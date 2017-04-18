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Экспоцентр ЦВК Центральный выставочный комплекс

Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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18.04.2017 25 апреля в «Экспоцентре» начнет работу выставка «Связь-2017»

С 25 по 28 апреля в столичном «Экспоцентре» пройдет ежегодная выставка «Связь», которая проводится с 1975 г. и является центральным событием на российском рынке телекоммуникаций. В этом году выставка станет частью «Российско
10.07.2015 Softline провела аудит программных активов в «Экспоцентре»

ии проекта SAM Baseline по комплексному анализу использования программного обеспечения Microsoft в «Экспоцентре». Как сообщили CNews в Softline, в результате аудита была получена полная информа
09.04.2010 Softline обеспечит поддержку антивирусного ПО Trend Micro для «Экспоцентра»

анию Trend Micro, оперативные и профилактические выезды на площадку клиента и др. Перед отделом ИТ «Экспоцентра» стояла задача обновления антивирусного пакета Trend Micro, обеспечивающего компл
26.01.2010 Выставка «Связь-Экспокомм-2010» откроется 11 мая в «Экспоцентре»

ния, информационных технологий и услуг связи «Связь-Экспокомм-2010» – состоится 11-14 мая 2010 г. в ЦВК «Экспоцентр». Выставка проходит при поддержке Министерства связи и массовых коммуникаций

28.06.2005 В "Экспоцентре" создается отраслевое ИТ-решение

мы обеспечения выставочно-ярмарочной деятельности в Российской Федерации. Проект был инициирован в «Экспоцентре» в конце 2003 г. В рамках проекта при консалтинговой поддержке специалистов компа
30.09.1999 Internetcom-99",открывается с 5 - 8 октября 1999 года, в Москве, в Экспоцентре на Красной Пресне

РИА "РосБизнесКонсалтинг" сообщает о своем участии в выставке "Internetcom-99", которая пройдет 5 - 8 октября 1999 года, в Москве, в Экспоцентре на Красной Пресне. На выставке будут демонстрироваться новейшие достижения в области передовых информационных технологий: Internet/intranet, сетей и телекоммуникаций. В выставке при

