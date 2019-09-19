Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Экспоцентр ЦВК
Центральный выставочный комплекс
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Публикаций - 84, упоминаний - 88
Экспоцентр ЦВК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Осеевский Михаил 221 1
|Носков Константин 201 1
|Быков Вячеслав 1 1
|ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
|Космодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 11 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764296, в очереди разбора - 667983.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764296, в очереди разбора - 667983.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru