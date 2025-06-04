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Черкасов Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
Черкасов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Рустамов Рустам 444 1
|Нестеров Алексей 145 1
|Бочаров Олег 28 1
|Ушаков Анатолий 41 1
|Гантимуров Андрей 7 1
|Лавров Андрей 10 1
|Игитов Михаил 1 1
|Шибанов Владимир 32 1
|Думин Антон 11 1
|Овсянников Анатолий 2 1
|Масленников Евгений 10 1
|Софронова Наталия 8 1
|Каика Зоя 1 1
|Путролайнен Вадим 1 1
|Богданов Максим 35 1
|Чесников Алексей 1 1
|Васильев Владислав 58 1
|Давидович Андрей 10 1
|Медова Татьяна 5 1
|Евлампиев Роман 1 1
|Пашнин Александр 2 1
|Пахоменкова Зинаида 5 1
|Опанасенко Всеволод 133 1
|Грищенков Александр 16 1
|Болотская Мария 5 1
|Власов Вадим 2 1
|Бойко Алексей 72 1
|Сивцев Илья 154 1
|Ратников Евгений 1 1
|Эйгес Павел 101 1
|Кравцов Сергей 54 1
|Джакония Александр 4 1
|Куренков Александр 6 1
|Терновский Петр 1 1
|ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 41 1
|РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 185 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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