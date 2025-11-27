Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electricфранцузская транснациональная корпорация, специализирующаяся на производстве оборудования для управления электроэнергией, автоматизации зданий и промышленных процессов, а также разработки цифровых решений в области энергоэффективности. Компания является одним из основных поставщиков инфраструктуры для центров обработки данных (ЦОД), предлагая комплексные продукты от источников бесперебойного питания до систем мониторинга и управления. В России бизнес Schneider Electric присутствовал с 1990-х годов, однако в июле 2022 года компания официально покинула российский рынок, продав свои активы местному менеджменту. На базе этих активов была создана российская компания Systeme Electric, которая стала правопреемником бренда APC by Schneider Electric и продолжает выпуск продукции на локализованных производственных площадках.

Описание деятельности и специализация

Основная деятельность Schneider Electric сосредоточена на двух ключевых направлениях: управлении электроэнергией (Power Management) и автоматизации (Automation). Компания разрабатывает аппаратное обеспечение, программные платформы и сервисы для повышения энергоэффективности и безопасности объектов. Ключевые отличительные особенности бренда включают интеграцию интернет вещей (IoT) в промышленные системы через платформу EcoStruxure, а также фокус на устойчивом развитии и снижении углеродного следа клиентов.

Сильными сторонами компетенций компании являются:

Слабые стороны, проявившиеся после ухода из России, включают зависимость от глобальных цепочек поставок компонентов и необходимость полной перестройки логистики для локализованного бизнеса.

Статус в группе компаний и наследие в РФ

Schneider Electric является самостоятельной публичной компанией, котировка которой представлена на бирже Euronext Paris. В России компания не входила в состав какой-либо другой группы до момента продажи активов.

В 2022 году Schneider Electric продала свой российский бизнес компании Systeme Electric. Новая структура сохранила производственные мощности, включая заводы «Потенциал» (Марий Эл), «Систэм Электрик Завод ЭлектроМоноблок» (Ленинградская область) и «Механотроника» (Санкт-Петербург). Systeme Electric стала единственным правопреемником бренда APC на российском рынке, что позволило продолжить поставку ИБП и другого оборудования под локализованными марками. Финансовые результаты 2022 года для Systems Electric показали убыток в размере 7,11 млрд рублей, что связано с процессом трансформации и перестройки бизнес-моделей.

Товарные знаки и бренды

Ключевые зарегистрированные товарные знаки и продукты, ассоциируемые с компанией:

  • APC by Schneider Electric: бренд источников бесперебойного питания (ИБП) и сетевого оборудования.
  • EcoStruxure: платформа для автоматизации и управления энергопотреблением на базе IoT.
  • AVEVA: программное обеспечение для промышленной автоматизации (приобретено Schneider Electric в партнерстве с Rolls-Royce).
  • Galaxy, Symmetra, Easy UPS: линейки промышленных и коммерческих ИБП.
  • Modicon: серия программируемых логических контроллеров (ПЛК).

Участие в рейтингах и картах рынка CNews

Schneider Electric регулярно фигурирует в аналитических материалах CNews как один из основных игроков на рынке инженерной инфраструктуры ЦОД и систем автоматизации. По данным аналитиков, компания вместе с Siemens занимала доминирующие позиции на рынке ПЛК в России (совокупная доля более 20% перед уходом). В глобальных рейтингах Gartner Schneider Electric отмечалась за достижения в области трансформации цепочек поставок и внедрения «умной логистики».

 

Клиенты и деловые связи

Ключевые клиенты (до ухода из РФ):

Деловые связи и партнерства:

Продукты и технологии

Schneider Electric разрабатывает спектр решений для цифровой трансформации промышленности и энергетики:

  • Источники бесперебойного питания (ИБП): серии Galaxy, Easy UPS, APC Smart-UPS. Обеспечивают резервное питание критически важных систем. Технология Live Swap позволяет менять модули без отключения нагрузки.
  • Промышленные контроллеры (ПЛК): серия Modicon (M340, M580). Используются для автоматизации технологических процессов на заводах и электростанциях.
  • Платформа EcoStruxure: облачная и локальная платформа для сбора данных с IoT-устройств. Включает модули для управления зданиями (Building Operation), энергосетями (Power Monitoring Expert) и активами (Asset Advisor).
  • Системы охлаждения ЦОД: прецизионные кондиционеры серии InRow, чиллеры Uniflair. Обеспечивают точный контроль температуры в серверных.

Ключевые технологии включают использование искусственного интеллекта для предиктивной аналитики, интеграцию с BIM-моделями зданий (через плагин для Autodesk Revit) и применение литий-ионных батарей в ИБП для увеличения срока службы и компактности. Компания также внедряла технологии периферийных вычислений (Edge Computing) через микроЦОДы серии NetShelter.

Конкуренция

Российский рынок (аналоги и конкуренты после ухода Schneider Electric):

  • Systeme Electric: прямой наследник бизнеса, выпускающий аналоги под собственными брендами.
  • Siemens (через параллельный импорт или остатки): основной конкурент в сегменте ПЛК и автоматизации до 2022 года.
  • Honeywell: конкурент в системах управления зданиями и промышленной автоматизацией.
  • ABB: конкурент в области низковольтного оборудования и приводов.
  • Vertiv (бывш. Emerson Network Power): конкурент в инфраструктуре ЦОД и ИБП.
  • Инфотекс: российский вендор средств защиты АСУ ТП, конкурирующий в сегменте безопасности промышленных сетей.
  • Positive Technologies: партнер и конкурент в части решений по кибербезопасности для промышленности.

Зарубежные аналоги:

Информация актуальна на 03.07.2026

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


27.11.2025 США ожидают энергокризиса из-за бума дата-центров и электромобилей

Прогнозирование кризисов Эксперты в энергомашиностроительной корпорации Schneider Electric спрогнозировали энергокризис в США из-за бума строительства центров обрабо
26.06.2025 В России локализовали сборку ИБП Systeme Electric – наследников APC by Schneider Electric

отроника», входящим в структуру Systeme Electric, совместно с «Лабораторией Касперского». Наследник Schneider Electric Компания Systeme Electric основана в 2022 году и является единственным пря
18.04.2025 PT ICS теперь выявляет уязвимости в ПЛК Siemens Simatic и Schneider Electric Modicon

T ICS, теперь выявляет уязвимости в программируемых логических контроллерах (ПЛК) Siemens Simatic и Schneider Electric Modicon. Благодаря этому, предприятия смогут контролировать защищенность п
05.11.2024 У знаменитого поставщика электрооборудования для ЦОДов взломана ИТ-платформа разработки, потеряны 40 ГБ данных

Подтверждение взлома ИТ-систем Французская компания Schneider Electric подтвердила взлом своей платформы разработки после того, как хакеры похити
22.02.2024 Взломан знаменитый поставщик электрооборудования для ЦОДов Schneider Electric. Хакеры требуют выкуп за конфиденциальные данные

actus утверждают, что им удалось выкрасть 1,5 Тб данных из инфраструктуры энергетической корпорации Schneider Electric. Группировка выложила 25 Мб (то есть, крошечный фрагмент) украденного на с
30.06.2023 Алексей Кашаев, «Систэм Электрик»: На параллельный импорт не полагаемся, мы продолжаем развивать российское производство

CNews: Как изменилась работа Schneider Electric в России и СНГ (ныне «Систэм Электрик») после апреля 2022 г.? Алексей Каша
28.06.2023 Выходец из «Росатома» с коллегами создал АСУ ТП на замену ПО Siemens и Schneider Electric

и доминирующие позиции принадлежали зарубежным вендорам, в первую очередь немецкой Siemens, а также Schneider Electric, Honeywell, Yokogawa. (По оценке Подольного, первые два из упомянутых венд
17.05.2023 Schneider Electric оставила наследникам своего бизнеса в России убытков на 7 миллиардов

Наследие Schneider Electric Как выяснил CNews, российский провопреемник французской энергомашиностроит
02.12.2022 ИТ-компания Потанина вышла на освободившийся рынок, набрав бывших сотрудников Siemens и Schneider Electric

анией рынок софтверных решений в России ранее был сосредоточен в руках западных вендоров, таких как Schneider Electric, Siemens, Emerson, Yokogawa, Honeywell, ABB. «Отечественных аналогов практ
11.07.2022 «Систэм электрик» стала сервисным партнером Schneider Electric в России и Белоруссии

йская компания «Систэм электрик» (Systeme Electric) получила официальный статус сервисного партнера Schneider Electric в России и Белоруссии. «Систэм электрик» будет оказывать гарантийное и пос
04.07.2022 Россияне выкупили бизнес Schneider Electric в России и Белоруссии

Французские розетки станут российскими Российский менеджмент выкупил отделения французской Schneider Electric в России и Белоруссии. Соглашение о продаже было подписано 3 июля 2022 г.,
28.03.2022 Российское решение по распознаванию лиц VxFaces от RecFaces было внедрено в компании Schneider Electric в Коста-Рике

xFaces с бесшовно интегрированным плагином VideoXpert VMS в офисе энергомашиностроительной компании Schneider Electric в Коста-Рике. Основной целью внедрения программного решения на основе расп
18.02.2022 Schneider Electric помогла заводу Nestlé Nescafé предотвратить дорогостоящие сбои

с. в час. Фредерик Годемель, исполнительный вице-президент подразделения Power Systems & Services в Schneider Electric, сказал: «Мы понимаем важность корректной работы критически важных систем,
10.02.2022 Schneider Electric представила шлюз нового поколения Ecostruxure Panel Server

редачи данных и легко подключается к системам мониторинга и управления, а также к облачным сервисам Schneider Electric. Данное устройство упрощает сбор и аналитику данных, обеспечивает непрерыв
04.02.2022 Schneider Electric купила технологическую платформу Zeigo для борьбы с изменением климата

сам энергетики, устойчивого развития и экологических товаров. Она пополнит портфель услуг и решений Schneider Electric в области экологически чистой энергии и поможет ей в проведении цифровой т
19.01.2022 В Schneider Electric назначен вице-президент подразделения «Сервисы» в России и СНГ

ал за разработку и развитие цифровых сервисов и предложений по техническому обслуживанию заказчиков Schneider Electric во Франции. Имеет диплом бакалавра Высшей школы экономики и Лондонского ун
17.12.2021 Schneider Electric и VK Cloud Solutions помогут удаленным предприятиям экономить на ИТ-инфраструктуре

артнерстве с VK Cloud Solutions (ранее Mail.ru Cloud Solutions) запускают облачные версии продуктов Schneider Electric в области энергоменеджмента. Облака упростят доступ к технологиям для геог
14.12.2021 Schneider Electric объявляет о назначении нового президента компании в России и СНГ

Компания Schneider Electric назначении Алексея Кашаева новым президентом Schneider Electric в Р
17.11.2021 Schneider Electric и VK Cloud Solutions запустят облачные версии продуктов Schneider Electric в области энергоменеджмента

ртнерстве с VK Cloud Solutions (ранее Mail.ru Cloud Solutions) представят облачные версии продуктов Schneider Electric в области энергоменеджмента. Облака упростят доступ к технологиям для геог
15.10.2021 Schneider Electric и Бирмингемский университет построили ЦОД

еспечивающий экономию электроэнергии до 15% при пиковых нагрузках, построен на технологической базе Schneider Electric совместно с системным интегратором – компанией CDW. Дата-центр отличается

07.09.2021 Schneider Electric представила новую модификацию ИБП Galaxy VS

0 kW (400V) для использования с внешними батареями получил поддержку Live Swap. Live Swap – решение Schneider Electric, обеспечивающее защиту от поражения электрическим током при прикосновении

03.09.2021 Schneider Electric и Key Point подписали соглашение о сотрудничестве

проекта дата-центра Key Point в Приморском крае на территории опережающего развития «Надеждинская». Schneider Electric выступит поставщиком оборудования для будущего ЦОДа, ввод в эксплуатацию п
01.09.2021 Назначен новый руководитель Schneider Electric в Белоруссии

асти управления электроэнергией и автоматизации, сообщила о назначении Дениса Леонова новым главой «Schneider Electric Беларусь». Он вступает в должность с 1 сентября 2021 г. Денис Леонов начал
12.07.2021 Schneider Electric создала модульный ЦОД для Тверского вагоностроительного завода

я и ремонта, а также планов по вводу в эксплуатацию новых производственных мощностей. Специалистами Schneider Electric совместно с партнером, «КИТ-Системс», был реализован проект возведения мод
22.06.2021 Schneider Electric спроектировала и построила основной ЦОД для МТС в Беларуси

Компания Schneider Electric построила на территории Беларуси главный центр обработки данных для телеко
30.04.2021 Mail.ru Cloud Solutions и Schneider Electric создают облачную систему энергоменеджмента Cloud PME

Платформа Mail.ru Cloud Solutions совместно с компанией Schneider Electric запускает в России новый облачный сервис: современную систему энергоменедж
28.04.2021 Schneider Electric представила персонального цифрового помощника для проектировщиков

в проектах. Последняя функция поддерживается за счет интеграции помощника в базу знаний Smartека от Schneider Electric. Кроме того, Laura будет встроена в образовательную платформу Life-Long Le
22.04.2021 Schneider Electric представила решение для безопасного распределения электроэнергии

ую эффективность за счет оптимизации срока службы и снижению риска простоя инфраструктуры. Эксперты Schneider Electric отслеживают в системе облачного мониторинга исправность оборудования, темп
19.04.2021 Schneider Electric запускает работу «Центра цифровых услуг» для внешних заказчиков

ктной работе. ЦЦУ действует по двум основным направлениям. Реализация цифровых проектов «под ключ». Schneider Electric предлагает широкое разнообразие программных продуктов: от облачных систем

15.04.2021 Schneider Electric представила суперкомпактный ИБП Galaxy VL

ая будет проведена онлайн-демонстрация преимуществ и возможностей продукта из Инновационного центра Schneider Electric. За счет компактной формы Galaxy VL занимает в среднем в два раза меньше п
18.03.2021 Schneider Electric проведет в Москве Innovation Summit, посвященный цифровизации и устойчивому развитию

Schneider Electric проведет Innovation Summit Moscow 2021 Компания Schneider Electric, один из мировых лидеров в предоставлении цифровых решений в области управ
10.03.2021 Schneider Electric расширяет линейку ИБП Easy 3L моделями на 250, 300 и 400 кВА

стоимость ИБП Easy UPS 3L включена услуга по установке и подключению силами сервисных специалистов Schneider Electric. Они корректно и безопасно настроят Easy UPS 3L, который обеспечит лучшую

10.03.2021 Schneider Electric поставила решение по энергообеспечению здания технопарка в ОЭЗ «Иннополис»

менением инновационных решений по энергоснабжению и управлению его инженерными системами. Для этого Schneider Electric разработала комплексное решение по энергообеспечению здания с интеграцией

21.01.2021 Schneider Electric запустила серию обучающих мастер-классов для учеников московской школы

ря по 11 февраля 2021 г. в онлайн-формате. В ходе факультативных мастер-классов ведущие специалисты Schneider Electric делятся со школьниками ценными практическими и теоретическими знаниями, а

28.12.2020 Schneider group защитила информационные активы от утечек с помощью Solar Dozor

«Ростелеком-Солар» объявила о внедрении системы защиты от утечек Solar Dozor в международной консалтинговой компании Schneider group. Взяв на вооружение DLP-систему, компания обеспечила защиту конфиденциальной информации от утечек, снизила экономические и репутационные риски. Для решения ключевых задач корпор
22.12.2020 Биометрическое решение Recfaces Id-Gate интегрировано с системой контроля доступа Schneider Electric Ecostruxure Security Expert

