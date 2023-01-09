Индексная книга CNews*
МОК Международный олимпийский комитет Comité international olympique International Olympic Committee
Публикаций - 203, упоминаний - 323
МОК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2741 2
|Чернышенко Дмитрий 433 2
|Бобровников Борис 102 2
|Nakamurа Nasato - Накамура Масато 16 2
|Меламед Александр 89 2
|Шелепов Владимир 24 2
|Погосян Тигран 22 2
|Тягачев Леонид 2 2
|Лукашенко Александр 91 2
|Меламед Леонид 150 2
|Шиденко Кирилл 11 1
|Черемных Андрей 29 1
|Шипулин Александр 29 1
|Лебедев Павел 28 1
|Гнездилов Андрей 17 1
|Kenyon Peter - Кеньон Питер 1 1
|Копылов Александр 6 1
|Лемешева Татьяна 7 1
|Дехканов Данил 7 1
|Engelbart Doug - Энгелбарт Дуг 11 1
|Назаркин Антон 4 1
|Липич Григорий 65 1
|Демидов Михаил 133 1
|Юсупов Ренат 114 1
|Панин Денис 5 1
|Бухарев Василий 2 1
|Ixil Bruno - Иксил Бруно 1 1
|Дронов Дмитрий 26 1
|Бажов Павел 1 1
|Красов Андрей 1 1
|Конов Дмитрий 5 1
|Bayer Michael - Байер Михаэль 3 1
|Петушкова Наталья 2 1
|Корпуснов Сергей 7 1
|Курбатова Анна 13 1
|Баранов Виталий 10 1
|Briggs David - Бриггс Дэвид 58 1
|Анни Павел 13 1
|Лихарев Сергей 25 1
|Потапенко Андрей 27 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1220798, в очереди разбора - 878736.
Создано именных указателей - 111900.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1220798, в очереди разбора - 878736.
Создано именных указателей - 111900.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.