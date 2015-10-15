Индексная книга CNews*
Samsung Galaxy S6 смартфон
Публикаций - 146, упоминаний - 376
Samsung Galaxy S6 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 336 11
|Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 181 1
|Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 257 2
|Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3936 2
|Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 704 2
|Nokia Alcatel-Lucent OneTouch 58 1
|Nokia Sirocco 97 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 3
|Казахстан - Республика 4750 2
|Беларусь - Белоруссия 4165 1
|Россия - ПФО - Казань 2333 1
|Forbes - Форбс 623 1
|DigiTimes - Издание 1292 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.