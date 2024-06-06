Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание

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|06.06.2024
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«Сколково» планирует поиск инновационных решений для wellness-индустрии
пы. Как отметила спикер, сегодня в России нет четкого понимания, какие технологии относятся к рынку wellness-индустрии и какие стартапы здесь работают. Свою задачу «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) ви
|30.05.2024
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«МегаФон»: весной 2024 г. югорчане увлеклись ЗОЖ
парках За Саймой и Кедровый лог. За весну 2024 г. в этих популярных локациях трафик также увеличился на треть. «Цифровые сервисы помогают югорчанам быть в тренде – следить за ЗОЖ-тенденциями и вести здоровый образ жизни. Благодаря развитой телеком-инфраструктуре пользователи в городах и селах региона могут скачивать нужные приложения, находить единомышленников в социальных сетях и участвов
|17.05.2024
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Этой весной тюменцы увлеклись ЗОЖ
прошлого года. Такие данные получили аналитики «МегаФона» после изучения обезличенной статистики обращений к тематическим интернет-ресурсам. Данные BigData показывают, что в 2024 г. число поклонников ЗОЖ в регионе начало расти в феврале, а за весенние месяцы увеличилось сразу на 80%. На это могли повлиять желание привести себя в форму, а также более осознанное отношение к своему здоровью, к
|21.09.2020
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Tele2 запустил портал о здоровом образе жизни
Оператор связи Tele2 запустил ЗОЖ-портал, где абоненты смогут найти полезную информацию о трендах и новых направлениях в сф
|15.05.2014
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Technogym и А&А представили новое решение для фитнес-центров
Итальянская компания Technogym, специализирующаяся на оборудовании, программном обеспечении и услугах для создания Total Wellness Solution, расширяет технологическое сотрудничество с компанией А&А, российским разработчиком систем управления для фитнес-индустрии. Партнеры представили новый продукт — систему A&A my
|15.05.2003
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"РБК СОФТ" - за здоровый образ жизни
над сайтом для сети фитнес-клубов "Orange Fitness". "Не секрет, что слово "фитнес" означает "вести здоровый образ жизни" и не только слово, но и сам образ жизни становится все более популярен
Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:
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