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Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание

 

Питайтесь правильно! Агитационный плакат на тему здорового образа жизни. Напоминает о полезности некоторых продуктов и важности регулярного употребления пищи. В. Гераймович, 1986г. Питайтесь правильно! Агитационный плакат на тему здорового образа жизни. Напоминает о полезности некоторых продуктов и важности регулярного употребления пищи. В. Гераймович, 1986г.
«КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА!» Гринштейн И., 1953 год «КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА!» Гринштейн И., 1953 год
Пейте натуральные соки (Б. Зеленский) 1939 Пейте натуральные соки (Б. Зеленский) 1939
Реклама крупы. “Смоленский вестник", 1896 г. Реклама крупы. “Смоленский вестник", 1896 г.
Продукты для хорошей памяти Продукты для хорошей памяти
Витамины для зрения и иммунитета (Ляпин А.Г., Гущин В.Д.) 1957 год Витамины для зрения и иммунитета (Ляпин А.Г., Гущин В.Д.) 1957 год
Следи за своим весом! В СССР государство уделяло большое внимание здоровью граждан, в том числе профилактике и борьбе с ожирением. В лечебных санаториях при избыточном весе гостям назначалось диетическое питание, стали появляться методики лечебного голодания, приобрели большую популярность спортивные тренировки. Е. Симонова, 1982г. Следи за своим весом! В СССР государство уделяло большое внимание здоровью граждан, в том числе профилактике и борьбе с ожирением. В лечебных санаториях при избыточном весе гостям назначалось диетическое питание, стали появляться методики лечебного голодания, приобрели большую популярность спортивные тренировки. Е. Симонова, 1982г.


06.06.2024 «Сколково» планирует поиск инновационных решений для wellness-индустрии

пы. Как отметила спикер, сегодня в России нет четкого понимания, какие технологии относятся к рынку wellness-индустрии и какие стартапы здесь работают. Свою задачу «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) ви
30.05.2024 «МегаФон»: весной 2024 г. югорчане увлеклись ЗОЖ

парках За Саймой и Кедровый лог. За весну 2024 г. в этих популярных локациях трафик также увеличился на треть. «Цифровые сервисы помогают югорчанам быть в тренде – следить за ЗОЖ-тенденциями и вести здоровый образ жизни. Благодаря развитой телеком-инфраструктуре пользователи в городах и селах региона могут скачивать нужные приложения, находить единомышленников в социальных сетях и участвов
17.05.2024 Этой весной тюменцы увлеклись ЗОЖ

прошлого года. Такие данные получили аналитики «МегаФона» после изучения обезличенной статистики обращений к тематическим интернет-ресурсам. Данные BigData показывают, что в 2024 г. число поклонников ЗОЖ в регионе начало расти в феврале, а за весенние месяцы увеличилось сразу на 80%. На это могли повлиять желание привести себя в форму, а также более осознанное отношение к своему здоровью, к
21.09.2020 Tele2 запустил портал о здоровом образе жизни

Оператор связи Tele2 запустил ЗОЖ-портал, где абоненты смогут найти полезную информацию о трендах и новых направлениях в сф
15.05.2014 Technogym и А&А представили новое решение для фитнес-центров

Итальянская компания Technogym, специализирующаяся на оборудовании, программном обеспечении и услугах для создания Total Wellness Solution, расширяет технологическое сотрудничество с компанией А&А, российским разработчиком систем управления для фитнес-индустрии. Партнеры представили новый продукт — систему A&A my
15.05.2003 "РБК СОФТ" - за здоровый образ жизни

над сайтом для сети фитнес-клубов "Orange Fitness". "Не секрет, что слово "фитнес" означает "вести здоровый образ жизни" и не только слово, но и сам образ жизни становится все более популярен


Публикаций - 182, упоминаний - 198

Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:

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