнологичных преступлений, сообщили об успешной интеграции Azure Sentinel, облачного решения для управления информационной безопасностью, с системой исследования и атрибуции кибератак Group-IB Threat Intelligence & Attribution (TI&A). Компания Group-IB
05.04.2021 Решения Fujitsu PRIMEFLEX для Microsoft Azure Stack HCI

ит полный спектр приложений для удаленного управления всей гиперконвергентной инфраструктурой через Microsoft Azure. Семейство Fujitsu PRIMEFLEX В список доступных инструментов в составе Fujits
30.03.2021 Forrester TEI: Azure Security Center обеспечивает 219% рентабельности за три года

Исследование, проведенное компанией Forrester Consulting, показало, что Azure Security Center позволяет снизить расходы на защиту от угроз в масштабе всей системы, упрощает управление системой безопасности, а также повышает эффективность операционных центров безопа
26.03.2021 SAS обеспечила бесшовную интеграцию между Microsoft Azure и SAS Viya

портфель продвинутых аналитических решений: SAS Viya и некоторые отраслевые решения SAS уже есть на Microsoft Azure Marketplace. К концу года и в будущем на облачной платформе Microsoft Azur
18.03.2021 Коммуникационные сервисы Infobip стали доступны пользователям Microsoft Azure

Infobip, разработчик коммуникационных решений для бизнеса, запустил сервис Conversations в качестве омниканального контакт-центра и инструмента для маркетинговых рассылок на облачной платформе Azure. Это результат технологического сотрудничества c Microsoft, в итоге которого корпоративные клиенты получат удобное масштабируемое решение для повышения качества обслуживания клиентов и ро
24.02.2021 Veeam выпустила платформу для современной защиты данных новой версии V11

помогает успешно преодолевать сложности, связанные с работой в мультиоблачных средах, включая AWS, Microsoft Azure и Google Cloud Platform. «Всего 12 месяцев назад Veeam выпустила версию V10,

20.02.2021 У Microsoft украли исходный код Azure и Exchange

Проблема для Azure, Intune и Exchange Корпорация Microsoft признала, что в результате недавней кибератаки злоумышленникам могли достаться фрагменты исходного кода ряда флагманских решений корпорации. В част

Публикаций - 1526, упоминаний - 2169

Microsoft Azure и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 1108
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 435
Google LLC 12688 235
Amazon Inc - Amazon.com 3277 211
Broadcom - VMware 2610 169
Softline - Софтлайн 3743 124
IBM - International Business Machines Corp 9699 98
Oracle Corporation 7074 92
SAP SE 5601 87
Dell EMC 5180 72
9594 67
Intel Corporation 12811 66
Microsoft Corporation - GitHub 1075 63
Yandex - Яндекс 9216 60
Red Hat 1378 55
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 53
Ростелеком 10948 52
Cisco Systems 5372 50
NetApp - Network Appliance 667 49
Veeam Software 345 49
Meta Platforms - Facebook 4621 48
Salesforce 498 47
Apple Inc 13154 44
Крок - Croc 1964 38
Nvidia Corp 4002 38
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 37
Commvault 187 36
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 65 35
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 35
Citrix Systems 868 34
VK - Mail.ru Group 3602 33
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 33
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 33
Alibaba Group 473 33
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 33
Dell Technologies - Dell Computer 2219 33
Selectel - Селектел 544 32
X Corp - Twitter 2938 28
Huawei 4676 26
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 25
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 47
Microsoft - LinkedIn 699 38
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 19
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 16
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 15
Альфа-Банк 1979 15
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 15
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 14
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 12
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 11
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 10
Carlsberg Group 26 9
Фаберлик - Faberlic 115 9
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 8
Pony Express - Фрейт линк 73 8
Tesla Motors 461 8
Runa Capital 158 8
Coca-Cola Company 261 8
Uber 357 8
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 8
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 8
BMW Group 482 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 7
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 7
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 7
Bentley Motors 74 7
Россети Ленэнерго 1699 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 6
Транснефть 335 6
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг - Дринкит 73 6
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 6
Microsoft Seed Fund - Фонд посевного финансирования Microsoft 35 6
eBay Inc 1640 6
РВК - Российская венчурная компания 571 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 39
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 37
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 28
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 23
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 21
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 21
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 18
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 12
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 11
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 10
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 9
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 8
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 8
Судебная власть - Judicial power 2500 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 8
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 7
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 7
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 6
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 6
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 4
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 4
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 4
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 3
Apache Software Foundation - ASF 231 13
Linux Foundation - Free Standards Group 206 12
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
РосКомСвобода - Общественная организация 86 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 3
OSI - Open Source Initiative 80 3
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
OIN - Open Invention Network 24 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
LOT Network 2 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
Open Data Initiative 1 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
Alliance Connected Vehicles 1 1
ICOM - International Council of Museums - ИКОМ - Международный совет музеев 6 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 1266
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 934
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 586
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 516
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 448
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 308
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 302
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 274
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 274
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 259
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 257
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 249
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 245
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 211
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 201
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 185
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 180
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 173
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 164
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 157
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 146
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 144
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1257 137
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 132
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 128
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 841 127
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 120
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 119
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 117
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 116
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 109
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 107
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 105
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 104
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 103
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 101
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 99
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 97
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 97
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 95
Microsoft Windows 16882 395
Microsoft Office 365 1042 238
Google Cloud Platform - GCP 383 192
Linux OS 11533 170
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 140
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 107
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 98
Microsoft Office 4170 96
Google Android 15243 94
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 81
Apple iOS 8583 76
Oracle Java - язык программирования 3469 74
Microsoft Windows 10 1938 70
Microsoft Visual Studio 429 68
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 65
Microsoft Azure Stack - Microsoft Azure Stack HCI 81 63
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 60
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 57
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 55
Microsoft Teams - MS Teams 670 55
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 52
Apache Hadoop 470 50
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 49
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 48
Microsoft Dynamics 365 147 48
Microsoft Windows Azure Marketplace 52 47
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 45
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 44
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 44
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 44
Microsoft Dynamics 1197 42
Docker - Платформа распределённых приложений 543 41
JavaScript - JS - язык программирования 1425 39
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 38
Microsoft Dynamics CRM 564 37
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 522 37
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 35
Microsoft Entra ID - Microsoft Azure Active Directory - Microsoft Azure AD 64 34
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 34
Microsoft Azure SQL - Microsoft Azure SQL Database - Microsoft Azure Database - Microsoft SQL Server Data Services - Microsoft SQL Services 36 33
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 70
Guthrie Scott - Гатри Скотт 30 20
Марченко Дмитрий 28 19
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 18
Тихонова Кристина 47 16
Ложечкин Александр 34 16
Аникин Леонид 61 15
Прянишников Николай 316 12
Белоусов Сергей 254 11
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 11
Тимашев Ратмир 69 11
Мельникова Анастасия 440 11
