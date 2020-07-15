Atos и МОК продлили соглашение о сотрудничестве

Atos и Международный олимпийский комитет (МОК) анонсировали продление долгосрочного международного олимпийского партнерства до 2024 г.

Atos продляет данное сотрудничество до 2024 г. с целью продолжения цифровой трансформации Олимпийских игр в качестве ведущего системного интегратора, а также для обеспечения безопасности ИТ-инфраструктуры на Олимпийских Играх в Пекине в 2022 г. и Олимпийских Играх в Париже в 2024 г.

Atos является ИТ-партнером олимпийского движения с 1989 г. с момента оказания ИТ-услуг для Организационного комитета Олимпийских Игр в Барселоне в 1992 г. Международным ИТ-партнером олимпийского движения компания стала в 2001 г.

«В это беспрецедентное время поддержка наших глобальных партнеров важна как никогда раньше. В соответствии с олимпийской повесткой 2020 и стратегией развития МОК, мы рады продолжать работу с Atos, нашим гидом на пути к цифровой трансформации, предоставляющим нам ключевые цифровые платформы для управления всеми процессами Олимпийских Игр», — сказал президент МОК Томас Бах.

«Мы невероятно рады продолжить сотрудничество с МОК, которое длится уже 30 лет. Atos продолжит выполнять обязательства по укреплению цифровых возможностей Олимпийских Игр, обеспечивая полную цифровую поддержку и защиту Игр для всех заинтересованных сторон. Мы воплощаем свою стратегию в жизнь, объединяя людей, бизнес и технологии, а также предоставляя решения по устойчивому развитию МОК, ставящие в основу важнейшие для Atos экологические инициативы» — отметил Эли Жирар, генеральный директор Atos.

В качестве глобального партнера Atos продолжит поддержку Олимпийских Игр в Токио 2021, Зимних Олимпийских Игр в Пекине 2022 и Олимпийских Игр в Париже 2024, где расположен главный офис компании Atos.

Кроме того, соглашение включает в себя права на использование торговой марки и бренда Международного Паралимпийского Комитета и Паралимпийских Игр, а также Юношеских Олимпийских Игр в рамках долгосрочного договора с МОК и МПК.

В настоящее время Atos сотрудничает с Организационным комитетом Олимпийских Игр в Токио 2020, осуществляя поддержку таких Олимпийских систем, как управление аккредитациями и приложениями, включающими в себя заявки спортсменов на соревнования, волонтерский онлайн-портал, расписание соревнований, управление сотрудниками и систему голосования при выборах в Комиссию спортсменов МОК. Кроме того, наряду с биографиями атлетов и другой справочной информацией для СМИ в приложении предоставляются официальные результаты Игр.

Во время Игр в Пхеньяне 2018 Atos впервые разработал критически важные ИТ-системы с использованием облачных решений. Эти же технологии будут использованы на Играх в Токио 2021, поддерживая переход МОК на более устойчивые решения для минимизации воздействия на окружающую среду по сравнению с прошлыми соревнованиями. На следующих Играх Atos будет управлять внедрением AACS – улучшенной системы доступа к содержимому.

«Atos становится 12 международным олимпийским партнером, с которым заключено соглашение до 2024 года. Долгосрочное сотрудничество дает олимпийскому движению финансовую стабильность и операционную поддержку, что поможет достойно пережить нестабильные времена. Перераспределяя 90% получаемых доходов, МОК сможет поддерживать спорт и атлетов на протяжении всего года», — отметил Жири Кежваль, председатель комиссии по маркетингу МОК.

«За успехом проведения Олимпиады стоят партнерские экосистемы и командная работа. Нам необходимо сотрудничать, чтобы вместе воплотить в жизнь общую цель: подарить миру волшебство Олимпийских Игр. Олимпийские Игры – это сложное мероприятие с широким кругом заинтересованных лиц, где мы несем ответственность за множество процессов: от консультирования до интегрирования и оперативной деятельности. Сложная среда Олимпийский Игр потребовала от нас развития технологий. Мы гордимся сотрудничеством с олимпийским движением, сопровождая Олимпийские Игры в цифровую эпоху», — сказал Патрик Адиба, руководитель направления организации масштабных мероприятий Atos.