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Huawei Watch Huawei Watch Fit Huawei Watch Kids умные часы

Huawei Watch - Huawei Watch Fit - Huawei Watch Kids - умные часы

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04.06.2026 «М.видео» объявляет о старте предзаказа на смартфон Huawei nova 15 Max и о старте продаж умных часов Huawei Watch Fit 5 Pro

ео» объявляет о старте предзаказа на смартфон Huawei nova 15 Max и старте продаж умных часов Huawei Watch Fit 5 Pro. Об этом CNews сообщили представители «М.видео». Huawei nova 15 Max Смартфон

28.05.2026 «М.видео» объявляет о старте предзаказа Huawei Watch Fit 5 Pro и начале продаж базовой модели Huawei Watch Fit 5

«М.видео» объявляет о старте предзаказа умных часов Huawei Watch Fit 5 Pro. Также начинаются продажи базовой модели Huawei Watch Fit 5. Об этом C
28.05.2026 МТС объявляет о старте предзаказа Huawei Watch FIT 5 Pro и начале продаж Huawei Watch FIT 5

ПАО «МТС» объявляет о старте предзаказа умных часов Huawei Watch FIT 5 Pro с функциями мониторинга физического состояния и активности. Также начинаются

20.05.2026 Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

; 30,4 г Размер безеля экрана 1,8х1,8 мм Размер запястья 130–210 мм Внешний вид и эргономика HUAWEI WATCH FIT 5 Pro уже по традиции выполнены в прямоугольном, почти квадратном корпусе, и тут ес
08.05.2026 Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT Runner 2: бег без границ

Технические характеристики Модель HUAWEI Watch GT 6 Pro Дисплей 1,32 дюйма, AMOLED, 466х466, сенсорный Операционная система Har
17.04.2026 «М.видео» объявляет о старте продаж смартфона Huawei Mate 80 Pro и беговых умных часов Huawei Watch GT Runner 2

uawei Mate 80 Pro с объективом XMAGE второго поколения и надежной конструкцией, а также умных часов Huawei Watch GT Runner 2 с функциями для бегунов-марафонцев и любителей. Об этом CNews сообщи
07.04.2026 В сети restore: стартовал предзаказ новинок Huawei — смартфона Mate 80 Pro и беговых умных часов Watch GT Runner 2

ки restore: стартовал предзаказ новинок Huawei — смартфона Huawei Mate 80 Pro и беговых умных часов Huawei Watch GT Runner 2. Устройства доступны для предзаказа с 7 по 16 апреля, после чего пла
07.04.2026 «М.видео» объявляет о старте предзаказа на смартфон Huawei Mate 80 Pro и на беговые умные часы Huawei Watch GT Runner 2

«М.видео» объявляет о старте предзаказа на смартфон Huawei Mate 80 Pro, а также на умные часы Huawei Watch GT Runner 2. Об этом CNews сообщили представители «М.видео». Huawei Mate 80 Pro

07.04.2026 МТС открыла предзаказ на смартфон Huawei Mate 80 Pro и на беговые умные часы Huawei Watch GT Runner 2

te 80 Pro с объективом для ультрареалистичной съемки XMAGE второго поколения, а также на умные часы Huawei Watch GT Runner 2 с интеллектуальным режимами для высокоинтенсивных тренировок. Предза
31.03.2026 «М.видео» объявляет о старте продаж умных браслетов серии Huawei Band 11 и умных часов Huawei Watch Ultimate 2

«М.видео» объявляет о старте продаж новой серии фитнес-браслетов Huawei Band 11 и умных часов Huawei Watch Ultimate 2 в новом цвете. Об этом CNews сообщили представители «М.видео». Huawei
29.12.2025 Обзор HUAWEI WATCH Ultimate 2: ультимативные флагманские часы

быстро — быстрее, чем у многих конкурентов. Здесь нет продвинутого режима для велотренировок, как в HUAWEI WATCH GT 6 Pro — у Ultimate 2 другая фишка, функции для дайвинга. Часы можно использов
01.11.2025 «М.Видео» объявляет о скором старте продаж смарт-часов Huawei Watch Ultimate 2

«М.Видео» объявляет о скором старте продаж премиальных смарт-часов Huawei Watch Ultimate 2 для активных пользователей и любителей спорта на открытом воздухе. Он
01.10.2025 В МТС стартовали продажи серии Huawei Watch GT 6 и Huawei Watch D2 и наушников Huawei FreeBuds 7i

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о начале продаж серии смарт-часов Huawei Watch GT 6 Pro и Watch GT 6 с расширенными спортивными функциями, включая мониторинг д
19.09.2025 Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Технические характеристики Модель HUAWEI WATCH GT 6 Pro Экран Цветной AMOLED 1,47 дюйма, 466 х 466 пикселей, 317 PPI Датчики Ак
18.06.2025 Обзор умных часов HUAWEI WATCH 5 46 мм: новый уровень оценки здоровья

7х11,3 мм; ~58 г без ремешка Размер запястья 140-210 мм Цена 39 999 рублей Внешний вид и эргономика HUAWEI WATCH 5 вышли в двух размерах, 46 и 42 мм. В этой линейке впервые появился размер 42 м
30.05.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи умных часов Huawei Watch 5 и Watch Fit 4

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж умных часов Huawei Watch 5, Watch Fit 4 и Watch Fit 4 Pro. По результатам предзаказа спрос на Huawei Watch 5 оказа
30.05.2025 Обзор HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: легкие смарт-часы для спорта

Технические характеристики Экран AMOLED 1,82 дюйма HUAWEI WATCH FIT 4: 2000 кд/м2 HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: 3000 кд/м2 Защита корпуса до 5 АТМ Нав
16.05.2025 2ГИС обновил приложение для Huawei Watch

ключаются и начинают показывать путь. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС. Маршруты В 2ГИС на Huawei Watch доступна пошаговая навигация. При первом маневре часы подают вибросигнал, а при

15.05.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» начался предзаказ смарт-часов Huawei Watch 5, Watch FIT 4 и продажи наушников Huawei FreeBuds 6

ектроникой и бытовой техникой (МосБиржа: MVID), объявила о предзаказе на смарт-часы Huawei Watch 5, Watch FIT 4 и Watch FIT 4 Pro и старте продаж наушников Huawei FreeBuds 6. Об этом CNe
15.05.2025 МТС открыла предзаказ на смарт-часы Huawei Watch 5, серии Watch Fit 4 и продажи наушников Huawei FreeBuds 6

МТС объявляет о старте предзаказа на новые модели смарт-часов Huawei Watch 5 с поддержкой eSIM и Watch Fit 4 с новыми функциями для мониторинга активности. Также в МТС стартуют продажи наушн
09.12.2024 Обзор умных часов HUAWEI WATCH D2: почти тонометр

к размера M: 130-160 мм Ремешок размера L: 161-210 мм Цена 34 999 рублей Внешний вид и комплектация HUAWEI WATCH D2 представлены на рынке в двух вариантах: в серебристым корпусе с черным фторэл
21.10.2024 В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи обновленных умных часов Huawei Watch Ultimate

троникой, и бытовой техникой, начинает продажи обновленной флагманской линейки умных часов компании Huawei Watch Ultimate. Стоимость устройства в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» составляет 6
05.10.2024 Обзор HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46 мм: умные часы, которые умеют все

ы и из фторэластомера, и металлические со звеньями. В нашей тестовой лаборатории — «мужская» модель HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46 мм с черным фторэластомерным ремешком.Технические характеристики Мод
04.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж умных часов Huawei Watch D2

продаж «М.Видео-Эльдорадо» составляет 34999 руб., а при покупке до 3 ноября 2024 г. в подарок идут Huawei Watch Fit 3. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Функция суточно
20.09.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открывает предзаказ на умные часы серий Huawei Watch GT 5 и Watch D2

кой и бытовой техникой, открывает предзаказ на обновленную флагманскую линейку умных часов компании Huawei Watch GT 5, а также на умные часы с функцией суточного мониторирования артериального д
19.09.2024 МТС открыла предзаказ на умные часы Huawei Watch GT 5 и Huawei Watch D2

АО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о старте предзаказа на новую серию флагманских смарт-часов Huawei Watch GT 5, а также на первые в мире умные часы с функцией суточного мониторирования а
19.09.2024 Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 5 46 мм: первый тест в России

Новая серия HUAWEI WATCH GT 5 представлена ​​в двух размерах: 41 мм и 46 мм. Более крупная модель, котора
12.09.2024 Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 4 41 мм: образец элегантности

гаджет можно не снимать в душе и бассейне, но все же стоит обойтись без глубоководного погружения. HUAWEI Watch GT 4 оснащены «заводной головкой» и программируемой кнопкой, на которую изначаль
29.05.2024 Обзор HUAWEI WATCH FIT 3: умные часы или фитнес-браслет?

дки 60 мин Размеры и масса 43×36×9,9 мм; 28 г (без ремешка) Цена 12 999/14 999 рублей Дизайн HUAWEI WATCH FIT 3 внешне неотличимы от всем известных часов Apple Watch. Это плюс для тех, кому хот
24.05.2024 Обзор умных часов HUAWEI Watch 4 Pro Космический дизайн: звезда первой величины

,1 мм × 49,1 мм × 12,9 мм 65 г без ремешка, 112 г с ремешком Цена 59 999 рублей Дизайн и эргономика HUAWEI WATCH 4 Pro Космический дизайн респектабельны донельзя: корпус и ремешок выполнены из

20.05.2024 Часы Huawei Watch 4 Pro в новом дизайне появятся в продаже эксклюзивно в магазинах группы «М.Видео-Эльдорадо»

