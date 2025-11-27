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Schneider Electric
Schneider Electric — французская транснациональная корпорация, специализирующаяся на производстве оборудования для управления электроэнергией, автоматизации зданий и промышленных процессов, а также разработки цифровых решений в области энергоэффективности. Компания является одним из основных поставщиков инфраструктуры для центров обработки данных (ЦОД), предлагая комплексные продукты от источников бесперебойного питания до систем мониторинга и управления. В России бизнес Schneider Electric присутствовал с 1990-х годов, однако в июле 2022 года компания официально покинула российский рынок, продав свои активы местному менеджменту. На базе этих активов была создана российская компания Systeme Electric, которая стала правопреемником бренда APC by Schneider Electric и продолжает выпуск продукции на локализованных производственных площадках.
Описание деятельности и специализация
Основная деятельность Schneider Electric сосредоточена на двух ключевых направлениях: управлении электроэнергией (Power Management) и автоматизации (Automation). Компания разрабатывает аппаратное обеспечение, программные платформы и сервисы для повышения энергоэффективности и безопасности объектов. Ключевые отличительные особенности бренда включают интеграцию интернет вещей (IoT) в промышленные системы через платформу EcoStruxure, а также фокус на устойчивом развитии и снижении углеродного следа клиентов.
Сильными сторонами компетенций компании являются:
- Широкий портфель продуктов: от бытовой электротехники до сложных промышленных контроллеров и систем диспетчеризации.
- Цифровая экспертиза: наличие собственных аналитических инструментов для предиктивного обслуживания оборудования.
- Глобальная сервисная сеть: опыт реализации масштабных проектов в энергетике, горнодобыче и телекоммуникациях.
Слабые стороны, проявившиеся после ухода из России, включают зависимость от глобальных цепочек поставок компонентов и необходимость полной перестройки логистики для локализованного бизнеса.
Статус в группе компаний и наследие в РФ
Schneider Electric является самостоятельной публичной компанией, котировка которой представлена на бирже Euronext Paris. В России компания не входила в состав какой-либо другой группы до момента продажи активов.
В 2022 году Schneider Electric продала свой российский бизнес компании Systeme Electric. Новая структура сохранила производственные мощности, включая заводы «Потенциал» (Марий Эл), «Систэм Электрик Завод ЭлектроМоноблок» (Ленинградская область) и «Механотроника» (Санкт-Петербург). Systeme Electric стала единственным правопреемником бренда APC на российском рынке, что позволило продолжить поставку ИБП и другого оборудования под локализованными марками. Финансовые результаты 2022 года для Systems Electric показали убыток в размере 7,11 млрд рублей, что связано с процессом трансформации и перестройки бизнес-моделей.
Товарные знаки и бренды
Ключевые зарегистрированные товарные знаки и продукты, ассоциируемые с компанией:
- APC by Schneider Electric: бренд источников бесперебойного питания (ИБП) и сетевого оборудования.
- EcoStruxure: платформа для автоматизации и управления энергопотреблением на базе IoT.
- AVEVA: программное обеспечение для промышленной автоматизации (приобретено Schneider Electric в партнерстве с Rolls-Royce).
- Galaxy, Symmetra, Easy UPS: линейки промышленных и коммерческих ИБП.
- Modicon: серия программируемых логических контроллеров (ПЛК).
Участие в рейтингах и картах рынка CNews
Schneider Electric регулярно фигурирует в аналитических материалах CNews как один из основных игроков на рынке инженерной инфраструктуры ЦОД и систем автоматизации. По данным аналитиков, компания вместе с Siemens занимала доминирующие позиции на рынке ПЛК в России (совокупная доля более 20% перед уходом). В глобальных рейтингах Gartner Schneider Electric отмечалась за достижения в области трансформации цепочек поставок и внедрения «умной логистики».
Клиенты и деловые связи
Ключевые клиенты (до ухода из РФ):
- Сбербанк: строительство ЦОД в Сколково, поставка инженерной инфраструктуры.
- МТС: проектирование и построение главного ЦОД в Беларуси, интеграция систем мониторинга.
- Nestle: внедрение решений EcoStruxure Asset Advisor для мониторинга оборудования на производстве Nescafé в Мексике и других регионах.
- Тверской вагоностроительный завод: создание модульного ЦОД для нужд цифровой трансформации предприятия.
Деловые связи и партнерства:
- VK Cloud Solutions: партнерство по развертыванию облачных версий продуктов энергоменеджмента Schneider Electric в России до 2022 года.
- Positive Technologies: сотрудничество в сфере защиты АСУ ТП, совместное тестирование уязвимостей ПЛК Modicon.
- RecFaces: интеграция биометрических решений с системами безопасности EcoStruxure Security Expert.
Продукты и технологии
Schneider Electric разрабатывает спектр решений для цифровой трансформации промышленности и энергетики:
- Источники бесперебойного питания (ИБП): серии Galaxy, Easy UPS, APC Smart-UPS. Обеспечивают резервное питание критически важных систем. Технология Live Swap позволяет менять модули без отключения нагрузки.
- Промышленные контроллеры (ПЛК): серия Modicon (M340, M580). Используются для автоматизации технологических процессов на заводах и электростанциях.
- Платформа EcoStruxure: облачная и локальная платформа для сбора данных с IoT-устройств. Включает модули для управления зданиями (Building Operation), энергосетями (Power Monitoring Expert) и активами (Asset Advisor).
- Системы охлаждения ЦОД: прецизионные кондиционеры серии InRow, чиллеры Uniflair. Обеспечивают точный контроль температуры в серверных.
Ключевые технологии включают использование искусственного интеллекта для предиктивной аналитики, интеграцию с BIM-моделями зданий (через плагин для Autodesk Revit) и применение литий-ионных батарей в ИБП для увеличения срока службы и компактности. Компания также внедряла технологии периферийных вычислений (Edge Computing) через микроЦОДы серии NetShelter.
Конкуренция
Российский рынок (аналоги и конкуренты после ухода Schneider Electric):
- Systeme Electric: прямой наследник бизнеса, выпускающий аналоги под собственными брендами.
- Siemens (через параллельный импорт или остатки): основной конкурент в сегменте ПЛК и автоматизации до 2022 года.
- Honeywell: конкурент в системах управления зданиями и промышленной автоматизацией.
- ABB: конкурент в области низковольтного оборудования и приводов.
- Vertiv (бывш. Emerson Network Power): конкурент в инфраструктуре ЦОД и ИБП.
- Инфотекс: российский вендор средств защиты АСУ ТП, конкурирующий в сегменте безопасности промышленных сетей.
- Positive Technologies: партнер и конкурент в части решений по кибербезопасности для промышленности.
Зарубежные аналоги:
- Siemens AG (Германия): продукты Simatic PЛK, системы автоматизации.
- Honeywell International Inc. (США): системы управления зданиями и промышленными процессами.
- Eaton Corporation (Ирландия/США): оборудование для распределения электроэнергии и ИБП.
- ABB Ltd (Швейцария/Швеция): робототехника, низковольтное оборудование, сетевые решения.
- Vertiv Holdings Co. (США): инфраструктурные решения для ЦОД и телекоммуникаций.
Информация актуальна на 03.07.2026
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