Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город

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В 2023 г. более 127 тыс. посетителей познакомились с цифровыми сервисами столицы в павильоне «Умный город» ют технологии. Познакомиться с цифровыми сервисами, которые реализуются в Москве можно в павильоне «Умный город» на ВДНХ. Посетители не увидят табличку «Руками не трогать» – с каждым экспонатом

«Росатом» внедрил технологии «Умного города» в Заречном Свердловской области Концерн «Росэнергоатом», администрация городского округа Заречный (Свердловская область) и «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») внедрили технологии «Умного города», затрагивающие ключевые сферы жизни горожан. В том числе – специализированное ПО для цифровой трансформация водоснабжения и водоотведения на территории Заречного. Проект направле

VisionLabs и «Базальт СПО» создадут биометрические решения для «умного города» ения LUNA позволяет аутентифицировать человека по лицу, а также распознать дополнительные атрибуты: пол, возраст, эмоции, элементы одежды, особенности поведения, и может применяться в рамках решений «умного города». Решения на основе LUNA PLATFORM уже используются в банковских и государственных сервисах, на промышленных предприятиях, в ритейле и телеком-секторе. Операционные системы семейст

Как «умнеют» российские города городах, и сельских поселениях. Так, в рамках конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «умный город» (курирует Минстрой России») отмечено внедрение системы «Цифровое теплоснабжение»

Кольцово и Новосибирский государственный университет будут внедрять систему «Умный город» основные сферы управления городским хозяйством, то есть речь идет о внедрении полноценной системы «Умный город». Как отмечает Александр Люлько, директор Центра по взаимодействию с органами вла

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«Ред софт» и АНО «Центр компетенций «Умный город» объявили о партнерстве проектов в сфере развития городов и цифровой трансформации городского хозяйства «Центр компетенций «Умный город» договорились о сотрудничестве в целях импортозамещения программного обеспечения.

«Росатом» внедрит платформу «Умный город» и систему «Цифровой водоканал» в Заречном Свердловской области города имели под рукой современный цифровой инструмент для решения вопросов из разных сфер жизни. Наша важнейшая задача – повышение безопасности и качества жизни наших горожан с помощью технологий. «Умный город» – удобный современный инструмент, расширяющий возможности для жителей города. Отследить прибытие нужного транспорта, проверить график уборки улиц или законность земляных работ – и

Проекты Москвы вошли в число наиболее эффективных российских практик применения искусственного интеллекта в умных городах и искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. «Москва — современный умный город, который использует различные сквозные технологии в городском управлении. Сегодня

«Росатом» примет участие в подготовке кадров для «Умного города» рофессиональной переподготовки в сфере «Умного города» разработаны совместно с Центром компетенций «Умный город» и реализуются в рамках проекта «Цифровые кафедры» федерального проекта «Развитие

Максимальный балл: Москва в пятый раз возглавила индекс цифровизации «IQ городов» представители ДИТ Москвы. В 2022 г. методика индекса была обновлена в целях соответствия стандарту «Умного города» Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. В новом и

«Росатом» и администрация Курчатова расширили функциональность платформы «Умный город» ы, муниципалитет осуществит необходимую поддержку, предоставив инструменты, технику и т.п. «Проект «Умный город» отличается тем, что после внедрения работа по нему только начинается, а ни в кое

В Уфе пройдет IV Международный форум «Умный город – Умная страна» С 26 по 28 июля в столице Башкортостана пройдет IV Международный форум по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город – Умная страна». Поддержку Форуму выразил Деловой совет БРИКС, приглашения к участию получили более 50 стран. Международный форум «Умный город – Умная страна» сегодня – это к

«Вымпелком» и АО «ГЛОНАСС» объявили о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации и развития элементов «Умного города» ЛОНАСС» позволит нам нарастить экспертизу в крайне интересных ПАО «Вымпелкому» областях, таких как «Умный город» и интернет вещей. Грядущие проекты в этих сферах будут направлены на улучшение ж

Sitronics Group стала партнером Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского рмационных технологий, а также взаимодействие с научно-образовательным центром «Цифровые технологии умного города». Его основным профилем станет разработка технологий и подготовка кадров для ра

«Росатом» и администрация Сочи запустили платформу «Умный город» и систему управления обращениями граждан нией «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») внедрили платформу «Умный город» Сочи и запустили в тестовой версии систему управления обращениями граждан «Едины

Sitronics Group и центр компетенций «Умный город» договорились о сотрудничестве в реализации проектов по цифровой трансформации городов ик решений для государства и бизнеса Sitronics Group (входит в «АФК «Система») и центр компетенций «Умный город» подписали соглашение о реализации проектов в сфере развития городов и цифровой т

В Красноярске подведут итоги I Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город» ы победители и призеры I Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город». В финал вышло порядка 100 заявок. Всего организационным комитетом было рассмотр

Завершается прием заявок на I Национальную премию за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город» номинациях получат свои награды 13 апреля на торжественной церемонии вручения Национальной премии «Умный город» в Красноярске. По информации оргкомитета мероприятия, планируется награждение ка

«Росатом» и Нижегородская область развернут цифровую платформу «Умный город» во всех муниципалитетах региона проект по внедрению технологий «Умного города» во всех муниципальных образованиях региона. Проект «Умный город» будет масштабирован на все муниципальные образования Нижегородской области. Ране

«Русатом Инфраструктурные решения» внедряет платформу «Умный город» в Туле Р, входит в госкорпорацию «Росатом») и администрация Тулы разворачивают цифровые сервисы платформы «Умный город». Проект направлен на создание комфортной и безопасной цифровой среды для граждан

«Спутникс», ТюмГУ и НИЯФ МГУ собрали спутник для экомониторинга и решения задач концепции «умного города» л Ректор ТюмГУ Иван Романчук. Спутник также планируется использовать в рамках реализации концепции «умный город». Космические данные позволяют оценивать загруженность парковок, ситуацию на доро

«Росатом» и администрация Сочи развивают технологии «Умного города» инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») разворачивают в городе платформу «Умный город». Проект направлен на создание комфортной и безопасной цифровой среды для граждан

«Росатом» и Тамбовская область развернули платформу «Умный город» в Мичуринске вской области, муниципалитет Мичуринска и госкорпорация «Росатом» разворачивают в городе платформу «Умный город». Проект направлен на создание комфортной и безопасной цифровой среды для граждан

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Новое решение для умного города: отечественный паркомат от PROF-IT GROUP сти управления городскими ресурсами — ключевые из направлений развития «умных городов». Направление Smart City работает в компании с 2016 г. Особенную важность в текущих экономических условиях

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В «Сириусе» школьники под руководством команды «Росатома» разработали лучшее решение для цифровизации городов ию «Росатом»), победило в номинации «Лучшее ИТ-решение в сфере цифровизации города» по направлению «Умный город и безопасность». Об этом CNews сообщили представители РИР. Меньше чем за месяц та

Москва четвертый год подряд становится лидером российского рейтинга цифровизации городского хозяйства «IQ городов» зультаты рейтинга представили на всероссийском форуме по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город. Новые вызовы». Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. «Москва не первы

Форум «Умный город» поддержит ИТ-специалистов России Главное событие года в развитии и цифровой трансформации городов форум «Умный город: Новые вызовы» пройдет в городе Мурманск 14-16 июля 2022 г.. Организаторами форума выступают – Минстрой и Минцифры России, Правительство Мурманской области. Особое внимание в рамках

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Sitronics Group приняла участие в обновлении стандарта «Умный город» Минстроя России о хозяйства был представлен утвержденный перечень базовых и дополнительных показателей к стандарту «Умный город», в подготовке которых участвовала Sitronics Group в составе рабочей группы. Комп

Panasonic открывает умный город на базе искусственного интеллекта Panasonic сообщила о том, что умный город устойчивого развития Суйта (SST Suita) официально откроется в Префектуре Осака 29

Совместная разработка Visiology и «Геоинтеллекта» помогла реализовать концепцию Smart City в Ташкенте циденты и предоставляет необходимые ресурсы для стратегического управления развитием мегаполиса. Опираясь на решение российской разработки, власти республики планируют продолжить воплощение концепции Smart City в Ташкенте и в других крупных городах Узбекистана. Весной 2020 г. президентом Республики Узбекистан была поставлена задача по цифровизации городского пространства столицы и создания