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Huawei TruSense


УПОМИНАНИЯ


30.05.2025 Обзор HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: легкие смарт-часы для спорта 1
21.10.2024 В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи обновленных умных часов Huawei Watch Ultimate 1
05.10.2024 Обзор HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46 мм: умные часы, которые умеют все 1
04.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж умных часов Huawei Watch D2 1
20.09.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открывает предзаказ на умные часы серий Huawei Watch GT 5 и Watch D2 2
19.09.2024 МТС открыла предзаказ на умные часы Huawei Watch GT 5 и Huawei Watch D2 2
19.09.2024 Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 5 46 мм: первый тест в России 1

Публикаций - 7, упоминаний - 9

Huawei TruSense и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4026 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13236 1
Цифра ГК 2475 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 480 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2518 3
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1204 6
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1247 5
Zifferblatt - Циферблат - панель часов с делениями 168 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7824 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7434 4
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1921 3
Наушники - Headphones 4123 3
SpO2 - Пульсоксиметрия - Метод определения насыщения крови кислородом 47 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3522 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12408 3
Часы - Безель - внешнее поворотное кольцо (рамка) вокруг циферблата часов 37 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2882 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14032 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9863 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24725 2
Оповещение и уведомление - Notification 4886 2
Часы - Watch 961 2
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2153 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2226 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24845 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3997 2
Умные платформы 1756 2
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2356 1
Электроника - Дисплей - AMOLED LTPO - Low Temperature Polycrystalline Oxid - технология объединительной платы для OLED-дисплеев 43 1
Микрофон - Microphone 2566 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10932 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 797 1
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 242 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7050 1
Фонарик 306 1
Автономность - обладание автономией, независимость от чего-либо 230 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2304 1
AOD - Always On Display 203 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14951 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26008 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52846 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2520 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4629 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12403 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12644 1
Huawei Watch - Умные часы 106 6
Apple iOS 7972 6
Google Android 14278 4
Huawei Watch Fit 38 3
Huawei FreeBuds - беспроводные наушники 59 3
Huawei Здоровье 16 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5035 2
Huawei FreeClip 6 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7176 1
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 199 1
Google Android 8 - Android Oreo 194 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 501 1
Губанов Андрей 98 1
Молчанов Алексей 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 149042 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17476 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5253 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9072 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24800 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6063 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5094 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5672 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10174 2
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 857 2
Сон - Somnus 441 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4504 2
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 374 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1850 1
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 206 1
Спорт - Гольф 90 1
Электрод - Electrode - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 446 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1097 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 191 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30165 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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