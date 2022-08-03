Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 196227
ИКТ 15127
Организации 11641
Ведомства 1503
Ассоциации 1101
Технологии 3574
Системы 26883
Персоны 85613
География 3091
Статьи 1577
Пресса 1296
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2806
Мероприятия 894

DEPO Computers Depo Storm

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.08.2022 DEPO Computers представляет новую линейку серверов DEPO Storm 3450 на базе операционной системы Astra Linux Special Edition

провели совместные тестовые испытания и подтвердили совместимость модельного ряда серверных систем DEPO Storm 3450 с ОС Astra Linux Special Edition. Оценка работоспособности операционной систе
08.04.2022 В России создан полностью отечественный сервер на «Эльбрусах», которому нипочем санкции

epo Computers сообщила CNews о разработке полностью отечественного программно-аппаратного комплекса Depo Storm 3450E3RU. Это полноразмерный сервер, полностью совместимый с российской операционн
01.02.2021 «Депо компьютерс» представила линейку ПАК на базе семейства отечественных ОС РОСА

ионными системами РОСА «Кобальт», ROSA Enterprise Linux Desktop, ROSA Enterprise Desktop и серверов Depo Storm с системой управления средой виртуализации ROSA Virtualization. Полная совместимос
28.07.2015 «ДоксВижн» и Depo Computers представили специальные конфигурации серверов Depo Storm для Docsvision

Вижн», в рамках сотрудничества появилось комплексное предложение: специальные конфигурации серверов Depo Storm, обеспечивающие оптимальную производительность системы электронного документооборо
10.04.2014 Depo Computers представил сервер Depo Storm для бизнес-критичных приложений

Компания Depo Computers представила высокопроизводительный сервер Depo Storm 4370E4, обеспечивающий высокое быстродействие бизнес-приложений. Как сообщили CNew
06.02.2014 Depo Computers анонсировала «кластер в коробке» Depo Storm 5310B7

100 Тфлопс, предназначенный для математического моделирования и выполнения исследовательских задач. Depo Storm 5310B7 ориентирован преимущественно на проектные организации, НИИ и вузы. Новая мо
17.11.2011 Depo Computers анонсировала новые серверы на базе процессора AMD Opteron 6200

ку компьютерной техники новыми предложениями. Как сообщают в компании, три модели стоечных серверов Depo Storm, а также модель лезвия блейд-сервера Depo Storm на базе нового процессора A
27.07.2011 Новый сервер для рабочих групп от Depo обеспечивает хранение до 72ТБ данных

групп, обеспечивающий хранение до 72 ТБ данных и масштабирование до 360 ТБ на сервер. Выпуск нового Depo Storm 3300G4 — это стратегический шаг Depo Computers по расширению линейки двухпроцессор
18.06.2010 Depo анонсировал новую линейку модульных серверов Depo Storm

ания Depo Computers анонсировала появление новой продуктовой линейки модульных серверов, включающую Depo Storm 5302A1, Depo Storm 5304E2, Depo Storm 5306M6, Depo Storm 5310
21.04.2010 Анонсированы серверы Depo Storm на базе Intel Xeon 5600

Компания Depo Computers анонсировала новые модели серверов Depo Storm на базе новейших 6- и 4-ядерных процессоров Intel Xeon 5600 с тактовой частотой от
09.04.2010 Depo представила новый сервер начального уровня Depo Storm 1130NT

o Computers объявила о расширении линейки серверов начального уровня и начале продаж новой модели – Depo Storm 1130NT. Это бюджетное решение для сегмента СМБ (малый и средний бизнес) в исполнен
18.03.2010 Depo выпустила новый экономичный двухпроцессорный сервер Depo Storm 3300

ания Depo Computers объявила о выводе на рынок новой универсальной модели двухпроцессорного сервера Depo Storm 3300N5. Новинка представляет собой экономичное решение с высокими показателями про
30.10.2009 Depo выпустила гибридные массивы на базе Depo Storm с технологией Adaptec MaxIQ

файл-серверы и базы данных – гибридные высокопроизводительные массивы на базе стандартных серверов Depo Storm с технологией Adaptec MaxIQ. На начальном этапе в качестве аппаратной базы для реш
01.07.2009 DEPO Computers запустил в производство новую линейку серверов на базе Intel Xeon 5500

ки серверов масштаба предприятия на базе процессоров Intel Xeon серии 5500. В линейку войдут модели DEPO Storm 3300P1, DEPO Storm 3300D1, DEPO Storm 3300K4, DEPO Storm 3300
09.06.2009 DEPO Computers анонсирует новое поколение «облачных» решений по виртуализации

на основе «облачных» вычислений (cloud computing). Эти комплексные решения созданы на базе серверов DEPO Storm 3300P1 Intel Xeon 55xx (Nehalem) и «облачной» операционной системы VMware vSphere

27.05.2009 DEPO Computers начал производство двухпроцессорных серверов DEPO Storm 3255

Компания DEPО Computers объявила о начале производства новой линейки серверов DEPO Storm серии 3255 с поддержкой новейших 45-нм четырехъядерных процессоров AMD Opteron 200
18.08.2008 Depo выпустила «короткий» сервер

Компания Depo Computers объявила о запуске в массовое производство новой модели сервера - Depo Storm 1150B1. Особенность Depo Storm 1150B1 заключается в том, что вместе с подкл
09.01.2007 Depo Computers представила новую серию серверов Depo Storm 3200

puters представила на российском рынке новую серию двухпроцессорных высокопроизводительных серверов Depo Storm 3200, ориентированных, прежде всего, на крупные предприятия и государственные орга
20.12.2005 Depo Computers представила новую линейку серверов

онного Бизнеса "ДИЛАЙН"), объявила о запуске в производство новой линейки однопроцессорных серверов Depo Storm 1200, которые заменят сервера серии Depo Storm 1170. На сегодняшний день се
22.03.2005 Depo представила новую серию двухпроцессорных серверов Storm 3170

Компания Depo Computers приступила к выпуску сразу целой серии новых двухпроцессорных серверов Depo Storm 3170, предназначенных для работы с базами данных и приложениями электронной коммер
22.12.2004 Depo выпустил новый компактный сервер

Компания Depo Computers объявила о начале производства новой модели серверов – Depo Storm 2170Q1. Это компактный сервер, выполненный в конструктиве rack-mount и занимающий

04.10.2004 DEPO Computers представила очередной файл-сервер DEPO Storm 3100F3

ters объявила о начале производства новой модели в линейке серверов корпоративного уровня - сервера DEPO Storm 3100F3. DEPO Storm 3100F3 создан на базе микросхем Intel 7501 и оснащен дву
28.10.2003 Depo представил новый сервер масштаба предприятия

Computers объявила о запуске в производство новой модели семейства серверов масштаба предприятия - Depo Storm 4000R4S. Это компактное масштабируемое решение для бизнес-приложений, ориентирован
25.07.2003 Depo Storm 1150N5S - новый сервер на базе Intel Pentium 4

Компания ”Дилайн” представила новую модель сервера Depo Storm 1150N5S на базе процессора Intel Pentium 4 - продолжение линейки однопроцессорных

11.12.2002 Расширилась линейка продукции Depo

слительной техники, пополнилась тремя модельными рядами: серверными платформами экономичного класса Depo Storm 2000, серверами Depo Storm 3000 и рабочими станциями Depo Race 500. Серверы

Публикаций - 72, упоминаний - 164

DEPO Computers и организации, системы, технологии, персоны:

