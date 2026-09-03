Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 200518
ИКТ 15503
Организации 11817
Ведомства 1511
Ассоциации 1118
Технологии 3591
Системы 27076
Персоны 87593
География 3127
Статьи 1587
Пресса 1331
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2838
Мероприятия 895

РВИ РВ РВВКИУ РВ Ростовский Военный институт Ракетных Войск им. Главного Маршала Артиллерии М. И. Неделина ГОУ ВПО

СОБЫТИЯ


03.09.2026 Cloud.ru усилил направление работы с государственными заказчиками: профильный департамент возглавил Иван Бурдело 1
24.01.2019 В госкорпорации «Ростех» назначен куратор цифровых проектов 1
02.06.2009 Минобороны провело конференцию по информационной безопасности 2
25.10.2006 В Москве прошла конферения "Корпоративные системы-2006" 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

РВИ РВ и организации, системы, технологии, персоны:

Термика Консалтинговая группа 24 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1843 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3467 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1274 1
БАРС Груп 581 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 1
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 95 1
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 189 1
Ростех - РТ-ПТ - РТ-проектные технологии - РТ-Прометей 40 1
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 31 1
Ростех - РТ-капитал 11 1
Газпром ПАО 1497 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 623 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 921 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 277 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 69 1
Ростех - Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 1
Правительство Москвы - ДКН Москва - Департамент культурного наследия города Москвы 7 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 75 1
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 69 1
Правительство Чеченской Республики 29 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5715 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 807 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3702 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2890 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5456 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3209 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4966 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2341 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1196 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 264 1
Мосгортранс ГУП 141 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 600 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 61 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 44 1
Росстандарт - Российский Институт Стандартизации ФГБУ - Стандартинформ ФГУП - Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия 17 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 137 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10277 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 798 1
Data Fabric - DataFabric - Фабрика данных - Единое решение (концептуальная архитектура) управления хранением информации в системах разных производителей 96 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23118 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6507 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26538 1
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1594 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36464 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3594 1
ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 230 1
РТС-тендер - ЕАТ - Единый агрегатор торговли - Березка 49 1
Чемезов Сергей 147 1
Сахненко Сергей 91 1
Назаров Александр 77 1
Бровко Василий 60 1
Россия - РФ - Российская федерация 167207 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1797 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1240 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47801 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3472 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3147 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8618 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1484 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1819 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 790 1
Россия - ПФО - Пензенская область 645 1
Россия - УФО - Курганская область 647 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 660 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 646 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34000 3
ОПК - Ракетные войска - Rocket troops 125 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58031 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9130 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16184 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53768 1
Энергетика - Energy - Energetically 5907 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 740 1
Миграция населения - Миграционные службы 450 1
Лоббизм - Lobbying 96 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4443 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6813 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5016 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21825 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 1
ИПК ТЭК ФГАОУ ДПО - Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов топливно-энергетического комплекса 1 1
МВД РФ АУ - Академия управления МВД России 11 1
Газпром Корпоративный университет НОУ - Газпром Корпоративный институт НОУ 14 1
КГУ - Курганский государственный университет 8 1
ИнИС ВВТ АНО - Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники 4 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - ВЗФЭИ - Всероссийский заочный финансово-экономический институт 16 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1735 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 607 1
РАН - Российская академия наук 2133 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469579, в очереди разбора - 725121.
Создано именных указателей - 200518.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие планшеты для учебы в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще