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Черный Александр
УПОМИНАНИЯ
Черный Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Лысенко Эдуард 310 3
|Захаров Павел 60 3
|Гайдуков Алексей 23 3
|Лебедев Георгий 55 3
|Сафронов Роман 36 3
|Лисачев Сергей 4 3
|Анисимов Михаил 15 2
|Васильев Сергей 51 2
|Серова Елена 320 2
|Ивакин Роман 57 2
|Кадников Вячеслав 20 2
|Бурлуцкая Алла 3 2
|Маркова Елена 2 2
|Шулаев Алексей 2 2
|Переверзев Михаил 19 1
|Зурабов Михаил 9 1
|Симаков Олег 113 1
|Скворцова Вероника 69 1
|Голикова Татьяна 56 1
|Антонов Александр 77 1
|Орлов Геннадий 16 1
|Дегтерева Мария 28 1
|Важнов Алексей 8 1
|Шепилов Александр 12 1
|Лосев Сергей 46 1
|Гусельников Андрей 15 1
|Радзиевский Георгий 6 1
|Кидалов Федор 6 1
|Северянин Игорь 2 1
|Чуковский Корней 1 1
|Луковкин Геннадий 1 1
|Ахматова Анна 3 1
|Мосин Сергей 1 1
|Шаляпин Федор 5 1
|Массух Илья 234 1
|Фролов Павел 84 1
|Калякин Павел 66 1
|Зощенко Михаил 2 1
|Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 55 1
|Кравченко Константин 94 1
|Ведомости 1094 2
|Фонтанка 31 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2001 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11324 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8230 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3330 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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