ммерции и розничной торговли электроникой, и бытовой техникой, сообщает о старте продаж смарт-часов Huawei Watch 4 Pro версии «Космический дизайн». Модель будет представлена эксклюзивно в магаз
18.05.2022 Huawei представила новые гаджеты для здорового образа жизни

льного давления Huawei Watch D, фитнес-датчик Huawei S-TAG и фитнес-браслеты Huawei Band 7 и Huawei Watch FIT 2. Помимо аппаратных продуктов компания представила обновлённое приложение Huawei H
17.12.2021 Компания Huawei объявляет о начале продаж в России детских смарт-часов Huawei Watch Kids 4 Pro

Компания Huawei Consumer Business Group объявила о начале продаж в России детских смарт-часов Huawei Watch Kids 4 Pro. Обладая встроенной системой геопозиционирования на основе искусствен
10.12.2021 Huawei объявляет о начале продаж смарт-часов серии Watch GT в России

s Group (BG) объявляет о старте продаж в России серии смарт-часов нового поколения, в которую вошли Huawei Watch GT 3 диаметром 46 мм и 42 мм, а также Huawei Watch GT Runner. Устройства

01.12.2021 Компания Huawei анонсировала в России детские смарт-часы Huawei Watch Kids 4 Pro

Компания Huawei официально анонсировала в России умные часы Huawei Watch Kids 4 Pro. Huawei Watch Kids 4 Pro обладают фирменной функцией позициони
23.11.2021 Компания Huawei представила новые смарт-часы серии Watch GT в России

Huawei Consumer Business Group (BG) представила умные часы следующего поколения Huawei Watch GT 3 диаметром 46 мм и 42 мм, а также Huawei Watch GT Runner на базе опер
12.05.2021 Huawei представила смарт-часы Watch Fit Elegant Edition с новыми интеллектуальными функциями. Цена. Фото

Huawei Consumer Business Group представила в России новую версию смарт-часов Huawei Watch Fit, Elegant Edition, расширяющую серию носимых устройств Watch Fit. Часы получили возможность кру
02.03.2021 Выбираем лучшие умные часы до 10 000 рублей

Huawei: кроме Huawei Watch Fit мы рассмотрим родственные Honor Watch ES, а также более премиальные Huawei Watch GT.  Для большинства производителей смарт-часы — побочный продукт, созданный для
20.04.2020 Huawei представила новые версии смарт-часов Watch GT 2 в России

Huawei представила новые версии смарт-часов Huawei Watch GT 2 в белоснежном и каштановом оттенке. Новые цвета были представлены глобально
18.10.2019 Huawei представила умные часы Huawei Watch GT 2 в России. Цена. Фото

Huawei Consumer Business Group объявила о начале продаж в России умных часов нового поколения Huawei Watch GT 2. Часы построены на базе новейшего чипсета Kirin A1, разработанного специаль

Публикаций - 179, упоминаний - 539

Huawei Watch и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4721 124
Apple Inc 13292 54
Samsung Electronics 11146 44
Xiaomi - Сяоми 2289 25
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 109 23
Google LLC 12810 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16158 16
Garmin - Гармин 235 15
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 957 12
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 547 11
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 121 10
Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 42 8
Leica Camera 287 7
Yandex - Яндекс 9387 6
Lenovo Group 2474 6
Polar - Полар 116 5
Qualcomm Technologies 1991 5
LG Electronics 3747 5
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 588 5
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 452 4
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 367 4
Suunto 10 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5823 4
Acer Group - Acer Inc 2825 4
Haier Group 232 3
BBK OnePlus 301 3
X Corp - Twitter 2942 3
Минцифры РФ - Восход ФГБУ НИИ 724 3
Microsoft Corporation 25881 3
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9578 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 449 3
Sony 6756 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5076 3
Lenovo Motorola 3573 3
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 2
AKG 66 2
Pebble Technology 71 2
Huawei Wireless 4 2
Huawei Mobile Services 75 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3001 35
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9076 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1088 4
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 198 3
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 49 3
Nike 195 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1553 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1935 2
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 2
Porsche Design GmbH 23 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3167 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1916 2
Visa International 1998 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1961 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1982 2
Русский стандарт Банк 512 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 157 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 1
Инвитро - Invitro 84 1
LEGO 260 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 49 1
Метрополис ТРК 60 1
TripAdvisor 41 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Гранит 57 1
KGI Securities 50 1
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 36 1
Groupe SEB - Tefal 109 1
LVMH Louis Vuitton 34 1
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 28 1
Makita - Макита 26 1
Связной ГК 1401 1
ГПБ - Газпромбанк 1293 1
Adidas - Адидас 170 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1384 1
НСПК - Национальная система платежных карт 963 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 504 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 957 1
X5 Group - Перекрёсток 644 1
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5777 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1428 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13910 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55097 12
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8690 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4554 1
Канада 5096 1
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