На базе российской мобильной ОС создано защищенное рабочее место 1

Huawei вошла в число самых узнаваемых китайских брендов электроники в России 1

WEY Technology представила решение SMART visual для отображения визуальной информации 1

RIW 2014 и выставка Softool пройдут на одной площадке 1

В Москве пройдет Международный форум Semicon Russia 2014 1

В России создан программный маршрутизатор для корпоративных сетей 1

В Москве пройдет VIII Международный форум по спутниковой навигации 1

30 октября в Москве начнет работу выставка Integrated Systems Russia 2012 1

В Москве состоится Третий российский форум по управлению интернетом 1

В Москве пройдет международная выставка оборудования и услуг для полупроводниковой промышленности SEMICON Russia 2012 1