Шадаев Максут 1210 10
Smith Brad - Смит Брэд 104 10
Russinovich Mark - Руссинович Марк 24 10
Danny Allan - Дэнни Аллан 26 9
Путин Владимир 3454 9
Дуров Павел 329 8
Зайцев Михаил 345 8
Ройфман Роман 16 8
Беленький Александр 36 8
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 7
Захаренко Максим 57 7
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 7
Hood Amy - Гуд Эми 17 7
Демидов Михаил 134 7
Мотовилов Олег 71 6
Никифоров Николай 1138 6
Зинкевич Сергей 77 6
Халин Дмитрий 56 6
Халяпин Сергей 96 6
Соколова Ольга 26 6
Тарасов Арсений 45 6
Myerson Terry - Майерсон Терри 65 6
Доброток Константин 6 6
Озеров Максим 9 6
Brockway Tad - Броквей Тед 6 6
Татаринов Кирилл 43 6
Ерин Сергей 16 6
Steen Birger - Стен Биргер 72 6
Россия - РФ - Российская федерация 166168 757
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 318
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 171
Европа 24964 147
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 91
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 81
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 79
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 69
Германия - Федеративная Республика 13221 66
Франция - Французская Республика 8177 43
Япония 13807 39
Канада 5081 38
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 34
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 31
Украина 7928 30
Казахстан - Республика 6048 29
Индия - Bharat 5869 28
Земля - планета Солнечной системы 10865 27
США - Вашингтон - Редмонд 238 26
Европа Восточная 3138 26
Россия - СФО - Новосибирск 4876 25
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 25
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 24
Азия - Азиатский регион 5920 23
Нидерланды 3746 22
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 22
Ближний Восток 3154 19
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 19
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 18
Израиль 2856 17
Африка - Африканский регион 3641 17
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 17
Бразилия - Федеративная Республика 2520 17
Беларусь - Белоруссия 6289 16
Швеция - Королевство 3782 16
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 16
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 15
Великобритания - Лондон 2432 15
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 15
США - Калифорния 4829 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 298
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 245
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 188
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 159
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 149
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 135
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 129
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 124
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 118
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 104
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 87
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 80
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 79
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 70
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Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 56
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 55
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 55
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 53
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 53
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 52
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 50
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 49
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 45
Аренда 2687 45
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 42
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 41
Английский язык 7030 41
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 39
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 39
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 38
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 37
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 36
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 35
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 33
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 33
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 31
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 30
The Register - The Register Hardware 1784 37
ZDnet 663 27
Bloomberg 1627 22
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 21
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 14
The Verge - Издание 619 13
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 12
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 11
Forbes - Форбс 1002 11
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 9
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 9
Neowin 217 9
Ведомости 1466 8
BleepingComputer - Издание 458 7
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 7
Tom’s Hardware 600 6
Wikipedia - Википедия 650 6
FT - Financial Times 1296 6
Reddit 398 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 5
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 63 5
За Телеком - telegram-канал 42 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 5
TAdviser - Центр выбора технологий 468 5
The Information 83 4
Ars Technica 450 4
AP - Associated Press 2007 4
GigaOM 71 4
РИА Новости 1033 3
23ABC News 183 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 3
Crunchbase 74 3
The Washington Post 350 3
Fortune 211 3
Мобильные системы 118 3
Times 661 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
Engadget - Блог о технологиях 429 2
The Guardian - Британская газета 406 2
VentureBeat 90 2
IDC - International Data Corporation 4975 91
Gartner - Гартнер 3658 91
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 51
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 35
Forrester Research 834 24
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 20
Fortune Global 500 295 18
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 17
Microsoft Research 144 16
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 14
Synergy Research Group 48 11
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 9
IDC Russia - IDC Россия 183 7
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 6
Markets&Markets Research 113 5
Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 5 5
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 5
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 5
CNews SaaS рейтинг 28 4
Forbes Global 2000 50 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 4
Forrester Consulting 26 3
IDC Semiannual Software Tracker 5 3
Mordor Intelligence 35 3
Fortune Global 100 142 3
CNews Мишень 186 3
IDC Russia Cloud Services Market 16 3
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 3
uForce - Юфорс 5 3
Research and Markets 26 2
TrendForce 187 2
NetMarketShare Web Analytics 29 2
Frost & Sullivan 207 2
Microsoft Security Intelligence Report 14 2
Informa - Ovum - Omdia 155 2
VDC Research Group 14 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 2
Forbes Cloud 100 6 2
CNews Рынок ИТ-услуг 171 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 11
РАН - Российская академия наук 2122 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 6
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 4
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 4
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 3
CWRU - Case Western Reserve University - Кейс-Вестерн-Резерв университет 31 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 2
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 2
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 2
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 2
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 2
KUL - Kingston University London - Кингстонский университет - Kingston University Business School 16 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 14 2
University of Chicago - Чикагский университет 102 2
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 58
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 23
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 22
Microsoft Ignite 44 13
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 12
Microsoft Build - конференция 39 11
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 10
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 10
CNews AWARDS - награда 571 8
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 8
Microsoft Imagine Cup 60 8
День молодёжи - 27 июня 1087 8
DevCon 18 7
VMworld 29 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 4
VeeamON Forum 10 4
CNews FORUM Кейсы 313 3
Oracle OpenWorld 65 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 3
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 3
Microsoft Inspire 4 3
NetApp Directions 6 3
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 2
SAP Sapphire Now 8 2
Microsoft IT Conference: Облако в России 2 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
GITEX Technology - международная выставка 48 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
Oracle Modern Cloud Day 10 1
Citrix Synergy 6 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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