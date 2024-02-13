Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити

Infosecurity анонсировала новый сервис контроля внешнего периметра ETHIC.CPT ского сканирования и ручной верификации найденных уязвимостей. Об этом CNews сообщили представители Infosecurity. С ростом сложности киберугроз, большинство организаций сталкивается с необходим

Александр Мосягин, Infosecurity: За пять лет в ИБ-отрасли сменилось несколько эпох ами организационные процессы ИБ. Но бизнес быстро адаптировался к реалиям пандемии и стал еще более цифровизированным, а значит, и зависимым от ИТ и ИБ. Александр Мосягин, директор центра мониторинга Infosecurity: Я уверен, что текущие вызовы позволят в конечном счете поднять ИБ на новый уровень, а новые средства защиты будут эффективно отражать любые атаки хакеров И вот наступил 2022 год,

Infosecurity (ГК Softline) расширяет портфель услуг новыми возможностями корпоративного образования от экспертов, а также предоставит заказчикам возможность получать решения, сервисы и образовательные возможности через «единое окно». «Объединение образовательного опыта «Академии айти» и экспертизы Infosecurity в сфере информационной безопасности позволит нам предлагать клиентам более широкий спектр услуг в области обучения и подготовки специалистов по информационной безопасности. Использ

Николай Агринский, Infosecurity: Вопрос не фрагментарного импортозамещения, а достижения полного цифрового суверенитета остается открытым -потребностью или «придатком» ИТ-функции и стала необходимым компонентом для обеспечения не только устойчивого развития бизнеса, но и самого его существования. Николай Агринский, генеральный директор Infosecurity: Одним из главных вызовов для MSS-провайдеров можно назвать поддержание безупречной репутации Мы как MSS-провайдер отмечаем рост спроса на ИБ-услуги со стороны компаний самого разн

Infosecurity расширяет возможности ISOC c Security Vision IRP/SOAR ключила соглашение о стратегическом партнерстве с разработчиком ПО в сфере информационной безопасности Security Vision для повышения эффективности услуг Центра мониторинга и реагирования на инциденты Infosecurity SOC (ISOC). Теперь заказчикам доступны услуги по противодействию кибератакам на базе Security Vision Incident Response Platform (IRP/SOAR), в рамках которого все рутинные процессы

Услуга сервиса ETHIC компании Infosecurity поможет банкам блокировать телефонные номера мошенников органов». Эти ситуации, в конечном счете, приводят к растущему недовольству клиентов банка и, как следствие, угрозе деловой репутации финансовой организации. Услуга блокирования телефонных номеров от Infosecurity в рамках сервиса ETHIC помогает банкам в борьбе с телефонным мошенничеством и, как следствие, усилению деловой репутации кредитного учреждения. Infosecurity ежедневно отправ

Компания Infosecurity объявила о назначении нового генерального директора Компания Infosecurity (ГК Softline), специализированный сервис-провайдер, оказывающий услуги в сфере информационной безопасности, системной интеграции и консалтинга, сообщила о назначении на должность г

Zecurion и Infosecurity запускают новый сервис по защите информации от утечки Zecurion и Infosecurity (входит в ГК Softline) создали новый сервис по предотвращению утечек информации на базе DLP-системы Zecurion — INFOSECURITY TRACKER. Поставщики услуги берут на себя весь цик

«Инфосекьюрити» и ГТЛК трансформировали систему сбора и анализа событий ИБ в SOC-as-a-service «Инфосекьюрити» (входит в ГК Softline) создала полноценное решение SOC-as-a-Service для «Государственной транспортной лизинговой компании» на базе существующей у заказчика SIEM. Теперь у заказчи

«Инфосекьюрити» анонсирует специализированный пакет услуг ИБ «ПУСК» ёжным поставщиком передовых информационных технологий и средств кибербезопасности. Ключевые сервисы Infosecurity — реагирование на инциденты информационной безопасности, предотвращение утечки д

«Инфосекьюрити» разработала сервис для защиты детей и подростков от киберугроз «Инфосекьюрити» (входит в ГК Softline) представила новую систему Darvvin - сервис выявления и предотвращения социальных угроз в подростковой среде. Согласно результатам исследования Минкомсвязи

«SBI банк» подключился к центру мониторинга событий ИБ Infosecurity «SBI банк» завершил подключение к центру мониторинга событий информационной безопасности ISOC (Security Operation Center) компании Infosecurity. Существующая система мониторинга банка была дополнена модулями автоматизированного реагирования, которые исключают риски хищения данных и денежных средств, а также выявляют и пред

«Альфастрахование» и «Инфосекьюрити» представили совместный продукт по страхованию киберрисков «Альфастрахование» и «Инфосекьюрити» (входит в группу компаний Softline) предложили комплексную защиту от киберрисков АльфаCyber. Она подходит любым предприятиям независимо от размера и отраслевой принадлежности. Ал

«Инфосекьюрити» займется интеграцией Solar Dozor в госструктурах и коммерческих организациях «Ростелеком-Solar», разработчик продуктов и сервисов для целевого мониторинга и оперативного управления информационной безопасностью, подписала соглашение о сотрудничестве с «Инфосекьюрити» – российским специализированным сервис-провайдером в области информационной безопасности и консалтинга. В рамках соглашения «Инфосекьюрити» получает право на поставку, про

Softline купила долю в российской «Инфосекьюрити» Softline объявила о покупке контрольного пакета в ГК «Инфосекьюрити» - сервис-провайдере услуг информационной безопасности, системной интеграции и

«Открытие Холдинг» повысил уровень ИБ с помощью Axoft и «Инфосекьюрити» Компания Axoft, сервисный ИТ-дистрибутор на территории России и СНГ, и системный интегратор ГК «Инфосекьюрити» завершили проект по внедрению решения HPE Voltage в ИТ-инфраструктуру «Открыти

В Москве прошла выставка InfoSecurity Russia'2013 С 25 по 27 сентября в Москве в 10-й раз прошла выставка InfoSecurity Russia, масштабное событие в области информационной безопасности в России. Благодаря расширенной деловой программе и разнообразию представленных решений и услуг на выставке собрали

InfoSecurity Russia’2013: впервые в рамках выставки пройдет международная конференция ICDF2C В рамках Десятой международной выставки InfoSecurity Russia’2013 состоится Международная конференция по цифровой криминалистике и киберпреступности (ICDF2C) «Института информатики и телекоммуникаций» (ICST, Бельгия). Конференция пров

25 сентября в Москве откроется выставка InfoSecurity Russia’2013 С 25 по 27 сентября в Москве состоится 10-я Международная выставка InfoSecurity Russia‘2013. InfoSecurity Russia’2013 — это место встречи экспертов со всего мира, возможность обменяться опытом и прослушать лекции исследователей ведущих международных уни

Optima Infosecurity пополнила свой бизнес-портфель решениями Indeed-Id Группа Optima объявила о заключении компанией Optima Infosecurity (структурным подразделением группы) партнёрского соглашения с компанией «Индид» — российским вендором программного обеспечения под маркой Indeed-Id, предназначенного для решения за

Infosecurity Russia’2011 в Москве: передовой опыт компаний в сфере информационной безопасности С 28 по 30 сентября 2011 г. в Москве в ВКЦ «Сокольники» состоится VIII Международная выставка InfoSecurity Russia. StorageExpo. Documation' 2011. Выставка Infosecurity Russia’2011 учитывает интересы потребителей и представляет передовой опыт ведущих российских и международных ком

Infosecurity Russia’2011 в Москве: передовой опыт компаний в сфере информационной безопасности С 28 по 30 сентября 2011 г. в Москве в ВКЦ «Сокольники» состоится VIII Международная выставка InfoSecurity Russia. StorageExpo. Documation' 2011. Выставка Infosecurity Russia’2011 учитывает интересы потребителей и представляет передовой опыт ведущих российских и международных ком

28 сентября в Москве откроется выставка InfoSecurity Russia'2011 С 28 по 30 сентября 2011 г. в Москве в ВКЦ «Сокольники» состоится VIII Международная выставка InfoSecurity Russia. StorageExpo. Documation' 2011. Среди ключевых тем выставки в 2011 г.: «Электронное правительство для информационного общества»; «Единая социальная карта»; «Национальная пла

Объединение российских инициатив в области безопасного интернета – на выставке InfoSecurity Russia’2010 18 ноября, в рамках деловой программы VII Международной выставки InfoSecurity Russia. StorageExpo. Documation'2010, которая пройдёт с 17 по 19 ноября в КВЦ «Сокольники», состоится совещание телекоммуникационных операторов и хостинг-провайдеров в расширенном

«Облачные» технологии на InfoSecurity Russia'2010: с 17 по 19 ноября 2010 г. в Москве С 17 по 19 ноября 2010 г. в Москве пройдёт VII Международная выставка InfoSecurity Russia. StorageExpo. Documation'2010. Наибольшее число мероприятий в рамках деловой программы выставки посвящено «облачным» технологиям и противодействию кибермошенничествам, при э

Эксперты и лауреаты премии «ЗУБР-2010» примут участие на выставке InfoSecurity Russia'2010 емония вручения премии – «ЗУБР-2010» – состоится 13 октября 2010 г. в Екатерининском дворце, а с 17 по 19 ноября члены экспертного совета и лауреаты премии примут участие в VII международной выставке InfoSecurity Russia. StorageExpo. Documation'2010, которая пройдет в КВЦ «Сокольники» (павильон 4). В совещании банковского сообщества, посвященного практическому опыту внедрения СТО БР ИББС и

17-19 ноября 2010 г. в Москве пройдет VII Международная выставка InfoSecurity Russia. StorageExpo. Documation’2010 С 17 по 19 ноября 2010 года в Москве, в КВЦ «Сокольники» состоится VII Международная выставка InfoSecurity Russia. StorageExpo. Documation’2010. Отличительная особенность выставки этого года – максимальное раскрытие и сбалансированность тематик, вынесенных в ее название. Защита информац

Infosecurity 2009: под страхом ФЗ о персональных данных Выставка Infosecurity прошла в Москве в пятый раз, собрав, как обычно, порядка пяти тысяч посетителей. Однако большинство пришло не ради экспозиции, которая, как и в предыдущие годы, была хоть и достато

В Москве прошли выставки-конференции Infosecurity Russia, Storage Expo Russia, Documation Russia 2009 С успехом прошел третий день Международных специализированных выставок-конференций Infosecurity Russia, Storage Expo Russia, Documation Russia 2009. Презентации новых продуктов и решений на стендах компаний, насыщенная деловая программа Infosecurity привлекли достаточн

CNews TV. Infosecurity -2009: скромно о будущем Одна площадка в Экспоцентре - Infosecurity, Storage Expo и Documation-2009 - объединила сразу три специализированных выставки-конференции: 6-ю по информационной безопасности, 5-ю по системам хранения данных и 4-ю по электро

Infosecurity Russia 2008: вирусам кризис не страшен есмотря на сложную экономическую ситуацию, практически все компании, представившие свои продукты на Infosecurity Moscow 2008, были настроены оптимистично. Производители антивирусов упирали на т

В Москве завершила работу выставка-конференция Infosecurity Russia 2008 7-9 октября в Москве прошла 5-я международная специализированная выставка-конференция по информационной безопасности Infosecurity Russia 2008. Выставка вызвала огромный интерес среди представителей профессионального сообщества. В этом году Infosecurity Russia посетило более 4500 специалистов из 60 реги

InfoWatch представит две новинки на Infosecurity Russia 2008 Компания InfoWatch представит на 5-й международной выставке InfoSecurity Russia 2008 два новых продукта – InfoWatch CryptoStorage Personal для криптографической защиты данных пользователей, хранящихся на домашних ПК, а также новую версию корпоративной с

"Аксофт" приглашает друзей и партнеров на InfoSecurity Russia 2008 у "Аксофт": "Участие дистрибуторской компании в выставочном проекте, нацеленном, в первую очередь, на потребителя – шаг, который может показаться не бесспорным. Однако нам удалось найти свое место на InfoSecurity – место связующего звена между производителями и реселлерами. И наша общая цель — не замыкаться на своем звене продаж и понимать, чего именно ожидает конечный потребитель от произв

В Москве прошел день открытых дверей для участников Infosecurity, Storage Expo и Documation Russia В рамках подготовки к выставкам Infosecurity, Storage Expo, Documation Russia 2008 почти за 4 месяца до их начала 10 июня в ЦВК «Экспоцентр» прошел День Открытых Дверей: «Эффективное участие в выставках-конференциях Infose

26 сентября откроется Infosecurity Russia 2007 тября 2007г. в отеле Мариотт Тверская при участии организаторов, представителей ВО РЕСТЭК и московского офиса Reed Exhibitions, представителей Оргкомитета и Программного комитета выставки-конференции Infosecurity Russia 2007 прошла пресс-конференция посвященная проведению 26-28 сентября в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» одновременно трех международных специализированных выставок-конференций: Infosecuri

26 сентября откроется выставка Infosecurity Russia 2007 ующие свои решения в области информационной безопасности, и более 250 участников конференции соберутся 26-28 сентября на выставочной площадке Экспоцентра на Красной Пресне. Среди экспонентов выставки Infosecurity Russia - весь цвет рынка информационной безопасности, представленный на территории России: Check Point Software Technologies, F-Secure, Juniper Networks, Kerio Technologies, McAfee

Infosecurity провела круглый стол по теме информационной безопасности При участии Программного комитета выставки-конференции Infosecurity Russia и ведущих специалистов российских компаний и организаций прошел круглый стол: «Взаимодействие и взаимопонимание на рынке информационной безопасности». Становится уже традици

Infosecurity Russia 2006: от продуктов к услугам и сервисам иции провалилась – практически все опрошенные участники говорили, что народа в этом году заметно меньше, однако надеялись, что в будущем году ситуация исправится. Учитывая, что для большинства из них Infosecurity является скорее имиджевым мероприятием, расстроены они были не сильно. Еще одним, но уже приятным, отличием нынешней выставки от прошлогодней была более обширная программа. За три