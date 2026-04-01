Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты

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Смарт-часы Amazfit T-Rex 3 Pro вышли в России: титановый корпус, точный GPS и до 25 дней без подзарядки м для точного позиционирования, предлагают более 180 спортивных режимов, мониторинг пульса и уровня кислорода в крови (SpO2), управление уведомлениями и звонками, а также автономность до 25 дней. Эти смарт-часы идеально подходят для путешествий, тренировок на открытом воздухе и активного образа жизни. Amazfit T-Rex 3 Pro оснащены приемниками шести спутниковых систем, включая GPS, GLONASS, G

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