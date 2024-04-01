Началась розничная продажа российского планшета Kvadra_T компании Yadro

Yadro запустила розничные продажи планшета Kvadra_T на обновленной ОС kvadraOS. Устройству придется конкурировать с более бюджетными китайской гаджетами.



Запуск розничных продаж

Российская компания Yadro, входящая в «ИКС Холдинг», запустила розничные продажи планшета Kvadra_T на обновленной ОС kvadraOS, сообщили CNews представители Yadro.

Продажи стартуют на платформе kvadra.tech. Планшет Kvadra_T доступен с 6/128 ГБ памяти, слотом для SD-карты и поддержкой LTE и Wi-Fi, в двух цветах: «серенити» и «аргентум».

Среди заявленных улучшений ОС — новые функции и сервисы, а также оптимизация работы и быстродействия всей системы в целом. В kvadraOS пользователям станут доступны сервисы «kvadra Поиск» (поиск устройств по геолокации) и «kvadra ID» (единая учетная запись). Кроме этого, улучшена работа камеры — повысилось качество съемки, появился портретный режим и возможность сохранять фотографии в формате RAW.

Kvadra Планшет Kvadra_T на обновленной ОС kvadraOS можно купить с фирменным чехлом и стилусом

«Над развитием kvadraOS работает команда из более чем 200 разработчиков, которые от релиза к релизу расширяют возможности планшета, добавляя новые функции, — сказал Дмитрий Черкасов, генеральный директор Kvadra. — В итоге, приобретая планшет, пользователь получает продукт, функционал которого непрерывно обогащается. При этом большинство этих улучшений происходят во многом благодаря самим пользователям, которые делятся с нами своими идеями и предложениями в специальном проекте "Лаборатория идей"».

Следующее обновление kvadraOS ожидается в мае 2024 г. — станет доступен сервис резервного копирования данных, появятся новые приложения календаря и заметок, а также встроенный сканер документов.

Планшет Kvadra-T Yadro

О выходе на рынок планшетных компьютеров с моделью Kvadra-T Yadro сообщила в мае 2023 г. У планшета российское не только происхождение, но и сборка, как сказали тогда CNews представители компании. Выпускать один млн устройств в год планировалось на заводе полного цикла Yadro Fab Dubna в городе Дубна (Московская область).

Основная деятельность Yadro — это разработка и производство серверов и систем хранения данных. Также под ее брендом выпускается сетевое и телеком-оборудование, микропроцессоры и микроконтроллеры. Идея по созданию планшета возникла в компании еще в 2021 г., а к активной фазе проектирования разработчики приступили в 2022 г.

Мобильная kvadraOS, разработанная в компании Yadro, внесена в реестр отечественного ПО Минцифры в конце 2023 г.

Эта ОС базируется на бесплатной и открытой Android Open Source Project (AOSP). AOSP единолично поддерживает и разрабатывает американская компания Google. В отличие от Linux, у которой много разработчиков по всему миру.

Как рассказали CNews в Yadro, kvadraOS совместима с широким кругом устройств и программ, в том числе, в нее интегрирован RuStore (российский магазин приложений). «Мы глубоко переработали все компоненты AOSP в ходе разработки kvadraOS», — отметил представитель компании. В дальнейших планах развитие собственных инструментов разработки, сказал он.

Конкуренция

Kvadra_T предстоит сложная конкуренция с китайскими планшетами, считает автор Telegram-канала о телекоме abloud62 Алексей Бойко. Такое мнение он высказал «Ведомостям»: «Пробовать отечественную новинку желающие найдутся, но вряд ли их будет много, ведь на рынке представлено немало китайской продукции со схожими параметрами, но заметно более бюджетной, с ценами почти вдвое меньшими, чем у российского изделия. А в массовом сегменте решает цена, а не какие-либо другие особенности устройства».

Планшет Kvadra_T будет продаваться за 41,99 тыс. руб. Аналогичные устройства брендов второго-третьего эшелонов, например Teclast T40 Pro, Alldocube iPlay 50 и др., на маркетплейсах стоят 12–13 тыс. руб., а в сетевых магазинах — около 16 тыс. руб. Сопоставимые по характеристикам планшеты A-брендов обходятся дороже, отметил эксперт.

Если полный цикл производства этого планшета происходит в России, указанная цена высока, но отвечает повышенной себестоимости из-за мелкого тиража и необходимости окупать затраты на оборудование, считает Харитонов. В государственные структуры и предприятия с повышенной секретностью всегда требуются устройства, отвечающие требованиям Минпромторга, «но если планшет изготавливается методом крупноузловой сборки, это завышенная цена, и его рыночные перспективы в сегодняшних реалиях туманны», полагает эксперт.

С 2023 г. устройство продавалось в госсектор, сообщил изданию представитель Yadro. Собеседник в одном из производителей электроники сказал, что компания произвела на сегодня 170 тыс. планшетов.