DEPO Computers - Депо Электроникс 692 70
Intel Corporation 12754 14
Microsoft Corporation 25668 6
SAS Institute 1078 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2943 5
9452 4
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 204 4
Dealine - Дилайн ДЦ - Дилайн Дистрибуторский центр - Дилайн ЦЭБ - Дилайн Центр Электронного Бизнеса 81 3
NetApp - Network Appliance 664 3
AMD - Advanced Micro Devices 4610 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 756 3
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1063 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 644 3
Nvidia Corp 3923 3
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 573 2
Ростелеком 10836 2
Broadcom - VMware 2588 2
Cisco Systems 5345 2
Softline - Софтлайн 3646 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1750 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 284 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 897 2
VideoMost - ВидеоМост 284 2
Spirit DSP - Спирит Корп 481 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 326 2
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 32 2
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 452 2
Baum - Baum Inform - Баум-Информ - Баум НПО - СК-СХД 40 2
Smart-Soft - Смарт-Софт 74 2
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 114 1
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 62 1
Microchip Technology - Adaptec 121 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 488 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 121 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 413 1
Siemens AG - Siemens Group 2664 1
Мототелеком 7 1
Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии 16 1
FanRuan Software 13 1
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 77 1
Газпром ПАО 1479 3
Россети Ленэнерго 1698 2
Газпром нефть шельф - Gazprom Neft Shelf - ранее Севморнефтегаз 7 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1688 1
МеКаМинефть 2 1
Ремит МПЗ - Ремит Мясоперерабатывающий завод 6 1
Газпром добыча Надым - Надымгазпром - Надымстройгаздобыча НСГД - Надымгазснабкомплект 5 1
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Мосводосток - Государственное унитарное предприятие по эксплуатации московских водоотводящих систем 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2077 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8701 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
ГПБ - Газпромбанк 1258 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 235 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 106 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 614 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 339 1
Сургутнефтегаз - СНГ 286 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Газпром трансгаз 157 1
Газпром газораспределение 20 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13577 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5514 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3786 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6486 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3269 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 954 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 161 2
Администрация Ростова-на-Дону - Областная дума Ростова-на-Дону - органы государственной власти 16 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 1
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 18 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5914 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 208 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Координационный центр Правительства Российской Федерации 12 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 203 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5382 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3177 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2301 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 970 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3397 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1296 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 252 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 59 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 380 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 386 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 170 1
Судебная власть - Городские суды 19 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 808 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6498 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33036 65
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63867 39
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10517 24
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22326 24
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7030 21
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27054 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25020 16
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10187 15
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1096 14
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 746 14
DDR - Double data rate 3044 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12650 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27954 11
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12683 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12889 10
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3115 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15809 9
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1652 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16879 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24041 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12023 7
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3733 7
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2251 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10084 7
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1327 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13683 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17884 6
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6556 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60751 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35588 6
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4450 6
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3126 6
SCSI - Small Computer System Interface - Стандарты физического подключения и передачи данных 328 6
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1824 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17772 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9147 5
IP-сеть - iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 371 5
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4488 5
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3871 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10529 4
DEPO Computers - DEPO Storage - серия СХД 26 14
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1436 12
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1033 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2338 6
Intel x86 - архитектура процессора 2133 5
DEPO Computers - Depo Cloud 10 4
DEPO Computers - Depo Rack 5 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1003 4
Linux OS 11383 4
Intel Xeon E 197 4
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 241 4
DEPO Computers - Depo Switch 6 3
Microsoft Windows 16759 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 207 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 3
Broadcom - VMware vSphere 609 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 678 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
DEPO Computers - Depo VDI 4 2
DEPO Computers - Depo Neos 24 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1707 2
DEPO Computers - Depo Sky 3 2
DEPO Computers - Depo Race 17 2
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 103 2
ServerWorks GC-LE - ServerWorks GC-HE - ServerWorks Grand Champion LE, HE 13 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 985 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6160 2
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 137 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1637 2
Smart-Soft - Traffic Inspector Next Generation - TING 73 2
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 2
Brain4Net B4N Service Platform 12 1
Brain4Net B4N Carrier Ethernet Transport 4 1
Brain4Net B4N SwitchOS 7 1
Brain4Net B4N SD-WAN Transport 4 1
Скала^р - Скала-СР - программно-аппаратные комплексы 40 1
Актив - Рутокен SCR смарт-карт 17 1
Intel AES-NI - Intel Advanced Encryption Standard New Instructions - Расширение системы команд AES x86 для микропроцессоров 15 1
ETegro Hyperion - серия серверов 32 1
Intel Pentium D - Серия микропроцессоров 79 1
Урусов Виктор 157 18
Черкасов Дмитрий 42 5
Двойнина Ольга 13 3
Налепов Роман 21 2
Копылов Максим 2 2
Сёмин Антон 4 2
Хомяк Юрий 38 2
Ведехин Игорь 40 2
Щапов Олег 24 1
Чесников Алексей 1 1
Куренков Александр 8 1
Прозоровский Василий 40 1
Калганов Игорь 53 1
Ерофеев Максим 32 1
Давыденко Евгений 1 1
Макаров Эдуард 2 1
Колмановская Елена 15 1
Трандин Сергей 114 1
Давидович Андрей 10 1
Герасимов Алексей 8 1
Картунов Виктор 2 1
Семин Андрей 3 1
Житников Андрей 1 1
Колотилин Дмитрий 1 1
Мухин Роман 2 1
Кабанков Павел 3 1
Боев Михаил 1 1
Хритоненкова Екатерина 3 1
Орловский Виктор 405 1
Мишустин Михаил 776 1
Смирнов Алексей 266 1
Панченко Иван 192 1
Баринов Александр 44 1
Васильев Владислав 58 1
Мацоцкий Сергей 179 1
Сапунов Алексей 38 1
Сегалович Илья 41 1
Ирисов Алексей 6 1
Каминский Максим 14 1
Шибанов Владимир 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 164049 37
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54361 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47191 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14745 3
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 258 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19333 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8462 2
Украина 7900 2
Средиземное море - Средиземноморье 204 1
Средиземное море - Адриатическое море - Адриатика 7 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Мегион 26 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18908 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4177 1
Европа 24884 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3402 1
Беларусь - Белоруссия 6236 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Европа Восточная 3136 1
Африка - Африканский регион 3625 1
Ближний Восток 3131 1
Италия - Итальянская Республика 4489 1
Россия - СФО - Новосибирск 4830 1
Китай - Тайвань 4222 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2253 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 508 1
Испания - Королевство 3816 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1457 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1755 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 575 1
Россия - УФО - Челябинская область 1481 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1379 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 892 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1323 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1034 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 482 1
Китай - Шанхай 827 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 549 1
Россия - ЦФО - Орловская область 365 1
Черногория 131 1
Куба - Республика 412 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56965 16
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11323 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12138 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33249 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52854 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7669 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11149 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3643 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6094 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15801 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8422 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6637 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3927 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7367 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7291 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1386 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 858 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1313 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6507 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2692 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21311 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26938 2
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1372 2
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 744 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1365 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3532 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11627 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3358 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8143 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5957 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5072 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6555 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5526 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8748 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2147 1
Аренда 2649 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 959 1
Лабораторные исследования - Лабораторная диагностика 97 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2781 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3277 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3907 4
IDC - International Data Corporation 4966 1
Gartner - Гартнер 3647 1
НМГ - Медиалогия 36 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 835 1
ИКАТ и ДС ГБПОУ ИО - Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства 1 1
Базальт СПО - Альт академия 35 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 251 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 302 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 75 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 716 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 27 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 47 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1280 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450550, в очереди разбора - 728421.
Создано именных указателей - 196227.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Лучшие держатели в машину с беспроводной зарядкой: хиты продаж

Всегда под рукой: самые полезные гаджеты и приспособления для дома

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще