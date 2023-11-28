В России бешено дорожает ПО. Цены растут как на дрожжах, и прогнозы неутешительные

С начала 2023 г. в России сильно выросли цены на различное программное обеспечение. Разница в стоимости достигает 40% на некоторые виды ПО, и в 2024 г. ситуация, вероятно, в лучшую сторону не изменится.

Расходы на софт растут

В России очень сильно подорожало программное обеспечение – цены регулярно индексируются как в розничных, так и в корпоративных продажах. По информации «Ведомостей», с начала 2023 г. некоторые виды ПО стали стоить на 10% дороже, и это еще самый лучший показатель – в некоторых случаях цены взлетели на 40%. Размер удорожания зависит от схемы распространения софта.

Хуже всех теперь приходится тем, кому требуется узкоспециализированное программное обеспечение. Заместитель гендиректора IVA Technologies (занимается разработкой ПО) Максим Смирнов привел изданию в пример среды разработки – их покупка в настоящее время обходится приблизительно в 100 тыс. руб. ПО для дизайнеров стоит от 60 тыс. руб. за одну лицензию, а программный инструментарий управления разработкой – от 3 млн руб., со слов Смирнова.

Импортонезависимость – не главное

За почти минувший 2023 г. российское корпоративное ПО стало ощутимо менее доступным – платить за него отныне приходится ощутимо больше, чем в начале 2023 г. CNews писал, что это может быть связано со свободой, которую подарили им многочисленные иностранные санкции, введенные Западом после 24 февраля 2022 г.

Фото: Госдума Лицензионное ПО обходится российскому бизнесу все дороже

С конца февраля 2022 г. из России ушли сотни иностранных компаний, среди которых – и разработчики различного ПО. Это в первую очередь Microsoft, Adobe, Oracle, SAP и пр. В связи с этим они больше не составляют конкуренцию российским разработчикам, и на фоне этого цены на отечественные программы устремились вверх.

Но парадокс здесь в том, что даже иностранный софт, который еще можно, пользуясь теми или иными схемами, купить в России, тоже стал дороже с начала 2023 г. Интеграторы раз за разом повышают цены на свой ассортимент, и, как сообщил «Ведомостям» архитектор ИТ-инфраструктуры практики «Стратегия трансформации» компании «Рексофт консалтинг» Александр Черный, у этого есть сразу несколько причин.

Первая – это как раз следствие ухода иностранных компаний из России. Далеко не все потребители ПО в корпоративном сегменте готовы молниеносно отказаться от иностранного софта и перейти на отечественный. А закупки иностранного ПО в настоящее время чаще всего осуществляются по параллельному импорту, который сам по себе приводит к росту цен, как и с техникой.

Рост цен есть, но его нет

Не все ритейлеры и торговые площадки готовы подтвердить, что программное обеспечение действительно дорожает. Например, в «М.Видео-Эльдорадо» сообщили CNews: « Мы не видим предпосылок для изменения стоимости софта до конца 2023 г». В компании добавили: «По итогам 10 месяцев 2023 г. продажи ПО для компьютеров демонстрируют двузначную динамику по сравнению с прошлым годом, спрос на решения только российских разработчиков увеличился более чем в 1,5 раза».

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В то же время в Ozon совершенно другая статистика относительно цен на программное обеспечение. «В ноябре (2023 г. – прим. CNews) средний чек в категории "Операционные системы и приложения на всех носителях" был незначительно выше, чем в декабре 2022 г.», – сообщили CNews представители маркетплейса, подчеркнув, что рост составил в пределах 7%.

В дистрибуторе Merlion сказали «Ведомостям», что в 2024 г. рост цен на софт продолжится. Директор департамента ПО и корпоративных систем компании Михаил Степанюк привел в пример разработки «Лаборатория Касперского»: «Вендор обновил ряд своих решений, и пока цены находятся на уровне прошлого года (2022 г. – прим CNews). Но в следующем году (2024 г. – прим. CNews) новые продукты подорожают на 20%».

Больше зарплаты – выше цены

Некоторые представители российской ИТ-сферы полагают, что рост цен на ПО напрямую связан с его разработчиками, вернее, с их зарплатами. В Fplus сообщили изданию, что ПО дорожает на 10-20% ежегодно, по мере роста зарплат программистов. «На фоне усиливающейся конкуренции на рынке компании стремятся сохранить сотрудников, увеличивая им зарплаты. Все эти затраты они компенсируют путем повышения цен на свои программные разработки», – отметили представители компании.

CNews писал, что в последнее время рост зарплат в ИТ-отрасли ощутимо замедлился. Более того, во многих городах-миллионниках России водители и курьеры зарабатывают больше, чем ИТ-шники. Курьеры, к слову, получают больше, чем ИТ-студенты, подрабатывающие в своей области.