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Россия - ЦФО - Московская область - Дубна


22.07.2021 Техподдержка российской СУБД обойдется Минфину в 37,6 миллиона за 5 месяцев 1
05.07.2021 Четыре системы хранения данных РСК представляют Россию в мировом рейтинге IO500 1
30.06.2021 Intel представила новые технологии для высокопроизводительных вычислений и ИИ 1
25.12.2020 «АМДтехнологии» завершила строительство второй очереди ЦОДов ФНС 5
23.12.2020 «Газпром-медиа» построит «убийцу» TikTok. Для этого купили приложение, созданное под эгидой таинственной Катерины Тихоновой 1
13.11.2020 Первая белорусская АЭС использует российское ПО 1
11.11.2020 РСК представила интеллектуальные СХД «по требованию» с поддержкой DAOS 1
13.10.2020 Компания, которую Мацоцкий увел из IBS, набрала госзаказа на 1 миллиард 1
30.09.2020 Суперкомпьютеры РСК лидируют в обновленных рейтингах Top50 и IO500 1
18.09.2020 ИС госзакупок переехала из ЦОДа «Гознака» в ЦОД ФНС и с IBM на x86 4
22.04.2020 ФНС потратит 9,5 миллиарда, чтобы усилить системы на «железе» и ПО Oracle. Российское просят не предлагать 2
08.04.2020 ФНС откажется от ПО Oracle, IBM и Microsoft через 10 лет 1
31.03.2020 Власти потратят 1,85 миллиарда, чтобы в России хорошо работало телевидение 4K 1
10.03.2020 ИТ-бизнес нового суперподрядчика ФНС вырос в 4,5 раза 2
04.03.2020 Российские города отрейтинговали по IQ 1
04.03.2020 Минстрой России представил первый индекс IQ городов 1
16.01.2020 Михаил Мишустин — первый ИТ-шник во главе Правительства России. Биография, проекты, заслуги 2
29.11.2019 РСК обновила линейку решений RSC Tornado для ресурсоемких научных и прикладных задач 1
01.10.2019 Казначейство взяло на себя расчет зарплаты 23 тыс. госчиновников 1
16.09.2019 «Электронный бюджет» переезжает из ЦОДа «Гознака» в дата-центр ФНС и с IBM на Intel 1
26.07.2019 «Компьюлинк» отлучили от строительства многомиллиардных ЦОДов ФНС. Кто пришел ему на смену 4
16.07.2019 «АМТ-груп» и «Меридиан» создадут ЦУП по заказу «Космической связи» 1
17.04.2019 Россияне наладили производство безопасной замены ПК и телефонам на базе Linux для бизнеса и госсектора 1
16.04.2019 РСК представила решения на втором поколении Intel Xeon Scalable и Optane DC 1
15.04.2019 Российские 5G в опасности: Власти выделили им самые маргинальные частоты 1
12.04.2019 Navitel выпустила обновление карт России, Беларуси и Казахстана 1
27.11.2018 РСК представила гиперконвергентное решение на «горячей воде» 1
26.10.2018 ФНС и Казначейство захватили 40% списка крупнейших ИТ-гостендеров 1
18.10.2018 Продан российский поставщик биллинга с 1,5-миллиардной выручкой 1
12.10.2018 Топ-100 федеральных ИКТ-тендеров в 2017 г.: 41% закупок без конкуренции, 40% контрактов поделили ФНС и Казначейство 1
21.08.2018 «Компьюлинк» без боя забрал подряды на расширение мегаЦОДов ФНС 4
27.06.2018 РСК представила гиперконвергентное HPC-решение на новейших компонентах 1
20.06.2018 ФНС раскошеливается на четыре миллиарда на расширение своих мегаЦОДов 4
27.04.2018 В чем причины провалов Минкомсвязи в информатизации госсектора. Мнение ИТ-отрасли по итогам 6 лет 1
15.03.2018 Для исследования Большого взрыва в России построили петафлопсный суперкомпьютер редкой архитектуры 1
11.12.2017 Минобрнауки будет размещать учебные материалы и пособия ВКонтакте 1
15.11.2017 «Ростелеком» без боя получил полтора миллиарда на сеть для ЗАГСов 1
30.10.2017 ФНС затеяла расширение своих мегаЦОДов за 4 миллиарда 4
31.07.2017 Модернизация информсистемы ФНС «подорожала» до 1,8 миллиарда 1
03.05.2017 Новый виток модернизации информсистемы ФНС стартовал с 835-миллионого тендера 1

Публикаций - 139, упоминаний - 215

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Компьюлинк ГК - Compulink 232 12
Космическая связь ФГУП ГПКС 221 12
Intel Corporation 4546 12
IBS - ИБС ИТ Услуги 1050 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 9
Oracle Corporation 3602 9
ISG - Integrated Services Group - АйЭсДжи 63 8
Cisco Systems 2298 7
АМДтехнологии 26 7
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 181 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 5
IBM 3892 5
Eutelsat 67 5
Ростех - Ростехнологии 2238 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4936 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 4
Тензор 44 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1041 4
Корус Консалтинг ГК 820 4
Неолант - Neolant 36 4
Крок 1261 4
ИБС экспертиза 43 4
Luxoft - Люксофт 238 3
МСЦ РАН - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 58 3
Крипто-ПРО 211 3
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 403 3
NVision Group - Энвижн Груп 556 3
ОТР 143 3
Teradata 175 3
iTeco - Ай-Теко 743 3
Telia Company 383 3
Huawei 2791 3
Microsoft Corporation 12409 3
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 112 2
АйТи 807 2
Базальт СПО 206 2
Инфосистемы Джет 698 2
Новые облачные технологии (НОТ) 227 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 225 2
VMware 1863 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4380 4
Евросеть 1062 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1363 3
Мострансавто 60 2
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 192 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
Почта России ПАО 1631 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 705 2
РЖД - Российские железные дороги 1118 2
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
TDD - Typhoon Digital Development 3 1
РУСАЛ - Объединённая компания 27 1
UFG Private Equity 25 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 39 1
Фонд информационной демократии 27 1
ПФК ЦСКА - российский футбольный клуб 18 1
Метрополис ТРК 29 1
Перспектива НПО 1 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 49 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 33 1
