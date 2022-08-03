DEPO Computers представляет новую линейку серверов DEPO Storm 3450 на базе операционной системы Astra Linux Special Edition провели совместные тестовые испытания и подтвердили совместимость модельного ряда серверных систем DEPO Storm 3450 с ОС Astra Linux Special Edition. Оценка работоспособности операционной систе

В России создан полностью отечественный сервер на «Эльбрусах», которому нипочем санкции epo Computers сообщила CNews о разработке полностью отечественного программно-аппаратного комплекса Depo Storm 3450E3RU. Это полноразмерный сервер, полностью совместимый с российской операционн

«Депо компьютерс» представила линейку ПАК на базе семейства отечественных ОС РОСА ионными системами РОСА «Кобальт», ROSA Enterprise Linux Desktop, ROSA Enterprise Desktop и серверов Depo Storm с системой управления средой виртуализации ROSA Virtualization. Полная совместимос

«ДоксВижн» и Depo Computers представили специальные конфигурации серверов Depo Storm для Docsvision Вижн», в рамках сотрудничества появилось комплексное предложение: специальные конфигурации серверов Depo Storm, обеспечивающие оптимальную производительность системы электронного документооборо

Depo Computers представил сервер Depo Storm для бизнес-критичных приложений Компания Depo Computers представила высокопроизводительный сервер Depo Storm 4370E4, обеспечивающий высокое быстродействие бизнес-приложений. Как сообщили CNew

Depo Computers анонсировала «кластер в коробке» Depo Storm 5310B7 100 Тфлопс, предназначенный для математического моделирования и выполнения исследовательских задач. Depo Storm 5310B7 ориентирован преимущественно на проектные организации, НИИ и вузы. Новая мо

Depo Computers анонсировала новые серверы на базе процессора AMD Opteron 6200 ку компьютерной техники новыми предложениями. Как сообщают в компании, три модели стоечных серверов Depo Storm, а также модель лезвия блейд-сервера Depo Storm на базе нового процессора A

Новый сервер для рабочих групп от Depo обеспечивает хранение до 72ТБ данных групп, обеспечивающий хранение до 72 ТБ данных и масштабирование до 360 ТБ на сервер. Выпуск нового Depo Storm 3300G4 — это стратегический шаг Depo Computers по расширению линейки двухпроцессор

Depo анонсировал новую линейку модульных серверов Depo Storm ания Depo Computers анонсировала появление новой продуктовой линейки модульных серверов, включающую Depo Storm 5302A1, Depo Storm 5304E2, Depo Storm 5306M6, Depo Storm 5310

Анонсированы серверы Depo Storm на базе Intel Xeon 5600 Компания Depo Computers анонсировала новые модели серверов Depo Storm на базе новейших 6- и 4-ядерных процессоров Intel Xeon 5600 с тактовой частотой от

Depo представила новый сервер начального уровня Depo Storm 1130NT o Computers объявила о расширении линейки серверов начального уровня и начале продаж новой модели – Depo Storm 1130NT. Это бюджетное решение для сегмента СМБ (малый и средний бизнес) в исполнен

Depo выпустила новый экономичный двухпроцессорный сервер Depo Storm 3300 ания Depo Computers объявила о выводе на рынок новой универсальной модели двухпроцессорного сервера Depo Storm 3300N5. Новинка представляет собой экономичное решение с высокими показателями про

Depo выпустила гибридные массивы на базе Depo Storm с технологией Adaptec MaxIQ файл-серверы и базы данных – гибридные высокопроизводительные массивы на базе стандартных серверов Depo Storm с технологией Adaptec MaxIQ. На начальном этапе в качестве аппаратной базы для реш

DEPO Computers запустил в производство новую линейку серверов на базе Intel Xeon 5500 ки серверов масштаба предприятия на базе процессоров Intel Xeon серии 5500. В линейку войдут модели DEPO Storm 3300P1, DEPO Storm 3300D1, DEPO Storm 3300K4, DEPO Storm 3300

DEPO Computers анонсирует новое поколение «облачных» решений по виртуализации на основе «облачных» вычислений (cloud computing). Эти комплексные решения созданы на базе серверов DEPO Storm 3300P1 Intel Xeon 55xx (Nehalem) и «облачной» операционной системы VMware vSphere

DEPO Computers начал производство двухпроцессорных серверов DEPO Storm 3255 Компания DEPО Computers объявила о начале производства новой линейки серверов DEPO Storm серии 3255 с поддержкой новейших 45-нм четырехъядерных процессоров AMD Opteron 200

Depo выпустила «короткий» сервер Компания Depo Computers объявила о запуске в массовое производство новой модели сервера - Depo Storm 1150B1. Особенность Depo Storm 1150B1 заключается в том, что вместе с подкл

Depo Computers представила новую серию серверов Depo Storm 3200 puters представила на российском рынке новую серию двухпроцессорных высокопроизводительных серверов Depo Storm 3200, ориентированных, прежде всего, на крупные предприятия и государственные орга

Depo Computers представила новую линейку серверов онного Бизнеса "ДИЛАЙН"), объявила о запуске в производство новой линейки однопроцессорных серверов Depo Storm 1200, которые заменят сервера серии Depo Storm 1170. На сегодняшний день се

Depo представила новую серию двухпроцессорных серверов Storm 3170 Компания Depo Computers приступила к выпуску сразу целой серии новых двухпроцессорных серверов Depo Storm 3170, предназначенных для работы с базами данных и приложениями электронной коммер

Depo выпустил новый компактный сервер Компания Depo Computers объявила о начале производства новой модели серверов – Depo Storm 2170Q1. Это компактный сервер, выполненный в конструктиве rack-mount и занимающий

DEPO Computers представила очередной файл-сервер DEPO Storm 3100F3 ters объявила о начале производства новой модели в линейке серверов корпоративного уровня - сервера DEPO Storm 3100F3. DEPO Storm 3100F3 создан на базе микросхем Intel 7501 и оснащен дву

Depo представил новый сервер масштаба предприятия Computers объявила о запуске в производство новой модели семейства серверов масштаба предприятия - Depo Storm 4000R4S. Это компактное масштабируемое решение для бизнес-приложений, ориентирован

Depo Storm 1150N5S - новый сервер на базе Intel Pentium 4 Компания ”Дилайн” представила новую модель сервера Depo Storm 1150N5S на базе процессора Intel Pentium 4 - продолжение линейки однопроцессорных