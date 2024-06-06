Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание

Питайтесь правильно! Агитационный плакат на тему здорового образа жизни. Напоминает о полезности некоторых продуктов и важности регулярного употребления пищи. В. Гераймович, 1986г. Питайтесь правильно! Агитационный плакат на тему здорового образа жизни. Напоминает о полезности некоторых продуктов и важности регулярного употребления пищи. В. Гераймович, 1986г. «КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА!» Гринштейн И., 1953 год «КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА!» Гринштейн И., 1953 год Пейте натуральные соки (Б. Зеленский) 1939 Пейте натуральные соки (Б. Зеленский) 1939 Реклама крупы. “Смоленский вестник", 1896 г. Реклама крупы. “Смоленский вестник", 1896 г. Продукты для хорошей памяти Продукты для хорошей памяти Витамины для зрения и иммунитета (Ляпин А.Г., Гущин В.Д.) 1957 год Витамины для зрения и иммунитета (Ляпин А.Г., Гущин В.Д.) 1957 год Следи за своим весом! В СССР государство уделяло большое внимание здоровью граждан, в том числе профилактике и борьбе с ожирением. В лечебных санаториях при избыточном весе гостям назначалось диетическое питание, стали появляться методики лечебного голодания, приобрели большую популярность спортивные тренировки. Е. Симонова, 1982г. Следи за своим весом! В СССР государство уделяло большое внимание здоровью граждан, в том числе профилактике и борьбе с ожирением. В лечебных санаториях при избыточном весе гостям назначалось диетическое питание, стали появляться методики лечебного голодания, приобрели большую популярность спортивные тренировки. Е. Симонова, 1982г.