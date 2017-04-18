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Экспоцентр ЦВК Центральный выставочный комплекс
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 3 дела, на cумму 876 444 110 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|18.04.2017
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25 апреля в «Экспоцентре» начнет работу выставка «Связь-2017»
С 25 по 28 апреля в столичном «Экспоцентре» пройдет ежегодная выставка «Связь», которая проводится с 1975 г. и является центральным событием на российском рынке телекоммуникаций. В этом году выставка станет частью «Российско
|10.07.2015
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Softline провела аудит программных активов в «Экспоцентре»
ии проекта SAM Baseline по комплексному анализу использования программного обеспечения Microsoft в «Экспоцентре». Как сообщили CNews в Softline, в результате аудита была получена полная информа
|09.04.2010
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Softline обеспечит поддержку антивирусного ПО Trend Micro для «Экспоцентра»
анию Trend Micro, оперативные и профилактические выезды на площадку клиента и др. Перед отделом ИТ «Экспоцентра» стояла задача обновления антивирусного пакета Trend Micro, обеспечивающего компл
|26.01.2010
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Выставка «Связь-Экспокомм-2010» откроется 11 мая в «Экспоцентре»
ния, информационных технологий и услуг связи «Связь-Экспокомм-2010» – состоится 11-14 мая 2010 г. в ЦВК «Экспоцентр». Выставка проходит при поддержке Министерства связи и массовых коммуникаций
|28.06.2005
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В "Экспоцентре" создается отраслевое ИТ-решение
мы обеспечения выставочно-ярмарочной деятельности в Российской Федерации. Проект был инициирован в «Экспоцентре» в конце 2003 г. В рамках проекта при консалтинговой поддержке специалистов компа
|30.09.1999
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Internetcom-99",открывается с 5 - 8 октября 1999 года, в Москве, в Экспоцентре на Красной Пресне
РИА "РосБизнесКонсалтинг" сообщает о своем участии в выставке "Internetcom-99", которая пройдет 5 - 8 октября 1999 года, в Москве, в Экспоцентре на Красной Пресне. На выставке будут демонстрироваться новейшие достижения в области передовых информационных технологий: Internet/intranet, сетей и телекоммуникаций. В выставке при
Экспоцентр ЦВК и организации, системы, технологии, персоны:
|Иванов Сергей 405 6
|Лужков Юрий 113 5
|Путилин Владислав 14 5
|Wood Rupert - Вуд Руперт 5 4
|Щеголев Игорь 699 4
|Мякишева Марина 84 3
|Токарев Сергей 9 3
|Катырин Сергей 15 3
|Провинцев Павел 8 3
|Романова Мария 3 3
|Клочко Игорь 5 3
|Путин Владимир 3454 3
|Нуралиев Борис 298 3
|Пантелеев Евгений 6 3
|Урличич Юрий 52 3
|Мардер Наум 116 2
|Максимов Юрий 37 2
|Чебатко Алексей 7 2
|Агеев Александр 6 2
|Зенкин Денис 263 2
|Солонин Виталий 90 2
|Перминов Анатолий 131 2
|Алфёров Жорес 57 2
|Морозов Константин 10 2
|Рязанов Денис 3 2
|Кучейко Алексей 22 2
|Козлов Павел 21 2
|Корчагин Олег 9 2
|Попова Зоя 9 2
|Баранов Андрей 10 2
|Тихий Игорь 7 2
|Малинецкий Георгий 3 2
|Eriksen Erik - Эриксен Эрик 2 2
|Дурбажев Владимир 3 2
|Гермогенов Александр 4 2
|Рейман Леонид 1065 2
|Мирошников Борис 63 2
|Орловский Виктор 408 2
|Сергунина Наталья 375 2
|Чемезов Сергей 147 2
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