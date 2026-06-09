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Россия ЦФО Московская область Дубна

Россия - ЦФО - Московская область - Дубна

СОБЫТИЯ


09.06.2026 ИT-резидент ОЭЗ «Дубна» вошел в реестр малых технологических компаний Минэкономразвития России

Резидент особой экономической зоны ОЭЗ «Дубна» — компания «Мы-Будущее» — вошла в реестр малых технологических компаний (МТК) Министерства экономического развития России. Новый статус позволит предприятию расширить доступ к государств
03.06.2026 В Дубне введен в эксплуатацию ЦОД RWB, спроектированный WildTeam

В подмосковной Дубне введен в эксплуатацию центр обработки данных компании RWB (цифровая инфраструктура Wildberries). Объект построен по проекту WildTeam и расширит вычислительную базу маркетплейса Wildberrie
27.03.2026 RWB ввела в эксплуатацию второй собственный ЦОД в ОЭЗ «Дубна»

развития сервисов, которые влияют на эффективность бизнеса продавцов и удобство покупателей. ЦОД в Дубне построен по модульному принципу. В состав объекта входят пять помещений с машинными зал
15.01.2026 В школе «Возможность» при поддержке ОЭЗ «Дубна» откроется современный компьютерный класс

Команда особой экономической зоны «Дубна» посетила школу «Возможность», где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. В рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» ребятам передали новогодние подарки
06.11.2025 Произведенные в ОЭЗ «Дубна» персональные компьютеры Kvadra поступили в продажу

оутбуки. А сейчас компания запускает в продажу персональный компьютер, произведенный на мощностях в Дубне, который подойдет для решения широкого круга офисных задач в сегментах B2B и B2G», — ск
10.04.2025 Резидент ОЭЗ «Дубна» получил 900 млн рублей на запуск завода по выпуску препаратов для лечения онкологии

Компания «Аргументум Фарма» получила льготное финансирование от Фонда развития промышленности России на создание нового фармацевтического комплекса. Первую очередь предприятия резидент ОЭЗ «Дубна» планирует запустить в начале 2026 г. Об этом CNews сообщили представители ОЭЗ «Дубна». Как отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и н
06.08.2024 В России по-крупному вложатся в выпуск базовых станций, чтобы не зависеть от Запада и Китая. Размер инвестиций – минимум 10 млрд рублей

и может появиться очень крупное производство отечественных базовых станций Сейчас на своем заводе в Дубне (север Московской области) реализовала полный цикл производства вычислительной техники,
04.07.2024 Минэкономразвития России: ОЭЗ «Дубна» подтвердила свою эффективность

оссии опубликован ежегодный отчет о результатах работы преференциальных территорий за 2023 г. ОЭЗ в Дубне в очередной раз названа экспертами в числе лидеров по эффективности. Об этом CNews сооб
11.04.2024 Свыше 200 млн рублей инвестирует резидент ОЭЗ «Дубна» в запуск нового производства

до +55 градусов Цельсия). Также оборудование просто в установке и эксплуатации. На территории ОЭЗ в Дубне ее новый резидент намерен построить производственное здание площадью не менее 2,5 тыс.

09.04.2024 Инновационный проект резидента ОЭЗ «Дубна» получил поддержку региона

Компания «Икс Ред Групп» получила грант правительства Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций. Средства гранта резидент ОЭЗ «Дубна» намерен вложить в создание комплексной VR-системы обучения управлению беспилотными аппаратами RuSky, воссоздающей рабочее место оператора БПА. Об этом CNews сообщили представители АО «ОЭ
02.04.2024 ИТ-кластер ОЭЗ «Дубна» пополнил новый резидент

Компания «105» стала новым резидентом ОЭЗ «Дубна» в одном из многочисленных направлений деятельности – информационных технологиях. Она намерена обеспечивать своих клиентов высококачественными услугами в сфере «1С». Консалтинговая компан
01.02.2024 «МегаФон» подключил к 4G экономическую зону «Дубна» в Подмосковье

«МегаФон» обеспечил высокоскоростной связью правый берег особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Дубна». Теперь ее компаниям-резидентам, большая часть из которых — крупные производства, доступен быстрый интернет, качественные звонки и возможность подключить умные устройства даже в техничес
30.06.2023 Две новых компании ОЭЗ «Дубна» инвестируют в проекты около 4 млрд руб.

шесть га. Ввод его первой очереди (13 тыс. кв. м) намечен на 2025 г. ООО «Атон» на территории ОЭЗ в Дубне планирует создать современное высокотехнологичное производство инновационных товаров и

28.06.2023 Резидент ОЭЗ «Дубна» совершенствует разработки и открывает новые направления деятельности

Российский разработчик контента для виртуальной и дополненной реальности резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Икс ред групп» в ходе работ по созданию отечественной VR-экосистемы «Рустим» создала рабочий прототип перчаток виртуальной реальности с силовой тактильной отдачей. Об этом CNew
23.11.2021 Разработчик российского «железа» строит под Москвой огромное собственное производство

Завод Yadro в Дубне Российская группа компаний, занимающаяся разработкой и выпуском вычислительной техники

18.09.2020 ИС госзакупок переехала из ЦОДа «Гознака» в ЦОД ФНС и с IBM на x86

в сфере закупок с ранее арендованных мощностей «Гознака» в ЦОД Федеральной налоговой службы (ФНС) в Дубне CNews сообщила пресс-служба Федерального казначейства России. Как рассказала CNews прес
30.01.2015 Центру космической связи «Дубна» исполняется 35 лет

Центр космической связи (ЦКС) «Дубна» - филиал национального оператора спутниковой связи ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) - является крупнейшим телепортом на территории Российской Федерации. Он был введен в эксплуатацию в 19
15.07.2014 Открыт нанотехнологический центр «Дубна»

на» Алексей Гостомельский приняли участие в церемонии открытия восьмого наноцентра сети «Роснано» в Дубне. Общий бюджет проекта составляет 2 млрд руб., включая софинансирование «Роснано» в разм
05.08.2013 ФНС России потратит почти 5 млрд руб. на создание ИТ-инфраструктуры дата-центров в Дубне и Городце

роведении открытого аукциона в электронной форме по выбору подрядчика проекта по созданию программно-аппаратных комплексов ИТ-инфраструктуры двух дата-центров — федерального центра обработки данных в Дубне (Московская область) и резервного центра обработки данных №1 в Городце (Нижегородская область). Согласно документации аукциона, целями выполнения работ по контракту являются: создание на

27.03.2013 Наноцентр «Дубна» запустил проект по внедрению инноваций в городском хозяйстве

азных уровнях, в том числе международном. Мы уверены, что сегмент наукоемкого предпринимательства в Дубне будет только расти, и у нас в планах — запуск 25-30 новых компаний на базе наноцентра в
09.11.2011 В ЦКС «Дубна» развернута первая земная станция спутниковой связи Ka-диапазона

низацию наземной инфраструктуры предприятия, предназначенной для мониторинга и управления действующими и перспективными спутниками ГПКС, сообщает пресс-служба предприятия. В центре космической связи «Дубна» (Московская область) - филиале предприятия - построена первая в ГПКС земная станция спутниковой связи Ка-диапазона. Она предназначена для проведения орбитальных испытаний космических апп
02.09.2010 С 12 по 13 октября в Дубне пройдёт рабочее совещание операторов «Интрус-2010»

С 12 по 13 октября 2010 г. в городе Дубна Московской области пройдёт двенадцатое рабочее совещание операторов «Интрус-2010. Интеграция сервисов. Прогноз: облачность». Программа совещания «Интрус-2010» предлагает к рассмотрению те
02.07.2010 В Дубне развернут производство оборудования для трековой каскадной фильтрации плазмы крови

В Дубне началось строительство комплекса «БЕТА» по производству оборудования для трековой каскадной фильтрации плазмы крови Как сообщает пресс-служба РОСНАНО, 1 июля 2010 года в подмосковной Д
01.07.2010 IBS DataFort открывает офис в Дубне

раструктуры и обустройство территории под крупный дата-центр в России. 1 июля IBS DataFort открыл в Дубне офис, сотрудники которого сразу же приступили к работе. Строящийся дата-центр IBS DataF
28.06.2010 В Дубне открылась конференция GRID2010

Четвертая международная конференция "Распределенные вычисления и Грид-технологии в науке и образовании" в Дубне начала свою работу 28 июня 2010 года в Лаборатории информационных технологий Объединеного института ядерных исследований, сообщает пресс-служба ОИЯИ.
11.06.2010 В Дубне проходит совещание по проблемам электронного охлаждения при высоких энергиях

Как сообщает пресс-служба ОИЯИ, 10-11 июня 2010 года в Дубне проходит Второе международное рабочее совещание по проблемам электронного охлаждения при высоких энергиях. В нем вместе с сотрудниками Объединенного института ядерных исследований участву
07.06.2010 В Дубне создается центр доклинических исследований в области нанотоксикологии

Проект создания центра доклинических исследований одобрен наблюдательным советом РОСНАНО. Центр который будет построен в подмосковной Дубне, проектируется компанией Henningson, Durham & Richardson international, одной из ведущих мировых фирм, специализирующихся в области проектирования и строительства высокотехнологичных науч
25.05.2010 С 12 по 13 октября в Дубне пройдёт рабочее совещание операторов «Интрус-2010»

С 12 по 13 октября 2010 г. в городе Дубна Московской области пройдёт двенадцатое рабочее совещание операторов «Интрус-2010». Дубна принимает «Интрус» уже в десятый раз. Традиционно на совещании будут обсуждаться многочисле
08.04.2010 В Дубне синтезирован 117-й элемент таблицы Менделеева

Как сообщает пресс-служба ОИЯИ, в Лаборатории ядерных реакций Объединенного института ядерных исследований (Дубна) на ускорителе тяжелых ионов У-400 впервые синтезирован 117-й элемент таблицы Менделеева. При столкновении ускоренных ионов кальция-48 с мишенью из берклия-249 зарегистрировано 6 "рождени
28.01.2010 Центру космической связи «Дубна» исполняется 30 лет

31 января 2010 г. Центр космической связи (ЦКС) «Дубна» - филиал предприятия «Космическая связь» (ГПКС) - празднует 30-летний юбилей со дня основания. ЦКС «Дубна» введен в эксплуатацию в 1980 г. приказом Министра связи СССР как Олимпий
29.12.2009 В Дубне создан первый в России центр обучения программированию на GPU

На территории технико-внедренческой особой экономической зоны «Дубна» образован Научно-образовательный центр «Параллельные вычисления». Теперь при создании и адаптации ПО, использующего мощь архитектуры параллельных вычислений, российские разработчики смог
01.12.2009 Интеллектуальная транспортная система Дубны: текущий статус

На конференции "Особая экономическая зона «Дубна» - перспективы развития", которая прошла в наукограде 26-27 ноября 2009 года, компания

23.10.2009 Наноинновации: стажировка молодёжи в Дубне

Как сообщает пресс-служба ОИЯИ, с 15 октября по 15 декабря в Дубне будет проходить стажировка молодых ученых государств-участников СНГ, организаторами которой стали Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ), Международный инновационный центр нано
22.10.2009 В Дубне состоялось рабочее совещание операторов ИНТРУС-2009: итоги

задачах, текущем состоянии и перспективах особой экономической зоны технико-внедренческого типа в г.Дубне; о работе мировых научных сообществ для создания, развития и использования GRID (В.Коре
16.10.2009 В Дубне пройдет школа "Управление инновациями"

Как сообщает пресс-служба ОИЯИ, 16-20 октября в Дубне будет проходить Первая дубненская молодежная научная школа «Управление инновациями». Он
16.09.2009 13-14 октября в Дубне пройдет совещание операторов «ИНТРУС-2009»

13-14 октября в г. Дубна состоится одиннадцатое рабочее совещание операторов «ИНТРУС-2009.Интеграция сервисов в инфокоме: стратегия выживания». Организатором совещания выступает Фонд поддержки сетевых инициатив п
08.09.2009 13-14 октября в Дубне пройдет совещание операторов «ИНТРУС-2009»

13-14 октября в г. Дубна состоится одиннадцатое рабочее совещание операторов «ИНТРУС-2009.Интеграция сервисов в инфокоме: стратегия выживания». Организатором совещания выступает Фонд поддержки сетевых инициатив п
01.09.2009 13-14 октября в Дубне пройдет совещание «Интрус-2009»

13-14 октября 2009 г. в Дубне состоится одиннадцатое совещание «Интрус-2009. Интеграция сервисов в инфокоме: стратегия выживания». Организатором мероприятия выступает Фонд поддержки сетевых инициатив при поддержке ком
09.07.2009 В Дубне пройдет международная школа "Вычисления для современных и будущих коллайдеров"

Международная школа – рабочее совещание «Вычисления для современных и будущих коллайдеров» пройдет в Дубне в Лаборатории теоретической физики им. Н.Н.Боголюбова с 10 по 20 июля. Школа организована совместно Объединенным Институтом Ядерных Исследодваний и Объединением имени Гельмгольца Научно-И
30.06.2009 В Дубне создан международный наноинновационный центр

Как сообщает пресс-служба Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ), 1-2 июля 2009 года в Дубне пройдёт организационно-информационный форум «Создание Международного инновационного цен

Публикаций - 463, упоминаний - 541

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

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ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 41
МегаФон 10742 27
Ростелеком 10948 26
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ИКС 538 19
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Кронштадт групп 19 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
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АйТи 1519 6
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Евросеть 1421 4
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NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
Транснефть 335 3
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 3
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 3
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КПП АНО - Консорциум печатных плат 19 5
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Союз развития наукоградов России НП 5 3
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НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 2
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ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 2
ГосИнформСистемы 160 2
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
Единая Россия - Политическая партия 321 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 17 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 111
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 88
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 82
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 80
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 52
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 52
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 41
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 40
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 38
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 38
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 37
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 36
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 35
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 33
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 32
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 31
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 29
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 27
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 26
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 25
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 24
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 23
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 23
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 23
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 23
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 23
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 22
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 21
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 20
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 20
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 20
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 20
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 19
ЦОД - Резервный дата-центр 213 19
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 18
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 18
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 17
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 16
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 16
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 16
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 40
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 30
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 26
ФНС РФ ЦОД 30 16
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 16
Microsoft Windows 2000 8678 14
Microsoft Windows 16882 14
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 109 13
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 12
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 151 11
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 11
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 11
NICA - Nuclotron based Ion Collider fAcility - Ускорительный комплекс на базе Объединённого института ядерных исследований (Дубна) 12 10
Linux OS 11533 10
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 10
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 9
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 136 8
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 8
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 110 8
РСК Торнадо - RSC Tornado 144 8
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 8
ИКС - Yadro - Kvadra OS - Kvadra-T - Kvadra TAU - Kvadra NAU 86 8
Intel EE Lustre - Intel Enterprise Edition for Lustre - Intel Solutions for Lustre 33 7
РСК БазИС - интегрированный программный стек 19 7
Intel SSD 32 7
FreePik 1841 7
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 7
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 7
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 61 6
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 6
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 6
Intel Server Board S - Семейство серверных плат 16 6
ОИЯИ Говорун - Cуперкомпьютер имени Н.Н. Говоруна в ОИЯИ 12 6
Роскосмос - РКС - Орион НПО - Orion-Drone - российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) 8 6
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 6
РСК ГК - РСК экзастрим 40 6
Intel x86 - архитектура процессора 2151 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 6
Путин Владимир 3454 19
Шадаев Максут 1210 9
Медведев Дмитрий 1665 8
Шалманов Сергей 202 8
Сиднев Виктор 15 7
Милованцев Дмитрий 110 7
Греф Герман 485 7
Измайлов Юрий 19 6
Оганесян Юрий 6 6
Рейман Леонид 1065 6
Мишустин Михаил 787 6
Прохоров Юрий 64 5
Щеголев Игорь 699 5
Черепенников Антон 86 4
Карачинский Анатолий 96 4
Черкасов Дмитрий 43 4
Кореньков Владимир 9 4
Рукавишникова Мария 23 4
Калинин Денис 70 4
Гостомельский Алексей 14 4
Шуршалин Сергей 10 4
Никифоров Николай 1138 4
Паршин Максим 323 3
Макаров Валентин 251 3
Воробьев Андрей 199 3
Семенов Александр 166 3
Пехтерев Сергей 56 3
Икоев Артем 17 3
Шелобков Алексей 53 3
Фурсенко Андрей 128 3
Ливанов Дмитрий 62 3
Матвеев Виктор 5 3
Зиновьева Екатерина 8 3
Кудрявцев Алексей 40 3
Орлов Николай 14 3
Жданов Юрий 11 3
Кононов Виталий 9 3
Конвисар Елена 5 3
Дука Александр 5 3
Семёнов Владимир 12 3
Россия - РФ - Российская федерация 166167 358
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 201
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 157
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 77
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 73
Европа 24964 53
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 45
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 41
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 94 39
Земля - планета Солнечной системы 10865 35
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 34
Германия - Федеративная Республика 13221 34
Франция - Французская Республика 8177 30
Россия - СФО - Новосибирск 4876 29
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 29
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 26
Япония 13807 24
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 21
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 21
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 165 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 17
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 17
Индия - Bharat 5869 16
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 16
Украина 7928 16
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 16
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 161 15
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 92 15
Финляндия - Финляндская Республика 3697 15
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск 91 14
Беларусь - Белоруссия 6289 14
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 14
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 14
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 14
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 14
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 232 13
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 116 13
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 257 13
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 13
Швеция - Королевство 3782 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 168
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 136
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1082 74
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 51
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 47
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 47
Физика - Physics - область естествознания 2940 41
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 40
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 35
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 31
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 30
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 28
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 22
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 21
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 21
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 20
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 20
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 19
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 18
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 16
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 16
Аренда 2687 16
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 16
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 15
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 15
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 15
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 15
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 14
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 14
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 14
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 12
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 12
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 12
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 12
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 12
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 11
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 11
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 11
ФЦП Федеральная космическая программа России - ФЦП ФКП - Федеральная целевая программа 129 11
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 25
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 19
Ведомости 1466 10
TAdviser - Центр выбора технологий 468 6
РИА Новости 1033 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 4
Phys.org 972 4
CNews RND - R&D.CNews 2274 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 4
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 4
Physical Review Letters 164 3
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
Комсомольская правда ИД 83 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 2
Российская газета 290 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
Nature 832 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
AppleInsider 400 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 1
New Scientist 1448 1
Мобильные системы 118 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 1
Silicon 494 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 1
VNUNet.com 214 1
EurekAlert 291 1
CNews Северо-Запад 24 1
Nanotechweb 92 1
РБК Daily 91 1
Вебпланета 4 1
ИнформКурьерСвязь 14 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 28
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 10
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 8 7
IDC - International Data Corporation 4975 4
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 3
CNews Мишень 186 2
CNews Tenders 18 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
Microsoft Research 144 1
Frost & Sullivan 207 1
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 18 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 11 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 17 1
Gartner - Dataquest 353 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
Gartner - Гартнер 3658 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
ABI Research 236 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 103
РАН - Российская академия наук 2122 41
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 18
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 17
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 14
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 11
Дубна Государственный университет - Международный университет природы, общества и человека Дубна 9 8
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 8
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 7
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 7
РАН ИЯИ - Институт ядерных исследований 18 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 7
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 6
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 6
Роскосмос - РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 21 6
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 5
РАН СО ИЯФ - Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук - BINP - Budker Institute of Nuclear Physics 35 5
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 46 5
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 5
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 4
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 4
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 4
Росатом - Наука и инновации АО - НИИАР ГНЦ - Дмитровградский ГНЦ - Научно-исследовательский институт атомных реакторов Государственный научный центр 14 4
МГУ ГАИШ - Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга 29 4
РАН ИСАН - Институт спектроскопии Российской академии наук 8 4
РАН УрО ИМАШ - Институт машиноведения им. А. А. Благонравова Российской академии наук 11 4
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 65 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 3
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 3
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 3
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 29 3
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 3
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 3
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 3
Росатом - Наука и инновации АО - ФЭИ ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского - Государственный научный центр Российской Федерации 19 3
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 3
Минздрав РФ - СибГМУ ФГБОУ ВО - Сибирский государственный медицинский университет - Томский государственный медицинский университет 36 3
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