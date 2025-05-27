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Банчук Юрий
УПОМИНАНИЯ
Банчук Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13221 1
|Oracle Corporation 6758 1
|Парус Корпорация 199 1
|Разумовский Дмитрий 122 2
|Дрожжинов Владимир 30 2
|Ильина Ирина 3 2
|Соколов Алексей 134 2
|Ермолаев Артем 378 2
|Волков Дмитрий 63 2
|Лебедев Георгий 55 2
|Озеров Виктор 29 2
|Козлов Михаил 175 2
|Соколов Владимир 5 2
|Жданов Павел 8 2
|Шилина Мария 15 2
|Воронов Александр 9 2
|Коробова Анна 25 2
|Антониади Георгий 16 2
|Лесь Алексей 10 2
|Вдовин Владимир 8 2
|Каштанов Михаил 5 2
|Липсиц Леонид 7 2
|Лагунин Дмитрий 7 2
|Проскурнин Андрей 4 2
|Чистый Сергей 2 2
|Соломанидин Геннадий 4 2
|Ковалев Александр 162 1
|Мотовилов Олег 71 1
|Максименко Владимир 10 1
|Седов Артем 6 1
|Перевезенцев Максим 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11307 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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