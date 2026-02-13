Разделы

МГСУ НИУ МИСИМГСУ Московский государственный строительный университет

МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет

СОБЫТИЯ


13.02.2026 УЦСБ и ГК «Рубеж» внедрили комплексную систему безопасности на «УГМК-Арене» 1
27.10.2025 Резидент «Сколково» и РУДН открыли первую совместную лабораторию аддитивных технологий 2
10.10.2025 «Систэм Электрик» представила флагманские решения для автоматизации и диспетчеризации зданий 1
22.08.2025 Решения ГК «Экзон» используют при строительстве и эксплуатации кампусов мирового уровня 1
21.08.2025 Импортозамещение ПО в строительной сфере: Реализовано шесть проектов для разных задач 2
06.05.2025 «Сигма» приняла участие в демо-дне ИЦК «Строительство», «ЖКХ» и «Электроэнергетика» 3
12.03.2025 Представлена модернизированная система автоматизированного проектирования Renga Professional 1
31.01.2025 При строительстве синхротрона СКИФ под Новосибирском использовалась российская технология лазерного сканирования зданий 3
16.12.2024 «Школа 21» обучила сотрудников МГСУ работе с ИИ 1
22.02.2024 Выпускники Цифровой академии ДОМ.РФ обменялись опытом применения полученных знаний в области ТИМ 1
25.12.2023 В Москве действующих специалистов строительства начнут обучать ТИМ-компетенциям 3
08.12.2023 Роспатент зарегистрировал товарный знак «Цифровая академия ДОМ.РФ» 1
16.10.2023 Вадим Ушаков, «СиСофт Девелопмент»: Многие страны заинтересованы в приобретении российского программного обеспечения в первую очередь благодаря его специализации 1
14.06.2023 ДОМ.РФ предложил создать ИТ-стройотряды 1
21.02.2023 Цифровая академия Дом.рф будет готовить специалистов по управлению ИИ 2
29.08.2022 Власти реанимировали проект цифровизации строительства стоимостью 2 миллиарда 1
30.12.2020 «ТЭК-Торг» и Финансовый университет подвели итоги Всероссийской программы повышения квалификации 1
26.01.2020 Где в России готовят специалистов в области «умных городов» и интеллектуальных транспортных систем 2
21.01.2016 «Первый БИТ» автоматизировал в МАМИ расчеты со студентами 1
01.09.2015 «Крок» принял участие в оснащении лаборатории «Умный город» НИУ МГСУ системой 3D-визуализации зданий 3
15.04.2014 Bentley Systems: Как решения САПР могут помочь создать в России инфраструктуру мирового уровня 1
08.04.2014 Конференция CNews «Умный город: удобно и эффективно» 1
26.12.2013 Москва финансирует бесплатный WiFi в вузах. Список 1
23.09.2013 Студенческие общежития Москвы перешли к тестированию Wi-Fi 1
13.08.2013 «АйТи» вступила в Торгово-промышленную палату РФ 1
09.10.2012 В Москве пройдет VII «Фестиваль науки» 1
02.07.2012 «АйТи» модернизировала актовый зал МГСУ 1
19.06.2012 В МГСУ создана система мониторинга и интеллектуального управления зданием 4
22.05.2012 «АйТи» расширяет присутствие на рынке решений «1С» 1
22.03.2012 «Т-Платформы» построили суперкомпьютер для МГСУ 1
30.11.2010 Окончен прием заявок на лучший проект в области оснащения современных зданий HI-TECH BUILDING AWARDS 2010 2
03.09.2010 Сергей Лукаш назначен вице-президентом «Ростелекома» 1
14.05.2010 Где обучают основам АСУЗ? 3
28.10.2009 8 декабря в Москве начнёт работу выставка-конгресс Hi-Tech Building 2009 1
27.08.2008 МГСУ присоединился к проекту nanoCAD 1
04.08.2008 МГТС приступила к модернизации 16 АТС 1
03.04.2008 МГСУ нуждается в услугах по формированию вычислительного кластера 3
02.04.2008 МГСУ понадобились ИТ-услуги 1
01.04.2008 МГСУ заказывает разработку информационно-образовательной инфраструктуры 1
27.02.2008 «АйТи-Университет»: комплексное решение для вузов на основе смарт-карты 1

Публикаций - 49, упоминаний - 70

МГСУ НИУ и организации, системы, технологии, персоны:

АйТи 1440 8
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software 85 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 3
Аметист Групп - Amethyst Group 13 2
Beckhoff - Beckhoff Automation 38 2
Ростех - Автоматика Концерн 1750 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 2
9114 2
Toshiba Corporation 2957 1
Нанософт 126 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1601 1
Т-Платформы - T-Platforms 401 1
GoodWAN 7 1
Крок - Croc 1819 1
Hitachi - Хитачи 1481 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9245 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1535 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2659 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4598 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 613 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 919 1
Legrand 79 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 626 1
Ростелеком - Связьинвест 1714 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 133 1
Seiko Epson Corporation 902 1
Schneider Electric - Aveva - Wonderware 37 1
Bentley Systems 57 1
Renga Software - Ренга Софтвэа 44 1
Элдис 5 1
Phoenix Contact - Феникс Контакт 52 1
Севен Груп - 7Tech - СевенПро - 7тек - 7Pro - Севентек - Регионком 45 1
JVC Kenwood 418 1
Делайт 2000 - DeLight 42 1
АРМО ГК - АРМО-Системы 336 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 618 1
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 358 1
HyperMethod - ГиперМетод - Ленвэа 53 1
АйТи-Ойл 36 1
Delta Controls - Дельта Контролс 12 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 579 7
Газпром ПАО 1425 3
Роснефть НК - нефтяная компания 533 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1043 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 570 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 353 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 357 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 212 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 324 1
Yamaha - Ямаха 107 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 200 1
Bentley Motors 73 1
Упаковочные системы - Тетра Пак - Tetra Pak 32 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 73 1
Setl Group - Сэтл Групп - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 25 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 129 1
Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 72 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Политех - Политехнический музей 34 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 207 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
РЖД СЖД - Северная железная дорога - Ярославская железная дорога 18 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 85 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 22 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 663 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1531 1
МСК - Международная строительная компания 3 1
ВАНКБ - Всемирная академия наук комплексной безопасности 9 1
Инкомбанк 8 1
Башавтотранс ГУП РБ - Республики Башкортостан 10 1
Юнипро ПАО - Березовская ГРЭС 13 1
Государственный Дарвиновский музей 12 1
Гостиный Двор КВЦ - Культурно-выставочный центре 15 1
Лаборатория комфорта 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2020 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8307 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 188 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2747 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6347 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4827 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3280 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2017 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2203 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1458 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1148 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1487 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 354 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 744 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 100 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 834 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 142 1
МИК - Московский инновационный кластер 171 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 217 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 196 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 438 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 597 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 248 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 366 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 44 1
Правительство Москвы - Департамент финансов 32 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 142 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 685 1
МВД РФ - ГИБДД Москвы - Госавтоинспекция Москвы 31 1
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 96 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 122 1
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 93 1
Минстрой РФ - Общественный совет при Министерстве транспорта Российской Федерации 6 1
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Строительство 1 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3152 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 744 2
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 1
ЛДПР 111 1
РГУД - Российская гильдия управляющих и девелоперов 6 1
Союз кинематографистов России 11 1
РАСС ОФСОО - Российская ассоциация спортивных сооружений - Общероссийская общественная организация 2 1
Международная Ассоциация Строительных высших учебных заведений 1 1
НОТИМ - Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования 9 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73814 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57462 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34030 13
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4154 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23219 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14903 8
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 577 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9393 7
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 449 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18743 6
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1533 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 4
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1909 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1554 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9807 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31985 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23036 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22005 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6018 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9515 3
ASHRAE BACnet - Building Automation and Control network - сетевой протокол систем автоматизации зданий и сетей управления 76 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13062 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4848 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7453 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3108 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15001 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1131 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16678 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5983 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2054 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2070 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7346 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5150 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2461 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2377 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1910 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3442 3
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 60 2
KNX - EIB - European Installation Bus - Европейская установочная шина - Европейская коммуникационная шина для автоматизации зданий 95 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
Nvidia Tesla GPU 188 1
Microsoft Azure 1472 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2458 1
Autodesk AutoCAD 364 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 100 1
Autodesk Revit 121 1
Depositphotos - фотобанк 403 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 308 1
Renga BIM - Renga Architecture - Renga Structure - Renga Construction - Renga MEP 11 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 39 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 255 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП им. Шокина - IIoT.Istok - IIoT.Istok SCADA 16 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 139 1
Аметист Групп - Gaskar Group - Аник лаб - Exon - Экзон ПИР 26 1
Bentley ProjectWise 16 1
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 38 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 264 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 169 1
Сидиком Навигация - Прогород навигационная система 30 1
Дом.РФ - АИЖК ЕИСЖС - Единая информационная система жилищного строительства 41 1
Schneider Electric - Aveva InTouch HMI - Wonderware InTouch HMI 9 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Systeme Platform 10 1
1С Первый Бит - БИТ.ВУЗ 6 1
Модульбанк - Юниклауд Лабс - Unicloud Business 365 17 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 252 1
АйТи СКС - Монтаж структурированной кабельной системы 25 1
Дом.РФ - Цифровой контроль строительства - Дом.РФ ТИМ/BIM - Центр компетенций по ТИМ и цифровизации в жилищном строительстве Дом.РФ 27 1
HyperMethod - eLearning Office 15 1
РАН СО - СКИФ ЦКП - Сибирский кольцевой источник фотонов - Центр коллективного пользования 16 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Systeme Building Operation, SBO - SystemeFS 9 1
Nemetschek - Graphisoft - Archicad 21 1
Echelon Corp - LonTalk 8 1
АйТи - АйТи-Университет 5 1
Аметист Групп - Gaskar Group - Аник лаб - Exon - Экзон Экспло Платформа цифровой эксплуатации 1 1
Козак Николай 192 3
Собянин Сергей 495 2
Ермолаев Артем 379 2
Михайлик Константин 37 2
Бочаров Михаил 25 2
Галишникова Вера 2 2
Соколов Алексей 135 1
Опанасенко Всеволод 138 1
Нечаев Владимир 11 1
Townsend Anthony - Таунсенд Энтони 1 1
Сергунина Наталья 372 1
Кухарук Руслан 5 1
Петров Михаил 138 1
Гелик Александр 3 1
Волков Дмитрий 66 1
Провоторов Александр 157 1
Лебедев Георгий 57 1
Озеров Виктор 29 1
Василенко Александр 94 1
Райгородский Андрей 46 1
Егоров Максим 33 1
Сеславинский Михаил 32 1
Козлов Михаил 175 1
Соколов Владимир 5 1
Разумовский Дмитрий 124 1
Жданов Павел 9 1
Морозов Игорь 54 1
Дубовицкий Николай 5 1
Сытин Дмитрий 59 1
Шилина Мария 15 1
Павлов Александр 116 1
Воронов Александр 9 1
Кореш Виктор 82 1
Славин Борис 36 1
Блохин Юрий 3 1
Дрожжинов Владимир 30 1
Коробова Анна 25 1
Пасеков Владимир 24 1
Лукаш Сергей 14 1
Антониади Георгий 16 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46116 39
Россия - РФ - Российская федерация 158417 35
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14550 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Куйбышевский район - Куйбышев 100 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53592 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18808 4
Германия - Федеративная Республика 12963 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 625 2
Россия - СФО - Новосибирск 4707 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 965 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1713 2
Россия - УФО - Тюменская область 1291 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 972 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8228 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4326 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3211 1
Россия - ЮФО - Севастополь 584 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2543 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 442 1
Франция - Французская Республика 8006 1
Дания - Копенгаген 155 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2714 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3427 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1726 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1926 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1222 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1130 1
Великобритания - Лондон 2412 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 251 1
Южная Корея - Сонгдо 7 1
Австрия - Вена 259 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2242 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2118 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1416 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1619 1
Узбекистан - Республика 1895 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1717 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1036 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1458 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 834 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 37
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 36
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6141 16
Образование в России 2567 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51318 7
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3800 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 6
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2385 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3675 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6289 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20409 4
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 4
Энергетика - Energy - Energetically 5528 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10450 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6381 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4264 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6687 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5316 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5907 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6261 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6338 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10537 2
Физика - Physics - область естествознания 2836 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8240 2
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 271 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3232 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5415 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3747 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 628 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9692 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4424 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11449 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 322 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8425 2
Frost & Sullivan 206 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 353 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1301 5
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 289 4
Дом.РФ - Цифровая академия 17 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1661 4
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 109 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 683 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 261 3
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 61 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 576 2
РАН - Российская академия наук 2035 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 341 2
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 25 2
МГГУ им. М. А. Шолохова - Московский государственный гуманитарный университет имени М. А. Шолохова 15 2
РААСН - Российская академия архитектуры и строительных наук - Университет Минстроя - РААСН НИИСФ ФГБУ - НИИ строительной физики 8 2
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 45 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 229 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 195 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 54 1
University of Virginia - Виргинский университет 33 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 67 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 24 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 610 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 202 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 325 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 132 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 78 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 429 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 237 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 448 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
МЭИ - Московский энергетический институт 160 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 86 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 170 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 243 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 73 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 28 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 85 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 73 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 23 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1259 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 77 1
ISR - Integrated Systems Russia 24 1
День молодёжи - 27 июня 1003 1
