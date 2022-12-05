Группа «Рексофт» создает Центр развития технологий АСУТП и цифровизации производства

Группа «Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, объявляет о создании Центра развития технологий АСУТП и цифровизации производства («ЦРТ АСУТП и Цифровизации производства»). Он станет частью «Рексофт консалтинг», подразделения группы «Рексофт», отвечающего за трансформационный и стратегический консалтинг. Центр будет сформирован на базе специалистов из таких компаний как Schneider Electric, Siemens, Aveva и др.

Подразделение сосредоточит свои усилия на цифровизации промышленных предприятий. Акцент будет сделан на создании решений в области оптимизации производства, ситуационной осведомленности операторов, решениях для центров управления производства: ТОиР по состоянию, предиктивная диагностика и системы расчета надежности; системы оптимизации основных процессов производства и общезаводского хозяйства (ОЗХ); системы поддержки принятия решений и визуализации KPI; цифровые сервисы.

В первую очередь продукты и услуги Центра адресованы предприятиям химической, нефтехимической, ТЭК, горнодобывающей и металлургической отраслей.

«Неслучайно Центр развития технологий АСУТП и цифровизации производства стал частью “Рексофт консалтинг”, подразделения, отвечающего за трансформационный и стратегический консалтинг в группе “Рексофт”. Проекты нового подразделения адресованы прежде всего крупнейшим отечественным промышленным предприятиям, где первичная автоматизация уже состоялась или находится в высокой степени готовности. Наше предложение для них будет строиться от задач бизнеса по цифровой трансформации с обязательным блоком консалтинга текущих потребностей предприятия, и спускаться ниже к оптимизации бизнес-процессов и производства», - сказал Андрей Скорочкин, генеральный директор «Рексофт консалтинг».

«Команда Центра имеет большой практический опыт в создании и внедрении обозначенных решений в нефтехимической, металлургической и добывающей индустриях. Наша задача повторить этот опыт в ситуации, когда отечественные предприятия оказались без поддержки привычных вендоров», - сказал Денис Фролагин, директор Центра развития технологий АСУТП и цифровизации производства «Рексофт консалитинг».

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«Выбранные нами направления цифровизации нацелены на существенное повышение эффективности производства промышленных предприятий. Наша команда глубоко погружена в специфику отраслевых производств. В каждом из проектов мы готовы показать заказчику ожидаемую окупаемость и повышение маржинальности. При этом мы ориентированы на совместную работу как по обслуживанию существующего сложного программного ПО предприятий, так и создание его отечественных аналогов в связке с заказной разработкой, на которой традиционно специализируется «Рексофт»», - отметила Ольга Макова, операционный директор Центра развития технологий АСУТП и цифровизации производства «Рексофт консалитинг».

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«Рексофт консалтинг» — подразделение в группе «Рексофт», отвечающее за трансформационный и стратегический консалтинг. Эксперты «Рексофт консалтинг» участвуют в формировании стратегий роста и выхода на новые рынки для ведущих иностранных и российских компаний в ключевых индустриях экономики, таких как производство потребительских товаров и услуг, ритейл, автомобильная, сельскохозяйственная, металлургическая, нефтегазовая, банковская, страховая и т.д.