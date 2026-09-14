Индексная книга (каталог) CNews*
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Минздрав РФ ЦНИИОИЗ ФГБУ Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации
СОБЫТИЯ
Публикаций - 55, упоминаний - 96
Минздрав РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Лебедев Георгий 57 36
|Симаков Олег 113 17
|Переверзев Михаил 19 11
|Гайдуков Алексей 23 10
|Серова Елена 320 10
|Дубинин Вадим 27 10
|Столбов Андрей 22 10
|Захаров Павел 60 9
|Шифрин Михаил 8 7
|Макаров Владимир 78 7
|Кадников Вячеслав 20 7
|Фаррахов Айрат 6 6
|Зингерман Борис 39 6
|Юсупов Ренат 125 6
|Ивакин Роман 57 6
|Саломатин Алексей 8 6
|Сташков Никита 5 5
|Лысенко Эдуард 318 5
|Антонов Александр 77 5
|Дегтерева Мария 28 5
|Сафронов Роман 36 5
|Басин Павел 11 5
|Гильмутдинов Рустам 6 4
|Анкудинов Николай 19 4
|Данилов Алексей 6 4
|Островский Владимир 25 4
|Кречетов Николай 25 4
|Радзиевский Георгий 6 4
|Ашенбреннер Инна 15 4
|Эльянов Михаил 14 4
|Бурлуцкая Алла 3 3
|Медведев Олег 3 3
|Карцевский Александр 3 3
|Гридасов Геннадий 7 3
|Вышковский Геннадий 4 3
|Лобжанидзе Арчил 3 3
|Скворцова Вероника 69 3
|Владзимирский Антон 13 3
|Пугачев Павел 63 3
|Васильев Сергей 71 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471770, в очереди разбора - 724657.
Создано именных указателей - 201030.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471770, в очереди разбора - 724657.
Создано именных указателей - 201030.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.