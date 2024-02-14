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Smart City Умный город Разумный город Цифровой город Интеллектуальный город

Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город


14.02.2024 В Смоленске появятся технологии «Умного города» «Росатома»

улучшение жизни горожан, в том числе развитие каналов прямой обратной связи с жителями и бизнесом. «Умный город» дает дополнительные возможность для этого. Мы хотим понимать, что, по мнению жит
09.02.2024 В 2023 г. более 127 тыс. посетителей познакомились с цифровыми сервисами столицы в павильоне «Умный город»

ют технологии. Познакомиться с цифровыми сервисами, которые реализуются в Москве можно в павильоне «Умный город» на ВДНХ. Посетители не увидят табличку «Руками не трогать» – с каждым экспонатом
06.02.2024 «Росатом» внедрил технологии «Умного города» в Заречном Свердловской области

Концерн «Росэнергоатом», администрация городского округа Заречный (Свердловская область) и «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») внедрили технологии «Умного города», затрагивающие ключевые сферы жизни горожан. В том числе – специализированное ПО для цифровой трансформация водоснабжения и водоотведения на территории Заречного. Проект направле
24.01.2024 VisionLabs и «Базальт СПО» создадут биометрические решения для «умного города»

ения LUNA позволяет аутентифицировать человека по лицу, а также распознать дополнительные атрибуты: пол, возраст, эмоции, элементы одежды, особенности поведения, и может применяться в рамках решений «умного города». Решения на основе LUNA PLATFORM уже используются в банковских и государственных сервисах, на промышленных предприятиях, в ритейле и телеком-секторе. Операционные системы семейст
20.12.2023 Как «умнеют» российские города

городах, и сельских поселениях. Так, в рамках конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «умный город» (курирует Минстрой России») отмечено внедрение системы «Цифровое теплоснабжение»
13.12.2023 Кольцово и Новосибирский государственный университет будут внедрять систему «Умный город»

основные сферы управления городским хозяйством, то есть речь идет о внедрении полноценной системы «Умный город». Как отмечает Александр Люлько, директор Центра по взаимодействию с органами вла
08.12.2023 «Лаборатория Касперского», МСК «БЛ групп» и «Инспарк» объединяют усилия для создания кибериммунной городской инфраструктуры освещения и интеллектуальных транспортных систем

а также в целом города и страны. В этой связи мы также развиваем направление по построению систем «Умный город» верхнего уровня на «паутине» наших систем освещения по принципу построения «mesh
10.11.2023 «Ред софт» и АНО «Центр компетенций «Умный город» объявили о партнерстве

проектов в сфере развития городов и цифровой трансформации городского хозяйства «Центр компетенций «Умный город» договорились о сотрудничестве в целях импортозамещения программного обеспечения.
25.10.2023 «Росатом» внедрит платформу «Умный город» и систему «Цифровой водоканал» в Заречном Свердловской области

города имели под рукой современный цифровой инструмент для решения вопросов из разных сфер жизни. Наша важнейшая задача – повышение безопасности и качества жизни наших горожан с помощью технологий. «Умный город» – удобный современный инструмент, расширяющий возможности для жителей города. Отследить прибытие нужного транспорта, проверить график уборки улиц или законность земляных работ – и

02.10.2023 Проекты Москвы вошли в число наиболее эффективных российских практик применения искусственного интеллекта в умных городах

и искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. «Москва — современный умный город, который использует различные сквозные технологии в городском управлении. Сегодня
27.09.2023 «Росатом» примет участие в подготовке кадров для «Умного города»

рофессиональной переподготовки в сфере «Умного города» разработаны совместно с Центром компетенций «Умный город» и реализуются в рамках проекта «Цифровые кафедры» федерального проекта «Развитие
28.07.2023 Максимальный балл: Москва в пятый раз возглавила индекс цифровизации «IQ городов»

представители ДИТ Москвы. В 2022 г. методика индекса была обновлена в целях соответствия стандарту «Умного города» Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. В новом и
17.07.2023 «Росатом» и администрация Курчатова расширили функциональность платформы «Умный город»

ы, муниципалитет осуществит необходимую поддержку, предоставив инструменты, технику и т.п. «Проект «Умный город» отличается тем, что после внедрения работа по нему только начинается, а ни в кое
13.07.2023 В Уфе пройдет IV Международный форум «Умный город – Умная страна»

С 26 по 28 июля в столице Башкортостана пройдет IV Международный форум по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город – Умная страна». Поддержку Форуму выразил Деловой совет БРИКС, приглашения к участию получили более 50 стран. Международный форум «Умный город – Умная страна» сегодня – это к
15.06.2023 «Вымпелком» и АО «ГЛОНАСС» объявили о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации и развития элементов «Умного города»

ЛОНАСС» позволит нам нарастить экспертизу в крайне интересных ПАО «Вымпелкому» областях, таких как «Умный город» и интернет вещей. Грядущие проекты в этих сферах будут направлены на улучшение ж
01.06.2023 Sitronics Group стала партнером Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского

рмационных технологий, а также взаимодействие с научно-образовательным центром «Цифровые технологии умного города». Его основным профилем станет разработка технологий и подготовка кадров для ра
11.05.2023 «Росатом» и администрация Сочи запустили платформу «Умный город» и систему управления обращениями граждан

нией «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») внедрили платформу «Умный город» Сочи и запустили в тестовой версии систему управления обращениями граждан «Едины
14.04.2023 Sitronics Group и центр компетенций «Умный город» договорились о сотрудничестве в реализации проектов по цифровой трансформации городов

ик решений для государства и бизнеса Sitronics Group (входит в «АФК «Система») и центр компетенций «Умный город» подписали соглашение о реализации проектов в сфере развития городов и цифровой т
10.04.2023 В Красноярске подведут итоги I Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город»

ы победители и призеры I Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город». В финал вышло порядка 100 заявок. Всего организационным комитетом было рассмотр
24.03.2023 Завершается прием заявок на I Национальную премию за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город»

номинациях получат свои награды 13 апреля на торжественной церемонии вручения Национальной премии «Умный город» в Красноярске. По информации оргкомитета мероприятия, планируется награждение ка
22.03.2023 «Росатом» и Нижегородская область развернут цифровую платформу «Умный город» во всех муниципалитетах региона

проект по внедрению технологий «Умного города» во всех муниципальных образованиях региона. Проект «Умный город» будет масштабирован на все муниципальные образования Нижегородской области. Ране
21.02.2023 «Русатом Инфраструктурные решения» внедряет платформу «Умный город» в Туле

Р, входит в госкорпорацию «Росатом») и администрация Тулы разворачивают цифровые сервисы платформы «Умный город». Проект направлен на создание комфортной и безопасной цифровой среды для граждан
31.01.2023 «Спутникс», ТюмГУ и НИЯФ МГУ собрали спутник для экомониторинга и решения задач концепции «умного города»

л Ректор ТюмГУ Иван Романчук. Спутник также планируется использовать в рамках реализации концепции «умный город». Космические данные позволяют оценивать загруженность парковок, ситуацию на доро
13.01.2023 «Росатом» и администрация Сочи развивают технологии «Умного города»

инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») разворачивают в городе платформу «Умный город». Проект направлен на создание комфортной и безопасной цифровой среды для граждан
13.12.2022 «Росатом» и Тамбовская область развернули платформу «Умный город» в Мичуринске

вской области, муниципалитет Мичуринска и госкорпорация «Росатом» разворачивают в городе платформу «Умный город». Проект направлен на создание комфортной и безопасной цифровой среды для граждан
01.12.2022 Орловские студенты разработают IoT-устройства для ЖКХ, безопасности и умного города

ать данные с различных устройств по сети NB-IoT. Такие решения позволяют отслеживать местоположение, показания приборов учета, параметры микроклимата и активно используются в сфере ЖКХ, безопасности, умного города и сельского хозяйства. «Мы рады очередному совместному проекту с ОГУ имени И.С. Тургенева. По нашему прогнозу, общее количество интеллектуальных приборов учета коммунальных ресурс
23.09.2022 «Росатом» представил в Таджикистане технологии для развития городской и производственной среды

редставителями Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан. В офисе ГУП «Умный город» в Душанбе состоялось представление цифровых решений «Умный город Росатом»
19.09.2022 Новое решение для умного города: отечественный паркомат от PROF-IT GROUP

сти управления городскими ресурсами — ключевые из направлений развития «умных городов». Направление Smart City работает в компании с 2016 г. Особенную важность в текущих экономических условиях

15.08.2022 «Русатом Инфраструктурные решения» разворачивает платформу «Умный город» в ЯНАО

порацию «Росатом») и администрация Пуровского района ЯНАО разворачивают цифровые сервисы платформы «Умный город». Проект реализуется в рамках заключенного контракта между администрацией и компа
09.08.2022 «Умный город» «Росатома» стал доступен из облака

фраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») объявила о развертывании платформы «Умный город» «Росатома» в облаке по модели SaaS. Заявка, заполненная на сайте «Умные города Р
03.08.2022 В «Сириусе» школьники под руководством команды «Росатома» разработали лучшее решение для цифровизации городов

ию «Росатом»), победило в номинации «Лучшее ИТ-решение в сфере цифровизации города» по направлению «Умный город и безопасность». Об этом CNews сообщили представители РИР. Меньше чем за месяц та
21.07.2022 Москва четвертый год подряд становится лидером российского рейтинга цифровизации городского хозяйства «IQ городов»

зультаты рейтинга представили на всероссийском форуме по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город. Новые вызовы». Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. «Москва не первы
28.06.2022 Форум «Умный город» поддержит ИТ-специалистов России

Главное событие года в развитии и цифровой трансформации городов форум «Умный город: Новые вызовы» пройдет в городе Мурманск 14-16 июля 2022 г.. Организаторами форума выступают – Минстрой и Минцифры России, Правительство Мурманской области. Особое внимание в рамках
21.06.2022 Технологии умного города 2022

25.05.2022 Елена Семенова присоединилась к команде АО «Русатом Инфраструктурные решения»

городов, концепции «Умного горда», осуществляла координацию ведомственного проекта Минстроя России «Умный город» на территории всех регионов. Также вела взаимодействие с органами региональной и
25.05.2022 Русский смарт-сити среди Кавказских гор

ого города это возможность грамотного обслуживания туристических потребностей. Особенность системы «Умный город» в Железноводске — в синхронизации городских и туристических ресурсов. Это уже бо
19.05.2022 Sitronics Group приняла участие в обновлении стандарта «Умный город» Минстроя России

о хозяйства был представлен утвержденный перечень базовых и дополнительных показателей к стандарту «Умный город», в подготовке которых участвовала Sitronics Group в составе рабочей группы. Комп
12.04.2022 Panasonic открывает умный город на базе искусственного интеллекта

Panasonic сообщила о том, что умный город устойчивого развития Суйта (SST Suita) официально откроется в Префектуре Осака 29
02.02.2022 Совместная разработка Visiology и «Геоинтеллекта» помогла реализовать концепцию Smart City в Ташкенте

циденты и предоставляет необходимые ресурсы для стратегического управления развитием мегаполиса. Опираясь на решение российской разработки, власти республики планируют продолжить воплощение концепции Smart City в Ташкенте и в других крупных городах Узбекистана. Весной 2020 г. президентом Республики Узбекистан была поставлена задача по цифровизации городского пространства столицы и создания

24.01.2022 У павильона «Умный город» на ВДНХ появился виртуальный тур по экспозиции

Во время 3D-тура его участники узнают, какие технологии, применяемые в транспорте, образовании, городском хозяйстве и других сферах, представлены в павильоне «Умный город», а также как цифровые решения улучшают качество жизни горожан и облик Москвы. Об этом CNews сообщили представители столичного ДИТ. Совершить путешествие по экспозиции павильона «


Публикаций - 1323, упоминаний - 1876

Smart City и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10789 191
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10989 166
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3072 132
7717 74
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8453 70
Huawei 3713 67
МегаФон 7933 65
Росатом - РИР - Русатом Инфраструктурные решения 92 64
Ростех - Автоматика Концерн 1571 53
IBM - International Business Machines Corp 9353 52
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 386 49
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1079 47
Schneider Electric 560 46
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 378 45
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 205 45
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2982 44
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 114 43
Такском - Taxcom 235 43
Ситилабс 44 43
Центр2М - Center2М 66 43
Rimini Street 58 43
Schneider Electric Secure Power 65 42
Microsoft Corporation 24127 42
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 236 42
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 53 41
Yandex - Яндекс 6550 40
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 219 34
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 812 33
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5644 31
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2067 31
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4556 31
SAP SE 5129 30
Ситроникс - Sitronics 1201 30
Cisco Systems 5019 30
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2726 29
Google LLC 11425 27
Samsung Electronics 10001 25
Oracle Corporation 6533 24
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 601 23
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1509 23
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6622 95
РЖД - Российские железные дороги 1802 61
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6807 52
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 945 52
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 884 51
ГПБ - Газпромбанк 1026 50
Интеррос - Росбанк АКБ 609 46
Ингосстрах СПАО 399 44
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 764 44
ПГК - Первая грузовая компания 179 44
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 626 42
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 42
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 56 42
ОМК - Объединенная металлургическая компания 182 42
OKS Group 51 41
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1473 39
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2637 36
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 403 36
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 428 34
РВК - Российская венчурная компания 545 33
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 376 31
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 191 30
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 372 27
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 26
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 201 24
Почта России ПАО 2012 21
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 133 20
Альфа-Банк 1691 20
Газпром нефть 560 19
Сургутнефтегаз - СНГ 256 19
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 382 19
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Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 209 16
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4344 12
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6188 24
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 274 16
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 247 10
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 655 10
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 275 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 449 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 277 5
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1396 5
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 215 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 87 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 187 4
Международная академия связи - МАС 39 4
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 85 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 573 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 279 3
МКС - Медиа-коммуникационный союз 8 3
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 9 2
СТ и ПАЭ - Союз территорий и предприятий атомной энергетики - Межрегиональная Ассоциация городов и предприятий атомной энергетики 2 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 2
Единая Россия - Политическая партия 286 2
5G PPP - 5G Public-Private Partnership 6 2
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 54 2
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 35 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 111 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 39 2
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 9 2
Национальный Союз Водоканалов 2 2
Развитие - Некоммерческое партнерство содействия развитию ЖКХ 3 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 63 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 23 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 12 1
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 121 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 24 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 59666 853
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 45117 794
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5379 460
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28390 309
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19526 309
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 10368 309
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7988 281
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5803 262
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16016 241
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11077 238
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14807 234
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 3766 203
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 24117 184
5G - пятое поколение мобильной связи 2047 162
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20232 159
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда - Цифровая трансформация транспортной отрасли - Умная дорога 1162 136
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26942 135
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10372 133
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27868 131
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 544 125
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2768 121
Умные платформы 1526 120
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10050 118
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7142 117
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - система автоматизации личного жилья 1537 112
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11749 109
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13564 103
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14574 102
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 4594 101
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4787 99
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4186 93
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22845 93
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1025 92
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11615 91
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22906 88
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23461 88
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения 1640 82
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6180 77
NB-IoT - Narrow Band IoT - узкополосный интернет вещей 270 76
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9676 76
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4665 77
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 720 47
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 77 42
1С:ERP Управление предприятием 455 41
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1323 31
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 209 30
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2599 27
Linux OS 9182 26
Google Android 13459 26
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 300 25
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 710 23
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 940 21
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3033 20
Microsoft Windows 15090 20
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1136 20
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 219 17
Обращения граждан 222 16
Apple iOS 7394 16
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 76 15
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 500 15
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3879 14
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 54 13
Правительство Москвы - Активный гражданин 118 13
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 387 13
Microsoft Windows 2000 8659 12
Росатом РИР - Цифровой водоканал 24 12
Depositphotos - фотобанк 423 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4859 11
Правительство Москвы - Наш город 96 11
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 169 10
Apple iPhone 6 4862 10
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 204 10
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 306 10
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1031 9
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 531 9
NtechLab FindFace 43 9
Kaspersky OS 107 8
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 366 8
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 114 8
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 859 8
Чаркин Евгений 276 48
Абакумов Евгений 183 45
Нестеров Алексей 113 45
Клепиков Алексей 109 44
Сотин Денис 189 44
Соловьев Алексей 84 43
Семенихин Игорь 56 43
Путин Владимир 2970 43
Смык Виталий 46 42
Сороченков Алексей 42 42
Емелин Александр 44 42
Степченков Максим 63 42
Дьяченко Валерий 95 42
Слышкин Василий 121 42
Сыкулев Андрей 84 42
Мискевич Евгений 48 42
Карпов Иван 77 42
Ямщиков Владимир 51 42
Каюмов Шамиль 53 42
Москальков Дмитрий 42 42
Лебедев Антон 51 42
Портной Михаил 42 42
Васильев Владислав 58 42
Урьяс Вадим 98 41
Трофимова Людмила 50 41
Егоров Владимир 82 41
Горчаков Денис 48 41
Халматов Максим 64 41
Рубин Адар 47 41
Юсупов Шамиль 41 41
Генкина Екатерина 43 41
Прохорова Алла 65 41
Ермолаев Артем 369 38
Шадаев Максут 830 35
Натрусов Артем 252 35
Казарин Станислав 152 34
Осеевский Михаил 295 29
Козак Николай 120 26
Козырев Алексей 297 26
Евраев Михаил 252 26
Россия - РФ - Российская федерация 134267 915
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40995 400
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16367 171
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51057 136
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16134 114
Европа 21425 107
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13932 83
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13794 82
Европа Восточная 3041 70
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 6922 63
Германия - Федеративная Республика 12412 51
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2659 49
Азия - Азиатский регион 5304 48
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13132 48
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2631 44
Земля - планета Солнечной системы 10162 41
Япония 13134 40
Россия - УФО - Екатеринбург 3652 39
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2759 38
Ближний Восток 2853 37
Сингапур - Республика 1814 37
Индия - Bharat 5272 35
Южная Корея - Республика 6482 34
Казахстан - Республика 5300 34
Беларусь - Белоруссия 5269 33
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 504 33
Россия - СФО - Новосибирск 4000 31
Африка - Африканский регион 3386 30
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2829 29
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1419 28
Франция - Французская Республика 7697 26
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1429 25
Солнце - звезда Солнечной системы 5010 25
Россия - ПФО - Нижегородская область 1685 25
Россия - УФО - Тюменская область 1050 24
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2491 23
Великобритания - Лондон 2370 23
Россия - УФО - Свердловская область 1340 22
Испания - Каталония - Барселона 741 22
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 767 21
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 47786 599
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16993 497
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3543 317
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26717 306
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3300 284
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 45478 258
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9409 212
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22436 179
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7904 173
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15455 157
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9093 141
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3745 130
Энергетика - Energy - Energetically 4736 118
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4721 111
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5313 84
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 6487 84
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12231 83
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1385 80
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12600 78
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2745 74
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4357 73
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4568 70
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5261 68
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат 929 63
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6536 61
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2556 58
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5303 57
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3171 55
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7053 54
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Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 735 50
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 1950 50
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5381 49
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Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4072 41
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11111 23
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 78 17
Коммерсантъ - Издательский дом 1581 14
Ведомости 797 6
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 279 6
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 595 4
TAdviser - Центр выбора технологий 359 3
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 102 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5838 2
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 259 2
Автокод (портал) 34 2
РОИ - Российская общественная инициатива 81 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 306 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 66 2
РИА Новости 851 2
Bloomberg 1197 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 792 2
Госрасходы - портал 66 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 915 2
Эксперт-Урал 2 1
EE Times 158 1
Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 11 1
Росбалт ИА 60 1
Computer Weekly 374 1
SPIE - Optics.org 29 1
Российская газета 260 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 175 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 108 1
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 133 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 466 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 407 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1265 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 106 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2681 1
Global Times 15 1
Tom’s Hardware 294 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Rusbase 16 1
The Register 1515 1
WikiLeaks 117 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7796 67
IDC - International Data Corporation 4886 39
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2859 30
Gartner - Гартнер 3510 23
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 290 7
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 958 5
Frost & Sullivan 201 5
Минстрой РФ - IQ городов - Умный город - Индекс цифровизации городского хозяйства 4 4
Markets&Markets Research 109 4
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 103 4
Juniper Research 516 3
CNews Рынок ИТ-услуг 161 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 428 3
FRVT - Face Recognition Vendor Test 14 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 561 3
IoT Analytics 4 3
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 27 2
Mordor Intelligence 22 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 333 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 113 2
Fortune Global 500 285 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 203 2
CNews Инновация года - награда 107 2
BCG - Boston Consulting Group 104 2
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 17 2
Медиалогия 21 2
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 29 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 118 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 132 1
ABI Research 233 1
РАЭК Экономика Рунета 17 1
Vanson Bourne 48 1
StartupBlink - Global Startup Ecosystem Index 3 1
GfK Rus - ГФК-Русь 206 1
IDC DATa readiness CONdition - DATCON - Оценка готовности индустрий к управлению, анализу и хранению больших данных 1 1
Forbes Cloud 100 4 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 6 1
Omdia 24 1
АИРР - Рейтинг инновационных регионов 1 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 863 25
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1410 17
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 367 11
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 724 11
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 304 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 252 9
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 540 7
ИРИ - Институт развития интернета АНО 116 7
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 939 6
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 157 6
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 143 5
РАН - Российская академия наук 1775 5
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 73 5
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 214 5
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 191 4
Сколково - МШУ - Московская школа управления 60 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 546 4
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 34 4
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 40 4
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 144 4
СевГУ - Севастопольский государственный университет 9 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 500 3
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 9 3
Сколково Открытый университет - ОтУС 14 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 30 3
ДГУ - Дагестанский государственный университет 69 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 229 3
University of Bristol - Бристольский университет 80 3
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 38 3
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 111 2
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 28 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 277 2
МЭИ - Московский энергетический институт 114 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 153 2
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 50 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 119 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 791 2
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НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 261 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2024 годы.
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