Получите все материалы CNews по ключевому слову
Правительство Московской области Губернатор Московской области Московская областная дума органы государственной власти
СОБЫТИЯ
|19.06.2025
|
Т2 и правительство Московской области повысят доступность цифровых сервисов на территории
поселки. Доступная мобильная связь – основа цифровизации, и я уверен, что подписание меморандума с правительством Московской области расширит зоны нашего взаимодействия и поспособствует активн
|19.06.2025
|
«Билайн» и правительство Московской области объединяют усилия для развития цифровых технологий
генеральный директор «Билайна», сказал: «Билайн» на протяжении многих лет активно взаимодействует с правительством Московской области в сфере цифровых технологий. Заключение данного соглашения
|22.08.2024
|
Правительство Московской области отдаст миллиард за переезд в новый ЦОД
ки до 26 августа. Победителя выберут 28 августа. Единая инфраструктура технологического обеспечения Правительства Московской области — это комплекс технических средств и информационно-телекомму
|19.05.2022
|«БФТ-холдинг» завершил проект по созданию «Витрины данных» МФЦ для Мингосуправления Московской области
|20.10.2021
|
Мособлдума внедрила решения «1С»
ответствии с требованиями законодательства к учету казенных учреждений и особенностями деятельности Московской областной думы. Регламентированная отчетность формируется втрое быстрее. Руководст
|23.05.2018
|
«Визор» обеспечил мониторинг оперативной обстановки при проведении акции «Лес Победы»
сего мероприятие посетило около 300 тыс. человек. Одним из организаторов акции «Лес Победы» являлся Комитет лесного хозяйства – центральный исполнительный орган государственной власти Московско
|22.01.2018
|
«Дочка» IBS наказала подмосковное Минсоцразвития на 60 млн. На подходе еще 90 млн
совые технологии» (БФТ) — дважды удалось доказать в суде свое право на 60,3 млн руб., которые ранее были ею переданы в банк для обеспечения исполнения контракта, а позже изъяты в пользу подмосковного Минсоцразвития под предлогом нарушения перед ним БФТ контрактных обязательств. С иском о возврате своих денег БФТ обратились в Арбитражный суд Московской области в июне 2017 г. В октябре суд по
|21.10.2014
|
Росреестр и Правительство Московской области заключили соглашение об информационном обмене
вской области Андрей Воробьев. Соглашением предусмотрено информационное взаимодействие Росреестра и Правительства Московской области с целью обеспечения качества и доступности государственных у
|18.01.2013
|
«1С-Рарус» автоматизировал бухгалтерский учет в Комитете Московской области по долевому жилищному строительству
Компания «1С-Рарус» сообщила об автоматизации бухгалтерского учета в Комитете Московской области по долевому жилищному строительству, ветхому и аварийному жилью.
|16.07.2009
|
Cisco IronPort защитит электронную почту Московской областной Думы от спама
», - рассказал Александр Купцов, консультант отдела связи и информационных систем управления делами Московской областной Думы. Для того чтобы оградить почту от огромного количества спама, посту
|22.06.2009
|
«Глобус-Телеком» предоставит телеком-услуги Московской областной Думе
зависимых цифровых каналов связи, а также установку необходимого каналообразующего оборудования для Московской областной Думы. Сумма государственного контракта на оказание телекоммуникационных
|17.10.2008
|
РОСНАНО заключило соглашение с правительством Московской области
17 октября 2008 года в Доме Правительства Московской области (г. Красногорск) Российская корпорация нанотехнологий (
|20.08.2008
|
Главное управление региональной безопасности Московской области приобретет компьютеры
она № 32207 по выбору ИТ-поставщиков. Так, исполнителю контракта предстоит выполнить поставку ПК, ноутбуков, МФУ, принтеров и КПК. Начальная стоимость контракта составляет 1 631 400 руб. Прием заявок Главное управление региональной безопасности Московской области завершит 1 сентября. Приступить к проведению аукциона рассчитывает 16 числа. Подробную аукционную информацию предоставляет на офи
|18.08.2008
|
Управление по обслуживанию дома правительства Московской области купит ВТ и ПО
ГУ Московской области «Управление по обслуживанию и эксплуатации дома правительства Московской области» рассчитывает приобрести вычислительную технику и ПО, поставкой которой предстоит заняться победителям открытого аукциона № 31862. Разыгрывается два лота. По пе
|15.10.2007
|
Минстройкомплекса МО переходит на СЭД «Дело»
ях) и администрациях районов внедрено свыше 600 рабочих мест СЭД «Дело». Таким образом, внедрение в Министерстве строительного комплекса Московской области системы «Дело» стало очередным этапом
|13.09.2007
|
Правительство Московской области приобрело дополнительные АРМ «Дела»
тва и документооборота органов государственной власти и местного самоуправления Московской области, Правительством Московской области в сентябре 2007 г. были приобретены 22 дополнительных АРМ С
Правительство Московской области и организации, системы, технологии, персоны:
|Воробьев Андрей 185 13
|Шадаев Максут 1148 13
|Валяева Елизавета 72 6
|Куртяник Надежда 371 6
|Орловский Виктор 398 6
|Попов Алексей 337 5
|Рымар Максим 50 4
|Болатаева Людмила 13 4
|Комиссаров Дмитрий 238 3
|Буяджи Павел 21 3
|Грязнов Павел 9 3
|Егорова Наталья 9 3
|Каклюгина Ирина 18 3
|Кох Дмитрий 11 3
|Чамара Денис 59 2
|Бадалов Андрей 66 2
|Васильев Евгений 128 2
|Василенко Александр 93 2
|Царева Екатерина 8 2
|Баласанян Владимир 45 2
|Григоренко Дмитрий 182 2
|Рудычева Наталья 95 2
|Варев Александр 16 2
|Башлыков Александр 11 2
|Юргелас Мария 41 2
|Громов Борис 14 2
|Хуснояров Фарит 17 2
|Ломтев Сергей 2 2
|Мнев Игорь 17 2
|Алания Тенгиз 3 2
|Карабанова Елена 2 2
|Купцов Александр 2 2
|Кисляков Евгений 93 2
|Касперская Наталья 303 2
|Собянин Сергей 475 2
|Мишустин Михаил 736 2
|Рейман Леонид 1058 2
|Садовенко Илья 65 1
|Евдокимов Андрей 89 1
|Слышкин Василий 129 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406798, в очереди разбора - 733187.
Создано именных указателей - 187193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.