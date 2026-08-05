Индексная книга (каталог) CNews*
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Воронов Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 10, упоминаний - 10
Воронов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
|Громов Владимир 14 4
|Наумов Сергей 42 3
|Розанов Максим 6 3
|Сотниченко Сергей 5 3
|Карасев Павел 19 3
|Предтеченский Петр 18 3
|Леушев Андрей 75 3
|Раевский Роман 16 3
|Дрожжинов Владимир 30 2
|Коробова Анна 25 2
|Антониади Георгий 16 2
|Лесь Алексей 10 2
|Вдовин Владимир 8 2
|Медведев Андрей 23 2
|Каштанов Михаил 5 2
|Липсиц Леонид 7 2
|Лагунин Дмитрий 7 2
|Проскурнин Андрей 4 2
|Чистый Сергей 2 2
|Благовещенский Павел 3 2
|Банчук Юрий 5 2
|Ильина Ирина 3 2
|Мартыненко Владимир 3 2
|Соломанидин Геннадий 4 2
|Соколов Алексей 137 2
|Ермолаев Артем 379 2
|Кастильо Игорь 24 2
|Волков Дмитрий 69 2
|Лебедев Георгий 57 2
|Озеров Виктор 29 2
|Селиванов Максим 28 2
|Козлов Михаил 181 2
|Соколов Владимир 5 2
|Разумовский Дмитрий 125 2
|Жданов Павел 13 2
|Краснопольский Андрей 10 2
|Шилина Мария 15 2
|Аралов Александр 1 1
|Ардашев Александр 1 1
|Шевкунов Александр 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462640, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 199002.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462640, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 199002.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.