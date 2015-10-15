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Samsung Galaxy S6 смартфон



15.10.2015 Смартфоны Samsung научились оплачивать проезд в московском метро
21.08.2015 Быстрее, выше, сильнее: Samsung Galaxy S6 edge+ представлен в России
30.07.2015 Samsung снизит цены на флагманские смартфоны
19.06.2015 Рассекречены характеристики и изображение будущего флагмана Samsung
17.06.2015 Samsung Galaxy S6 и Samsung Galaxy S6 edge вошли в виртуальную реальность
17.06.2015 Samsung начинает продажи очков виртуальной реальности для смартфонов Galaxy S6 и Galaxy S6 edge
05.06.2015 Обзор Samsung Galaxy S6: лучшая камера в смартфоне
04.06.2015 Скорость мобильного интернета на смартфоне Samsung Galaxy S6 в московской сети «Билайн» превысила 100 Мбит/с
02.06.2015 Samsung в ближайшее время выпустит гигантскую версию флагмана
26.05.2015 Россия: за первый месяц продаж реализовано свыше 12 тыс. смартфонов Samsung Galaxy S6
05.05.2015 Обзор Samsung Galaxy S6 Edge: дорого-богато
17.04.2015 Успех российского дебюта флагманов Samsung
17.04.2015 Пользователи назвали три главных проблемы новых Samsung Galaxy S6 и S6 Edge
16.04.2015 Первые цены на флагманы Samsung оказались ниже ожидаемых
14.04.2015 Samsung снизит российские цены на новый флагман Galaxy S6 вслед за iPhone
07.04.2015 Новые смартфоны Samsung похвалили экологи
03.04.2015 Покупатели Galaxy S6 Edge жалуются на исцарапанный экран и битые пиксели у смартфонов из коробки
23.03.2015 Стали известны цены на Samsung Galaxy S6 в России
16.03.2015 Флагманские смартфоны Samsung спешат в Россию
02.03.2015 Два грани одного флагмана Samsung
02.03.2015 Samsung представил флагманский смартфон нового поколения. ФОТО
24.02.2015 Samsung, HTC, Барселона: в ожидании MWC 2015
11.02.2015 Авторитетное агентство рассказало подробности о будущем флагмане Samsung Galaxy S6
04.02.2015 «Абсолютно новый» флагман Samsung будет похож на iPhone 6. ФОТО
30.01.2015 Рассекречен дизайн нового флагмана Samsung. ФОТО
05.12.2014 В Сеть утекли характеристики будущего Samsung Galaxy S6

Публикаций - 146, упоминаний - 376

Samsung Galaxy S6 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9667 125
LG Electronics 3530 28
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 24
Элемент ГК - Elementec 25 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 3
Nvidia Corp 3203 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu - Делойт Туш Томацу 314 1
BBK Electronics Corp 277 1
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 336 11
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 181 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5616 22
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2732 19
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2360 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 10
Автофокус - Автофокусировка 2228 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 10
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 8
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1119 5
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 4
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2164 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 4
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 1355 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 2
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 830 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2405 1
NAND flash memory - флеш-память 589 1
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 166 1
DDR - Double data rate 2523 1
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 257 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3936 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 704 2
Nokia Alcatel-Lucent OneTouch 58 1
Nokia Sirocco 97 1
Чижиков Эдуард 4 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 3
Казахстан - Республика 4750 2
Беларусь - Белоруссия 4165 1
Россия - ПФО - Казань 2333 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3238 2
Орехи - Nuts 46 1
Forbes - Форбс 623 1
DigiTimes - Издание 1292 1
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