Китай - Тяньваньская АЭС - Атомная электростанция 6 1
Инвесткомм ООО 1 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1454 1
Композит 8 1
Mars Wrigley 14 1
МРСК Сибири ПАО - Красноярскэнерго 9 1
Единая транспортная карта 12 1
ОНЭКСИМ ГК 36 1
Ленинградская АЭС - ЛАЭС - Атомная электростанция 11 1
РЖД строй 7 1
ТНК-ВР Холдинг 170 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 116 1
CyberPlat - КиберПлат 225 1
Связной ГК 935 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 55 1
РВК - Российская венчурная компания 486 1
Газпром ПАО 552 1
X5 Group - Пятерочка 565 1
Qiwi 783 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1760 29
Федеральное казначейство России 774 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6008 15
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 904 10
Правительство РФ 2264 8
Роснано 456 5
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 45 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 709 4
Президент Российской Федерации 1460 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1677 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1713 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1756 3
ФНС РФ ФКУ ОДЕЗ - Объединенная дирекция единого заказчика федеральной налоговой службы 3 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 370 3
Счётная палата РФ 473 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 540 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1430 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1270 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1024 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2013 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 452 2
РосОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 20 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 773 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 588 2
Тверской районный суд города Москвы 15 2
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 35 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 965 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 984 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 785 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1737 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 442 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 428 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 317 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1552 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1431 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 35 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 36 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 40 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 215 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 297 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 42 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 858 1
Единая Россия - Политическая партия 182 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 33 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 16 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2261 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10690 22
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 241 8
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1265 6
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 259 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 580 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2177 4
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла 112 4
ИТ-аутсорсинг 703 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7664 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1822 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3988 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3289 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1239 3
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 647 3
3G - Стандарт мобильной связи 3920 3
DDR - Double data rate 1111 3
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 589 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1211 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
SCM - Storage Class Memory - Класс памяти переменной СХД 17 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5703 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1356 2
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 158 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура 79 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 260 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 224 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 420 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1469 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2272 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1456 2
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 489 2
Intel OPA - Intel Omni-Path Architecture - Высокопроизводительная коммуникационная архитектура 21 2
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 85 2
RDMA - Remote direct memory access - Удалённый прямой доступ к памяти 24 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1779 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 2
ФНС РФ ЦОД 22 10
Intel Optane SSD 16 7
РСК Торнадо - RSC Tornado AFS 34 7
РСК БазИС - интегрированный программный стек 17 6
Intel Optane DC DIMM - Энергонезависимая память 24 6
Intel SSD 23 6
Intel Xeon Scalable Purley - Масштабируемые микропроцессоры 99 6
Intel Solutions for Lustre 24 6
Intel Server Board S - Семейство серверных плат 11 5
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 5
Intel Xeon Scalable - Intel Xeon Gold 38 5
