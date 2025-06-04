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Черкасов Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 В России появилось мобильное решение для биометрии 1
27.06.2024 В России выпускают планшет на секретном отечественном процессоре с перспективной архитектурой. И это не ARM 1
25.06.2024 «Открытая мобильная платформа» и Yadro представили планшет Kvadra_T под управлением ОС «Аврора» 5.1 1
23.05.2024 Yadro и «Аэрогрупп» займутся разработкой мультимедийных систем для российских самолетов 1
23.05.2024 «Группа Астра» и Yadro представили планшет Kvadra_T под управлением ОС Astra Linux Mobile 1
01.04.2024 Началась розничная продажа российского планшета Kvadra_T компании Yadro 1
01.04.2024 Kvadra анонсировала продажи флагманского планшета Kvadra_T с обновленной операционной системой kvadraOS 1
22.03.2024 «МегаФон» протестировал российский планшет Kvadra_T 1
16.12.2021 Сверхзагадочную ИТ-компанию из России завалили судебными исками ее бывшие ключевые сотрудники 1
15.02.2021 «Депо компьютерс» представила новые серверы и СХД «ДЕПО» на базе процессоров «Эльбрус» 1
01.02.2021 «Депо компьютерс» представила линейку ПАК на базе семейства отечественных ОС РОСА 1
16.07.2020 СХД DEPO Storage включены в Реестр отечественной вычислительной техники 1
13.12.2019 «Железное» импортозамещение: кому нужно российское оборудование и как его выбрать 1
13.11.2019 «Депо компьютерс» и «Рэйдикс» представили новую российскую систему хранения данных 1
23.07.2019 «1C» представила инновации на «Иннопроме 2019» 1
10.07.2019 Консорциум российских компаний займется развитием экосистемы хранения данных 1
10.06.2019 «Депо Компьютерс» и «Ред Софт» представили платформу под РЕД ОС 1
08.11.2017 CNews Forum: «ДЕПО Компьютерс» представит двухконтурный комплекс для защиты информации 1
06.07.2017 Depo Computers и «Смарт-Софт» представили Traffic Inspector Next Generation 1
06.02.2017 DEPO Computers и «Смарт-Софт» внедрили совместное ИБ-решение в «Газпроме» 1
06.06.2016 «Сервионика» и Depo Computers запускают совместный демо-стенд по виртуализации рабочих мест и серверной инфраструктуры 1
30.03.2016 Depo Computers и «Смарт-Софт» представили совместное решение в области ИБ 1
25.06.2014 Новая 3D-видеостена Depo Computers воспроизводит реалистичные трехмерные изображения в сверхвысоком разрешении 1
25.03.2014 Depo Computers повысила отказоустойчивость ЦОДа УК «Райффайзен Капитал» 1

Публикаций - 24, упоминаний - 24

Черкасов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

DEPO Computers - Депо Электроникс 646 15
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 542 7
ИКС - Yadro Fab Dubna - Ядро фаб Дубна 27 5
ИКС 338 4
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 174 3
Smart-Soft - Смарт-Софт 59 3
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 408 2
Baum - Baum Inform - Баум НПО - СК-СХД 33 2
Intel Corporation 12316 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 338 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2080 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 446 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5038 1
8492 1
Ред Софт - Red Soft 802 1
Autodesk 618 1
SAS Institute 996 1
Крок - Croc 1785 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 322 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 899 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 60 1
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 52 1
Ротек НПП - Ротек Диджитал Солюшнс - Rotec Digital Solutions 29 1
Старт НПП имени А. И. Яскина 3 1
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 53 1
Т-Платформы - T-Platforms 395 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 420 1
Edelweiss - Эдельвейс 59 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3250 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 442 1
Radix Technologies 14 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 325 1
Siemens AG - Siemens Group 2604 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 90 1
СалютДевайсы - Элпитех 25 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 209 1
Роскосмос - МИТ - Титан-Баррикады ФНПЦ - Федеральный научно-производственный центр 2 1
МегаФон 9302 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1498 1
Google LLC 11962 1
Газпром ПАО 1368 2
Газпром нефть 641 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 125 1
Синара ГК - Sinara Group 108 1
Локотех - Локомотивные технологии 51 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 73 1
ГПБ - Газпромбанк 1110 1
Raiffeisen - Райффайзен Капитал УК 12 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 1
Газпром трансгаз 147 1
Газпром нефть шельф - Gazprom Neft Shelf - ранее Севморнефтегаз 7 1
Газпром добыча Надым - Надымгазпром - Надымстройгаздобыча НСГД - Надымгазснабкомплект 5 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3093 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4411 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12069 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6083 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2979 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 299 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5068 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1421 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 801 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3365 1
Судебная власть - Judicial power 2345 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20819 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68300 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30612 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26049 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53034 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9679 6
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21216 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11899 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12413 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9563 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12341 4
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SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3331 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6349 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8649 4
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IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2873 3
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Smart-Soft - Traffic Inspector Next Generation - TING 58 3
DEPO Computers - Depo Neos 23 3
Linux OS 10251 3
DEPO Computers - Депо Пересвет АРМ 5 2
DEPO Computers - DEPO Storage - серия СХД 24 2
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Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1056 1
1С:ERP Управление предприятием 621 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2326 1
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1С:Документооборот КОРП 84 1
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Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 169 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 950 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1305 1
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НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 181 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 87 1
1С:Корпорация 49 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 367 1
Linux - Debian GNU 491 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Линукс СПТ 51 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 207 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
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СКБ Контур - Контур.Фокус 1133 1
Microsoft Windows 15913 1
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1С:Бизнес-сеть 6 1
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 362 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 296 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 306 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 866 1
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Юриспруденция - Федеральное законодательство 4247 1
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Химическая промышленность - Chemical industry 280 1
Федеральный закон 436-ФЗ, 139-ФЗ - О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 33 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2504 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4778 1
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Ведомости 1079 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3307 2
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 41 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 185 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1144 1
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