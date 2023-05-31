Yadro выпустила российский заменитель iPad по той же цене. Он работает на хитрой версии Android

Yadro создала планшет Kvadra-T на базе кастомной версии ОС Android со встроенным магазином приложений Yadro. Компьютер получился тонким (8 мм) и легким (580 граммов), с большим экраном (почти 11 дюймов) и поддержкой сотовых сетей. Гаджет предназначен для обычных пользователей, а бизнес-сегмент и госструктуры смогут выбрать его версию с предустановленной ОС «Аврора». Стоимость Android-модификации – 40 тыс. руб., примерно столько же в России просят за Apple iPad 10 поколения с накопителем на 64 ГБ.

Отечественный аналог iPad

Российская компания Yadro, производитель серверов и систем хранения данных, сообщила CNews о выходе на рынок планшетных компьютеров с моделью Kvadra-T под управлением сильно кастомизированной ОС Android Open Sourse Project (AOSP). У планшета российское не только происхождение, но и сборка – Yadro наладит его выпуск на заводе полного цикла Yadro Fab Dubna в городе Дубна (Московская область). Сроки начала серийного производства неизвестны – редакция CNews обратилась с вопросом о них в Yadro и ожидает ответа. По плану, отгрузки должны начаться в IV квартале 2023 г. (октябрь – декабрь включительно) – Yadro планирует выпускать по 1 млн планшетов в год.

На момент выхода материала планшет был доступен для предварительного заказа, позиционировался как портативное устройство для личного и профессионального пользования и оценивался в 40 тыс. руб. Для сравнения, в США новый Apple iPad Air на 64 ГБ стоит $599 (48,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 31 мая 2023 г.), а базовый iPad нового 10 поколения с таким же объемом памяти – $449 (36,2 тыс. руб.). В официальной российской рознице редакция CNews обнаружила iPad 10 поколения за 43 тыс. руб. за 64-гигабайтную версию. Вся техника Apple, доступная в розничных сетях, вводится в Россию по параллельному импорту – компания не работает в России с марта 2022 г.

Бизнесу Yadro предложит планшет на ОС «Аврора»

Что касается прошивки нового планшета от Yadro, то она носит название Kvadra OS. Поскольку это кастом AOSP, в ней сохранена поддержка Android-приложений, но, как сообщили CNews представители Yadro, пользователи не получат доступ к магазину приложений Google. Впрочем, в России с мая 2022 г. функционирует отечественный заменитель Google Play – каталог RuStore от VK и Минцифры, он по умолчанию интегрирован в прошивку планшета.

Основные спецификации

В базе нового российского планшета Kvadra-T лежит некий 8-ядерный ARM-процессор с тактовой частотой до 2,4 ГГц – производитель не раскрывает ни его модель, ни бренд.

Рамки экрана сравнительно небольшие

В Kvadra-T установлен не самый быстрый флеш-накопитель из существующих – еММС 5.1 объемом 128 ГБ (он значительно уступает в скоростных характеристиках распространенному в современных смартфонах и планшетах UFS 2.1), а в качестве оперативной памяти используется модуль DDR4 – в эпоху DDR5 тоже не самый современный. Объем ОЗУ здесь составляет 6 ГБ, а емкость накопителя можно нарастить за счет карт microSD – поддерживаются флешки до 256 ГБ.

Экран планшета получил диагональ 10,95 дюйма и матрицу IPS с углами обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали. Поддерживаемое разрешение сравнительно высокое – Full HD+, а поверх матрицы установлено усиленное защитное стекло Asahi. В планшетах и смартфонах оно встречается в разы реже, чем Gorilla Glass, но его регулярно используют производители доступных на российском рынке электронных книг.

Тонкий и легкий

Новое детище Yadro весит около 580 граммов с учетом аккумулятора емкостью 9000 мАч, который заряжается по современному интерфейсу USB-C. Толщина корпуса Kvadra-T составила всего 8,3 мм.

Фронтальная камера пригодится для видеоконференций

С технической точки зрения Kvadra-T не уступает большинству современных планшетов – его оснастили ресивером ГЛОНАСС, что особенно актуально на фоне вероятности полного отключения GPS на территории России. В Kvadra-T есть поддержка сотовых сетей GSM, 3G и LTE, модули беспроводной связи Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 802.11ac на 2,4 и 5 ГГц, а также отдельный вход под проводные наушники, два динамика и три микрофона с функцией шумоподавления.

