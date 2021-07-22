Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Московская область
Дубна
Публикаций - 139, упоминаний - 215
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медведев Дмитрий 1459 7
|Путин Владимир 1877 6
|Щеголев Игорь 676 5
|Мишустин Михаил 302 4
|Калинин Денис 67 4
|Никифоров Николай 1127 4
|Семенов Александр 73 3
|Прохоров Юрий 44 3
|Лящ Михаил 34 2
|Якушев Владимир 16 2
|Кореньков Владимир 4 2
|Попов Алексей 322 2
|Хилов Павел 15 2
|Братишко Олег 1 1
|Бурин Андрей 12 1
|Гурьянов Игорь 2 1
|Лепс Григорий 3 1
|Карпинский Илья 6 1
|Андреев Сергей 40 1
|Беневоленский Евгений 3 1
|Донецкий Виталий 1 1
|Кривенко Виталий 15 1
|Бураков Андрей 2 1
|Подгайный Дмитрий 1 1
|Кучинский Владимир 1 1
|Кохан Владимир 9 1
|Яцеленко Николай 12 1
|Брауде-Золотарев Михаил 20 1
|Духанин Михаил 1 1
|Герасимов Андрей 22 1
|Свинаренко Андрей 9 1
|Марченко Игорь 10 1
|Нечаев Иван 57 1
|Уваров Александр 2 1
|Зеленщиков Александр 1 1
|Чекмарев Александр 2 1
|Шафранский Алексей 2 1
|Поздняков Павел 19 1
|Мяков Алексей 7 1
|Карпов Алексей 21 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru