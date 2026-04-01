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Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты

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01.04.2026 Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

муществ устройства — высокая автономность. Аккумулятора емкостью 700 мАч хватает на 10 суток активного использования и 25 суток в режиме ожидания. При этом для полной зарядки требуется около 3 часов. Смарт-часы отслеживают множество показателей: от качества сна и количества кислорода в крови до вариабельного сердечного ритма и температуры кожи. Кроме того, есть фирменная система BioCharge,

17.03.2026 Oрро объявляет о старте продаж в России смартфона Oрро Reno15 Pro и умных часов Oрро Watch S

ции, открытие глаз, повышение разрешения, устранение размытия и бликов. OрроO Watch S: ультратонкие умные часы с продвинутым мониторингом здоровья Oрро Watch S — умные часы с ультратонки
27.02.2026 Amazfit запускает в России продажи умных часов Active 3 Premium

Amazfit, бренд умных носимых устройств, принадлежащий Zepp Health, объявил о начале продаж Amazfit Active 3 Premium в России. Компактные умные часы с четырьмя кнопками управления разработаны для регулярных беговых и гибридных тренировок. Active 3 Premium поддерживают бег на открытом воздухе и гибридные программы, сочетающие кард
24.02.2026 В «Ситилинке» стартовали продажи умных браслетов HealBe GoBe U

ных с едой, количество калорий, потраченных на физическую активность и базовый обмен веществ. Также умный браслет следит за активностью, количеством шагов, пульсом и весом. Кроме того, происход
19.02.2026 МТС выяснила, какие умные часы и колонки чаще всего сдают по трейд-ин в Хакасии

али клиенты по системе трейд-ин, увеличилось на 40% по сравнению с 2024 г. Чаще всего клиенты сдают умные часы Huawei — на них приходится 47% от всех сданных устройств. На втором месте — Samsun
13.02.2026 МТС выяснила, какие умные часы и колонки чаще всего сдают по трейд-ин в Красноярске

ы по системе трейд-ин, увеличилось на 40% по сравнению с предыдущим годом. Чаще всего клиенты сдают умные часы Huawei — на них приходится 47% от всех сданных устройств. На втором месте — Samsun
13.02.2026 МТС: тюменцы стали чаще сдавать в трейд-ин умные часы и колонки

ории умных часов стала Huawei, среди умных колонок – устройства «Яндекса». Чаще всего клиенты сдают умные часы Huawei — 47% от всех сданных устройств. На втором месте — Samsung с долей 21%, дал
11.02.2026 Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

ественными или с дефектом сборки. Вместе с подключением к зарядному устройству и нестабильностью напряжения это как раз таки могло привести к перегреву и взрыву батареи. Модели гарнитур неизвестны.7. Умные часы неизвестного бренда В июле 2023 года в Тайване произошло возгорание смарт-часов неизвестного производителя, в результате чего травмы получил 10-летний мальчик.  Камера видеонаблюдени
01.02.2026 Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

овременные смарт-часы. Для отслеживания параметров тренировок кольца не подходят, только смарт-часы Умные часы — самостоятельный инструмент. Можно спокойно оставить смартфон дома, отправиться н
12.12.2025 Смарт-часы Honor Choice Watch 2 Pro с большим экраном 1,97 дюйма и мониторингом здоровья поступили в продажу

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи Honor Choice Watch 2 Pro. Смарт-часы оснащены AMOLED-экраном 1,97 дюйма, обладают защитой от воды и пыли по стандарту IP68, поддерживают GPS и ГЛОНАСС, а также звонки по Bluetooth. Экран 1,97 дюйма с полезной площадью 8
09.12.2025 Умные часы realme Watch 5 поступили в продажу в России
23.10.2025 Аналитика МТС: китайские устройства возглавили топ продаж умных часов

с января по сентябрь 2025 г. По данным аналитиков МТС, рейтинг самых популярных моделей возглавили умные часы от китайских производителей. Об этом CNews сообщили представители МТС. Самыми попу
16.10.2025 В «Ситилинке» появились новые смарт-часы Amazfit T-Rex 3 Pro

