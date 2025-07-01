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Черный Александр


УПОМИНАНИЯ


01.07.2025 Россияне нашли новый способ экономить на ноутбуках огромные суммы. Работает даже для юрлиц. Опрос 1
15.02.2024 «Россети» поставят российский Linux более чем на 100 тысяч ПК и серверов 1
28.11.2023 В России бешено дорожает ПО. Цены растут как на дрожжах, и прогнозы неутешительные 1
24.10.2023 Минцифры оценило уровень внедрения российского ПО в 50% 1
18.10.2023 Российский бизнес расписался в любви к Microsoft. Компании не собираются прощаться с Windows – спрос на эту ОС огромный 1
04.09.2014 В обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой «300 лет г. Сестрорецку» 1
09.12.2013 Информатизация медицины: все только начинается 1
22.11.2013 Конференция CNews: «ИКТ в здравоохранении: от модернизации к развитию» 1
05.11.2013 Конференция CNews. «ИКТ в здравоохранении: от модернизации к развитию» 1
28.09.2000 Фондовый рынок Украины присматривается к "новым компаниям" 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Черный Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24909 6
Рексофт Консалтинг - Reksoft Consulting 23 4
8543 3
Dell EMC Россия - ЕМС Информационные Системы СИ-Ай-ЭС - Бизнес в России и СНГ 27 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2139 2
Базальт СПО - BaseALT 714 2
SAP SE 5347 2
Ростелеком 10002 1
Dell EMC 5054 1
Philips 2066 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 916 1
ViewSonic 312 1
Fujifilm - Fuji Photo Film 331 1
Agfa Gevaert 66 1
Siemens Healthineers AG - Siemens Healthcare - Siemens Medical Solutions - Siemens Medical Systems - Siemens Medical Engineering Group 15 1
Fujifilm - Фуджифильм-РО 15 1
CodeInside - Кодинсайд 18 1
Новые облачные технологии (НОТ) 457 1
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 76 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 138 1
Ред Софт - Red Soft 832 1
Adobe Systems 1562 1
Oracle Corporation 6766 1
Merlion - Мерлион 844 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 100 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 307 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 267 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4211 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 56 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 175 1
iTentika - Айтентика 17 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 212 1
Скандинавия - Загородный Клуб - отель-санаторий 1 1
Сестрорецкий курорт - санаторий 1 1
Сестрорецкий инструментальный завод имени С. П. Воскова - Сестрорецкий оружейный завод 3 1
Медицина АО - Клиника академика Ройтберга 18 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 209 1
РЖД ДФО ДВЖД - Дальневосточная железная дорога 15 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2548 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1482 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 621 1
Газпром ПАО 1375 1
ПФТС Фондовая биржа - Первая фондовая торговая система 7 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1409 3
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 156 3
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 181 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5085 2
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 80 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 289 2
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 56 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12168 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 102 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4649 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2996 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 706 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68977 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21144 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26191 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30772 3
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1629 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32243 3
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 74 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25036 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22025 2
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 347 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7792 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7674 2
MedTech - HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 70 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12435 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 967 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11482 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21295 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12993 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11671 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8449 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4124 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12928 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12678 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2287 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5068 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2527 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17450 1
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 422 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1891 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16428 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5651 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1260 1
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 178 1
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 501 1
Электронная очередь - Электронная запись - Электронная регистратура 217 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 560 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9469 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2077 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14690 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4644 1
Linux OS 10316 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 548 3
Microsoft Windows 15988 3
Минздрав РФ - Телемедицинская система ВЦМК — КТЦ ФТМС - Федеральная телемедицинская сеть - Национальная телемедицинская система 12 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1088 2
Новые облачные технологии - МойОфис 827 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3345 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 949 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2127 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2813 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 262 1
1С:Медицина 45 1
Microsoft Kinect 200 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 1
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД 89 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5502 1
Microsoft Windows Server 2008 479 1
Microsoft Office 3838 1
FreePik 1175 1
StatCounter 421 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 900 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 409 1
Microsoft Teams - MS Teams 581 1
Hancom Group - Hancom Office 8 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 211 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1848 1
НКТ - Р7-Офис 422 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 199 1
Лысенко Эдуард 310 3
Захаров Павел 60 3
Гайдуков Алексей 23 3
Лебедев Георгий 55 3
Сафронов Роман 36 3
Лисачев Сергей 4 3
Анисимов Михаил 15 2
Васильев Сергей 51 2
Серова Елена 320 2
Ивакин Роман 57 2
Кадников Вячеслав 20 2
Бурлуцкая Алла 3 2
Маркова Елена 2 2
Шулаев Алексей 2 2
Переверзев Михаил 19 1
Зурабов Михаил 9 1
Симаков Олег 113 1
Скворцова Вероника 69 1
Голикова Татьяна 56 1
Антонов Александр 77 1
Орлов Геннадий 16 1
Дегтерева Мария 28 1
Важнов Алексей 8 1
Шепилов Александр 12 1
Лосев Сергей 46 1
Гусельников Андрей 15 1
Радзиевский Георгий 6 1
Кидалов Федор 6 1
Северянин Игорь 2 1
Чуковский Корней 1 1
Луковкин Геннадий 1 1
Ахматова Анна 3 1
Мосин Сергей 1 1
Шаляпин Федор 5 1
Массух Илья 234 1
Фролов Павел 84 1
Калякин Павел 66 1
Зощенко Михаил 2 1
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 55 1
Кравченко Константин 94 1
Россия - РФ - Российская федерация 150328 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14286 3
Россия - ЦФО - Ярославская область 890 3
Финляндия - Финляндская Республика 3632 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17974 2
Германия - Федеративная Республика 12803 2
Россия - ПФО - Самарская область 1389 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1901 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 842 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 721 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3046 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3124 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52703 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2543 1
Украина 7685 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 296 1
Финляндия - Тампере 21 1
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 102 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Сестрорецк 39 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 640 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 829 1
Россия - ПФО - Пензенская область 610 1
Беларусь - Белоруссия 5863 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53023 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5988 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10262 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9176 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9291 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19412 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30490 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5073 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3426 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1419 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14283 2
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 599 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1319 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6033 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3029 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6320 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4548 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2195 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8280 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16822 1
Здравоохранение - Реабилитация 394 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8777 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4167 1
Фашизм - Fascismo - Фашистское общественно-политическое движение 52 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1927 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5209 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1452 1
Спорт - Гольф 91 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7657 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4798 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4790 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5050 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3106 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24974 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4170 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2623 1
Импортозамещение - параллельный импорт 526 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 280 1
Ведомости 1094 2
Фонтанка 31 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2001 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11324 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8230 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3330 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 3
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 196 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 899 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2073 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368852, в очереди разбора - 750246.
Создано именных указателей - 177786.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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