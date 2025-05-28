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Барсков Александр


УПОМИНАНИЯ


28.05.2025 Коммутаторы для сетей ЦОД: исследование рынка 1
18.04.2024 «Систэм Электрик» совместно с iKS-Consulting представили результаты исследования по инфраструктуре ЦОД 1
08.04.2024 Комплексные решения для ЦОД представят на инновационном саммите «Систэм Электрик» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Барсков Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Потенциал 3 2
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 145 2
Schneider Electric - Systeme Electric - Механотроника НТЦ 21 2
Schneider Electric - Systeme Electric - Dēkraft - DEKraft 20 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Systeme Soft - Систэм Софт 13 1
Schneider Electric - Systeme Electric - ЭлектроМоноблок 18 1
Schneider Electric 580 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3071 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13771 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2665 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31843 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68037 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11390 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2613 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21116 1
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 539 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2903 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30538 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1472 1
Аксессуары 3970 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16200 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1760 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeOne 10 1
Шмаков Роман 17 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44203 2
Россия - РФ - Российская федерация 148931 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Коммунар 24 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Козьмодемьянск 25 1
Москва - ЦАО - Краснопресненская набережная - Пресненская набережная 64 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17844 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 580 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52561 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19207 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1737 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7993 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5997 1
Список системообразующих предприятий РФ 294 1
Энергетика - Energy - Energetically 5227 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 619 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9072 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7165 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 641 2
ИКС-холдинг - ИКС-Медиа - IKSmedia 9 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362113, в очереди разбора - 754798.
Создано именных указателей - 175515.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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