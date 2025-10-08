Разделы

Иссопов Эдуард


УПОМИНАНИЯ


08.10.2025 «МТС Банк» представил оплату цифровым рублем на кассах самообслуживания 1
02.08.2022 «МТС банк» запустил новый сервис для доступа в бизнес-залы на базе российской ИТ-платформы 1
31.07.2019 «М.Видео» и «Эльдорадо» запустили онлайн-кредитование с МТС-банком 1
19.11.2018 МТС, «МТС банк» и Mastercard выпустили виртуальную кредитную карту 1
23.04.2018 «МТС Банк» запустил услугу кредитования для клиентов «Ростелекома» 1
17.07.2017 МТС запустила услугу онлайн-кредитования 1
01.11.2016 МТС и «МТС Банк» открыли доступ к Apple Pay 1
28.09.2016 Платежный сервис Samsung Pay приходит в Россию 1
14.06.2016 МТС сделала мобильную связь бесплатной для владельцев карты «МТС Smart Деньги» 1
01.02.2012 Клиенты «ЮниКредит Банка» могут пополнять счета и погашать кредиты с помощью сервисов Qiwi 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Иссопов Эдуард и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13860 8
Ростелеком 10218 1
Samsung Electronics 10538 1
Yandex - Яндекс 8207 1
Apple Inc 12506 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 499 1
Mileonair - Майлонэйр 2 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 511 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1900 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2639 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 81 1
Ростелеком Розничные Системы - РРС 39 1
Русский стандарт Банк 466 1
Альфа-Банк 1842 1
ВТБ - ВТБ24 668 1
Visa International 1966 1
NanduQ - Qiwi 1002 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 942 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 1
Frank RG - Frank Research Group - Фрэнк РГ 17 1
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 153 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25308 5
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3079 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55866 4
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5291 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28745 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13221 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 998 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8822 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12033 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2248 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8271 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2424 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 910 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16877 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6881 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16847 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5537 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13424 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13297 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3071 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1253 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12798 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21720 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1924 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26799 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71493 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31516 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30829 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8062 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12044 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9568 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1076 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11146 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4403 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1622 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1268 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5757 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1214 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13192 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3926 1
МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 101 4
Apple Pay 502 2
Samsung Pay 294 2
Samsung Galaxy Note 696 1
Apple iPhone 6 4861 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 524 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 275 1
Apple iPad 3907 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7284 1
Samsung Galaxy 986 1
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 193 1
Apple Touch ID 287 1
Samsung Knox 106 1
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 1
Samsung MST - Magnetic Secure Transmission - Магнитная безопасная передача 32 1
Альфа-Мобайл 82 1
Visa payWave 77 1
MasterCard Gold 19 1
MasterCard Platinum 8 1
NanduQ - Qiwi Терминалы - Qiwi Аренда - Qiwi Маркет - Qiwi Касса - Qiwi Кассир 115 1
Google Android 14540 1
Apple iOS 8153 1
Samsung Galaxy S6 - смартфон 150 1
Samsung Galaxy S7 - смартфон 136 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 617 1
МТС Магазин - Shop.MTS 19 1
Альфа-Банк - Alfa Pay 6 1
MasterCard Standard 15 1
МТС - Мой МТС 109 1
Лацанич Василь 106 2
Горбунов Александр 55 1
Alutis Arvidas - Алутис Арвидас 16 1
Волков Алексей 53 1
Шатковская Валерия 11 1
Дмитриев Кирилл 115 1
Граф Аркадий 25 1
Гуцериев Михаил 112 1
Зибарев Илья 4 1
Степаненко Андрей 29 1
Кулачок Ольга 10 1
Ярмола Татьяна 4 1
Полянцев Вениамин 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 154288 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45203 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18350 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50573 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25549 7
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7197 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 6156 3
Паспорт - Паспортные данные 2697 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10397 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6765 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11586 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1800 1
Финансовый сектор - Кредитование - Потребительское кредитование - потребительский кредит 158 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6698 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2562 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8162 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1002 1