В «Ситилинке» появились новые смарт-часы Amazfit T-Rex 3 Pro. Модель получила титановый корпус пятого класса. Сапфировое стекло защищает экран от царапин и ударов, а сами часы выдерживают экстремальные температуры до -30 °C
15.10.2025 Смарт-часы Amazfit T-Rex 3 Pro вышли в России: титановый корпус, точный GPS и до 25 дней без подзарядки

м для точного позиционирования, предлагают более 180 спортивных режимов, мониторинг пульса и уровня кислорода в крови (SpO2), управление уведомлениями и звонками, а также автономность до 25 дней. Эти смарт-часы идеально подходят для путешествий, тренировок на открытом воздухе и активного образа жизни. Amazfit T-Rex 3 Pro оснащены приемниками шести спутниковых систем, включая GPS, GLONASS, G
01.10.2025 В МТС стартовали продажи серии Huawei Watch GT 6 и Huawei Watch D2 и наушников Huawei FreeBuds 7i

его 5,4 гр. Наушники доступны в розовом, белом и черном цветах. О Huawei Watch D2 Huawei Watch D2 — умные часы с функцией круглосуточного мониторинга артериального давления. Устройство автомати
09.09.2025 Healbe вывел на рынок новое поколение браслетов GoBe U

лей увеличивается до 48. В новом браслете зарядка стала быстрой и магнитной, батарея держит дольше. Браслеты используют для личного контроля здоровья и в медицинской практике, включая эндокрино
04.09.2025 «Фасадные Решения» внедрили на стройплощадке «умные часы»

опером, а подрядной компанией. Об этом CNews сообщили представители «Фасадных Решений». Современные умные часы, интегрированные с облачной аналитической платформой позволяют: автоматически фикс
29.08.2025 Аналитика МТС: летом 2025 г. продажи умных часов выросли на треть

ортивными режимами, встроенным GPS и длительным временем автономной работы. Такой функционал делает смарт-часы востребованными не только для тренировок, но и для повседневного использования в г
20.08.2025 Российский разработчик умных устройств Aimoto представил детские умные часы с ИИ-помощником на базе технологий Yandex B2B Tech

Компания Aimoto, российский разработчик умных гаджетов и сервисов для семьи, представила детские умные часы Aimoto BuddyGPT с ИИ-помощником на базе технологий Yandex B2B Tech, подразделения

18.08.2025 «Сбер» выпустит детские платёжные браслеты

ными, ведь оплачивать покупки они могут не только картой, но и телефоном — для этого нужно отсканировать QR-код из детского приложения «СберKids». А скоро появятся и первые в России детские платёжные браслеты от «Сбера» для клиентов 6-13 лет. У такого способа оплаты множество преимуществ. Его сложно потерять, поскольку он надёжно крепится на запястье с помощью регулируемой застёжки. К тому

12.08.2025 Новые детские смарт-часы Elari Go 4G уже в продаже

ложение известно в любой момент. Для этого в часах реализована технология «Онлайн Гео», позволяющая отслеживать перемещения устройства в режиме реального времени через спутники. diHouse Новые детские смарт-часы Elari Go 4G уже в продаже Родители могут: задать до пяти разрешенных геозон, при выходе за пределы которых придет уведомление; просмотреть историю маршрутов; проложить путь до устрой
31.07.2025 Amazfit запускает продажи умных часов Balance 2 с автономностью до 21 дня

иренными спортивными функциями для точного и непрерывного мониторинга пульса, сна и уровня стресса. Умные часы Amazfit Balance 2 подойдут для любого образа жизни — от повседневного использовани
08.07.2025 Детские смарт-часы Xenium W600 в России

Компания «Сангфей СЕС Электроникс Рус», эксклюзивный дистрибьютор продукции Xenium в России, представляет новинку на отечественном рынке — детские смарт-часы Xenium W600. С ними родителям проще следить за безопасностью ребенка, а детям — быть на связи и учиться самостоятельности. Xenium W600 — не просто наручные часы, а первый персональны
04.07.2025 Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

о записывать маршруты даже в удаленных локациях, где доступ к связи ограничен. KOSPET TANK X2 Ultra Умные часы предлагают 170 вариантов тренировок, при этом некоторые виды активности система ра
17.06.2025 «Билайн»: перед началом каникул продажи умных часов для детей выросли на треть

итики розничного бизнеса «Билайн». Этому способствует подготовка к каникулам, а также расширение ассортимента и промо-активность. Об этом CNews сообщили представители «Билайн». В мае 2025 г. спрос на умные часы для детей вырос на 31% в натуральном выражении относительно апреля 2025 г., свидетельствуют данные «Билайн». В апреле 2025 г. динамика была еще выше — +60% относительно марта 2025 г.
06.06.2025 Умные часы Apple Watch считают сожженные калории на глазок. Ошибка достигает 30%

ные тренировки различной интенсивности. Unsplash - Luke Chesser Ученые обвинили Apple в том, что их умные часы считают сожженные калории на «авось угадаем», погрешность почти в 30% Смарт-часы —
05.06.2025 Лучшие умные часы для занятий спортом: выбор ZOOM

орона устройства – всего 36 часов в обычном режиме и 72 часа в режиме энергосбережения. И важно понимать, что часы подойдут только для владельцев iPhone. Мы собрали ключевые характеристики спортивных умных часов в таблице, расположив их в порядке уменьшения автономности в активном режиме.  Рейтинг ZOOM Экран Водозащита Автономность Средняя цена Garmin Fenix 8 43, 47 и 51 мм MIP или AMOLED д
30.05.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи умных часов Huawei Watch 5 и Watch Fit 4

б этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Huawei Watch 5 Huawei Watch 5 — это первые смарт-часы, в которых реализована мультисенсорная технология Huawei X-TAP, позволяющая анализ
26.05.2025 Исследование ВЦИОМ: 55% российской интернет-аудитории за последний год пользовались фитнес-трекерами или умными часами

я (49% респондентов, отметивших свою осведомленность, не смогли привести пример). Фитнес-браслеты и умные часы — одни из самых известных устройств «интернета тел» (их упомянули 34% информирован
15.05.2025 МТС открыла предзаказ на смарт-часы Huawei Watch 5, серии Watch Fit 4 и продажи наушников Huawei FreeBuds 6

ом, черном и коричневом цветах. Версия Huawei Watch 5 42 мм — в бежевом, песочном, белом и зеленом. Умные часы Huawei Watch Fit 4 представлены в двух версиях: Fit 4 и Fit 4 Pro. Модель Huawei W
13.05.2025 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж умных часов Honor Choice Watch 2i

т доступны — от уведомлений до анализа активности. Honor Choice Watch 2i получили влагозащиту IP68. Умные часы поддерживают 109 спортивных режимов, включая популярные активности вроде бега, ход
13.05.2025 Умные часы Honor Choice Watch 2i с мониторингом здоровья и сна поступили в продажу

В российские магазины электроники поступили в продажу умные часы Honor Choice Watch 2i. Новинка получила большой и яркий AMOLED-экран, технологии мониторинга здоровья и качества сна, впечатляющую автономность до 14 дней. Honor Choice Watch 2i осна
12.05.2025 Можно ли верить датчикам в носимых устройствах: как на самом деле измеряются показатели здоровья

Шагомер Умные часы, кольца, фитнес-браслеты, а также смартфоны регистрируют шаги с помощью нескольких
11.04.2025 «М.Видео-Эльдорадо» назвала топ-5 умных часов на рынке России в I квартале 2025 года

ортом и персонализированными уведомлениями. Это подтверждает, что покупатели все чаще рассматривают умные часы не просто как модный аксессуар, а как реальный инструмент для мониторинга показате
04.03.2025 Лучшие женские умные часы: выбор ZOOM

я модель, которая подойдет для любительниц более массивных гаджетов. Размеры девайса составляют 47x47x12 мм, а масса —  44 г. В материалах корпуса используются алюминиевый сплав и нержавеющая сталь.  Смарт-часы оборудованы круглым 1,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 466x466 пикселей и плотностью 326 ppi. Заявленная пиковая яркость составляет 600 кд/м2 — в сравнении с другими моделями
07.02.2025 Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

среднем гаджет выдерживает не более 1,5-2 дней использования. Еще один минус заключается в том, что умные часы работают только с устройствами на ОС Android, поэтому их не получится подключить к
04.02.2025 Линейка новых детских умных часов Elari уже в продаже

4G — модель для детей от семи лет в футуристичном дизайне в стиле аниме с качественным наполнением. Смарт-часы наполнены развивающими, полезными играми, приложениями и безопасным мессенджером K
28.01.2025 Новинки умных часов Elari на российском рынке

одключение – через Bluetooth 5.3. Мощности аккумулятора хватает до семи дней работы без подзарядки. Умные часы Elari Watch Lite с квадратным циферблатом – Bluetooth-модель для любителей активно
15.01.2025 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: россияне на новогодних праздниках скупали аэрогрили, МФУ, наушники Apple, смарт-часы, телевизоры и пылесосы

году, которую россияне активно приобретают как себе, так и в подарок родным и близким. Смарт-часы и браслеты продемонстрировали прирост в 106%. Устройства остаются популярными подарками благода
14.01.2025 «МегаФон» запускает продажи детских умных часов Fontel с eSIM

ндом Fontel. Гаджеты оснащены технологией eSIM, которая становится всё более популярной. Это первые умные часы для детей с виртуальной SIM-картой, представленные в федеральной розничной сети в


Публикаций - 1384, упоминаний - 2086

Wearable devices и организации, системы, технологии, персоны:

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Samsung Electronics 11065 321
Huawei 4677 240
Xiaomi - Сяоми 2232 209
Google LLC 12690 149
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 112
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 107
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 109 80
МегаФон 10742 75
Yandex - Яндекс 9216 71
Microsoft Corporation 25775 71
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LG Electronics 3735 65
Sony 6739 58
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 51
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 47
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 43
Intel Corporation 12811 43
Pebble Technology 71 42
Fitbit 63 42
Meta Platforms - Facebook 4621 40
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 40
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 36
Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 42 33
Lenovo Group 2447 33
X Corp - Twitter 2938 32
Amazon Inc - Amazon.com 3277 29
Qualcomm Technologies 1974 28
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 28
Lenovo Motorola 3566 28
HTC Corporation 1512 27
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Jawbone 37 22
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Acer Group - Acer Inc 2776 21
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Nvidia Corp 4002 20
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Связной ГК 1401 38
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 30
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Visa International 1993 24
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Dyson 157 8
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Adidas - Адидас 170 8
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WCO - World Customs Organization - ВТамО - Всемирная таможенная организация 10 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 11 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 4 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
АРФП - Ассоциация Российских Фармацевтических Производителей 2 1
ISSA - International Social Security Association - МАСО - Международная ассоциация социального обеспечения 2 1
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 868
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 625
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 343
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10698 328
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13248 296
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 253
Умные платформы 1988 249
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 891 244
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 237
Часы - Watch 1059 235
Наушники - Headphones 4478 223
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 213
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 209
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 190
Оповещение и уведомление - Notification 5944 187
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 185
Аксессуары 4282 181
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 176
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 175
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 172
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 163
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 156
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 156
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 152
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 151
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 145
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 145
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 144
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 141
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1741 141
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 138
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 135
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 134
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 126
Wearable devices - Fitness tracker - Фитнес-трекер - Фитнес-браслет - Трекер активности - Смарт-браслет - Фитнес-приложение 189 118
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 117
Zifferblatt - Циферблат - панель часов с делениями 192 115
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 115
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 107
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 106
Google Android 15244 341
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 243
Apple iOS 8583 239
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 231
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 231
Huawei Watch - Умные часы 145 115
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 105
Apple iPad 4012 88
Google Android Wear OS 111 77
Samsung Galaxy Gear 154 76
Samsung Galaxy 1035 76
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 69
Apple iPhone 6 4861 68
Microsoft Windows 16882 62
Samsung Galaxy Watch - умные часы 89 60
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 85 57
Honor Watch Magic - Honor Choice Watch - умные часы 74 55
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 52
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 46
Apple - App Store 3109 45
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 45
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 44
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 42
Samsung Galaxy Note 702 41
Apple Pay 519 40
Apple Siri - Голосовой помощник 441 39
Huawei Mate - серия смартфонов 453 38
Apple iPhone 5 783 38
Huawei Watch Fit 59 37
Honor SuperCharge 193 35
Lenovo Motorola Moto 360 - Умные часы 38 34
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 31
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 252 31
Honor - серия смартфонов 246 31
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 31
Linux OS 11533 30
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 30
Samsung Pay 296 30
Apple WatchOS 89 30
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 28
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 28
Губанов Андрей 117 22
Путин Владимир 3454 21
Помозов Алексей 88 21
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 14
Борзилов Давид 77 13
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 10
Определенов Виктор 9 9
Шадаев Максут 1210 9
Криволапов Николай 9 9
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 8
Гуцериев Михаил 114 8
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 7
Реймер Александр 7 7
Натрусов Артем 313 6
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 6
Уваров Сергей 48 5
Граф Аркадий 25 5
Иксанова Екатерина 22 5
Толпыгин Никита 35 5
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 5
Сотин Денис 216 5
Мартынов Николай 6 5
Голещихин Денис 26 4
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 4
Sachs Yosef - Закс Йосеф 7 4
Barra Hugo - Барра Хьюго 22 4
Филимонов Олег 10 4
Pichai Sundar - Пичаи Сандар 80 4
Чайка Владимир 29 4
Чаркин Евгений 317 4
Паршин Максим 323 4
Сухоруков Сергей 24 4
Кирьянова Александра 169 4
O’Neill Chris - О'Нил Крис 10 3
Мишин Глеб 70 3
Gurman Mark - Гурман Марк 22 3
Libin Phil - Либин Фил 21 3
Jun Lei - Цзунь Лей 46 3
Врацкий Андрей 175 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 766
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 237
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 232
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 189
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 91
Европа 24964 90
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 76
Южная Корея - Республика 7052 74
Япония 13807 62
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 47
Китай - Тайвань 4245 41
Азия - Азиатский регион 5920 39
Германия - Федеративная Республика 13221 37
США - Калифорния - Купертино 281 33
Индия - Bharat 5870 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 29
Беларусь - Белоруссия 6289 27
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 26
Сатурн - Титан (спутник) 533 23
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 23
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 22
Канада 5082 21
Франция - Французская Республика 8177 21
США - Калифорния 4829 20
Земля - планета Солнечной системы 10865 19
Казахстан - Республика 6048 18
Испания - Каталония - Барселона 752 18
Италия - Итальянская Республика 4508 17
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 16
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 15
США - Нью-Йорк 3180 15
Россия - СФО - Новосибирск 4876 15
Украина 7928 15
Армения - Республика 2449 14
Турция - Турецкая республика 2620 14
Сингапур - Республика 1953 13
Израиль 2856 13
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 13
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 12
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 292
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 286
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 272
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 220
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 147
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 128
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 116
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1127 115
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 106
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 104
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 98
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 95
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 494 93
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 82
Сон - Somnus 483 61
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 59
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 49
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 48
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 45
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 44
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 43
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 41
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 39
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 38
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 37
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 880 36
Металлы - Золото - Gold 1251 36
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 35
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Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 34
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 34
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 33
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РАН - Российская академия наук 2122 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 3
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 2
ИИИ - Институт исследований интернета 66 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 2
РАМН СО - Томский НИМЦ - Томский НИИ медицинской генетики - Генетическая клиника НИИ медицинской генетики СО РАМН - НИИ кардиологии ТНЦ - Тюменский кардиологический научный центр 11 2
UC Irvine, UCI - University of California, Irvine - Калифорнийский университет в Ирвайне 37 2
БГТУ имени В.Г. Шухова - Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова 16 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 2
KIER - Korea Institute of Energy Research - Корейский институт энергетических исследований 1 1
НТУУ КПИ - Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского - Национальный технический университет Украины 20 1
ГБОУ Президентский ФМЛ - Президентский физико-математический лицей 12 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 49 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 25 1
AIST - National Institute of Advanced Industrial Science and Technology - Национальный институт передовых промышленных наук и технологий Японии 16 1
РАН СО ФИЦ КНЦ ФГБНУ - Федеральный исследовательский центр Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 24 1
ФМБА России ФНКЦ ФХМ - Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины 6 1
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 1
UC San Francisco, UCSF - University of California San Francisco - Калифорнийский университет Сан-Франциско 13 1
Минздрав РФ - НМИЦ ТПМ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины 18 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 41 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 23 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 30 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 25
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 18
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 18
Международный женский день - 8 марта 418 16
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 15
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 15
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 11
День молодёжи - 27 июня 1087 9
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 9
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 5
CNews AWARDS - награда 571 5
Samsung Unpacked 41 5
Red Dot Design Award 57 4
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 4
CNews FORUM Кейсы 313 4
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 3
День Защитника отечества - 23 февраля 66 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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