а объект Id-Gate интегрирован с системой по управлению безопасностью EcoStruxure Security Expert от Schneider Electric. Партнерство двух компаний открывает новые возможности для продаж и дополн
27.11.2020 Schneider Electric использует Oracle Cloud для сбора и анализа данных о вторичных продажах

Российское подразделение Schneider Electric перевело сбор, консолидацию и анализ данных о продажах и состоянии склада

21.10.2020 Фонд «Сколково» и Schneider Group будут совместно развивать цифровую экономику

Фонд «Сколково» и Schneider Group подписали соглашение о партнерстве. Стороны намерены поддерживать развитие цифровой экономики, цифрового взаимодействия предпринимательского сообщества и государства, а также ци
21.10.2020 «Инфотекс»» и Schneider Electric сообщили о совместимости своих продуктов

чающее продукты, предназначенные для обеспечения информационной безопасности индустриальных систем. Schneider Electric в свою очередь является признанным лидером в области производства комплекс
14.10.2020 Schneider Electric расширяет линейку моноблоков RM6, производимых в России

ю на протяжении всего срока службы. Комплектное распределительное устройство RM6 – решение компании Schneider Electric, предназначенное для установки в распределительных кабельных сетях на 6-20

Публикаций - 614, упоминаний - 950

Schneider Electric и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 88
Schneider Electric Secure Power 65 65
Siemens AG - Siemens Group 2673 64
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 201 63
9594 63
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 55
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 50
Rimini Street 77 47
Центр2М - Center2М 67 47
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 47
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 44
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 43
Такском - Taxcom 256 42
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 42
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 41
Ситилабс 44 41
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 38
Schneider Electric IT Division - Schneider Electric IT Business 43 37
Cisco Systems 5372 33
Microsoft Corporation 25775 33
IBM - International Business Machines Corp 9699 30
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 27
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 26
SAP SE 5601 23
Ростелеком 10948 22
Honeywell 309 21
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 20
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 20
Schneider Electric - Systeme Electric - ЭлектроМоноблок 21 19
Oracle Corporation 7074 19
Ланит Интеграция 219 18
Schneider Electric - Aveva - Авева 54 18
Emerson 95 18
Потенциал 3 18
Schneider Electric - Systeme Electric - Механотроника НТЦ 26 18
Intel Corporation 12811 17
Крок - Croc 1964 17
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 16
HP Inc. 5883 16
Schneider Electric - Systeme Electric - Dēkraft - DEKraft 29 15
РЖД - Российские железные дороги 2096 61
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 59
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 58
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 53
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 53
Ингосстрах СПАО 478 52
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 49
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 47
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 47
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 46
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 44
ГПБ - Газпромбанк 1273 44
OKS Group 51 42
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 63 41
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 39
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 35
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 33
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 28
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 28
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 27
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 25
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 24
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 23
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 22
Сургутнефтегаз - СНГ 288 22
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 22
МКБ - Московский кредитный банк 657 21
UPS 216 19
Почта России ПАО 2370 18
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 18
Абсолют Банк 249 16
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 16
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 15
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 15
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 14
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 14
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 14
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 14
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 13
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 68
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 61
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 46
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 42
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 42
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 31
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 29
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 25
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 24
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 23
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 22
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 20
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 19
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 19
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 18
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 16
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 12
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 12
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 11
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 9
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 8
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 5
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
Федеральное казначейство России 1949 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 3
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 7
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 5
TIA - Telecommunications Industry Association 90 4
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 4
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 3
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 12 2
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 11 2
Консорциум ПОПСБ АНО - Производители охранных, пожарных, СКУД систем безопасности 4 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Демократическая политическая партия США 122 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ОЗХО - Организация по запрещению химического оружия - OPCW - Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 2 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
Climate Group 4 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
Клуб ИТ-директоров Алтая 4 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
OPC Foundation - Открытые коммуникации по открытым протоколам 3 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
MESA International - Manufacturing Enterprise Solutions Association 2 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 241
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 229
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 226
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 169
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 168
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1615 160
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 144
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 142
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 116
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 100
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 97
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 96
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 88
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 83
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 75
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 67
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 65
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 62
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 61
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 59
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 55
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 55
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 54
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 51
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 48
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 48
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 48
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 48
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 46
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 45
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 44
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 44
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 708 43
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 765 42
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование - иншуртех 173 41
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 37
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - АСУЭк - автоматизированная система управления эксплуатацией - Автоматизация зданий - Умные (интеллектуальные) здания - Эксплуатация помещений различного назначения 615 35
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 35
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 506 33
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1237 32
Schneider Electric EcoStruxure 71 69
1С:ERP Управление предприятием 841 43
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 43
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 42
Schneider Electric - APC Easy UPS - серия ИБП 52 30
Schneider Electric - APC InfraStruxure - Schneider Electric ISX 74 27
Schneider Electric StruxureWare Data Center Expert - Schneider Electric StruxureWare DCIM, Data Center Infrastructure Management - Schneider Electric StruxureWare DCFM, Data Center Facility Management - Schneider Electric StruxureWare Data Center Operatio 29 26
Schneider Electric - APC Smart-UPS - серия ИБП 53 24
Schneider Electric Galaxy - Серия ИБП 24 24
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 24
Schneider Electric InRow 27 19
Schneider Electric - APC Symmetra PX 44 19
Schneider Electric - APC NetShelter - серия микроЦОДов 24 18
Schneider Electric Uniflair 20 17
Apple iPhone 6 4861 14
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 13
Schneider Electric Modicon PLC - серия программируемых контроллеров 14 13
Microsoft Windows 16882 12
Microsoft Windows 2000 8678 11
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeOne 10 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 9
Schneider Electric ECOnversion 9 9
Schneider Electric - Vijeo Citect - Cicode - CitectSCADA - CitectHistorian 15 9
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 108 8
Google Android 15243 8
Apple iOS 8583 7
Linux OS 11533 7
Samsung Galaxy 1035 7
Oracle Java - язык программирования 3469 7
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 6
Schneider Electric - Aveva InTouch HMI - Wonderware InTouch HMI 9 6
Microsoft Office 4170 6
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 5
Schneider Electric PowerChute Network Shutdown 17 5
Schneider Electric EcoBreeze 5 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 4
Autodesk Revit 125 4
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 110 4
Schneider Electric PowerTag Compact - серия измерительных датчиков 4 4
Сотин Денис 216 58
Чаркин Евгений 317 57
Соловьев Алексей 97 54
Клепиков Алексей 121 52
Нестеров Алексей 175 52
Дьяченко Валерий 96 49
Прохорова Алла 66 49
Абакумов Евгений 227 48
Урьяс Вадим 98 47
Слышкин Василий 129 47
Мискевич Евгений 50 47
Рубин Адар 47 47
Трофимова Людмила 50 47
Васильев Владислав 59 43
Халматов Максим 64 42
Семенихин Игорь 56 42
Степченков Максим 65 42
Генкина Екатерина 43 42
Горчаков Денис 48 42
Каюмов Шамиль 53 42
Карпов Иван 79 41
Сыкулев Андрей 85 41
Ямщиков Владимир 51 41
Лебедев Антон 53 41
Смык Виталий 46 41
Емелин Александр 45 41
Портной Михаил 42 41
Москальков Дмитрий 43 41
Сороченков Алексей 42 41
Юсупов Шамиль 41 41
Натрусов Артем 313 38
Шадаев Максут 1210 34
Аксаков Анатолий 163 31
Попов Андрей 116 30
Богданов Кирилл 112 27
Шипов Савва 102 25
Онищенко Владислав 98 24
Платонов Михаил 42 24
Бурилов Андрей 117 24
Козак Николай 209 24
Россия - РФ - Российская федерация 166168 396
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 137
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 116
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 86
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 70
Европа Восточная 3138 67
Европа 24964 65
Франция - Французская Республика 8177 55
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 33
Беларусь - Белоруссия 6289 26
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 25
Германия - Федеративная Республика 13221 25
Украина 7928 23
Азия - Азиатский регион 5920 20
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 20
Казахстан - Республика 6048 19
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 17
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 14
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Козьмодемьянск 27 14
Япония 13807 14
Африка - Африканский регион 3641 14
Ближний Восток 3154 14
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 13
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Коммунар 27 13
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 13
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 12
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 12
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 12
Россия - СФО - Новосибирск 4876 12
Индия - Bharat 5869 11
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 11
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 11
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 10
Россия - ПФО - Самарская область 1577 10
Италия - Итальянская Республика 4508 9
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 9
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 132
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 130
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 73
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 73
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 65
Энергетика - Energy - Energetically 5855 59
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 58
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 56
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 54
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 53
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 52
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 47
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 46
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 45
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 335 42
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 40
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 36
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 35
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 34
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 34
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 32
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 31
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 28
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 27
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 26
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 24
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 488 23
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 22
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 22
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 20
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 18
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 18
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 17
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 17
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 16
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 474 16
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 14
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 14
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 14
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 13
N+1 - Издание 188 22
TAdviser - Центр выбора технологий 468 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
BleepingComputer - Издание 458 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 2
ИКС-холдинг - ИКС-Медиа - IKSmedia 9 2
Forbes - Форбс 1002 2
FT - Financial Times 1296 2
Bloomberg 1627 2
Tom’s Hardware 600 1
Ведомости 1466 1
NYT - The New York Times 1100 1
9to5Google 60 1
Vc.ru - Виси.ру 42 1
RAIDforums - хакерский форум 14 1
ComputerWorld 144 1
Network World 31 1
9to5Mac 70 1
CNews Журнал 167 1
BreachForums 11 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
WikiLeaks 120 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
Reddit 398 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 30
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 21
IDC - International Data Corporation 4975 14
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 12
Gartner - Гартнер 3658 9
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
Forrester Consulting 26 1
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 28 1
FRVT - Face Recognition Vendor Test 16 1
Global Market Insights 16 1
ARC Advisory Group 20 1
Mordor Intelligence 35 1
Synergy Research Group 48 1
Corporate Knights (CK) 3 1
ITResearch 123 1
TAdviser Profit 50 3 1
3data Colocation Index - 3DCI 4 1
INFOLine-Аналитика 78 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 5
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 15 3
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 3
РАН - Российская академия наук 2122 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 2
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 2
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 37 2
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II - Национальный минерально-сырьевой университет 28 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
МГУТУ - Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского - Первый казачий университет, ПКУ 15 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 14 1
НГИИ - Норильский государственный индустриальный институт 5 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 1
Политехник - Государственный Инженерный Университет Армении - Национальный политехнический университет Армении - Ереванский политехнический институт - National Polytechnic University of Armenia 8 1
LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 29 1
НТУУ КПИ - Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского - Национальный технический университет Украины 20 1
Narxoz University - Нархоз Университет Республики Казахстан - Университет имени Турара Рыскулова 4 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 45 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 62
CNews AWARDS - награда 571 56
CNews Баттл 69 42
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 11
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 5
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 3
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
CNews FORUM Кейсы 313 2
MIPS Securika 10 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 2
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 1
Oracle OpenWorld 65 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 20 1
Хрустальная сова - приз лучшему игроку телевизионной игры "Что? Где? Когда?" 3 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 1
Oracle Modern Cloud Day 10 1
Oracle Modern Business Summit 2 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
Microsoft Inspire 4 1
CiscoLive! 10 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 6 1
Хрустальный атом 3 1
Photokina 60 1
Russian DC Awards - Russian Data Center Awards 7 1
ED2 EdTech Accelerator 8 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 1
MEDICA 10 1
ЧипЭКСПО - ChipEXPO 18 1
Rugrids-Electro - международный электроэнергетический форум 2 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще