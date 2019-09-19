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Экспоцентр ЦВК
Центральный выставочный комплекс


19.09.2019 Два дня, 50+ выступлений, тет-а-тет со спикерами – на открытой конференции Accelerate для бизнеса и ИТ 1
30.11.2018 На базе российской мобильной ОС создано защищенное рабочее место 1
31.05.2018 Huawei вошла в число самых узнаваемых китайских брендов электроники в России 1
24.04.2018 «Росэлектроника» представит приборы и аппаратуру на выставке «Связь-2018» 1
20.04.2018 НИИ «Масштаб» представит сервер IVA Aves S на выставке «Связь-2018» 1
12.03.2018 WEY Technology представила решение SMART visual для отображения визуальной информации 1
28.04.2017 1С и «Лаборатория Касперского» помогут МТУСИ в подготовке ИТ-специалистов 1
18.04.2017 25 апреля в «Экспоцентре» начнет работу выставка «Связь-2017» 1
21.02.2017 «Росэлектроника» разрабатывает электронно-динамическую визуальную маскировку 1
20.02.2017 «Росэлектроника» представит новые разработки на выставке «Фотоника-2017» 1
14.02.2017 Волноводные системы «Росэлектроники» смогут заменить проводники в микросхемах 1
02.02.2017 «Росэлектроника» разработала серию видеокамер для телеметрических систем 1
01.02.2017 В «Росэлектронике» разработали сейсмостойкий осветительный прибор 1
31.01.2017 В «Росэлектронике» выпустили серию газоанализаторов на ИК-датчиках 1
30.01.2017 Телекамеры «Росэлектроники» обеспечат астронавигацию космических аппаратов 1
27.01.2017 «Кассандана» представила цифровой радиомодем Satellar ХT 5RC 1
26.01.2017 В «Росэлектронике» разработали системы освещения на диодных лазерах 1
10.09.2015 «Астерос» объявила о резапуске интеграционной платформы Securix 1
10.07.2015 Softline провела аудит программных активов в «Экспоцентре» 1
27.10.2014 RIW 2014 и выставка Softool пройдут на одной площадке 1
09.09.2014 Объявлена программа форума «Вся банковская автоматизация 2014» 1
02.07.2014 Определился топ-15 тем форума «Вся банковская автоматизация 2014» по итогам опроса банков 2
25.03.2014 В Москве пройдет Международный форум Semicon Russia 2014 1
19.03.2014 25 марта в Москве откроется Международная выставка электронных компонентов и модулей «Новая электроника— 2014» 1
05.03.2014 Открылась онлайн-регистрация на выставку «Навитех-2014» 1
21.02.2014 В России создан программный маршрутизатор для корпоративных сетей 1
30.01.2014 Международная выставка «Навитех-2014» получила поддержку Правительства Москвы 1
17.12.2013 В Москве пройдет VIII Международный форум по спутниковой навигации 1
21.03.2013 26 марта в Москве откроется форум MedSoft-2013 1
18.03.2013 26 марта в Москве откроется форум MedSoft-2013 1
25.10.2012 30 октября в Москве начнет работу выставка Integrated Systems Russia 2012 1
12.10.2012 Оргкомитет RIW-2012 расширил программную сетку мероприятия 1
09.10.2012 В Москве пройдет VII «Фестиваль науки» 2
22.06.2012 В Москве прошла выставка «Связь-Экспокомм-2012» и специальная экспозиция лидеров отрасли «WIC-2012: Цифровой мир» 1
24.04.2012 В Москве состоится Третий российский форум по управлению интернетом 1
16.04.2012 17 апреля откроется Международный форум MedSoft-2012 1
16.04.2012 Promwad представит свои разработки на «Новой электронике — 2012» 1
10.04.2012 17 апреля откроется Международный форум MedSoft-2012 1
28.03.2012 В Москве пройдет международная выставка оборудования и услуг для полупроводниковой промышленности SEMICON Russia 2012 1
26.10.2011 8 ноября в Москве откроется выставка Integrated Systems Russia 2011 1

Публикаций - 84, упоминаний - 88

Экспоцентр ЦВК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 4
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 4
Microsoft Corporation 11110 3
Casio 58 3
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1508 2
Ростех - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 82 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
Астерос Информационная безопасность - Кабест 57 1
Астерос - Asteros 531 1
Zelax - Зелакс 43 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 87 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 1
Samsung Electronics 5686 1
VK - Mail.ru Group 2484 1
BioLink Solutions - Биолинк Солюшенс 1 1
ECI Telecom 22 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 1
WEY Technology - WEYTEC - Вей Текнолоджи 7 1
ХайТэк - Hi-Tech 65 1
Polycom - Поликом Раша 301 1
Intel Corporation 4186 1
Huawei 2731 1
Беркут НПФ 16 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 52 1
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 1
Terrasoft - Террасофт 140 1
Ростех Швабе Холдинг 150 1
Infotecs - ИнфоТеКС 249 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 35 1
Почта России ПАО 1574 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
Газпром нефть 382 1
Сбербанк Лизинг 23 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 1
Возрождение - Коммерческий банк 99 1
CarPrice - Карпрайс 31 1
Доброфлот 7 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1258 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 632 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1125 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 164 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 128 1
DMR - Digital Mobile Radio - Цифровая Подвижная Радиосвязь - Открытый стандарт цифровой радиосвязи 35 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
IVA AVES - Защищенная система для удаленных конференций 35 2
Масштаб: Enterprise Cloud Platform Veil - ECP Veil 23 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
1С Кодекс войны - компьютерная игра 15 1
Астерос Securix 8 1
ОМП - Корпоративное мобильное рабочее место 3 1
WEY SMART receiver 1 1
KNX - коммуникационная шина для автоматизации зданий 67 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Microsoft SAM - Microsoft Software Asset Management 21 1
WEY SMART visual 1 1
Масштаб IP-АТС Александрит 11 1
Ростех - НИИ Масштаб Кронос 17 1
Ростех Росэлектроника TSP - Telecommunication Server Platform - Универсальная телекоммуникационная серверная платформа 15 1
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 1
BlackView BV6000s - смартфон 7 1
Киберника Сибрус - мессенджер 26 1
INOI T - Серия смартфонов 7 1
INOI R - Серия смартфонов 19 1
IQReserve VALO Cloud 7 1
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 109 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 63 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Осеевский Михаил 221 1
Носков Константин 201 1
Быков Вячеслав 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 12
Германия - Федеративная Республика 3648 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 5
Украина 3374 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 4
Казахстан - Республика 2637 4
Россия - ПФО - Самара 1291 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 3
Россия - СФО - Новосибирск 1971 3
Россия - ПФО - Казань 1519 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 3
Франция - Французская Республика 2130 3
Европа 3766 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Восточная Европа 1682 2
Европа Западная 615 1
Беларусь - Белоруссия 2093 1
Япония 2792 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 116 1
Австрия - Австрийская Республика 528 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Специальный административный район Гонконг 551 1
Бельгия - Королевство 398 1
Черкизон - Черкизовский рынок 61 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Космодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 11 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
Росэлектроника ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 38 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 15 1
Ростех Росэлектроника НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 21 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского - Университет Лобачевского 22 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 10 1
ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 3 1
СибАДИ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 5 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
Docflow 58 2
MIPS Securika 1 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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