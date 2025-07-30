Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 179351
ИКТ 13929
Организации 10829
Ведомства 1480
Ассоциации 1012
Технологии 3485
Системы 25928
Персоны 77229
География 2899
Статьи 1538
Пресса 1232
ИАА 708
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2673
Мероприятия 862

Россия СЗФО Ленинградская область Коммунар

Россия - СЗФО - Ленинградская область - Коммунар

УПОМИНАНИЯ


30.07.2025 В хакасском поселке золотодобытчиков впервые появился LTE-сигнал «МегаФона» 1
18.04.2024 «Систэм Электрик» совместно с iKS-Consulting представили результаты исследования по инфраструктуре ЦОД 1
16.04.2024 «Систэм Электрик» объявила о создании совместного предприятия с промышленным лидером Китая 1
15.04.2024 «Систэм Электрик» анонсировала запуск флагманской линейки модульных устройств Systeme9 1
06.03.2024 «Систэм Электрик» и НИУ «МЭИ» договорились о совместной разработке электротехнического оборудования для российской энергетики 1
02.02.2024 «Систэм Электрик» запустила системы распределенного ввода-вывода SystemePLC IO200 1
19.01.2024 МТС оцифровала Музей владимирского тяжеловоза 1
26.12.2023 Softline Store (ГК Softline) стал сертифицированным партнером компании Systeme Electric 1
13.12.2023 «Систэм электрик» представляет сервис регистрации продуктов Systeme Club 1
17.05.2023 Schneider Electric оставила наследникам своего бизнеса в России убытков на 7 миллиардов 1
05.07.2022 «Систэм электрик» объявляет о начале работы на российском рынке 1
14.10.2020 Schneider Electric расширяет линейку моноблоков RM6, производимых в России 1
15.04.2019 Schneider Electric инвестирует в производство в России 1
11.10.2017 Schneider Electric локализует производство ПЛК Modicon M340 в России 1
01.08.2016 МТС запустила LTE-1800 в Тыве и Хакасии 1
29.04.2016 К сервису мобильной медицины OnDoc уже подключилось 300 клиник 1
12.08.2015 OnDoc договорилась о партнерстве с медицинской системой Ident 1
25.02.2014 МТС объединит госорганы Хакасии в единую сеть 1
08.08.2013 Schneider Electric начинает поставки оборудования с российского завода в Казахстан 1
08.12.2011 «Яндекс.Карты» научились строить маршруты общественным транспортом в новых городах 1
16.03.2011 «Билайн» расширил сеть 3G в Ленинградской области 1
05.07.2007 «Скай Линк» расширил зону «Скай Турбо» в Ленобласти 1
25.01.2007 СЗТ подтвердил планируемый перевод посёлков Ленобласти на областной код 1
16.04.2004 "Вымпелком" прочно обосновался в Петербурге 1
22.05.2003 "Би Лайн" подвел итоги месяца работы в Петербурге 1

Публикаций - 25, упоминаний - 25

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric 582 13
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 149 13
Schneider Electric - Systeme Electric - ЭлектроМоноблок 19 13
Schneider Electric - Systeme Electric - Механотроника НТЦ 22 9
Schneider Electric - Systeme Electric - Systeme Soft - Систэм Софт 13 7
Schneider Electric - Systeme Electric - Dēkraft - DEKraft 21 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13506 4
Потенциал 3 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8985 3
Samsung Electronics 10425 1
Apple Inc 12346 1
Yandex - Яндекс 7941 1
Huawei 4067 1
LG Electronics 3647 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5709 1
ZTE Corporation 759 1
Sony 6583 1
HTC Corporation 1501 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 1
МегаФон 9454 1
Softline - Софтлайн 3059 1
Акрон Холдинг - Электрощит Самара 27 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 100 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 275 1
Softline - Develonica - Девелоника 140 1
ЦВТ 72 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 359 1
Delixi Group 1 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Shanghai Saideyi Electric Co.Ltd 1 1
Softline - Polymatica - Полиматика 181 1
Ростех - Автоматика Концерн 1694 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 168 1
SoftClub - СофтКлуб 156 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 443 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 197 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 145 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 349 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Государственная заводская конюшня имени В.И.Фомина - Музей владимирского тяжеловоза 1 1
МТС Трэвел - MTS Travel 288 1
Альфа-Центр Здоровья - Медицина АльфаСтрахования - АльфаСтрахование Медицина 19 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5123 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2219 1
Правительство Республики Хакасия - органы государственной власти 29 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 95 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3192 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6319 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69662 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32553 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11570 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8319 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10742 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14101 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8819 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24950 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11771 2
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1490 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54282 2
Аксессуары 4015 2
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1497 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1353 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6586 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14181 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4903 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7910 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13073 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4764 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25107 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9505 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2263 1
Моноблок - Monoblock PC 1005 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16473 1
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 240 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2128 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10999 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11923 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1095 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29834 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12566 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22170 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8712 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2593 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16612 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5654 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28453 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2599 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3702 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeOne 10 7
OnDoc - МедКарта - Медицинский ИТ-сервис 26 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1877 2
Schneider Electric Modicon PLC - серия программируемых контроллеров 12 2
Schneider Electric PowerTag Compact - серия измерительных датчиков 4 1
Газпром - Интергазсерт СДС - система добровольной сертификации - Газпромсерт 15 1
OnDoc Dent 5 1
Apple iOS 8036 1
Apple iPad mini 421 1
Apple iPhone 5 774 1
Google Android 14399 1
Apple - App Store 2954 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 559 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 1
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 154 1
Schneider Electric SEPAM 2 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк Турбо - тариф 14 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury - АКБ Барьер 314 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemePLC 1 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 105 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 106 1
Softline - DeskWork 117 1
Softline - WorkFlowSoft 64 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 318 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Systeme9 2 1
Softline Store - Softline Internet Trade - Софтлайн Трейд - B2B-маркетплейес 27 1
Schneider Electric Easypact - автоматические выключатели 1 1
Schneider Electric Masterpact - автоматические выключатели 4 1
Чернов Григорий 17 2
Ладыгин Николай 5 2
Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 28 1
Амоскин Игорь 2 1
Каландаров Борис 1 1
Шмаков Роман 17 1
Бадалов Армен 4 1
Полозкова Елена 1 1
Ермаков Петр 1 1
Фомин Владимир 1 1
Удоденко Василий 1 1
Рогалев Николай 29 1
Барсков Александр 3 1
Курпеков Дмитрий 1 1
Картасиди Николай 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151425 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18080 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44650 11
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2560 10
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 589 9
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 136 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Всеволожск 125 5
Беларусь - Белоруссия 5908 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Тосненский район - Тосно 52 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Сертолово 20 4
Франция - Французская Республика 7926 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Кингисепп 69 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кировск 24 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2849 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1071 2
Россия - СФО - Хакасия Республика 532 2
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 225 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2938 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 151 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Волховский район - Волхов 46 2
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Козьмодемьянск 26 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14320 1
Россия - СФО - Республика Тыва 338 1
Казахстан - Республика 5701 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 151 1
Россия - ЦФО - Московская область - Котельники 19 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1757 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1580 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 244 1
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 164 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 210 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 368 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 149 1
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 46 1
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 94 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 123 1
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 144 1
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 81 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дзержинский 28 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Черногорск 44 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7119 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9470 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53368 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10331 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9256 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30725 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6096 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8062 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25128 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10298 1
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 220 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1793 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2731 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5818 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6170 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 730 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49853 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7677 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3576 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 886 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 669 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2302 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6706 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11415 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5087 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11227 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5242 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 308 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4207 1
Образование в России 2430 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1786 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19592 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1970 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1316 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5923 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1543 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 577 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 646 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 180 1
МЭИ - Московский энергетический институт 152 1
МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 56 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374576, в очереди разбора - 747779.
Создано именных указателей - 179351.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Как перенести общение из WhatsApp и других мессенджеров в Telegram: пошаговая инструкция

Чем отличаются матрицы современных экранов: разбираемся в LED, OLED, QLED, MiniLED и других технологиях

Самые новые технологии в электромобилях в 2025 году: модные опции или необходимость?

Показать еще

Наука

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части

Археологи выяснили, как древние люди использовали огонь удивительным образом миллион лет назад

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные
Показать еще