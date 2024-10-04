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«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж умных часов Huawei Watch D2

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж умных часов Huawei Watch D2 с функцией суточного мониторирования артериального давления. Стоимость в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» составляет 34999 руб., а при покупке до 3 ноября 2024 г. в подарок идут Huawei Watch Fit 3. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Функция суточного мониторирования артериального давления (СМАД) осуществляет измерение артериального давления (АД) в установленные интервалы в течение 24 часов, определяет среднее значение давления за весь день, за дневное и ночное время, а также анализирует ритм АД. Эти данные используются для оценки риска развития гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний и дальнейшего обращения к специалистам для медицинской диагностики и лечения.

Более быстрая и точная система Huawei TruSenseTM предоставляет усовершенствованный модуль с многоканальной оптической системой. Она обеспечивает распознавание мельчайших изменений жизненных показателей, включая артериальное давление, пульс, SpO2, частоту дыхания и вариабельность ритма сердца. Технология использует специальные датчики и алгоритмы для предоставления важной информации о физическом состоянии пользователя, а также обеспечивает специальные инструменты, которые призваны помочь улучшить общее самочувствие пользователя.

Для измерения давления часы оснащены специальной манжетой. Дизайн манжеты разработан на основе результатов научных исследований, включая исследования в области гемодинамики и биомеханики запястья, и использования испытательной установки для тестирования манжеты. Толщина манжеты составляет 26,5 мм. Манжета изготовлена из материала, который впитывает пот и не вызывает аллергии, и покрыта термополиуретаном со специальной обработкой, которая создает эффект кожи акулы. Бесшумное надувание манжеты позволяет выполнять измерения без дискомфорта для пользователя. Манжета смарт-часов Huawei Watch D2 воздействует на артерии и передает сигналы давления с высокой точностью.

Новое поколение Watch D2 поддерживают более 80 режимов разнообразных тренировок, автоматическое распознавание шести распространенных видов активности, а также навигацию с помощью глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS). Смарт-часы поддерживают вызовы по Bluetooth, а также совместимы с устройствами на базе iOS и Android. Huawei Watch D2 также отличаются длительным временем автономной работы (до 5 дней без подзарядки).

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Устройство представлено в классических оттенках: черном и золотистом.

Цена на смарт-часы Huawei Watch D2 составляет 34999 руб. При покупке в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» с 04 октября по 03 ноября 2024 г. покупатели получают Huawei Watch Fit 3 в подарок.

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