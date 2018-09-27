Испания - Каталония - Барселона

ВТБ поддержит российских студентов на тренировочном чемпионате по программированию в Барселоне ов участвуют в тренировочном чемпионате по программированию, который открылся 27 сентября 2018 г. в Барселоне и будет проходить до 4 октября 2018 г. Тренировочный чемпионат является важным собы

«Инфинет» представит новейшие решения ШПД на выставке MWC 2016 в Барселоне свои лучшие разработки для операторов связи и интернет-провайдеров на выставке Mobile World Congress - одной из самых престижных площадок в области телекоммуникационных технологий, которая пройдет в Барселоне (Испания) с 22 по 25 февраля 2016 г. Посетители стенда «Инфинет» увидят новейшее поколение оборудования для фиксированных беспроводных сетей передачи данных, включая обновленную линей

MWC 2016. Чего мы ждем от выставки в Барселоне? фильма «Бэтмен против Супермена». А еще позже, ближе к лету, корейцы проанонсируют флагман, оформленный в олимпийских цветах (в августе в Рио-де-Жанейро пройдут XXXI Олимпийские Игры). Возвращаясь к Барселоне, стоит сказать о еще двух устройствах Samsung. Первое — умные часы Gear S2 Classic 3G с eSIM-картой: этот формат оптимизирован для смарт-часов, фитнес-трекеров и планшетов. Пользовате

Москва стала лауреатом международной премии решений для развития города на Smart City ExpoWorld Congress в Барселоне стала лауреатом международной премии Smart Cities Awards-2015 в категории «Город». Первое место жюри присудило проекту города Питерборо в Великобритании. Церемония награждения состоялась 18 ноября в Барселоне в рамках ежегодного конгресса. Smart Cities Awards-2015 — международная премия, созданная с целью признания и поддержки инновационных технологий, нацеленных на то, чтобы сделать город

SAP представила мобильную туристическую платформу Барселоны ия улучшить жизнь горожан и гостей Барселоны. Гости Всемирного мобильного конгресса, проходившего в Барселоне со 2 по 5 марта, познакомились с демоверсией нового «решения для интеллектуального

Samsung, HTC, Барселона: в ожидании MWC 2015 дут синхронизироваться только с гаджетами линейки Galaxy. Все остальные подробности мы узнаем уже в Барселоне. [pagebreak]LG G Watch R2 с LTE Корейцев не смущает тот факт, что G Watch R2 стан

Mobile World Congress пройдет в Барселоне В 2015 г. Mobile World Congress будет проходить в Барселоне со 2 по 5 марта. На мероприятии будут представлены достижения, новые направления и передовые решения компаний-лидеров мобильной индустрии. Посетители этого мероприятия смогут: получит

Mobile World Congress начнет работу 2 марта в Барселоне Со 2 по 5 марта 2015 г. в Барселоне пройдет Mobile World Congress, который предоставит участникам возможность узнать о достижениях, новых направлениях и передовых решениях компаний-лидеров мобильной индустрии. В этом го

В Барселоне пройдет Mobile World Congress С 2 по 5 марта 2015 г. в Барселоне пройдет международная выставка Mobile World Congress. Организатором мероприятия выступает ассоциация GSM. Мобильные технологии находятся в центре мировых инноваций, начиная от носимых

В Барселоне пройдет Mobile World Congress С 2 по 5 марта 2015 г. в Барселоне пройдет международная выставка Mobile World Congress. Организатором мероприятия выступает ассоциация GSM. Мобильные технологии находятся в центре мировых инноваций, начиная от носимых

Oracle и CaixaBank анонсировали открытие центра экспертизы по Big Data в Барселоне Корпорация Oracle объявила о создании Центра экспертизы по Big Data в Барселоне для обеспечения услугами, связанными с «Большими Данными», заказчиков по всей Европе. Центр использует опыт, накопленный на первом этапе реализации стратегического проекта по внедрени

В Барселоне пройдет конференция VMworld 2014 С 14 по 16 октября в Барселоне (Испания) пройдет конференция VMworld 2014. Мероприятие является площадкой для обмена опытом в области виртуализации между ИТ-профессионалами, бизнесменами, экспертами и топ-менеджера

В Барселоне пройдет конференция VMworld 2014 С 14 по 16 октября в Барселоне (Испания) пройдет конференция VMworld 2014. Мероприятие является площадкой для обмена опытом в области виртуализации между ИТ-профессионалами, бизнесменами, экспертами и топ-менеджера

VMware приглашает посетить «Русские дни» в рамках VMworld в Барселоне Приезжайте в Барселону на мероприятие VMworld вместе с командой VMware с 15 по 17 октября, чтобы вооружиться всеми необходимыми инструментами и информацией — откажитесь от традиционных взглядов на инфрастру

VMware приглашает посетить «Русские дни» в рамках VMworld в Барселоне Приезжайте в Барселону на мероприятие VMworld вместе с командой VMware с 15 по 17 октября, чтобы вооружиться всеми необходимыми инструментами и информацией — откажитесь от традиционных взглядов на инфрастру

EA SPORTS - официальный партнер "Барселоны" лярных футбольных клубов мира."Объединение в роли официального партнера с футбольным клубом уровня "Барселоны" открывает огромные возможности для EA SPORTS и наших поклонников, - сказал Мэтти Б

Sony Xperia P официально представлен на выставке в Барселоне В ходе международной выставки MWC 2012, в Барселоне компания Sony Mobile Communications представила новвый смартфон, продолжающий линейку Xperia. Новые аппараты данной линейки характеризуются не только запоминающимся, стильным дизайном

Philips показывает будущее: новые Hi-End ТВ из Барселоны В прошлом году компания Philips представила ЖК-телевизор Philips Cinema 21:9 Platinum, который стал логичным развитием семейства, а недавно в Барселоне анонсировала модель Philips Cinema 21:9 Gold. В сравнении с «платиновой» данная модель получилась не менее функциональной, но при этом не такой дорогой. Кроме того, Philips показала с

Huawei продемонстрирует свои последние достижения на Всемирном конгрессе мобильной связи в Барселоне Компания Huawei продемонстрирует свои последние достижения в области мобильной связи на Всемирном конгрессе GSMA-2011 в Барселоне, который пройдет с 14 по 17 февраля. Посетители стенда Huawei смогут познакомиться с новыми технологиями «Smart for Transformation» («интеллектуальные преобразования»). Так, будет пре

Orange и «Эрикссон» продемонстрируют услуги HD-voice в Барселоне Услуги HD-voice будут доступны в коммерческой сети Orange в Барселоне в период проведения Всемирного Мобильного Конгресса, который будет проходить 15-18 февраля. Orange запустит услугу совместно с «Эрикссон», которая предоставит оборудование опорной и р

Мэрия Барселоны построила контакт-центр на основе решения Genesys Мэрия Барселоны, вторая по величине муниципальная организация Испании, выбрала компанию Genesys Telecommunications Laboratories, дочернюю компанию Alcatel-Lucent, и поставщика телекоммуникационных ус

Acer представит смартфон 16 февраля в Барселоне тающий спрос, руководство планировало расширить штат подразделения по разработке этих устройств с 200 человек, которые числились в компании E-Ten, до пятисот. Выставка Mobile World Congress пройдет в Барселоне с 16 по 19 февраля.

Пожар на электростанции оставил Барселону без энергоснабжения В результате пожара на электростанции и трансформаторе, принадлежащих энергетической компании Endesa, во втором по величине в Испании г.Барселоне значительная часть города осталась без энергоснабжения, сообщает РБК со ссылкой на Reuters. По сообщениям представителей местных властей, в настоящее время в городе не работают светоф