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Инновационный проект резидента ОЭЗ «Дубна» получил поддержку региона

Компания «Икс Ред Групп» получила грант правительства Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций. Средства гранта резидент ОЭЗ «Дубна» намерен вложить в создание комплексной VR-системы обучения управлению беспилотными аппаратами RuSky, воссоздающей рабочее место оператора БПА. Об этом CNews сообщили представители АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна».

Грант правительства Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций вручается с 2014 г. и является эффективной мерой поддержки подмосковных компаний для реализации идей талантливых ученых и разработчиков на практике.

В ОЭЗ «Дубна» специалисты компании «Икс Ред Групп» пятый год ведут научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере виртуальной и дополненной реальности. В частности, компанией разработаны унифицированная экосистема для доступа к VR-контенту, VR-симулятор хирургических операций «Survreyline» и прототип не имеющих аналога перчаток-контроллеров с тактильной отдачей для работы в виртуальной среде, полностью выполненный из российских компонентов. Кроме того, резидент ОЭЗ активно ведет разработки в игровой индустрии.

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Цифровизация

Актуальность нового проекта «Икс Ред Групп», получившего грант правительства региона, связана с острой потребностью развития и внедрения доступной унифицированной системы обучения ситуационному управлению беспилотными аппаратами. Она продиктована значительным ростом производства отечественных беспилотных авиационных систем и их компонентов, в том числе в рамках утвержденных федеральных проектов.

Проект RuSky резидента ОЭЗ «Дубна» позволит создать универсальную VR-платформу для обучения операторов беспилотных аппаратов. Платформа будет востребована производителями БПА, а также для обучения операторов этих систем, начиная со школы.

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