РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ Российский государственный аграрный университет Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева


Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А.Тимирязева» (ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева) - старейшее и всемирно известное высшее учебное заведение России.

СОБЫТИЯ


14.01.2026 R-Style Softlab реализовала кампусный проект на базе СКУД в Университете им. К.А. Тимирязева 1
03.09.2025 В России испытали систему высокоточного автовождения для сельхозтехники 3
26.08.2025 R-Style Softlab поставила ИТ-кластер для работы с ИИ для МСХА имени К.А. Тимирязева 4
29.04.2025 Минцифры: более 20 российских вузов будут готовить топ-специалистов в сфере ИИ к 2030 году 2
18.07.2024 BIA Technologies в партнерстве с Тимирязевской академией повышает импортонезависимость российского животноводства 4
31.05.2024 Тимирязевка и АО «ГЛОНАСС» займутся развитием спутниковых навигационных технологий в АПК 2
28.12.2023 Пять новых ИТ-продуктов, попадание в топ крупнейших компаний отрасли и сотрудничество с Тимирязевской академией: BIA Technologies подвела итоги года 1
07.11.2023 BIA Technologies и Академия им. К. А. Тимирязева договорились о совместной разработке цифровых инноваций для АПК 4
27.09.2023 Цифровизация АПК поможет решить вопрос нехватки кадров 1
21.04.2023 «Базальт СПО» подвела итоги 2022 года: более 300 тысяч серверов и рабочих станций 83 регионов России переведены на операционные системы «Альт» 3
11.04.2022 «Эр-телеком» и РГАУ-МСХА подписали соглашение о сотрудничестве 1
29.12.2021 Формула успеха: как найти баланс между развитием технологии и бизнес-целями клиентов 1
02.12.2021 Алексей Парабучев: В ближайшем будущем мы будем встречать в Москве все больше роботов 1
24.09.2021 Денис Горяченков, ДКС: В России — настоящая беда с качеством электроснабжения, поэтому ИБП остаются популярными 2
21.01.2020 Новым ответственным за ИТ в России стал давний коллега нового премьера 1
23.09.2014 Финансовые услуги МТС будет развивать Андрей Макаров из MasterCard 1
25.10.2010 МГТС переключает 20 тыс. абонентов Тимирязевского района Москвы на цифровой сегмент связи 1
22.06.2009 «Акадо» построил «Электронную школу» на базе кадетской школы-интерната 2
24.04.2009 Студенты МНЭПУ будут изучать «Евфрат-Документооборот» 1
27.11.2008 МСХА им. Тимирязева переходит на новую версию «Евфрат-Документооборот» 4
27.02.2008 «АйТи-Университет»: комплексное решение для вузов на основе смарт-карты 1
20.11.2007 «Квазар-Микро» + ИСАТ: инновационное решение для сельского хозяйства 1
23.10.2007 «АйТи» на «ИнфоКом 2007»: новые решения для социальной сферы 1
19.09.2007 Высокие технологии пришли в крупнейший аграрный вуз страны 2
21.07.2004 РБК СОФТ разработал портал программы образовательного кредитования "Кредо" 1

Публикаций - 25, упоминаний - 46

РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ и организации, системы, технологии, персоны:

БИАТЕХ - BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 70 3
АйТи 1440 3
Ростелеком 10364 2
Yandex - Яндекс 8530 2
Microsoft Corporation 25285 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 625 2
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 47 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Team 58 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 96 1
Xello - Кселло 29 1
Севен Груп - 7Tech - СевенПро - 7тек - 7Pro - Севентек - Регионком 45 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 1
SmartAgro - СмартАгро 5 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
Квазар-Микро - КМ 163 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 110 1
Парадигма 161 1
NetOne - НэтУан Рус 8 1
Инсофт ИВЦ 13 1
Инсофт 24 1
Геомир - ГеомирАгро - Геомир-Агро 28 1
SAP SE 5446 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14392 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 1
IBM - International Business Machines Corp 9560 1
Softline - Софтлайн 3303 1
9053 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 883 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 655 1
Норси-Транс - НТ 125 1
АйТи - Аплана Группа компаний 175 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1840 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 424 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 794 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 681 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4558 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 983 1
ГЛОНАСС АО 245 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8251 3
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 331 1
Красный октябрь 33 1
Агропродмаш 2 1
Ремит МПЗ - Ремит Мясоперерабатывающий завод 5 1
АгроТехФарм - AgroTechFarm 1 1
ИСАТ - Институт современных аграрных технологий 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2010 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3008 1
Газпром ПАО 1422 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 544 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1344 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 567 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1911 1
Сургутнефтегаз - СНГ 280 1
КБ Стрелка 5 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 107 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6315 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12936 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3262 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3132 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3476 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4811 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 369 2
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 61 1
Президент Украины 126 1
Администрация Ростова-на-Дону - Областная дума Ростова-на-Дону - органы государственной власти 16 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 93 1
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 17 1
АПБЭ - Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике 2 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Координационный центр Правительства Российской Федерации 12 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 171 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4973 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 390 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1183 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1905 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 914 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 946 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1278 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 120 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 94 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 196 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1360 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 255 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 364 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 44 1
Ростехнадзор МТУ - Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 14 1
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 31 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы - Комплекс городского хозяйства города Москвы 35 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73540 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13372 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18411 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 4
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 505 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31873 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7429 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3356 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 2
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1023 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 2
Социальная карта - Social card 252 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9391 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10134 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4932 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 2
Оцифровка - Digitization 4936 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3553 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8930 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 2
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 932 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13327 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 899 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2489 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1014 1
FreeIPA - Free Identity, Policy and Audit - открытый проект создания централизованной системы управления идентификацией пользователей, задания политик доступа и аудита для сетей на базе Linux и Unix 121 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 366 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 904 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1331 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4046 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3527 1
Microsoft Windows 2000 8663 2
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2896 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 523 2
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 293 2
Xello Deception 25 1
Актив - Рутокен Плагин 19 1
АТ Бюро - ESMART - серия считывателей 42 1
МИК - Московский акселератор 36 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 264 1
DEPO Computers - Depo Storm 71 1
Aladdin JaCarta SecurLogon 11 1
Актив - Рутокен SCR смарт-карт 15 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 101 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 252 1
Softline Подписки - Softline Market 3 1
БИАТЕХ - БИА. APS 2 1
Базальт СПО - libdomain 3 1
Геомир - АссистАгро 17 1
БИАТЕХ - PerfDog 5 1
АйТи - АйТи-Университет 5 1
Linux OS 10962 1
Microsoft Windows 16384 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5878 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
Базальт СПО - BaseALT - Simply Linux - Симпли Линукс 45 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 623 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 185 1
МегаФон Облако - МегаФон Деловое облако - МегаФон Cloud 32 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 133 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1540 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 475 1
1С:ERP Управление предприятием 727 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 268 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 552 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 257 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 1
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 78 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 229 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 99 1
Трухачев Владимир 3 2
Райкевич Алексей 117 2
Горяченков Денис 1 1
Ющенко Виктор 39 1
Трандин Сергей 104 1
Бирюков Алексей 2 1
Аминов Алексей 1 1
Савицкий Сергей 4 1
Безрукин Григорий 5 1
Воронков Илья 12 1
Свинарев Иван 1 1
Тимирязев Климент 1 1
Гандзейчук Илья 1 1
Греченева Анастасия 1 1
Путин Владимир 3370 1
Акимов Максим 192 1
Мишустин Михаил 746 1
Смирнов Алексей 254 1
Дворкович Аркадий 211 1
Макаров Алексей 67 1
Реймер Денис 54 1
Оверчук Алексей 10 1
Владимиров Дмитрий 15 1
Асланян Ани 12 1
Щетинин Александр 13 1
Журавлев Алексей 16 1
Парабучев Алексей 14 1
Макаров Андрей 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 157671 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45930 10
Казахстан - Республика 5817 2
Европа 24656 2
Беларусь - Белоруссия 6051 2
Россия - СФО - Новосибирск 4678 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14518 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 761 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1678 1
Португалия - Лиссабон 41 1
Москва - САО - Тимирязевский район 2 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18295 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53508 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4103 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3228 1
Армения - Республика 2375 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18699 1
Европа Восточная 3123 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3195 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1359 1
США - Нью-Йорк 3153 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1078 1
Африка - Африканский регион 3574 1
Ближний Восток 3039 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 623 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1780 1
Италия - Итальянская Республика 4432 1
Великобритания - Лондон 2410 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2974 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 755 1
Украина 7802 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2687 1
Узбекистан - Республика 1878 1
Испания - Каталония - Барселона 748 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1453 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 557 1
Россия - УФО - Челябинская область 1405 1
Финляндия - Хельсинки 252 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 864 1
Россия - ПФО - Пензенская область 623 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 13
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15195 4
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 597 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 4
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1685 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 3
Зоология - наука о животных 2792 3
Образование в России 2560 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10371 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2919 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1004 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3239 2
Ботаника - Растения - Plantae 1113 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4257 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 321 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 210 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 209 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 762 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4674 1
Кибернетика - Cybernetics 248 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 233 1
Все о блокчейне и цифровой экономике 6 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11420 1
Crunchbase 74 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 2
Gartner - Гартнер 3615 1
НМГ - Медиалогия 35 1
РАН - Российская академия наук 2021 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 230 3
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 48 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 606 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 321 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 285 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 260 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 74 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 109 1
РГУ - Ростовский государственный университет 7 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 72 1
ПГТУ - Волгатех - Поволжский государственный технологический университет 6 1
КубГАУ - Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 10 1
ВолгГТУ ВО ФГБОУ - Волгоградский государственный технический университет - Институт архитектуры и строительства - Сталинградский тракторный институт 28 1
ВНИИ агрохимии - Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт Агрохимии имени Д. Н. Прянишникова 2 1
ИКАТ и ДС ГБПОУ ИО - Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства 1 1
РАСХН - Россельхозакадемия - Российская академия сельскохозяйственных наук 17 1
CEU - Central European University - ЦЕУ - Центрально-Европейский университет 3 1
МПКУ им. М. А. Шолохова ВНГ РФ ФГКОУ - Московское президентское кадетское училище имени М. А. Шолохова войск национальной гвардии Российской Федерации 1 1
Базальт СПО - Альт академия 32 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 228 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 24 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 526 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1651 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1106 1
СевГУ - Севастопольский государственный университет 18 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1279 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 194 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 575 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 52 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 131 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 443 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 337 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 106 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 672 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 266 1
ТГУ - Томский государственный университет 214 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 104 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 73 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 2
Старт Хаб 21 2
Сбер - Sber500 11 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
