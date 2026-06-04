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Huawei Watch Huawei Watch Fit Huawei Watch Kids умные часы
СОБЫТИЯ
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|04.06.2026
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«М.видео» объявляет о старте предзаказа на смартфон Huawei nova 15 Max и о старте продаж умных часов Huawei Watch Fit 5 Pro
ео» объявляет о старте предзаказа на смартфон Huawei nova 15 Max и старте продаж умных часов Huawei Watch Fit 5 Pro. Об этом CNews сообщили представители «М.видео». Huawei nova 15 Max Смартфон
|28.05.2026
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«М.видео» объявляет о старте предзаказа Huawei Watch Fit 5 Pro и начале продаж базовой модели Huawei Watch Fit 5
«М.видео» объявляет о старте предзаказа умных часов Huawei Watch Fit 5 Pro. Также начинаются продажи базовой модели Huawei Watch Fit 5. Об этом C
|28.05.2026
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МТС объявляет о старте предзаказа Huawei Watch FIT 5 Pro и начале продаж Huawei Watch FIT 5
ПАО «МТС» объявляет о старте предзаказа умных часов Huawei Watch FIT 5 Pro с функциями мониторинга физического состояния и активности. Также начинаются
|20.05.2026
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Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта
; 30,4 г Размер безеля экрана 1,8х1,8 мм Размер запястья 130–210 мм Внешний вид и эргономика HUAWEI WATCH FIT 5 Pro уже по традиции выполнены в прямоугольном, почти квадратном корпусе, и тут ес
|08.05.2026
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Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT Runner 2: бег без границ
Технические характеристики Модель HUAWEI Watch GT 6 Pro Дисплей 1,32 дюйма, AMOLED, 466х466, сенсорный Операционная система Har
|17.04.2026
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«М.видео» объявляет о старте продаж смартфона Huawei Mate 80 Pro и беговых умных часов Huawei Watch GT Runner 2
uawei Mate 80 Pro с объективом XMAGE второго поколения и надежной конструкцией, а также умных часов Huawei Watch GT Runner 2 с функциями для бегунов-марафонцев и любителей. Об этом CNews сообщи
|07.04.2026
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В сети restore: стартовал предзаказ новинок Huawei — смартфона Mate 80 Pro и беговых умных часов Watch GT Runner 2
ки restore: стартовал предзаказ новинок Huawei — смартфона Huawei Mate 80 Pro и беговых умных часов Huawei Watch GT Runner 2. Устройства доступны для предзаказа с 7 по 16 апреля, после чего пла
|07.04.2026
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«М.видео» объявляет о старте предзаказа на смартфон Huawei Mate 80 Pro и на беговые умные часы Huawei Watch GT Runner 2
«М.видео» объявляет о старте предзаказа на смартфон Huawei Mate 80 Pro, а также на умные часы Huawei Watch GT Runner 2. Об этом CNews сообщили представители «М.видео». Huawei Mate 80 Pro
|07.04.2026
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МТС открыла предзаказ на смартфон Huawei Mate 80 Pro и на беговые умные часы Huawei Watch GT Runner 2
te 80 Pro с объективом для ультрареалистичной съемки XMAGE второго поколения, а также на умные часы Huawei Watch GT Runner 2 с интеллектуальным режимами для высокоинтенсивных тренировок. Предза
|31.03.2026
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«М.видео» объявляет о старте продаж умных браслетов серии Huawei Band 11 и умных часов Huawei Watch Ultimate 2
«М.видео» объявляет о старте продаж новой серии фитнес-браслетов Huawei Band 11 и умных часов Huawei Watch Ultimate 2 в новом цвете. Об этом CNews сообщили представители «М.видео». Huawei
|29.12.2025
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Обзор HUAWEI WATCH Ultimate 2: ультимативные флагманские часы
быстро — быстрее, чем у многих конкурентов. Здесь нет продвинутого режима для велотренировок, как в HUAWEI WATCH GT 6 Pro — у Ultimate 2 другая фишка, функции для дайвинга. Часы можно использов
|01.11.2025
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«М.Видео» объявляет о скором старте продаж смарт-часов Huawei Watch Ultimate 2
«М.Видео» объявляет о скором старте продаж премиальных смарт-часов Huawei Watch Ultimate 2 для активных пользователей и любителей спорта на открытом воздухе. Он
|01.10.2025
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В МТС стартовали продажи серии Huawei Watch GT 6 и Huawei Watch D2 и наушников Huawei FreeBuds 7i
ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о начале продаж серии смарт-часов Huawei Watch GT 6 Pro и Watch GT 6 с расширенными спортивными функциями, включая мониторинг д
|19.09.2025
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Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим
Технические характеристики Модель HUAWEI WATCH GT 6 Pro Экран Цветной AMOLED 1,47 дюйма, 466 х 466 пикселей, 317 PPI Датчики Ак
|18.06.2025
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Обзор умных часов HUAWEI WATCH 5 46 мм: новый уровень оценки здоровья
7х11,3 мм; ~58 г без ремешка Размер запястья 140-210 мм Цена 39 999 рублей Внешний вид и эргономика HUAWEI WATCH 5 вышли в двух размерах, 46 и 42 мм. В этой линейке впервые появился размер 42 м
|30.05.2025
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В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи умных часов Huawei Watch 5 и Watch Fit 4
«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж умных часов Huawei Watch 5, Watch Fit 4 и Watch Fit 4 Pro. По результатам предзаказа спрос на Huawei Watch 5 оказа
|30.05.2025
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Обзор HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: легкие смарт-часы для спорта
Технические характеристики Экран AMOLED 1,82 дюйма HUAWEI WATCH FIT 4: 2000 кд/м2 HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: 3000 кд/м2 Защита корпуса до 5 АТМ Нав
|16.05.2025
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2ГИС обновил приложение для Huawei Watch
ключаются и начинают показывать путь. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС. Маршруты В 2ГИС на Huawei Watch доступна пошаговая навигация. При первом маневре часы подают вибросигнал, а при
|15.05.2025
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В «М.Видео-Эльдорадо» начался предзаказ смарт-часов Huawei Watch 5, Watch FIT 4 и продажи наушников Huawei FreeBuds 6
ектроникой и бытовой техникой (МосБиржа: MVID), объявила о предзаказе на смарт-часы Huawei Watch 5, Watch FIT 4 и Watch FIT 4 Pro и старте продаж наушников Huawei FreeBuds 6. Об этом CNe
|15.05.2025
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МТС открыла предзаказ на смарт-часы Huawei Watch 5, серии Watch Fit 4 и продажи наушников Huawei FreeBuds 6
МТС объявляет о старте предзаказа на новые модели смарт-часов Huawei Watch 5 с поддержкой eSIM и Watch Fit 4 с новыми функциями для мониторинга активности. Также в МТС стартуют продажи наушн
|09.12.2024
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Обзор умных часов HUAWEI WATCH D2: почти тонометр
к размера M: 130-160 мм Ремешок размера L: 161-210 мм Цена 34 999 рублей Внешний вид и комплектация HUAWEI WATCH D2 представлены на рынке в двух вариантах: в серебристым корпусе с черным фторэл
|21.10.2024
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В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи обновленных умных часов Huawei Watch Ultimate
троникой, и бытовой техникой, начинает продажи обновленной флагманской линейки умных часов компании Huawei Watch Ultimate. Стоимость устройства в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» составляет 6
|05.10.2024
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Обзор HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46 мм: умные часы, которые умеют все
ы и из фторэластомера, и металлические со звеньями. В нашей тестовой лаборатории — «мужская» модель HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46 мм с черным фторэластомерным ремешком.Технические характеристики Мод
|04.10.2024
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«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж умных часов Huawei Watch D2
продаж «М.Видео-Эльдорадо» составляет 34999 руб., а при покупке до 3 ноября 2024 г. в подарок идут Huawei Watch Fit 3. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Функция суточно
|20.09.2024
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«М.Видео-Эльдорадо» открывает предзаказ на умные часы серий Huawei Watch GT 5 и Watch D2
кой и бытовой техникой, открывает предзаказ на обновленную флагманскую линейку умных часов компании Huawei Watch GT 5, а также на умные часы с функцией суточного мониторирования артериального д
|19.09.2024
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МТС открыла предзаказ на умные часы Huawei Watch GT 5 и Huawei Watch D2
АО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о старте предзаказа на новую серию флагманских смарт-часов Huawei Watch GT 5, а также на первые в мире умные часы с функцией суточного мониторирования а
|19.09.2024
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Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 5 46 мм: первый тест в России
Новая серия HUAWEI WATCH GT 5 представлена в двух размерах: 41 мм и 46 мм. Более крупная модель, котора
|12.09.2024
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Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 4 41 мм: образец элегантности
гаджет можно не снимать в душе и бассейне, но все же стоит обойтись без глубоководного погружения. HUAWEI Watch GT 4 оснащены «заводной головкой» и программируемой кнопкой, на которую изначаль
|29.05.2024
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Обзор HUAWEI WATCH FIT 3: умные часы или фитнес-браслет?
