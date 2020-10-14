Schneider Electric расширяет линейку моноблоков RM6, производимых в России

Schneider Electric объявила о запуске производства комплектного распределительного устройства RM6 свободной конфигурации на заводе «Шнейдер электрик завод электромоноблок» в Ленинградской области. Для моноблоков RM6, производимых в России на заводе ШЭЗЭМ, доступна любая комбинация функций выключателя и выключателя нагрузки (функции I, D и B).

Свободная комбинация функций для двух- и трехфункциональных моноблоков RM6 позволяет реализовать самые разнообразные потребности заказчиков, а также гарантирует более экономичную и эффективную эксплуатацию на протяжении всего срока службы.

Комплектное распределительное устройство RM6 – решение компании Schneider Electric, предназначенное для установки в распределительных кабельных сетях на 6-20 кВ. Установленный парк устройств RM6 в России составляет более 75 тыс. функций (с 1996 г.). Моноблоки RM6 имеют полный цикл производства в России на заводе «Шнейдер электрик завод электромоноблок» (ШЭЗЭМ), который находится в городе Коммунар Гатчинского района Ленинградской области.

Дополнительные преимущества комплектного распределительного устройства RM6: компактный размер; быстрота и удобство монтажа; минимальное техническое обслуживание; возможность проведения испытаний изоляции без отсоединения кабелей; безопасность обслуживающего персонала; высокий уровень защиты первичных цепей IP67; возможность поставки интеллектуального RM6 с контроллером T300: современное решение для автоматизации и повышения надежности сети; опционально круглосуточный мониторинг с подключением устройств для выявления зон перегрева и принятия профилактических мер.