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 20 5
Intel x86 - Архитектура процессора 1022 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 829 5
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 4
Microsoft SQL Server 841 4
Intel DAOS - Intel Distributed Asynchronous Object Storage - Распределенная объектная система хранения с открытым кодом 7 4
Microsoft Windows 10 7196 4
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 31 4
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Intel Memory Drive Technology - IMDT 3 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 599 3
Apache Tomcat - Веб-сервер и контейнер сервлетов 67 3
Intel Omni-Path Edge Switch 7 3
Lustre GNU GPL - Lustre-on-demand - Распределённая файловая система массового параллелизма 3 3
Microsoft Office 2095 3
Гознак ЦОД 10 3
Linux OS 4553 3
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 189 3
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 101 3
Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM 16 3
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 381 2
IBM Power Systems - Серия серверов 131 2
Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 35 2
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 114 2
Apple iOS 5750 2
Google Android 10773 2
Стрелка - Транспортная карта 114 2
Скала-Р - Гиперконвергентная инфраструктура 55 2
Медведев Дмитрий 1459 7
Путин Владимир 1877 6
Щеголев Игорь 676 5
Мишустин Михаил 302 4
Калинин Денис 67 4
Никифоров Николай 1127 4
Семенов Александр 73 3
Прохоров Юрий 44 3
Лящ Михаил 34 2
Якушев Владимир 16 2
Кореньков Владимир 4 2
Попов Алексей 322 2
Хилов Павел 15 2
Братишко Олег 1 1
Бурин Андрей 12 1
Гурьянов Игорь 2 1
Лепс Григорий 3 1
Карпинский Илья 6 1
Андреев Сергей 40 1
Беневоленский Евгений 3 1
Донецкий Виталий 1 1
Кривенко Виталий 15 1
Бураков Андрей 2 1
Подгайный Дмитрий 1 1
Кучинский Владимир 1 1
Кохан Владимир 9 1
Яцеленко Николай 12 1
Брауде-Золотарев Михаил 20 1
Духанин Михаил 1 1
Герасимов Андрей 22 1
Свинаренко Андрей 9 1
Марченко Игорь 10 1
Нечаев Иван 57 1
Уваров Александр 2 1
Зеленщиков Александр 1 1
Чекмарев Александр 2 1
Шафранский Алексей 2 1
Поздняков Павел 19 1
Мяков Алексей 7 1
Карпов Алексей 21 1
Россия - Российская федерация - РФ 61456 74
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 57
Россия - Городец - Городецкий район Нижегородской области 47 27
Россия - ПФО - Нижегородская область 789 27
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2635 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8214 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15698 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6156 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8634 8
Европа 4102 6
Россия - Электросталь 42 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1386 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6203 5
Россия - СФО - Томская область - Томск 479 5
Россия - ЦФО - Московская область -Балашиха 73 5
Россия - ПФО - Казань 1596 5
Россия - ЦФО - Московская область - Химки 95 5
Россия - СФО - Томская область 464 4
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 291 4
Россия - Серпухов 41 4
Россия - Реутов 46 4
Россия - Раменское 39 4
Беларусь - Белоруссия 2238 4
Россия - Сибирь 936 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1708 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1231 3
Россия - СФО - Новосибирск 2140 3
Казахстан - Республика 2834 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 655 3
Россия - СФО - Красноярский край 718 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 919 3
Россия - ЦФО - Тульская область 779 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4558 3
Россия - Орехово-Зуево 29 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2223 3
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 158 3
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 321 3
Япония 3181 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область 418 3
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 503 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3429 7
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 95 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1194 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 585 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 871 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 974 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 862 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3048 3
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 160 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2329 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 580 2
POI - points of interest 61 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1043 1
Русский мост - Мост на остров Русский 1 1
Русский язык 1081 1
Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 10 1
Наука - Национальный проект 3 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда 22 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 139 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 434 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 77 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 213 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 376 1
РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 21 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 95 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 669 1
ЕСН - Единый социальный налог 74 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 1
Вторая мировая война 347 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 146 1
Лифт в будущее - Программа развития инженерного образования в России 11 1
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