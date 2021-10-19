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Schneider Electric


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
15.10.2021 Schneider Electric и Бирмингемский университет построили ЦОД 5
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
24.09.2021 Почему в России набирают популярность отечественные серверы с открытой архитектурой 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» состоится при поддержке РБК Events и Accenture 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
07.09.2021 Schneider Electric представила новую модификацию ИБП Galaxy VS 2
03.09.2021 Schneider Electric и Key Point подписали соглашение о сотрудничестве 6
01.09.2021 Назначен новый руководитель Schneider Electric в Белоруссии 4
01.09.2021 PT ISIM выявляет эксплуатацию критически опасных уязвимостей в комплексе промышленной автоматизации CODESYS 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
22.07.2021 Лаборатория кибербезопасности АСУ ТП «Ростелеком-Солар» за 2 года передала ФСТЭК информацию о 120 уязвимостях 1
12.07.2021 Schneider Electric создала модульный ЦОД для Тверского вагоностроительного завода 2
06.07.2021 Group-IB и «Ротек» объявили о сотрудничестве для защиты объектов КИИ от технологических рисков и киберугроз 1
01.07.2021 Orange Business Services и Nokia развернут первую частную сеть 4G/5G с возможностью сквозного сетевого сегментирования в промышленности 3
24.06.2021 УГМК-Телеком будет адаптировать комплектные распределительные устройства PIX12 на Урале 2
22.06.2021 Schneider Electric спроектировала и построила основной ЦОД для МТС в Беларуси 5
31.05.2021 Axoft стала дистрибутором Aqua Security в России, СНГ и Турции 1
30.04.2021 Mail.ru Cloud Solutions и Schneider Electric создают облачную систему энергоменеджмента Cloud PME 4
28.04.2021 Schneider Electric представила персонального цифрового помощника для проектировщиков 3
22.04.2021 Schneider Electric представила решение для безопасного распределения электроэнергии 4
19.04.2021 Schneider Electric запускает работу «Центра цифровых услуг» для внешних заказчиков 6
15.04.2021 Америка ввела санкции против шести крупных российских ИТ-компаний 1
15.04.2021 Schneider Electric представила суперкомпактный ИБП Galaxy VL 4
18.03.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» реализует в столице более 20 крупных проектов в сфере электроснабжения 1
18.03.2021 Schneider Electric проведет в Москве Innovation Summit, посвященный цифровизации и устойчивому развитию 14
17.03.2021 Пандемия заставила граждан поверить в возможности цифровой медицины 1
10.03.2021 Schneider Electric расширяет линейку ИБП Easy 3L моделями на 250, 300 и 400 кВА 3
10.03.2021 Schneider Electric поставила решение по энергообеспечению здания технопарка в ОЭЗ «Иннополис» 5
02.02.2021 Юлия Липатова, «Аэроклуб»: Автоматизация авансовых отчетов может ежегодно экономить компаниям до 35 млн рублей 1
21.01.2021 Schneider Electric запустила серию обучающих мастер-классов для учеников московской школы 9
22.12.2020 Биометрическое решение Recfaces Id-Gate интегрировано с системой контроля доступа Schneider Electric Ecostruxure Security Expert 5
03.12.2020 Итоги Wonderware Online Форум 2020. Новинки и тренды в сфере умного производства 2
27.11.2020 Schneider Electric использует Oracle Cloud для сбора и анализа данных о вторичных продажах 3
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 1

Публикаций - 408, упоминаний - 1370

Schneider Electric упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 30
Schneider Electric Secure Power 44 28
Cinimex - Синимекс 160 20
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 19
Microsoft Corporation 11039 19
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 16
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 15
Rimini Street 38 14
IBM 3530 14
Cisco Systems 2037 14
Ситилабс 25 13
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 13
Центр2М - Center2М 47 13
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 13
Ситилинк - Citilink 190 13
Такском - Taxcom 119 13
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 13
SAP SE 3208 11
Schneider Electric IT Division - Schneider Electric IT Business 29 11
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 10
Google LLC 7135 9
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 165 9
Siemens AG - Сименс Россия 646 7
3728 7
Сбербанк Технологии - СберТех 203 7
Программный продукт ГК 92 6
Dell EMC 2393 6
Oracle Corporation 3333 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 5
IBM Европа 7 5
Ланит ГК 1155 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 501 4
Veeam Software 250 4
Samsung Electronics 5641 4
Крок 1219 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 4
Schneider Electric - ШЭЗЭМ - Шнейдер Электрик Завод ЭлектроМоноблок 28 4
Aveva 18 3
Астерос - Asteros 531 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 30
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 28
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 25
Ингосстрах СПАО 210 24
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 23
X5 Group 599 22
Газпромбанк - ГПБ 692 21
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 18
Аэрофлот 492 17
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 16
Уралсиб Банк 389 16
X5 Group - Пятерочка 559 15
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 14
ПГК - Первая грузовая компания 98 14
Segezha Group - Сегежа Групп 85 14
PepsiCo - Пепсико 95 14
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 14
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
МТС банк 254 13
OKS Group 31 13
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 13
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 13
Траско - Trasko 27 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 13
Интер РАО ПАО 158 13
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 13
Победа - Кондитерская фабрика 16 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
Банк Зенит 131 11
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 10
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 10
Альфа-Банк 1123 10
О’Кей - Сеть магазинов 60 9
Черкизово ГК 73 9
UBS AG 118 9
МКБ - Московский кредитный банк 268 7
Procter&Gamble - P&G 94 6
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 19
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 19
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 14
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 13
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 13
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 12
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 11
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 7
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 6
Правительство Москвы 649 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 6
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 5
Правительство РФ 2200 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 210 2
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 1
Администрация Президента РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 10 1
Земля ФКЦ ФГУП - Федеральный кадастровый центр Земля 3 1
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 7 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 1
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 1
World Bank Group - Всемирный банк 128 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 1
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 28 1
Правительство и губернатор Республики Алтай 13 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 8 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 12 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 45
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 36
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 33
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 21
Big Data - Большие данные 1136 17
e-Commerce - Электронная коммерция 299 16
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 16
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 15
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 14
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 14
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 13
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 13
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 378 12
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 11
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 10
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply 50 10
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 9
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 9
Li-Ion - Литий-ионный электрический аккумулятор 54 8
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 7
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 162 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 5
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 71 5
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 5
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс 41 5
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 881 4
DCIM - Data Center Infrastructure Management - Программное обеспечение для визуализации и управления физической инфраструктурой ЦОД 31 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1447 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 74 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 3
Schneider Electric EcoStruxure 37 24
1С:ERP Управление предприятием 203 14
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 14
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 13
Schneider Electric APC Easy UPS On-Line SRV - ИБП 20 11
Microsoft Windows 10 6622 9
Schneider Electric Galaxy - Серия ИБП 12 7
Google Android 10750 7
Apple iOS 5741 7
Schneider Electric EcoStruxure IT 10 7
Samsung Galaxy 345 6
Schneider Electric Galaxy VS - Серия ИБП 6 5
Schneider Electric Uniflair BREF 11 5
Schneider Electric Ecostruxure Building Operation 4 4
Schneider Electric Galaxy VX - Серия ИБП 7 4
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 33 4
APC by Schneider Electric NetShelter - серия микроЦОДов 6 4
Linux OS 4249 4
Microsoft Office 1926 4
Schneider Electric Inrow RC 3 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Autodesk Revit 68 3
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 80 3
Schneider Electric ECOnversion 8 3
Java - Язык программирования 1169 3
Schneider Electric APC Smart-UPS - серия ИБП 13 3
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 2
Google YouTube - Видеохостинг 1710 2
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 8 2
Alfresco 114 2
Microsoft Azure 1171 2
Schneider Electric APC Easy UPS 3M - ИБП 3 2
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager 19 2
Schneider Electric StruxureWare 9 2
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 150 2
Microsoft Excel 435 2
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 2
Schneider Electric PowerTag Compact - серия измерительных датчиков 4 2
IBM Watson 105 2
Schneider Electric Altivar Machine Process ATV - Частотные преобразователи 2 2
Клепиков Алексей 77 24
Сотин Денис 102 23
Чаркин Евгений 182 23
Нестеров Алексей 79 19
Хасин Михаил 26 19
Соловьев Алексей 60 19
Дьяченко Валерий 66 16
Богданов Кирилл 91 16
Прохорова Алла 45 16
Урьяс Вадим 76 15
Абакумов Евгений 103 15
Егоров Владимир 52 15
Васильев Владислав 39 15
Рубин Адар 28 14
Слышкин Василий 54 14
Семенихин Игорь 37 14
Халматов Максим 45 14
Генкина Екатерина 24 14
Трофимова Людмила 31 14
Ямщиков Владимир 32 14
Мискевич Евгений 29 14
Каюмов Шамиль 34 14
Федечкин Сергей 19 13
Бурилов Андрей 25 13
Смык Виталий 27 13
Вахнин Павел 51 13
Лебедев Антон 28 13
Портной Михаил 23 13
Путятинский Сергей 53 13
Шадура Максим 17 13
Карпов Иван 41 13
Емелин Александр 25 13
Сарнацкий Владислав 16 13
Шевченко Владимир 135 13
Сирота Юрий 38 13
Степченков Максим 36 13
Сыкулев Андрей 57 13
Антонов Александр 73 13
Рыстенко Михаил 57 13
Платонов Михаил 38 13
Россия - Российская федерация - РФ 57238 197
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 89
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 57
Восточная Европа 1674 40
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 28
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 24
Украина 3353 17
Европа 3736 15
Франция - Французская Республика 2116 14
Казахстан - Республика 2622 14
Россия - ПФО - Казань 1510 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 13
Беларусь - Белоруссия 2084 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 10
Россия - ПФО - Самара 1287 10
Германия - Федеративная Республика 3618 9
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 9
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 8
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 7
Индия - Республика 2165 7
Япония 2771 7
Россия - СФО - Ленинградская область 1107 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 6
Ближний Восток 1471 5
Россия - СФО - Новосибирск 1959 5
Африка 1486 4
Грузия 690 4
Австралия - Австралийский Союз 1121 4
Европа Западная 611 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 3
Бразилия - Федеративная Республика 1122 3
Турция - Турецкая республика 951 3
Индонезия - Республика 384 3
Южная Корея - Республика 1454 3
Сингапур - Республика 808 2
Россия - Ленинградская область - Коммунар 11 2
Россия - Иннополис 292 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 35
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 34
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 25
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 14
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
КПД - Коэффициент полезного действия 64 2
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 52 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 58 1
trusted advisor - концепция "доверенный советчик" 1 1
Русский язык 976 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
PCT - Patent Cooperation Treaty - Договор о патентной кооперации 12 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Ордена Короны Бельгии 1 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 126 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
N+1 - Издание 94 10
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
Forbes - Форбс 441 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
NYT - The New York Times 506 1
Network World 16 1
IDC - International Data Corporation 2711 5
CNews Analytics 1988 5
Gartner 2189 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
Synergy Research Group 13 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет 4 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
GfK - ГФК-Русь 119 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 48 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
НГИИ - Норильский государственный индустриальный институт 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
Narxoz University - Нархоз Университет Республики Казахстан 3 1
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 9 1
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
ЦНИИОИЗ ФГБУ Минздрава России - Документационный центр Всемирной Организации Здравоохранения при Центральном Научно-исследовательском институте Организации и Информатизации Здравоохранения Минздравсоцразвития России 4 1
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