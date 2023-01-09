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МОК Международный олимпийский комитет Comité international olympique International Olympic Committee

МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee


09.01.2023 «Лаборатория Касперского» обеспечит кибербезопасность Олимпийского комитета Катара
15.07.2020 Atos и МОК продлили соглашение о сотрудничестве
02.10.2015 «Олимпийский комитет России» ускорил обработку документов с помощью СЭД «Дело» и опции «Поточное сканирование»
07.02.2014 Panasonic подписал соглашение с МОК о продлении олимпийского партнерства до 2024 г.
30.10.2012 Олимпиада Сочи 2014: есть, где развернуться ИТ
27.04.2011 Олимпийский комитет запустит русскоязычный блог в Twitter
08.09.2010 Эксперты МОК положительно оценили статус олимпийского строительства по объектам связи
20.08.2009 Олимпийский комитет отобрал Сочи.ру
26.05.2009 Сборку ИТ-системы Олимпиады в Сочи отдали французам
26.05.2009 ИТ-инфраструктуру Олимпиады в Сочи отдали международному ИТ-гиганту
11.12.2008 МОК совершенствует способы допинг-контроля
01.08.2008 Олимпиада: Китай снимет интернет-цензуру для избранных
01.08.2008 Китай согласился снять интернет-цензуру на время Олимпиады
19.02.2008 Участникам Олимпийских игр в Пекине разрешили вести блоги
16.07.2001 Samsung Electronics: в ногу с Олимпийским движением
04.12.2000 Лидеры спортивного бизнеса обсудят роль интернета в развитии спорта
02.10.2000 Международный Олимпийский Комитет выявил компании, занимавшиеся пиратским вещанием с Игр
25.09.2000 Олимпийский комитет запрещает спортсменам разглашать новости с Игр в интернете
13.07.2000 Международный Олимпийский Комитет и другие спортивные организации подают иск против киберсквоттеров

Публикаций - 203, упоминаний - 323

МОК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10112 14
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 195 12
Microsoft Corporation 23540 11
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2634 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9507 10
Samsung Electronics 9750 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6988 7
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 629 6
International Sports Multimedia - ISM 6 6
SAP SE 4889 5
Eurocom 26 4
Sochi Digital Valley - Цифровая долина Сочи (ЦДС) 12 4
SEGA 390 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2692 4
HP Inc. 5526 4
Twitter 2708 4
Nest 38 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2801 4
Ростех - Автоматика Концерн 1497 4
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1354 3
NVision Group - Энвижн Груп 669 3
ЭОС - Электронные офисные системы 1150 3
Siemens AG - Siemens Group 2546 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1006 3
Lenovo Group 2176 3
IBM - International Business Machines Corp 9202 3
Huawei 3517 3
SITA at Airports - SITA AMS - SITA Airport Management Solution 446 3
Amazon Inc - Amazon.com 2810 3
Oracle Corporation 6323 3
Meta Platforms - Facebook 4343 3
Zoom Int - Zoom Video Communications 1329 2
Информсвязь 47 2
Yandex - Яндекс 5712 2
1С-ИжТиСи 6351 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 611 2
Cisco Systems 4884 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4176 2
VMware 2143 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1807 2
Красная Роза - бизнес-центр Москва 60 5
Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 38 5
Лента - Сеть розничной торговли 1707 4
Олимпстрой ГК - Государственная корпорация 25 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6208 3
Аэродинамика - Базэл Аэро 29 3
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 27 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6650 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 330 3
Талант и успех - Сириус-Арена Развлекательный спортивный центр - Адлер-Арена - Олимпийский овал - Конькобежный центр 7 3
Россети Ленэнерго 2352 3
Газпром ПАО 1160 3
Май - Майский чай - российская торговая компания 1025 2
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 390 2
Coca-Cola Company 250 2
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 92 2
Возрождение - Коммерческий банк 327 2
Гродненский мясокомбинат 1 1
Открытие Арена - стадион 20 1
Газпром трансгаз 135 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 166 1
Scuderia Ferrari Formula 1 20 1
Петровский парк 3 1
Роснефть - РН-Сибнефтегаз 4 1
Thomas Weisel Partners 38 1
Роснефть - РН-Сахалинморнефтегаз 3 1
Новый век 26 1
TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 114 1
Волковысский мясокомбинат 1 1
Federated Hermes - Federated Investors 57 1
МеталКом 5 1
ГЦСИ - Государственный центр современного искусства 3 1
ФБК - Фонд борьбы с коррупцией 20 1
Enron - Enrongate 121 1
Barclays Capital 27 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 243 1
Fidelity 41 1
Атон ИК - Инвестиционная компания 93 1
Bayer AG - Байер 82 1
eBay Inc 1599 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18021 12
МОК - Олимпийский комитет России - Russian Olympic Committee, ROC 18 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10409 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9179 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3066 5
Россвязь - Федеральное агентство связи 717 5
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4394 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 547 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2714 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1217 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 702 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 606 2
Судебная власть - Judicial power 2104 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 277 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1119 2
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 65 2
МОК - Олимпийский и паралимпийский комитет США - United States Olympic & Paralympic Committee 2 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3003 2
МВД РФ РУВД - Районное управление внутренних дел - МВД РФ РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД - Отделы МВД России 114 1
MI5 - Military Intelligence - государственное ведомство британской контрразведки 37 1
Президент Белоруссии - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 81 1
МОК - Британская олимпийская ассоциация British Olympic Association 1 1
Совет Министров Республики Беларусь - МВД Беларуси - Министерство внутренних дел Республики Беларусь 10 1
МОК - Европейские олимпийские комитеты - European Olympic Committees 1 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1322 1
МОК - Олимпийский комитет Китайской Народной Республики 1 1
Марка АО - ФГУП Издательско-торговый центр Марка 42 1
Президент Российской Федерации 3730 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 859 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 36 1
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 23 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 72 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 388 1
Федеральное казначейство России 1552 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2438 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа 38 1
Администрация Президента РФ 978 1
Правительство Москвы 1998 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2355 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1180 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2574 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1796 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 442 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 249 1
ЛДПР 100 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6054 1
8K Association - Ассоциация 8K 161 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 64 1
4CIO 711 1
WADP - World Association for the Development of Philately - Всемирная ассоциация по развитию филателии 2 1
FISU - Fédération Internationale du Sport Universitaire - Международная федерация университетского спорта 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53584 38
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79424 32
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16099 22
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