Планшет в цвете «серенити»

Kvadra-T поддерживает ускоренную зарядку до 20 Вт имеет контакты POGO для подключения док-станций и аксессуаров и может делать селфи на фронтальную камеру с разрешением 5 МП. С тыльной стороны камера тоже имеется – на 13 МП.

Выбрать аксессуары и операционную систему

Как сообщили CNews разработчики, после релиза Kvadra-T будет доступен в трех оттенках корпуса под названием «аргентум», «графит» и «серенити». Конкретной целевой аудитории у планшета нет – он будет предлагаться как обычным потребителям, так и госструктурам, а также корпоративному сегменту, хотя им версия с Kvadra OS не достанется. Специально для них на планшет будет установлена отдельная отечественная ОС «Аврора» компании «Открытая мобильная платформа».

При почти полном отсутствии разницы в цене россияне вполне могут выбрать более привычный и знакомый iPad, а не Kvadra-T

По словам разработчиков, версия компьютера с предустановленной «Авророй» станет доступна для заказа до конца лета 2023 г., пока без более точных сроков. «Планшет удовлетворит потребности заказчиков, в ИТ-контуре которых необходимо обеспечивать повышенный уровень безопасности и конфиденциальности чувствительных данных», – сообщили CNews представители Yadro.

Иван Мартинович, ВТБ: Мы собираемся достичь беспрецедентного для отечественного рынка уровня доступности сервисов ИТ в банках

Также для планшета будут доступны многочисленные дополнительные аксессуары – клавиатура, чехол, и два вида стилусов – обычный и активный. В стоимость компьютера они не входят и приобретаются отдельно.

Немного о разработчике

Основная деятельность компании Yadro — это разработка и производство серверов и систем хранения данных. Также под ее брендом выпускается сетевое и телеком-оборудование, микропроцессоры и микроконтроллеры.

В контур компаний под брендом Yadro входит Syntacore, которая занимается разработкой и поставкой решений на базе микропроцессорной архитектуры RISC-V. Осенью 2021 г. CNews стало известно, что Yadro собирается выпустить линейку процессоров собственной архитектуры, в которую будет вложено около 6 млрд руб. средств компании. При разработке собственной процессорной архитектуры она собиралась использовать именно RISC-V.

В ноябре 2021 г. CNews писал про начало строительства компанией завода по производству вычислительной техники, телеком-оборудования и пользовательских устройств. Располагается он в подмосковной Дубне. Именно на нем будет выпускаться планшет Kvadra-T.

Безопасные коммуникации сотрудников: что важно знать импортозамещение ucaas

По информации «Контур.фокуса» выручка Yadro (ООО «КНС групп») по итогам 2022 г. достигла 65,5 млрд руб., взлетев на 139% по сравнению с 2021 г. Чистая прибыль в 2022 г. составила более 7,2 млрд руб., хотя годом ранее была на уровне 1,67 млрд руб.

Дополнение

После публикации материала в редакцию CNews поступили комментарии представителей Yadro. Они сообщили, что идея по созданию планшета возникла в компании еще в 2021 г., а к активной фазе проектирования разработчики приступили в 2022 г.

На вопрос CNews, будет ли в планшете штатная поддержка Google-сервисов, в Yadro ответили отрицательно. «Нет. Мы создаем российскую экосистему без использования сервисов и служб, которые уже находятся под санкционными ограничениями или потенциально могут попасть под ограничения», – сказали представители компании.

В Yadro сообщили также, что корпус планшета изготовлен из металла, подчеркнув, что он выдерживает падение с высоты до 1 метра. На вопросы редакции о том, когда начнутся продажи планшета в версии с Kvadra OS, и по каким каналам она будет распространяться, в Yadro не ответили, также не уточнив марку и модель центрального процессора, использующегося в планшете. «Используем процессоры ARM архитектур, есть планы по использованию архитектуры RISC-V, которые уже освещались в СМИ, конечно это требует времени и усилий. Процесс идет», – сказали CNews представители Yadro.