Публикаций - 326, упоминаний - 543

Экспоцентр ЦВК и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 17
Ростелеком 10948 13
Натекс НТЦ - Натекс интегро - Натекстелеком - Натекс телекомсервис - Натекс нефтегазсвязьпоставка - Натекс спецсвязь - Региональный центр поддержки Натекс Дальний Восток - Натекс спецтелеком - Натекс связьнефтегаз - Натекс-транссвязь - Натекс нетворкс 35 11
Супертел 21 11
Элтекс Коммуникации 29 11
Microsoft Corporation 25775 11
Siemens AG - Siemens Group 2673 10
ФЛАТ - FLAT - Flat Software 42 10
9594 10
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 10
Sony 6739 10
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 57 10
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 9
МегаФон 10742 9
Cisco Systems 5372 9
Информзащита 941 9
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 132 9
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 64 9
Intel Corporation 12811 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 195 8
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 118 8
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 54 8
Ангстрем-Телеком 14 7
Фибо-Телеком 11 7
Huawei 4677 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Сател 186 7
Google LLC 12690 7
Информтехника ГК - Информтехника и Связь 80 6
Dr.Web - Доктор Веб 1294 6
InfoWatch - Инфовотч 1185 6
Крок - Croc 1964 6
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 6
Schneider Electric 614 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 6
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 6
ДиалогНаука 271 6
Экспотроника ВК 40 10
Газпром ПАО 1493 7
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 7
Hyve Group - ITE Group - АйТиИ Экспо Интернешнл 13 6
МЗТА - Московский завод тепловой автоматики 15 5
Связной ГК 1401 5
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 5
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 30 5
Роскосмос - Техномаш НПО ФГУП имени С. А. Афанасьева 34 5
Lotte - Лотте - бизнес-центр 23 5
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 4
Pulvermedia - Pulver Media 4 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Почта России ПАО 2370 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 4
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 4
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 4
Политех - Политехнический музей 34 4
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 3
Резонанс НПП 407 3
Наукоград - технопарк 156 3
Mayer - Майер Экспо Групп - Майер Джей Экспо 3 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
Евросеть 1421 3
Возрождение - Коммерческий банк 359 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 67 3
МКМ - Москабель-Фуджикура 9 3
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 2
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 2
IAI - Israel Aerospace Industries - Israel Aircraft Industry 51 2
Цезарь Сателлит 43 2
Promo.ru 37 2
Правительство Москва - Мосгормаш ДТ - Детские технопарки Москвы 20 2
RELX - Accuity - Reed Elsevier - Reed Exhibitions 18 2
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 2
Альфа Арбат Центр - бизнес-центр 4 2
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 38
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 36
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 35
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 24
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 22
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 21
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 18
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 10
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 10
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 10
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 8
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 8
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 7
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 72 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 6
CCPIT - China Council for the Promotion of International Trade - Китайский совет по содействию международной торговле 5 5
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 5
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 5
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 5
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 4
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 12
Международная академия связи - МАС 46 10
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 9
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 8
UFI - l'Union des foires internationales - Всемирная ассоциация выставочной индустрии 7 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 4
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 4
VDI - Verein Deutscher Ingenieur - Федеральное объединение немецких инженеров - Союз немецких инженеров - Ассоциация немецких инженеров 5 4
МСВЯ - Международный союз выставок и ярмарок 4 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 3
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 2
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 2
Союз нефтегазопромышленников России 5 2
НСБ - Ассоциация международного сотрудничества негосударственных структур безопасности 9 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Электрокабель 13 1
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
АТУ - Ассоциация технических университетов - Technical Universities Association 5 1
ВЭО России - Вольное экономическое общество России - ВЭО Москвы - Вольное экономическое общество Москвы 14 1
TSSIA - Taiwan Safety and Security Industry Association 1 1
MESA International - Manufacturing Enterprise Solutions Association 2 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 61
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 54
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 48
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 41
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 36
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 34
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 28
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 27
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 25
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 23
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 23
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 22
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 21
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 21
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 20
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 20
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 19
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 19
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 19
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 19
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 18
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 18
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1219 18
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 17
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 17
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 17
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 16
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 16
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 16
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 432 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 15
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 15
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 15
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 15
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 15
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 14
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 14
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 14
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2253 14
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 28
Microsoft Windows 2000 8678 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 8
Linux OS 11533 6
Apple iPhone 6 4861 5
Google Earth - Google Планета Земля 490 5
МТС 3G-сеть 121 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 3
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Schneider Electric - Aveva MES - Aveva Manufacturing Execution System - Wonderware Factelligence MES 13 3
СВД ВС - SWD TimeMaster 7 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 227 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 3
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 275 3
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 127 3
НТИ - Экспортный акселератор Национальной технологической инициативы 4 2
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 2
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 2
1С Кодекс войны - компьютерная игра 40 2
Apple DVD Studio 9 2
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 2
Xoro HSD - DVD-проигрыватель 55 2
Xoro HSS 8 2
1С:Аналитика 30 2
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 261 2
Dolby Surround - Dolby Pro Logic - Dolby Mobile 162 2
Linux Standard Base - LSB - ISO/IEC 23360 LSB - стандарт дистрибутивов Linux 58 2
1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией 36 2
Sharp ЖК-телевизоры 17 2
1С:Шина 17 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - SSA - Space Situational Awareness - режим космической ситуационной осведомлённости 8 2
Samsung Gallery - Samsung Галерея 12 2
Иванов Сергей 405 6
Лужков Юрий 113 5
Путилин Владислав 14 5
Wood Rupert - Вуд Руперт 5 4
Щеголев Игорь 699 4
Мякишева Марина 84 3
Токарев Сергей 9 3
Катырин Сергей 15 3
Провинцев Павел 8 3
Романова Мария 3 3
Клочко Игорь 5 3
Путин Владимир 3454 3
Нуралиев Борис 298 3
Пантелеев Евгений 6 3
Урличич Юрий 52 3
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