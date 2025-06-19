Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187193
ИКТ 14495
Организации 11240
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26490
Персоны 80871
География 2987
Статьи 1574
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2745
Мероприятия 878

Правительство Московской области Губернатор Московской области Московская областная дума органы государственной власти

Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти

СОБЫТИЯ


19.06.2025 Т2 и правительство Московской области повысят доступность цифровых сервисов на территории

поселки. Доступная мобильная связь – основа цифровизации, и я уверен, что подписание меморандума с правительством Московской области расширит зоны нашего взаимодействия и поспособствует активн
19.06.2025 «Билайн» и правительство Московской области объединяют усилия для развития цифровых технологий

генеральный директор «Билайна», сказал: «Билайн» на протяжении многих лет активно взаимодействует с правительством Московской области в сфере цифровых технологий. Заключение данного соглашения

22.08.2024 Правительство Московской области отдаст миллиард за переезд в новый ЦОД

ки до 26 августа. Победителя выберут 28 августа. Единая инфраструктура технологического обеспечения Правительства Московской области — это комплекс технических средств и информационно-телекомму
19.05.2022 «БФТ-холдинг» завершил проект по созданию «Витрины данных» МФЦ для Мингосуправления Московской области
20.10.2021 Мособлдума внедрила решения «1С»

ответствии с требованиями законодательства к учету казенных учреждений и особенностями деятельности Московской областной думы. Регламентированная отчетность формируется втрое быстрее. Руководст
23.05.2018 «Визор» обеспечил мониторинг оперативной обстановки при проведении акции «Лес Победы»

сего мероприятие посетило около 300 тыс. человек. Одним из организаторов акции «Лес Победы» являлся Комитет лесного хозяйства – центральный исполнительный орган государственной власти Московско
22.01.2018 «Дочка» IBS наказала подмосковное Минсоцразвития на 60 млн. На подходе еще 90 млн

совые технологии» (БФТ) — дважды удалось доказать в суде свое право на 60,3 млн руб., которые ранее были ею переданы в банк для обеспечения исполнения контракта, а позже изъяты в пользу подмосковного Минсоцразвития под предлогом нарушения перед ним БФТ контрактных обязательств. С иском о возврате своих денег БФТ обратились в Арбитражный суд Московской области в июне 2017 г. В октябре суд по
21.10.2014 Росреестр и Правительство Московской области заключили соглашение об информационном обмене

вской области Андрей Воробьев. Соглашением предусмотрено информационное взаимодействие Росреестра и Правительства Московской области с целью обеспечения качества и доступности государственных у
18.01.2013 «1С-Рарус» автоматизировал бухгалтерский учет в Комитете Московской области по долевому жилищному строительству

Компания «1С-Рарус» сообщила об автоматизации бухгалтерского учета в Комитете Московской области по долевому жилищному строительству, ветхому и аварийному жилью.

16.07.2009 Cisco IronPort защитит электронную почту Московской областной Думы от спама

», - рассказал Александр Купцов, консультант отдела связи и информационных систем управления делами Московской областной Думы. Для того чтобы оградить почту от огромного количества спама, посту
22.06.2009 «Глобус-Телеком» предоставит телеком-услуги Московской областной Думе

зависимых цифровых каналов связи, а также установку необходимого каналообразующего оборудования для Московской областной Думы. Сумма государственного контракта на оказание телекоммуникационных

17.10.2008 РОСНАНО заключило соглашение с правительством Московской области

17 октября 2008 года в Доме Правительства Московской области (г. Красногорск) Российская корпорация нанотехнологий (
20.08.2008 Главное управление региональной безопасности Московской области приобретет компьютеры

она № 32207 по выбору ИТ-поставщиков. Так, исполнителю контракта предстоит выполнить поставку ПК, ноутбуков, МФУ, принтеров и КПК. Начальная стоимость контракта составляет 1 631 400 руб. Прием заявок Главное управление региональной безопасности Московской области завершит 1 сентября. Приступить к проведению аукциона рассчитывает 16 числа. Подробную аукционную информацию предоставляет на офи
18.08.2008 Управление по обслуживанию дома правительства Московской области купит ВТ и ПО

ГУ Московской области «Управление по обслуживанию и эксплуатации дома правительства Московской области» рассчитывает приобрести вычислительную технику и ПО, поставкой которой предстоит заняться победителям открытого аукциона № 31862. Разыгрывается два лота. По пе
15.10.2007 Минстройкомплекса МО переходит на СЭД «Дело»

ях) и администрациях районов внедрено свыше 600 рабочих мест СЭД «Дело». Таким образом, внедрение в Министерстве строительного комплекса Московской области системы «Дело» стало очередным этапом
13.09.2007 Правительство Московской области приобрело дополнительные АРМ «Дела»

тва и документооборота органов государственной власти и местного самоуправления Московской области, Правительством Московской области в сентябре 2007 г. были приобретены 22 дополнительных АРМ С

Публикаций - 239, упоминаний - 333

Правительство Московской области и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10311 19
ЭОС - Электронные офисные системы 1187 12
8992 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 8
Ростелеком - Глобус-телеком 226 7
Yandex - Яндекс 8440 7
Microsoft Corporation 25238 7
Восход ФГБУ НИИ 684 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2488 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14242 6
Oracle Corporation 6869 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9196 5
Softline - Софтлайн 3265 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1076 4
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 311 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 4
Ланит - Норбит - Norbit 407 4
КриптоПРО - Крипто-ПРО 433 4
Broadcom - VMware 2492 4
АйТи 1439 3
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 233 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3116 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 448 3
Крок - Croc 1814 3
NVision Group - Энвижн Груп 685 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1703 3
Acer Group - Acer Inc 2658 3
Ростелеком - РТЛабс 182 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5278 3
Новые облачные технологии (НОТ) 467 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 3
МегаФон 9906 3
ХайТэк - Hi-Tech 225 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 368 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 356 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 647 2
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 2
Google LLC 12261 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 27
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8178 20
Мострансавто 67 14
Почта России ПАО 2247 13
Евросеть 1417 9
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 36 7
Мосэнерго ПАО 129 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
NanduQ - Qiwi 1004 4
Газпром ПАО 1416 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 862 4
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 140 4
НСПК - Национальная система платежных карт 901 4
Транснефть 322 3
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 153 3
Московский Транспорт - Сервисный центр 44 3
РЖД МТ ППК - Московско-Тверская пригородная пассажирская компания 6 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 468 3
ГПБ - Газпромбанк 1175 3
РЖД - Российские железные дороги 2002 3
Татнефть 237 3
Возрождение - Коммерческий банк 351 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 293 2
Остров Мечты ХК - парк развлечений 14 2
Сбер - СберТройка 14 2
ОЭЗ Дубна ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа Дубна 8 2
Организатор перевозок ГКУ 19 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 262 2
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1302 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 356 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1021 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 291 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 561 1
Абсолют Банк 240 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 127 1
ФосАгро 151 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 88 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12849 52
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6275 51
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5231 51
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2731 40
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 39
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 28
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 24
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 21
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 20
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3119 19
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 18
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5233 17
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 295 16
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 16
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 83 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3110 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 13
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 59 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3457 12
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 79 11
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 122 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3365 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3434 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4900 10
Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия - Президент Республики Бурятия - Народный Хурал республики Бурятия - органы государственной власти 46 9
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 48 9
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 82 9
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 306 9
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 95 9
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 29 8
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 74 8
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 92 8
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 156 8
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 73 8
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2004 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3529 8
ГосИнформСистемы 155 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 2
Единая Россия - Политическая партия 316 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 45 1
PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification - Программа одобрения лесной сертификации 3 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
АТТ Россия - Ассоциация Транспортной Телематики 1 1
АПЭАП - Всероссийское общество слепых 12 1
АСМАП - Ассоциация международных автомобильных перевозчиков 7 1
КПП АНО - Консорциум печатных плат 14 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 385 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73296 129
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57420 88
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34045 72
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13344 47
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2469 40
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21999 40
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25555 31
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 31
Оповещение и уведомление - Notification 5386 28
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31769 28
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23201 28
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8737 27
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12350 27
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 25
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12385 25
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1853 22
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13331 21
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18180 21
Оцифровка - Digitization 4936 20
Электронный документ - Electronic document 1531 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27203 19
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31989 18
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12273 18
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9388 18
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12000 16
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4561 16
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5674 14
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9512 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17164 14
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16698 14
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9787 13
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12337 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25711 12
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2300 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28949 11
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2855 11
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3928 11
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2085 11
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 877 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5834 47
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1531 36
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 31
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 187 14
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 13
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 424 10
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 9
Google Android 14686 9
Apple iOS 8243 8
Microsoft Windows 16331 8
Правительство Московской области - Стрелка - Единая транспортная карта Московской области - Единый транспортный билет Московской области - Транспорт Подмосковья 24 7
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 7
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 333 7
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 7
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 6
Linux OS 10906 6
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 881 6
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 842 6
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 254 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 649 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 39 5
Архивный фонд РФ 111 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1307 5
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 57 5
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 262 5
Apple iPhone 6 4862 5
Новые облачные технологии - МойОфис 892 5
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 133 5
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 299 4
Электронный дневник - Цифровой дневник 170 4
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 4
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 140 4
Правительство Московской области - Добродел 38 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 4
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 4
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 649 4
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 191 3
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 180 3
ЭОС Дело-web 209 3
Воробьев Андрей 185 13
Шадаев Максут 1148 13
Валяева Елизавета 72 6
Куртяник Надежда 371 6
Орловский Виктор 398 6
Попов Алексей 337 5
Рымар Максим 50 4
Болатаева Людмила 13 4
Комиссаров Дмитрий 238 3
Буяджи Павел 21 3
Грязнов Павел 9 3
Егорова Наталья 9 3
Каклюгина Ирина 18 3
Кох Дмитрий 11 3
Чамара Денис 59 2
Бадалов Андрей 66 2
Васильев Евгений 128 2
Василенко Александр 93 2
Царева Екатерина 8 2
Баласанян Владимир 45 2
Григоренко Дмитрий 182 2
Рудычева Наталья 95 2
Варев Александр 16 2
Башлыков Александр 11 2
Юргелас Мария 41 2
Громов Борис 14 2
Хуснояров Фарит 17 2
Ломтев Сергей 2 2
Мнев Игорь 17 2
Алания Тенгиз 3 2
Карабанова Елена 2 2
Купцов Александр 2 2
Кисляков Евгений 93 2
Касперская Наталья 303 2
Собянин Сергей 475 2
Мишустин Михаил 736 2
Рейман Леонид 1058 2
Садовенко Илья 65 1
Евдокимов Андрей 89 1
Слышкин Василий 129 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8116 205
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45725 192
Россия - РФ - Российская федерация 156943 148
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3201 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18577 25
Россия - ЮФО - Волгоградская область 826 20
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2656 19
Россия - ПФО - Мордовия Республика 627 16
Россия - ЦФО - Тульская область 1296 15
Россия - СФО - Омская область 731 15
Россия - ЮФО - Ростовская область 1669 14
Россия - ПФО - Пензенская область 622 12
Россия - ДФО - Бурятия Республика 672 11
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2047 11
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1309 11
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1648 11
Россия - УФО - Тюменская область 1255 11
Россия - ЦФО - Смоленская область 521 10
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 206 10
Россия - СКФО - Ставропольский край 984 10
Россия - ЮФО - Астраханская область 713 10
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1244 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53462 10
Европа 24638 10
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1347 10
Россия - УФО - Свердловская область 1740 10
Россия - ДФО - Сахалинская область 986 10
Россия - ЦФО - Калужская область 1026 10
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 938 10
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 746 9
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 360 9
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 170 9
Россия - ЦФО - Ярославская область 917 9
Земля - планета Солнечной системы 10658 9
Россия - УФО - Челябинская область 1388 9
Россия - ЦФО - Рязанская область 600 9
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 659 9
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 399 9
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 652 9
Россия - ДФО - Амурская область 851 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55064 170
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31946 70
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20400 68
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51319 66
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10539 58
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4412 50
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 39
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6672 38
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5310 33
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9679 32
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 30
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1179 30
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8381 29
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3771 27
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17414 26
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 23
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5325 23
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10753 23
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6368 22
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4247 22
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 22
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2952 19
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2383 19
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2264 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26014 15
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7565 14
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6111 14
Паспорт - Паспортные данные 2737 14
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1402 14
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3382 13
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 13
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10313 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11769 13
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 730 12
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 12
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6340 12
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11439 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15130 11
Энергетика - Energy - Energetically 5527 11
Административный регламент - Электронный административный регламент, ЭАР 54 11
РОИ - Российская общественная инициатива 84 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11409 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 424 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1072 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2155 2
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 71 2
Ставропольская правда 4 2
Сердитый Гражданин 10 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1140 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 90 1
ComNews - Медиа-бизнес 135 1
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 1
Известия Мордовии 3 1
Открытые системы ИД 176 1
ВГТРК Гостелерадиофонд - Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм 11 1
Хальмг Унн 1 1
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 1
Финансовая газета 24 1
Wikipedia - Википедия 585 1
TAdviser - Центр выбора технологий 425 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3757 7
IDC - International Data Corporation 4943 3
Gartner - Гартнер 3609 2
Vanson Bourne 49 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
CNews Рынок ИТ-услуг 170 1
CNews Services - Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки 6 1
Fortune Global 1000 51 1
Cebr - Centre for Economics and Business Research - Европейский центр экономических и бизнес-исследований 4 1
Fortune Global 500 287 1
РАН - Российская академия наук 2014 9
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1261 4
ИВГПУ ВО ФГБОУ - Ивановский Политех - Ивановский государственный политехнический университет 5 3
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 106 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 667 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 102 2
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 15 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 54 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
ТГУ - Томский государственный университет 209 1
Новые облачные технологии - МойОфис Хаб знаний 25 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 21 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 33 1
ГАПОУ Бугурусланский нефтяной колледж 1 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 88 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
РВИ РВ - РВВКИУ РВ - Ростовский Военный институт Ракетных Войск им. Главного Маршала Артиллерии М. И. Неделина - ГОУ ВПО 3 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 54 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 81 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 38 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 16 1
Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского 19 1
Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 37 1
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 12 1
ИПК ТЭК ФГАОУ ДПО - Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов топливно-энергетического комплекса 1 1
МВД РФ АУ - Академия управления МВД России 10 1
Газпром Корпоративный университет НОУ - Газпром Корпоративный институт НОУ 12 1
КГУ - Курганский государственный университет 8 1
ОГУ - Оренбургский государственный университет 29 1
Государственный университет просвещения - МГОУ - Московский государственный областной университет 5 1
МИОО - Московский институт открытого образования - МИПКРО - Московский институт повышения квалификации работников образования 10 1
МИИТ - АВИШ - Академия Высшая инженерная школа 7 1
ИнИС ВВТ АНО - Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники 4 1
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 45 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 9
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 3
День молодёжи - 27 июня 999 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1216 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 224 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 29 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 25 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 21 1
Форум Центрального федерального округа по государственно-частному партнерству 1 1
Единый день голосования 138 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2605 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
Международный женский день - 8 марта 371 1
Россия-Африка - саммит 3 1
Система распределенных ситуационных центров 5 1
Электронная Мордовия - Республиканский конкурс 1 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 1
CNews AWARDS - награда 549 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406798, в очереди разбора - 733187.
Создано именных указателей - 187193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще