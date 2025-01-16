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Рексофт Консалтинг Reksoft Consulting

Рексофт Консалтинг - Reksoft Consulting

«Рексофт Консалтинг», подразделение в группе «Рексофт», отвечающее за трансформационный и стратегический консалтинг


16.01.2025 Российский бизнес погряз в зависимости от ПО Microsoft для управления проектами. Оно по-прежнему самое популярное в стране 1
14.01.2025 Власти создадут единую систему обработки данных со всех камер видеонаблюдения в России 1
09.01.2025 Акции производителей «железа» и ПО для квантовых вычислений рухнули, когда глава Nvidia заявил, что они пригодятся через 15-30 лет 1
10.10.2024 «Магнит» разрабатывает собственную систему F&R 1
15.02.2024 «Россети» поставят российский Linux более чем на 100 тысяч ПК и серверов 1
28.11.2023 В России бешено дорожает ПО. Цены растут как на дрожжах, и прогнозы неутешительные 1
24.11.2023 Власти хотят объединить в одну систему все камеры видеонаблюдения России 1
16.11.2023 «Группа Астра» и «Рексофт» стали партнерами 1
24.10.2023 Минцифры оценило уровень внедрения российского ПО в 50% 1
18.10.2023 Российский бизнес расписался в любви к Microsoft. Компании не собираются прощаться с Windows – спрос на эту ОС огромный 1
14.09.2023 «Рексофт»: 39% горнодобывающих предприятий готовы стать со-инвестором в проектах по созданию индустриального ПО 1
18.07.2023 Активный рекрутинг возобновился по всем типам софтверных компаний 1
07.03.2023 Разработчики просят полмиллиарда рублей в год на экспорт российского ПО 1
02.03.2023 «Рексофт консалтинг» оценила потенциал экспорта российского ПО 1
01.03.2023 «Рексофт» и ИНИУС стали партнерами в сфере промышленных тренажерных комплексов 1
21.02.2023 РЭШ и «Рексофт консалтинг» запускают совместный курс по цифровой трансформации 1
14.02.2023 В группе «Рексофт» назначен директор по организационному развитию 1
16.01.2023 У отечественных разработчиков распознавания лиц бурный рост за рубежом, невзирая на санкции 1
05.12.2022 Группа «Рексофт» создает Центр развития технологий АСУТП и цифровизации производства 1
02.12.2022 ИТ-компания Потанина вышла на освободившийся рынок, набрав бывших сотрудников Siemens и Schneider Electric 1
23.09.2022 «Рексофт консалтинг»: исследование международного опыта формирования ИЦК госполитики в сфере импортозамещения 1
30.08.2022 «Рексофт консалтинг» создала модель развития логистической сети Askona 1

Публикаций - 22, упоминаний - 22

Рексофт Консалтинг и организации, системы, технологии, персоны:

Рексофт - Reksoft 418 11
Schneider Electric - Aveva - Авева 43 5
Schneider Electric 575 5
Siemens AG - Siemens Group 2589 5
SAP SE 5276 4
Microsoft Corporation 24623 4
Accenture plc 682 3
Oracle Corporation 6687 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 44 2
Dassault Systemes 220 2
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 76 2
Ред Софт - Red Soft 700 2
Базальт СПО - BaseALT 654 2
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 32 2
Рексофт Лабс 5 2
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 127 1
Rubbles - Раблз 33 1
NtechLab - НтехЛаб 121 1
Cyberphysics - Сайберфизикс 6 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 1
VisionLabs - ВижнЛабс 221 1
RecFaces - РекФэйсис 28 1
Прогноз 1650 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
Atomyze - Атомайз 22 1
X Corp - Twitter 2845 1
Цифра ГК 2426 1
Аурига - Auriga 73 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 185 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 1
Honeywell 282 1
Emerson 84 1
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 1
Swisscom - Swisscom Mobile AG 145 1
CodeInside - Кодинсайд 17 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 61 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
РФПИ - РВК - GenerationS - корпоративный акселератор 21 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 1
Интеррос - Восход - венчурный фонд - инвестиционный фонд 2 1
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 42 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
LinkedIn 635 1
iTrend 13 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Газпром нефть 618 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 1
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 26 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Газпром ПАО 1342 1
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 53 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 5
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 289 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 24 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 6
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 5
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 3
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Microsoft Windows 15656 4
Linux OS 9936 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 2
Новые облачные технологии - МойОфис 777 2
FreePik 980 2
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СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 1
AnyLogic - anyLogistix 2 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 96 1
Microsoft Office 3734 1
StatCounter 395 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 342 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 279 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 298 1
Microsoft Teams - MS Teams 547 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 307 1
Hancom Group - Hancom Office 8 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 193 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 1
Kingsoft Office Software - WPS Office 28 1
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Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 242 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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