Рексофт Консалтинг Reksoft Consulting
«Рексофт Консалтинг», подразделение в группе «Рексофт», отвечающее за трансформационный и стратегический консалтинг
Рексофт Консалтинг и организации, системы, технологии, персоны:
|Скорочкин Андрей 10 4
|Черный Александр 9 4
|Фролагин Денис 3 3
|Макова Ольга 6 3
|Макаров Валентин 220 2
|Фролов Павел 84 2
|Егоров Александр 85 2
|Муха Илья 2 2
|Марков Дмитрий 55 1
|Рожкова Любовь 2 1
|Решетников Валерий 4 1
|Богомолов Алексей 13 1
|Минеев Евгений 10 1
|Лернер Фаина 3 1
|Суворов Антон 21 1
|Ванюлин Вячеслав 12 1
|Рензяев Константин 62 1
|Власова Ася 8 1
|Рустамов Рустам 412 1
|Бочерова Елена 30 1
|Матреницкий Тимофей 9 1
|Потанин Владимир 63 1
|Воеводко Юрий 5 1
|Массух Илья 231 1
|Калякин Павел 66 1
|Кравченко Константин 90 1
|Путин Владимир 3171 1
|Морозова Тамара 19 1
|Гильман Евгений 1 1
|Шамаев Александр 1 1
|Егоров Владислав 2 1
|Кузнецов Сергей 154 1
|Смирнов Максим 44 1
|Кудряшов Сергей 15 1
|Дорофеев Игорь 20 1
|Серый Дмитрий 15 1
|Григорьев Дмитрий 21 1
|Сокорнов Николай 18 1
|Синьков Кирилл 40 1
|Тожокин Игорь 1 1
|Ведомости 996 4
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 3
|Reddit 312 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
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