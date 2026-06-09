Россия - ЦФО - Московская область - Дубна

ИT-резидент ОЭЗ «Дубна» вошел в реестр малых технологических компаний Минэкономразвития России Резидент особой экономической зоны ОЭЗ «Дубна» — компания «Мы-Будущее» — вошла в реестр малых технологических компаний (МТК) Министерства экономического развития России. Новый статус позволит предприятию расширить доступ к государств

В Дубне введен в эксплуатацию ЦОД RWB, спроектированный WildTeam В подмосковной Дубне введен в эксплуатацию центр обработки данных компании RWB (цифровая инфраструктура Wildberries). Объект построен по проекту WildTeam и расширит вычислительную базу маркетплейса Wildberrie

RWB ввела в эксплуатацию второй собственный ЦОД в ОЭЗ «Дубна» развития сервисов, которые влияют на эффективность бизнеса продавцов и удобство покупателей. ЦОД в Дубне построен по модульному принципу. В состав объекта входят пять помещений с машинными зал

В школе «Возможность» при поддержке ОЭЗ «Дубна» откроется современный компьютерный класс Команда особой экономической зоны «Дубна» посетила школу «Возможность», где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. В рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» ребятам передали новогодние подарки

Произведенные в ОЭЗ «Дубна» персональные компьютеры Kvadra поступили в продажу оутбуки. А сейчас компания запускает в продажу персональный компьютер, произведенный на мощностях в Дубне, который подойдет для решения широкого круга офисных задач в сегментах B2B и B2G», — ск

Резидент ОЭЗ «Дубна» получил 900 млн рублей на запуск завода по выпуску препаратов для лечения онкологии Компания «Аргументум Фарма» получила льготное финансирование от Фонда развития промышленности России на создание нового фармацевтического комплекса. Первую очередь предприятия резидент ОЭЗ «Дубна» планирует запустить в начале 2026 г. Об этом CNews сообщили представители ОЭЗ «Дубна». Как отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и н

В России по-крупному вложатся в выпуск базовых станций, чтобы не зависеть от Запада и Китая. Размер инвестиций – минимум 10 млрд рублей и может появиться очень крупное производство отечественных базовых станций Сейчас на своем заводе в Дубне (север Московской области) реализовала полный цикл производства вычислительной техники,

Минэкономразвития России: ОЭЗ «Дубна» подтвердила свою эффективность оссии опубликован ежегодный отчет о результатах работы преференциальных территорий за 2023 г. ОЭЗ в Дубне в очередной раз названа экспертами в числе лидеров по эффективности. Об этом CNews сооб

Свыше 200 млн рублей инвестирует резидент ОЭЗ «Дубна» в запуск нового производства до +55 градусов Цельсия). Также оборудование просто в установке и эксплуатации. На территории ОЭЗ в Дубне ее новый резидент намерен построить производственное здание площадью не менее 2,5 тыс.

Инновационный проект резидента ОЭЗ «Дубна» получил поддержку региона Компания «Икс Ред Групп» получила грант правительства Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций. Средства гранта резидент ОЭЗ «Дубна» намерен вложить в создание комплексной VR-системы обучения управлению беспилотными аппаратами RuSky, воссоздающей рабочее место оператора БПА. Об этом CNews сообщили представители АО «ОЭ

ИТ-кластер ОЭЗ «Дубна» пополнил новый резидент Компания «105» стала новым резидентом ОЭЗ «Дубна» в одном из многочисленных направлений деятельности – информационных технологиях. Она намерена обеспечивать своих клиентов высококачественными услугами в сфере «1С». Консалтинговая компан

«МегаФон» подключил к 4G экономическую зону «Дубна» в Подмосковье «МегаФон» обеспечил высокоскоростной связью правый берег особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Дубна». Теперь ее компаниям-резидентам, большая часть из которых — крупные производства, доступен быстрый интернет, качественные звонки и возможность подключить умные устройства даже в техничес

Две новых компании ОЭЗ «Дубна» инвестируют в проекты около 4 млрд руб. шесть га. Ввод его первой очереди (13 тыс. кв. м) намечен на 2025 г. ООО «Атон» на территории ОЭЗ в Дубне планирует создать современное высокотехнологичное производство инновационных товаров и

Резидент ОЭЗ «Дубна» совершенствует разработки и открывает новые направления деятельности Российский разработчик контента для виртуальной и дополненной реальности резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Икс ред групп» в ходе работ по созданию отечественной VR-экосистемы «Рустим» создала рабочий прототип перчаток виртуальной реальности с силовой тактильной отдачей. Об этом CNew

Разработчик российского «железа» строит под Москвой огромное собственное производство Завод Yadro в Дубне Российская группа компаний, занимающаяся разработкой и выпуском вычислительной техники

ИС госзакупок переехала из ЦОДа «Гознака» в ЦОД ФНС и с IBM на x86 в сфере закупок с ранее арендованных мощностей «Гознака» в ЦОД Федеральной налоговой службы (ФНС) в Дубне CNews сообщила пресс-служба Федерального казначейства России. Как рассказала CNews прес

Центру космической связи «Дубна» исполняется 35 лет Центр космической связи (ЦКС) «Дубна» - филиал национального оператора спутниковой связи ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) - является крупнейшим телепортом на территории Российской Федерации. Он был введен в эксплуатацию в 19

Открыт нанотехнологический центр «Дубна» на» Алексей Гостомельский приняли участие в церемонии открытия восьмого наноцентра сети «Роснано» в Дубне. Общий бюджет проекта составляет 2 млрд руб., включая софинансирование «Роснано» в разм

ФНС России потратит почти 5 млрд руб. на создание ИТ-инфраструктуры дата-центров в Дубне и Городце роведении открытого аукциона в электронной форме по выбору подрядчика проекта по созданию программно-аппаратных комплексов ИТ-инфраструктуры двух дата-центров — федерального центра обработки данных в Дубне (Московская область) и резервного центра обработки данных №1 в Городце (Нижегородская область). Согласно документации аукциона, целями выполнения работ по контракту являются: создание на

Наноцентр «Дубна» запустил проект по внедрению инноваций в городском хозяйстве азных уровнях, в том числе международном. Мы уверены, что сегмент наукоемкого предпринимательства в Дубне будет только расти, и у нас в планах — запуск 25-30 новых компаний на базе наноцентра в

В ЦКС «Дубна» развернута первая земная станция спутниковой связи Ka-диапазона низацию наземной инфраструктуры предприятия, предназначенной для мониторинга и управления действующими и перспективными спутниками ГПКС, сообщает пресс-служба предприятия. В центре космической связи «Дубна» (Московская область) - филиале предприятия - построена первая в ГПКС земная станция спутниковой связи Ка-диапазона. Она предназначена для проведения орбитальных испытаний космических апп

С 12 по 13 октября в Дубне пройдёт рабочее совещание операторов «Интрус-2010» С 12 по 13 октября 2010 г. в городе Дубна Московской области пройдёт двенадцатое рабочее совещание операторов «Интрус-2010. Интеграция сервисов. Прогноз: облачность». Программа совещания «Интрус-2010» предлагает к рассмотрению те

В Дубне развернут производство оборудования для трековой каскадной фильтрации плазмы крови В Дубне началось строительство комплекса «БЕТА» по производству оборудования для трековой каскадной фильтрации плазмы крови Как сообщает пресс-служба РОСНАНО, 1 июля 2010 года в подмосковной Д

IBS DataFort открывает офис в Дубне раструктуры и обустройство территории под крупный дата-центр в России. 1 июля IBS DataFort открыл в Дубне офис, сотрудники которого сразу же приступили к работе. Строящийся дата-центр IBS DataF

В Дубне открылась конференция GRID2010 Четвертая международная конференция "Распределенные вычисления и Грид-технологии в науке и образовании" в Дубне начала свою работу 28 июня 2010 года в Лаборатории информационных технологий Объединеного института ядерных исследований, сообщает пресс-служба ОИЯИ.

В Дубне проходит совещание по проблемам электронного охлаждения при высоких энергиях Как сообщает пресс-служба ОИЯИ, 10-11 июня 2010 года в Дубне проходит Второе международное рабочее совещание по проблемам электронного охлаждения при высоких энергиях. В нем вместе с сотрудниками Объединенного института ядерных исследований участву

В Дубне создается центр доклинических исследований в области нанотоксикологии Проект создания центра доклинических исследований одобрен наблюдательным советом РОСНАНО. Центр который будет построен в подмосковной Дубне, проектируется компанией Henningson, Durham & Richardson international, одной из ведущих мировых фирм, специализирующихся в области проектирования и строительства высокотехнологичных науч

С 12 по 13 октября в Дубне пройдёт рабочее совещание операторов «Интрус-2010» С 12 по 13 октября 2010 г. в городе Дубна Московской области пройдёт двенадцатое рабочее совещание операторов «Интрус-2010». Дубна принимает «Интрус» уже в десятый раз. Традиционно на совещании будут обсуждаться многочисле

В Дубне синтезирован 117-й элемент таблицы Менделеева Как сообщает пресс-служба ОИЯИ, в Лаборатории ядерных реакций Объединенного института ядерных исследований (Дубна) на ускорителе тяжелых ионов У-400 впервые синтезирован 117-й элемент таблицы Менделеева. При столкновении ускоренных ионов кальция-48 с мишенью из берклия-249 зарегистрировано 6 "рождени

Центру космической связи «Дубна» исполняется 30 лет 31 января 2010 г. Центр космической связи (ЦКС) «Дубна» - филиал предприятия «Космическая связь» (ГПКС) - празднует 30-летний юбилей со дня основания. ЦКС «Дубна» введен в эксплуатацию в 1980 г. приказом Министра связи СССР как Олимпий

В Дубне создан первый в России центр обучения программированию на GPU На территории технико-внедренческой особой экономической зоны «Дубна» образован Научно-образовательный центр «Параллельные вычисления». Теперь при создании и адаптации ПО, использующего мощь архитектуры параллельных вычислений, российские разработчики смог

Интеллектуальная транспортная система Дубны: текущий статус На конференции "Особая экономическая зона «Дубна» - перспективы развития", которая прошла в наукограде 26-27 ноября 2009 года, компания

Наноинновации: стажировка молодёжи в Дубне Как сообщает пресс-служба ОИЯИ, с 15 октября по 15 декабря в Дубне будет проходить стажировка молодых ученых государств-участников СНГ, организаторами которой стали Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ), Международный инновационный центр нано

В Дубне состоялось рабочее совещание операторов ИНТРУС-2009: итоги задачах, текущем состоянии и перспективах особой экономической зоны технико-внедренческого типа в г.Дубне; о работе мировых научных сообществ для создания, развития и использования GRID (В.Коре

В Дубне пройдет школа "Управление инновациями" Как сообщает пресс-служба ОИЯИ, 16-20 октября в Дубне будет проходить Первая дубненская молодежная научная школа «Управление инновациями». Он

13-14 октября в Дубне пройдет совещание операторов «ИНТРУС-2009» 13-14 октября в г. Дубна состоится одиннадцатое рабочее совещание операторов «ИНТРУС-2009.Интеграция сервисов в инфокоме: стратегия выживания». Организатором совещания выступает Фонд поддержки сетевых инициатив п

13-14 октября в Дубне пройдет совещание операторов «ИНТРУС-2009» 13-14 октября в г. Дубна состоится одиннадцатое рабочее совещание операторов «ИНТРУС-2009.Интеграция сервисов в инфокоме: стратегия выживания». Организатором совещания выступает Фонд поддержки сетевых инициатив п

13-14 октября в Дубне пройдет совещание «Интрус-2009» 13-14 октября 2009 г. в Дубне состоится одиннадцатое совещание «Интрус-2009. Интеграция сервисов в инфокоме: стратегия выживания». Организатором мероприятия выступает Фонд поддержки сетевых инициатив при поддержке ком

В Дубне пройдет международная школа "Вычисления для современных и будущих коллайдеров" Международная школа – рабочее совещание «Вычисления для современных и будущих коллайдеров» пройдет в Дубне в Лаборатории теоретической физики им. Н.Н.Боголюбова с 10 по 20 июля. Школа организована совместно Объединенным Институтом Ядерных Исследодваний и Объединением имени Гельмгольца Научно-И