дки 60 мин Размеры и масса 43×36×9,9 мм; 28 г (без ремешка) Цена 12 999/14 999 рублей Дизайн HUAWEI WATCH FIT 3 внешне неотличимы от всем известных часов Apple Watch. Это плюс для тех, кому хот
|24.05.2024
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Обзор умных часов HUAWEI Watch 4 Pro Космический дизайн: звезда первой величины
,1 мм × 49,1 мм × 12,9 мм 65 г без ремешка, 112 г с ремешком Цена 59 999 рублей Дизайн и эргономика HUAWEI WATCH 4 Pro Космический дизайн респектабельны донельзя: корпус и ремешок выполнены из
|20.05.2024
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Часы Huawei Watch 4 Pro в новом дизайне появятся в продаже эксклюзивно в магазинах группы «М.Видео-Эльдорадо»
ммерции и розничной торговли электроникой, и бытовой техникой, сообщает о старте продаж смарт-часов Huawei Watch 4 Pro версии «Космический дизайн». Модель будет представлена эксклюзивно в магаз
|18.05.2022
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Huawei представила новые гаджеты для здорового образа жизни
льного давления Huawei Watch D, фитнес-датчик Huawei S-TAG и фитнес-браслеты Huawei Band 7 и Huawei Watch FIT 2. Помимо аппаратных продуктов компания представила обновлённое приложение Huawei H
|17.12.2021
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Компания Huawei объявляет о начале продаж в России детских смарт-часов Huawei Watch Kids 4 Pro
Компания Huawei Consumer Business Group объявила о начале продаж в России детских смарт-часов Huawei Watch Kids 4 Pro. Обладая встроенной системой геопозиционирования на основе искусствен
|10.12.2021
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Huawei объявляет о начале продаж смарт-часов серии Watch GT в России
s Group (BG) объявляет о старте продаж в России серии смарт-часов нового поколения, в которую вошли Huawei Watch GT 3 диаметром 46 мм и 42 мм, а также Huawei Watch GT Runner. Устройства
|01.12.2021
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Компания Huawei анонсировала в России детские смарт-часы Huawei Watch Kids 4 Pro
Компания Huawei официально анонсировала в России умные часы Huawei Watch Kids 4 Pro. Huawei Watch Kids 4 Pro обладают фирменной функцией позициони
|23.11.2021
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Компания Huawei представила новые смарт-часы серии Watch GT в России
Huawei Consumer Business Group (BG) представила умные часы следующего поколения Huawei Watch GT 3 диаметром 46 мм и 42 мм, а также Huawei Watch GT Runner на базе опер
|12.05.2021
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Huawei представила смарт-часы Watch Fit Elegant Edition с новыми интеллектуальными функциями. Цена. Фото
Huawei Consumer Business Group представила в России новую версию смарт-часов Huawei Watch Fit, Elegant Edition, расширяющую серию носимых устройств Watch Fit. Часы получили возможность кру
|02.03.2021
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Выбираем лучшие умные часы до 10 000 рублей
Huawei: кроме Huawei Watch Fit мы рассмотрим родственные Honor Watch ES, а также более премиальные Huawei Watch GT. Для большинства производителей смарт-часы — побочный продукт, созданный для
|20.04.2020
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Huawei представила новые версии смарт-часов Watch GT 2 в России
Huawei представила новые версии смарт-часов Huawei Watch GT 2 в белоснежном и каштановом оттенке. Новые цвета были представлены глобально
|18.10.2019
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Huawei представила умные часы Huawei Watch GT 2 в России. Цена. Фото
Huawei Consumer Business Group объявила о начале продаж в России умных часов нового поколения Huawei Watch GT 2. Часы построены на базе новейшего чипсета Kirin A1, разработанного специаль
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