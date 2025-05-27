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Индексная книга (каталог) CNews*
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Банчук Юрий


УПОМИНАНИЯ


27.05.2025 «МегаФон» впервые запустил 4G в чукотском селе Омолон 1
15.06.2020 CloudMTS помог БелГУ организовать дистанционное обучение студентов 1
10.04.2014 В Белгородской области создается единая информационная онлайн-система муниципального учета 1
08.04.2014 Конференция CNews «Умный город: удобно и эффективно» 1
20.01.2014 Конференция CNews «Умный город: удобно и эффективно» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Банчук Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13221 1
Oracle Corporation 6758 1
Парус Корпорация 199 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3119 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2583 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1932 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 334 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1404 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 680 2
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2975 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1237 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1408 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 94 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68000 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30529 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16193 2
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1470 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2612 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11732 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21806 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2236 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 852 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12881 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12980 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8349 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1791 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31827 1
Сервер приложений - Application server 341 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1865 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 309 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8862 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5441 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 319 1
Парус Муниципальное управление 2 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1021 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1099 1
Разумовский Дмитрий 122 2
Дрожжинов Владимир 30 2
Ильина Ирина 3 2
Соколов Алексей 134 2
Ермолаев Артем 378 2
Волков Дмитрий 63 2
Лебедев Георгий 55 2
Озеров Виктор 29 2
Козлов Михаил 175 2
Соколов Владимир 5 2
Жданов Павел 8 2
Шилина Мария 15 2
Воронов Александр 9 2
Коробова Анна 25 2
Антониади Георгий 16 2
Лесь Алексей 10 2
Вдовин Владимир 8 2
Каштанов Михаил 5 2
Липсиц Леонид 7 2
Лагунин Дмитрий 7 2
Проскурнин Андрей 4 2
Чистый Сергей 2 2
Соломанидин Геннадий 4 2
Ковалев Александр 162 1
Мотовилов Олег 71 1
Максименко Владимир 10 1
Седов Артем 6 1
Перевезенцев Максим 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148874 3
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 659 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44188 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1002 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2041 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 887 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 861 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 827 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14249 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 390 1
Европа Восточная 3109 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52547 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30124 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19200 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5921 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5322 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3622 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1317 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10166 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3237 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6168 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5712 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10176 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4130 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5009 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1078 1
Экзамены 446 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11307 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8207 2
Frost & Sullivan 203 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1154 2
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 2
БелГУ НИУ - Белгородский государственный национальный исследовательский университет 28 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 44 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361516, в очереди разбора - 755349.
Создано именных указателей - 175312.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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