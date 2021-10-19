Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Schneider Electric
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 408, упоминаний - 1370
Schneider Electric упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Клепиков Алексей 77 24
|Сотин Денис 102 23
|Чаркин Евгений 182 23
|Нестеров Алексей 79 19
|Хасин Михаил 26 19
|Соловьев Алексей 60 19
|Дьяченко Валерий 66 16
|Богданов Кирилл 91 16
|Прохорова Алла 45 16
|Урьяс Вадим 76 15
|Абакумов Евгений 103 15
|Егоров Владимир 52 15
|Васильев Владислав 39 15
|Рубин Адар 28 14
|Слышкин Василий 54 14
|Семенихин Игорь 37 14
|Халматов Максим 45 14
|Генкина Екатерина 24 14
|Трофимова Людмила 31 14
|Ямщиков Владимир 32 14
|Мискевич Евгений 29 14
|Каюмов Шамиль 34 14
|Федечкин Сергей 19 13
|Бурилов Андрей 25 13
|Смык Виталий 27 13
|Вахнин Павел 51 13
|Лебедев Антон 28 13
|Портной Михаил 23 13
|Путятинский Сергей 53 13
|Шадура Максим 17 13
|Карпов Иван 41 13
|Емелин Александр 25 13
|Сарнацкий Владислав 16 13
|Шевченко Владимир 135 13
|Сирота Юрий 38 13
|Степченков Максим 36 13
|Сыкулев Андрей 57 13
|Антонов Александр 73 13
|Рыстенко Михаил 57 13
|Платонов Михаил 38 13
|N+1 - Издание 94 10
|Прайм - Агентство экономической информации 527 1
|Forbes - Форбс 441 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|NYT - The New York Times 506 1
|Network World 16 1
|IDC - International Data Corporation 2711 5
|CNews Analytics 1988 5
|Gartner 2189 5
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
|TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
|Synergy Research Group 13 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758568, в очереди разбора - 662258.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758568, в очереди разбора - 662258.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru