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Испания Каталония Барселона

Испания - Каталония - Барселона

СОБЫТИЯ


27.09.2018 ВТБ поддержит российских студентов на тренировочном чемпионате по программированию в Барселоне

ов участвуют в тренировочном чемпионате по программированию, который открылся 27 сентября 2018 г. в Барселоне и будет проходить до 4 октября 2018 г. Тренировочный чемпионат является важным собы
19.02.2016 «Инфинет» представит новейшие решения ШПД на выставке MWC 2016 в Барселоне

свои лучшие разработки для операторов связи и интернет-провайдеров на выставке Mobile World Congress - одной из самых престижных площадок в области телекоммуникационных технологий, которая пройдет в Барселоне (Испания) с 22 по 25 февраля 2016 г. Посетители стенда «Инфинет» увидят новейшее поколение оборудования для фиксированных беспроводных сетей передачи данных, включая обновленную линей
19.02.2016 MWC 2016. Чего мы ждем от выставки в Барселоне?

фильма «Бэтмен против Супермена». А еще позже, ближе к лету, корейцы проанонсируют флагман, оформленный в олимпийских цветах (в августе в Рио-де-Жанейро пройдут XXXI Олимпийские Игры). Возвращаясь к Барселоне, стоит сказать о еще двух устройствах Samsung. Первое — умные часы Gear S2 Classic 3G с eSIM-картой: этот формат оптимизирован для смарт-часов, фитнес-трекеров и планшетов. Пользовате
19.11.2015 Москва стала лауреатом международной премии решений для развития города на Smart City ExpoWorld Congress в Барселоне

стала лауреатом международной премии Smart Cities Awards-2015 в категории «Город». Первое место жюри присудило проекту города Питерборо в Великобритании. Церемония награждения состоялась 18 ноября в Барселоне в рамках ежегодного конгресса. Smart Cities Awards-2015 — международная премия, созданная с целью признания и поддержки инновационных технологий, нацеленных на то, чтобы сделать город
06.03.2015 SAP представила мобильную туристическую платформу Барселоны

ия улучшить жизнь горожан и гостей Барселоны. Гости Всемирного мобильного конгресса, проходившего в Барселоне со 2 по 5 марта, познакомились с демоверсией нового «решения для интеллектуального

24.02.2015 Samsung, HTC, Барселона: в ожидании MWC 2015

дут синхронизироваться только с гаджетами линейки Galaxy. Все остальные подробности мы узнаем уже в Барселоне.   [pagebreak]LG G Watch R2 с LTE Корейцев не смущает тот факт, что G Watch R2 стан
28.01.2015 Mobile World Congress пройдет в Барселоне

В 2015 г. Mobile World Congress будет проходить в Барселоне со 2 по 5 марта. На мероприятии будут представлены достижения, новые направления и передовые решения компаний-лидеров мобильной индустрии. Посетители этого мероприятия смогут: получит
14.01.2015 Mobile World Congress начнет работу 2 марта в Барселоне

Со 2 по 5 марта 2015 г. в Барселоне пройдет Mobile World Congress, который предоставит участникам возможность узнать о достижениях, новых направлениях и передовых решениях компаний-лидеров мобильной индустрии. В этом го
04.12.2014 В Барселоне пройдет Mobile World Congress

С 2 по 5 марта 2015 г. в Барселоне пройдет международная выставка Mobile World Congress. Организатором мероприятия выступает ассоциация GSM. Мобильные технологии находятся в центре мировых инноваций, начиная от носимых
28.11.2014 В Барселоне пройдет Mobile World Congress

С 2 по 5 марта 2015 г. в Барселоне пройдет международная выставка Mobile World Congress. Организатором мероприятия выступает ассоциация GSM. Мобильные технологии находятся в центре мировых инноваций, начиная от носимых
27.11.2014 Oracle и CaixaBank анонсировали открытие центра экспертизы по Big Data в Барселоне

Корпорация Oracle объявила о создании Центра экспертизы по Big Data в Барселоне для обеспечения услугами, связанными с «Большими Данными», заказчиков по всей Европе. Центр использует опыт, накопленный на первом этапе реализации стратегического проекта по внедрени
18.09.2014 В Барселоне пройдет конференция VMworld 2014

С 14 по 16 октября в Барселоне (Испания) пройдет конференция VMworld 2014. Мероприятие является площадкой для обмена опытом в области виртуализации между ИТ-профессионалами, бизнесменами, экспертами и топ-менеджера
11.09.2014 В Барселоне пройдет конференция VMworld 2014

С 14 по 16 октября в Барселоне (Испания) пройдет конференция VMworld 2014. Мероприятие является площадкой для обмена опытом в области виртуализации между ИТ-профессионалами, бизнесменами, экспертами и топ-менеджера
03.09.2013 VMware приглашает посетить «Русские дни» в рамках VMworld в Барселоне

Приезжайте в Барселону на мероприятие VMworld вместе с командой VMware с 15 по 17 октября, чтобы вооружиться всеми необходимыми инструментами и информацией — откажитесь от традиционных взглядов на инфрастру
21.08.2013 VMware приглашает посетить «Русские дни» в рамках VMworld в Барселоне

Приезжайте в Барселону на мероприятие VMworld вместе с командой VMware с 15 по 17 октября, чтобы вооружиться всеми необходимыми инструментами и информацией — откажитесь от традиционных взглядов на инфрастру
02.08.2013 EA SPORTS - официальный партнер "Барселоны"

лярных футбольных клубов мира."Объединение в роли официального партнера с футбольным клубом уровня "Барселоны" открывает огромные возможности для EA SPORTS и наших поклонников, - сказал Мэтти Б
29.02.2012 Sony Xperia P официально представлен на выставке в Барселоне

В ходе международной выставки MWC 2012, в Барселоне компания Sony Mobile Communications представила новвый смартфон, продолжающий линейку Xperia. Новые аппараты данной линейки характеризуются не только запоминающимся, стильным дизайном
03.04.2011 Philips показывает будущее: новые Hi-End ТВ из Барселоны

В прошлом году компания Philips представила ЖК-телевизор Philips Cinema 21:9 Platinum, который стал логичным развитием семейства, а недавно в Барселоне анонсировала модель Philips Cinema 21:9 Gold. В сравнении с «платиновой» данная модель получилась не менее функциональной, но при этом не такой дорогой. Кроме того, Philips показала с
03.02.2011 Huawei продемонстрирует свои последние достижения на Всемирном конгрессе мобильной связи в Барселоне

Компания Huawei продемонстрирует свои последние достижения в области мобильной связи на Всемирном конгрессе GSMA-2011 в Барселоне, который пройдет с 14 по 17 февраля. Посетители стенда Huawei смогут познакомиться с новыми технологиями «Smart for Transformation» («интеллектуальные преобразования»). Так, будет пре
12.02.2010 Orange и «Эрикссон» продемонстрируют услуги HD-voice в Барселоне

Услуги HD-voice будут доступны в коммерческой сети Orange в Барселоне в период проведения Всемирного Мобильного Конгресса, который будет проходить 15-18 февраля. Orange запустит услугу совместно с «Эрикссон», которая предоставит оборудование опорной и р
24.11.2009 Мэрия Барселоны построила контакт-центр на основе решения Genesys

Мэрия Барселоны, вторая по величине муниципальная организация Испании, выбрала компанию Genesys Telecommunications Laboratories, дочернюю компанию Alcatel-Lucent, и поставщика телекоммуникационных ус
28.01.2009 Acer представит смартфон 16 февраля в Барселоне

тающий спрос, руководство планировало расширить штат подразделения по разработке этих устройств с 200 человек, которые числились в компании E-Ten, до пятисот. Выставка Mobile World Congress пройдет в Барселоне с 16 по 19 февраля.
23.07.2007 Пожар на электростанции оставил Барселону без энергоснабжения

В результате пожара на электростанции и трансформаторе, принадлежащих энергетической компании Endesa, во втором по величине в Испании г.Барселоне значительная часть города осталась без энергоснабжения, сообщает РБК со ссылкой на Reuters. По сообщениям представителей местных властей, в настоящее время в городе не работают светоф
22.05.2007 Барселонский аэропорт оснастят радиосвязью TETRA

юля 2007 года. Созданная компанией Motorola система Dimetra IP Compact будет использоваться службами управления парком воздушных судов, грузоперевозок и логистики. Эта система предоставит сотрудникам Барселонского аэропорта возможности отказоустойчивой безграничной связи с использованием прогрессивных средств обработки речи, необходимых для работы в условиях сильной зашумленности, типичной


Публикаций - 752, упоминаний - 788

Испания и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11065 124
Microsoft Corporation 25775 79
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 79
Google LLC 12690 68
Huawei 4677 67
Apple Inc 13156 67
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 61
LG Electronics 3735 48
Qualcomm Technologies 1974 47
Intel Corporation 12811 47
Sony 6739 42
Lenovo Motorola 3566 33
Meta Platforms - Facebook 4621 28
HTC Corporation 1512 28
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 27
Nvidia Corp 4002 27
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 26
Lenovo Group 2447 25
Xiaomi - Сяоми 2232 25
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 23
ZTE Corporation 800 21
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 19
IBM - International Business Machines Corp 9699 19
Vodafone Group 1412 19
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 18
Cisco Systems 5372 17
Amazon Inc - Amazon.com 3277 17
МегаФон 10742 16
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 16
HMD Global - Nokia 144 15
AT&T Inc 1726 15
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 15
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 15
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 15
Yandex - Яндекс 9216 15
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 15
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 13
SAP SE 5601 13
Acer Group - Acer Inc 2776 13
Carl Zeiss AG 307 10
Связной ГК 1401 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
Volvo Cars 262 6
Россети Ленэнерго 1699 6
Евросеть 1421 5
Возрождение - Коммерческий банк 359 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
Альфа-Банк 1979 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Boeing 1031 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 3
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 3
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 83 3
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 3
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Uber 357 3
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 3
Резонанс НПП 407 3
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KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
eBay Inc 1640 3
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Visa International 1993 3
Volkswagen Group - VW 308 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 2
Renault Groupe 166 2
American Express - Amex 338 2
Airbus Group - Airbus Industries 249 2
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Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 2
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FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
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IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
Symbian Foundation 38 1
WiMAX Forum 69 1
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Электрокабель 13 1
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IUCN - International Union for Conservation of Nature - МСОП - Международный союз охраны природы 10 1
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 43
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 41
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 40
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 39
Google Android 15244 137
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 73
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 59
Microsoft Windows 16882 51
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 50
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 36
Apple iOS 8583 35
Samsung Galaxy 1035 30
Nokia Symbian OS 1411 26
Linux OS 11533 24
Apple iPhone 6 4861 23
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 21
Microsoft Windows Mobile 6 250 21
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 21
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 21
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 21
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 20
Samsung Galaxy Note 702 19
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 18
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 18
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 18
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 18
Nokia Nseries 538 17
Microsoft Windows 2000 8678 16
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 16
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 320 15
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 14
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 374 14
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 14
Google Android 7 - Android Nougat 227 13
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 13
Samsung Galaxy S6 - смартфон 150 13
Google YouTube - Видеохостинг 3002 13
Apple iPad 4012 13
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 13
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 12
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 12
Samsung Electronics TouchWiz 202 12
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 12
Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 232 12
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 10
Путин Владимир 3454 7
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 6
Солонин Виталий 90 6
Никифоров Николай 1138 5
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 5
Симонов Игорь 103 5
Дергач Юрий 5 5
Сергунина Наталья 375 5
Мартынов Владислав 115 4
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 3
Миньковский Михаил 25 3
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 3
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Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 75 3
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Изосимов Александр 192 3
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Меламед Александр 95 2
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Xi Jinping - Си Цзиньпин 66 2
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Слободин Михаил 56 2
McAfee John - МакАфи Джон 31 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 269
Испания - Королевство 3840 170
Европа 24964 156
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 146
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 112
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 80
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 56
Азия - Азиатский регион 5920 46
Южная Корея - Республика 7052 45
Великобритания - Лондон 2432 43
Япония 13807 42
Германия - Федеративная Республика 13221 37
Финляндия - Финляндская Республика 3697 33
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 33
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 31
Франция - Французская Республика 8177 31
США - Нью-Йорк 3180 27
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Китай - Тайвань 4245 24
Индия - Bharat 5870 23
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 21
Сингапур - Республика 1953 20
Италия - Итальянская Республика 4508 20
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Солнце - звезда Солнечной системы 5490 18
Испания - Мадрид 178 18
Украина 7928 18
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 17
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 15
Япония - Токио 1020 14
Земля - планета Солнечной системы 10865 14
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 14
Канада 5082 14
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Китай - Пекин - Beijing 1096 13
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ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 1
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VMworld 29 7
GSMA Global Mobile Awards 7 6
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Samsung Unpacked 41 4
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Samsung Forum 14 3
День молодёжи - 27 июня 1087 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 3
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 2
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Photokina 60 1
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