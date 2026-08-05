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Индексная книга (каталог) CNews*
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Воронов Александр

СОБЫТИЯ


05.08.2026 У российских ИТ-шников исчезли конкуренты с высокими зарплатами. В России резкий обвал спроса на курьеров 1
23.08.2021 «Ситимобил» запустил факторинг для таксопарков 1
27.01.2017 Конференция CNews: «Рынок BI 2017» 1
26.05.2016 «BI в России: от простого к сложному». Регистрация на конференцию CNews 1
18.05.2016 CNews приглашает на конференцию «BI в России: от простого к сложному». Регистрация 1
25.04.2016 Банк «Тинькофф», Ренессанс Кредит, S7 Group, Huawei, «Полиматика» обсудят, как развивается рынок BI в России 1
08.04.2014 Конференция CNews «Умный город: удобно и эффективно» 1
20.01.2014 Конференция CNews «Умный город: удобно и эффективно» 1
08.02.2008 Computer Mechanics оснастит главный музей Кремля сенсорными киосками 1
24.12.2007 Computer Mechanics расширяет компетенции в области создания ЦОД 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Воронов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4670 3
Softline - Polymatica - Полиматика 201 3
Luxms 120 3
Computer Mechanics 41 2
CEO Consulting - СИО Консалтинг 6 2
АТК Консультационная группа - АТК КГ 55 2
ITERBI - Айтерби 14 2
Айком 3 1
СмартФакт - SmartFact 2 1
Hitachi - Хитачи 1500 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 805 1
Газпромнефть ЦР - Газпромнефть Цифровые решения - ГПН ЦР - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 41 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1518 3
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 18 3
ВАНКБ - Всемирная академия наук комплексной безопасности 9 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 2
Аэроклуб 28 2
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 2
Paulig Group - Паулиг РУС 25 2
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
Рустранском - Русагротранс 25 1
Эволюция НПФ - Нефтегарант НПФ - Версия НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 9 1
Gedeon Richter - Гедеон Рихтер-Рус - Фармацевтический завод 12 1
InCity - Модный континент 14 1
Cotton Club - Коттон Клаб 30 1
Почта России ПАО 2370 1
Adidas - Адидас 170 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 174 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
ПСБ - Промсвязьбанк 962 1
Ростех - Вертолеты России 180 1
Спортмастер - Sportmaster 201 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 1
УК Полюс 5 1
Волга-Днепр - авиакомпания 46 1
ВТБ Страхование 61 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 1
Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 27 1
КСЭ - Курьер Сервис Экспресс 24 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 1
Авиапарк ТРЦ 52 1
ОМПК - Останкинский мясоперерабатывающий комбинат 8 1
Силовые машины 166 1
Северсталь ПАО - Nordgold - Нордголд 18 1
СКМ ПКО - Сентинел Кредит Менеджмент Профессиональная Коллекторская организация « 17 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 363 3
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1507 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2855 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6536 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 98 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
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Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6231 1
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Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 1
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DWH - Data WareHouse - Data Vault - Хранилище данных 221 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27276 4
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6673 1
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Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 996 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1194 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12303 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 451 1
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Страхование - Страховое дело - Insurance 6521 1
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Hubert Burda Media - Бурда ИД 19 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11564 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8616 3
Frost & Sullivan 207 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1479 2
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 51 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 4
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462640, в очереди разбора - 724746.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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