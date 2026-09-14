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Индексная книга (каталог) CNews*
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Минздрав РФ ЦНИИОИЗ ФГБУ Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации

Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации

СОБЫТИЯ


14.09.2026 Видеоуроки по базе RusMed выпустила Центральная научная медицинская библиотека Первого МГМУ 1
16.02.2024 Крупные медицинские центры, НИИ и разработчики вошли в отраслевой клуб Альянса «ИИ в здравоохранении» 1
05.12.2023 В России разработают цифрового компаньона для пожилых 4
28.09.2023 Новая опция платформы «N3.аналитика»: мониторинг всех талонов к врачу на уровне региона 1
27.06.2023 Стоит ли региону переходить на централизованную МИС? 1
17.05.2023 Тульская область – регион-наставник по роботизации контакт-центра и линии 112 1
06.06.2022 ТПУ запускает второй сезон бесплатных летних школ по робототехнике и ИТ для российских студентов 1
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 2
24.05.2021 Павел Пугачев, замминистра здравоохранения РФ, в интервью CNews — о ходе цифровизации здравоохранения в России 2
18.03.2020 Когда поликлиники станут «умными» 1
27.02.2020 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: цифровая медицина становится реальностью» состоится 5 марта. Регистрация 1
01.04.2019 Цифровизации медицины мешает отсутствие стандартов 1
07.03.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 21 марта 2
27.03.2017 «Национальный Центр Информатизации» вошел в телемедицинский консорциум 1
04.04.2016 Конференция CNews. «ИТ в здравоохранении: в ожидании прорыва» 3
28.07.2014 Телемедицина идет по пути легализации 1
06.06.2014 Как выбрать ВКС-систему? Российский опыт 2
16.05.2014 Круглый стол CNews: «Видеоконференцсвязь в России: особенности, инновации, опыт» 2
08.04.2014 Конференция CNews «Умный город: удобно и эффективно» 1
20.01.2014 Конференция CNews «Умный город: удобно и эффективно» 1
09.12.2013 Информатизация медицины: все только начинается 2
22.11.2013 Конференция CNews: «ИКТ в здравоохранении: от модернизации к развитию» 2
05.11.2013 Конференция CNews. «ИКТ в здравоохранении: от модернизации к развитию» 2
07.10.2013 Конференция CNews: «ИКТ в здравоохранении: от модернизации к развитию» 2
10.12.2012 МИС в России: информатизация "по понятиям" 2
30.11.2012 Регионам грозят претензии из-за нарушений концепции создания медицинских ИТ-систем 3
29.11.2012 ИКТ в здравоохранении: новые цели в новых условиях 1
23.11.2012 ИКТ в здравоохранении: Справится ли Россия? 3
13.11.2012 ИКТ в здравоохранении: Справится ли Россия? 3
18.10.2012 Конференция CNews: «ИКТ в здравоохранении: новые цели в новых условиях». 3
05.07.2012 В России создан альянс для развития национальных телемедицинских систем 1
30.03.2012 ИТ в здравоохранении: старт состоялся? 1
21.03.2012 Минздрав готовит к запуску 5 онлайн-сервисов для врачей и пациентов 2
05.03.2012 Конференция CNews: «Информатизация здравоохранения: старт состоялся?» 2
21.02.2012 Нынешний и бывший ИТ-директора Минздрава встретятся на конференции CNews 20 марта 2
07.02.2012 Конференция CNews: «Информатизация здравоохранения: старт состоялся?» 2
23.01.2012 Письмо из Москвы чуть не заблокировало информатизацию здравоохранения по всей России 2
05.12.2011 ИТ в медицине: единая система на всю Россию 1
15.11.2011 ИТ-директор Минздрава расскажет об информатизации медучреждений. Примите участие в дискуссии 1
12.10.2011 На конференции «Новые медицинские технологии» выступит ИТ-директор Минздравсоцразвития 2

Публикаций - 55, упоминаний - 96

Минздрав РФ и организации, системы, технологии, персоны:

9661 14
InterSystems - ИнтерСистемз 137 12
Fujifilm - Фуджифильм-РО 15 10
БизнесИнформТехнологии 9 8
Microsoft Corporation 25837 8
Ростелеком 11015 7
IBM - International Business Machines Corp 9717 7
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 648 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3470 4
Oracle Corporation 7099 4
Fujifilm - Fuji Photo Film 351 4
Dell EMC Россия - ЕМС Информационные Системы СИ-Ай-ЭС - Бизнес в России и СНГ 27 4
Ростелеком - Ростелеком Здоровье - ПМТ - П.М.Т. - Пост Модерн Текнолоджи 31 3
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 3
1С-Рарус 986 3
СП.АРМ 59 3
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 22 3
Allied Telesis - Allied Telesyn - Аллайд Телесис Интернешнл Б.В. - Аллайд Телесис Австрия ГмбХ 154 3
Medcore - Медкор - М-Софт Медикал Имаджинг 9 2
МегаФон 10888 2
Dell EMC 5204 2
Cisco Systems 5377 2
Huawei 4698 2
Softline - Софтлайн 3779 2
HP Inc. 5907 2
Philips 2100 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1102 2
Selectel - Селектел 552 2
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком - Mango Telecom 270 2
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 2
Brother - Brother Industries - Бразер 216 2
Ростех - S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 130 2
Polymedia - Полимедиа 162 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 181 2
К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 52 2
Открытые технологии 731 2
LifeSize 52 2
Agfa Gevaert 68 2
Нейроспутник - Neurosputnik 3 1
Интерин - Интерин технологии - Интерин сервис 8 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 185 5
Инвитро - Invitro 84 4
МЧС РФ - ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова ФГБУ - Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова 11 3
Доктор на работе 17 3
Национальное телемедицинское агентство НПО 14 3
ВАНКБ - Всемирная академия наук комплексной безопасности 9 2
Микроген НПО 11 2
РЖД - Российские железные дороги 2105 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8965 2
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 163 2
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 161 2
Фармстандарт АО 48 2
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 115 2
ИНВИВОКлиник КЛРП - INVIVOClinic 3 2
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 46 2
Диагностический центр Алтайского края КГБУЗ 2 2
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 59 1
ATGroup - Аркан ГК - Arkan 36 1
Текно-Медикал - ТехноМедикал 3 1
ФораФарм 1 1
Echevarne Labs 1 1
КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича ГАУЗ - Кузбасский областной медицинский информационно-аналитический центр имени Р.М. Зельковича 6 1
RAND Corporation - РЭНД корпорейшн 34 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ММНКЦ им. С.П. Боткина - Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С.П. Боткина - ГКБ им С. П. Боткина - Городская клиническая больница имени С. П. Боткина - Боткинская больница 17 1
СГМУ ФГБОУ ВО - Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского - НИИТОН СГМУ - СарНИИТО - НИИ травматологии и ортопедии 3 1
Минздрав РФ - НЦЭСМП ФГБУ МЗРФ - Научный центр экспертизы средств медицинского применения 12 1
ФМБА России - ЮОМЦ - Южный окружной медицинский центр 7 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 924 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Северсталь ПАО - Severstal 636 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1952 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
АльфаСтрахование СГ 399 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 205 1
Валента Фарм - Valenta Pharm 23 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 286 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1518 46
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 23
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 14
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5459 11
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2086 9
ФМБА России - Росздрав - Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию России 52 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6655 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3711 6
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13999 5
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 178 5
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 113 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1447 4
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 442 4
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2357 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4972 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 993 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3449 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2887 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 226 3
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 3
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 3
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 130 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 175 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 768 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1551 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2893 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3212 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 782 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 366 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 2
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 2
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 75 2
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 59 2
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 2
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 2
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 79 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1528 4
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 3
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 11 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54448 52
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1858 32
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36549 26
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1441 25
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14066 20
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13777 19
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 440 19
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 482 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24615 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26153 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26647 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13032 12
MedTech - HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 77 11
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9615 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23324 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17067 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14067 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10799 8
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9385 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33759 8
MedTech - DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - PACS - Picture Archiving and Communication System - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 194 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12952 8
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИМС - Лабораторная информационная менеджмент-система - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 196 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10270 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13496 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18271 6
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 753 6
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2535 6
MedTech - IHE - Integrating the Healthcare Enterprise - инициатива медицинских работников и экспертов отрасли, направленная на улучшение обмена информацией между компьютерными системами в здравоохранении 8 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7549 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13239 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35511 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7927 5
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 225 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12369 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28472 5
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3855 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9832 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5896 5
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 177 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 626 18
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 481 8
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 457 7
Apple iOS 8623 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1109 4
Google Android 15320 4
Fujifilm - Synapse PACS - Synapse Mobility 5 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6350 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2984 3
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 270 3
Национальный проект - Здравоохранение 27 3
Минздрав РФ - Телемедицинская система ВЦМК — КТЦ ФТМС - Федеральная телемедицинская сеть - Национальная телемедицинская система 12 3
InterSystems Cache 145 3
InterSystems Ensemble 59 3
InterSystems HealthShare 28 3
Apple iPad 4023 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2545 2
1С:Медицина 53 2
Здравоохранение электронное - программа 36 2
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 2
Хост ГК - МедВедь - Медведь.Телемед - РМИС Медицинская система 63 2
Logitech ConferenceCam PTZ 5 1
SAP Healthcare - SAP for Healthcare 3 1
InterSystems TrakCare LAB ЛИС 8 1
FreePik 1871 1
ФМБА России - ЕВМИАС - Единая ведомственная медицинская информационно-аналитическая система 4 1
Интерин - PROMIS МИС 5 1
LifeSize Room 7 1
Ростелеком - Ростелеком Здоровье - ПМТ - Медиалог МИС - MeDialog 30 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - ЕАВИИАС МСЭ ФГИС - Единая автоматизированная вертикально-интегрированная информационно-аналитическая система по проведению медико-социальной экспертизы 3 1
N3 Group - Netrika - N3.Аналитика - Федеральный инцидент №38 - Запись на приём к врачу 5 1
Мототелеком - Mototelecom Videomeeting - Mototelecom VideoPhone 3 1
Google Chrome - браузер 1716 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 383 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7669 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 1
Linux OS 11614 1
Microsoft Windows 16963 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 365 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 998 1
Лебедев Георгий 57 36
Симаков Олег 113 17
Переверзев Михаил 19 11
Гайдуков Алексей 23 10
Серова Елена 320 10
Дубинин Вадим 27 10
Столбов Андрей 22 10
Захаров Павел 60 9
Шифрин Михаил 8 7
Макаров Владимир 78 7
Кадников Вячеслав 20 7
Фаррахов Айрат 6 6
Зингерман Борис 39 6
Юсупов Ренат 125 6
Ивакин Роман 57 6
Саломатин Алексей 8 6
Сташков Никита 5 5
Лысенко Эдуард 318 5
Антонов Александр 77 5
Дегтерева Мария 28 5
Сафронов Роман 36 5
Басин Павел 11 5
Гильмутдинов Рустам 6 4
Анкудинов Николай 19 4
Данилов Алексей 6 4
Островский Владимир 25 4
Кречетов Николай 25 4
Радзиевский Георгий 6 4
Ашенбреннер Инна 15 4
Эльянов Михаил 14 4
Бурлуцкая Алла 3 3
Медведев Олег 3 3
Карцевский Александр 3 3
Гридасов Геннадий 7 3
Вышковский Геннадий 4 3
Лобжанидзе Арчил 3 3
Скворцова Вероника 69 3
Владзимирский Антон 13 3
Пугачев Павел 63 3
Васильев Сергей 71 3
Россия - РФ - Российская федерация 167555 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47876 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54965 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14839 15
Россия - ПФО - Пензенская область 647 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3483 10
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 808 8
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1378 7
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 833 7
Россия - ЦФО - Ярославская область 979 7
Европа 25010 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8638 6
Россия - УФО - Свердловская область 1984 6
Россия - ПФО - Самарская область 1598 6
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 916 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19673 4
Канада 5091 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 2318 4
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 734 4
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1457 3
Япония 13835 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 3
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Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 706 3
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 569 3
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Россия - ПФО - Мордовия Республика 661 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19279 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13849 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3151 2
Европа Восточная 3140 2
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Германия - Федеративная Республика 13273 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3601 2
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Россия - ЦФО - Курская область 765 2
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Wainhouse Research 40 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 13
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НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 9
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1740 5
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 4
МГУ - Факультет фундаментальной медицины МГУ им. М. В. Ломоносова 5 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1513 3
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 41 3
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 14 3
Минздрав РФ - ФГБУ НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина - Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина 11 2
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - ВНИИИМТ - Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники 9 2
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 2
РАН - Российская академия наук 2136 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 271 2
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 38 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 123 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 15 2
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 30 2
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 16 2
НМИЦПН ФГБУ имени В.П. Сербского - ФМИЦПН имени Сербского - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Министерства здравоохранения Российской Федерации 5 1
РАМН НИИ фармакологии - Научно-исследовательский институт фармакологии имени В.В. Закусова 1 1
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 16 1
InterSystems University Outreach - InterSystems Campus - InterSystems Student Programming Competition 2 1
НМИЦ ПН им В.М. Бехтерева ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева 5 1
СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе - Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе 2 1
ЛГТУ ФГБОУ ВО - Липецкий государственный технический университет 8 1
Минздрав РФ - ПИМУ ФГБУ ВО - Приволжский исследовательский медицинский университет 13 1
РАН - Институт физиологии имени И. П. Павлова 4 1
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