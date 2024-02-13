Разделы

Softline Infosecurity Инфосекьюрити

Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити

СОБЫТИЯ

13.02.2024 Infosecurity анонсировала новый сервис контроля внешнего периметра ETHIC.CPT

ского сканирования и ручной верификации найденных уязвимостей. Об этом CNews сообщили представители Infosecurity. С ростом сложности киберугроз, большинство организаций сталкивается с необходим
29.01.2024 Александр Мосягин, Infosecurity: За пять лет в ИБ-отрасли сменилось несколько эпох

ами организационные процессы ИБ. Но бизнес быстро адаптировался к реалиям пандемии и стал еще более цифровизированным, а значит, и зависимым от ИТ и ИБ. Александр Мосягин, директор центра мониторинга Infosecurity: Я уверен, что текущие вызовы позволят в конечном счете поднять ИБ на новый уровень, а новые средства защиты будут эффективно отражать любые атаки хакеров И вот наступил 2022 год,

04.07.2023 Infosecurity (ГК Softline) расширяет портфель услуг новыми возможностями корпоративного образования

от экспертов, а также предоставит заказчикам возможность получать решения, сервисы и образовательные возможности через «единое окно». «Объединение образовательного опыта «Академии айти» и экспертизы Infosecurity в сфере информационной безопасности позволит нам предлагать клиентам более широкий спектр услуг в области обучения и подготовки специалистов по информационной безопасности. Использ
20.02.2023 Николай Агринский, Infosecurity: Вопрос не фрагментарного импортозамещения, а достижения полного цифрового суверенитета остается открытым

-потребностью или «придатком» ИТ-функции и стала необходимым компонентом для обеспечения не только устойчивого развития бизнеса, но и самого его существования. Николай Агринский, генеральный директор Infosecurity: Одним из главных вызовов для MSS-провайдеров можно назвать поддержание безупречной репутации Мы как MSS-провайдер отмечаем рост спроса на ИБ-услуги со стороны компаний самого разн
14.11.2022 Infosecurity расширяет возможности ISOC c Security Vision IRP/SOAR

ключила соглашение о стратегическом партнерстве с разработчиком ПО в сфере информационной безопасности Security Vision для повышения эффективности услуг Центра мониторинга и реагирования на инциденты Infosecurity SOC (ISOC). Теперь заказчикам доступны услуги по противодействию кибератакам на базе Security Vision Incident Response Platform (IRP/SOAR), в рамках которого все рутинные процессы

01.11.2022 Услуга сервиса ETHIC компании Infosecurity поможет банкам блокировать телефонные номера мошенников

органов». Эти ситуации, в конечном счете, приводят к растущему недовольству клиентов банка и, как следствие, угрозе деловой репутации финансовой организации. Услуга блокирования телефонных номеров от Infosecurity в рамках сервиса ETHIC помогает банкам в борьбе с телефонным мошенничеством и, как следствие, усилению деловой репутации кредитного учреждения. Infosecurity ежедневно отправ
14.12.2021 Компания Infosecurity объявила о назначении нового генерального директора

Компания Infosecurity (ГК Softline), специализированный сервис-провайдер, оказывающий услуги в сфере информационной безопасности, системной интеграции и консалтинга, сообщила о назначении на должность г
16.12.2020 Zecurion и Infosecurity запускают новый сервис по защите информации от утечки

Zecurion и Infosecurity (входит в ГК Softline) создали новый сервис по предотвращению утечек информации на базе DLP-системы Zecurion — INFOSECURITY TRACKER. Поставщики услуги берут на себя весь цик
15.07.2020 «Инфосекьюрити» и ГТЛК трансформировали систему сбора и анализа событий ИБ в SOC-as-a-service

«Инфосекьюрити» (входит в ГК Softline) создала полноценное решение SOC-as-a-Service для «Государственной транспортной лизинговой компании» на базе существующей у заказчика SIEM. Теперь у заказчи
15.06.2020 «Инфосекьюрити» анонсирует специализированный пакет услуг ИБ «ПУСК»

ёжным поставщиком передовых информационных технологий и средств кибербезопасности. Ключевые сервисы Infosecurity — реагирование на инциденты информационной безопасности, предотвращение утечки д
27.04.2020 «Инфосекьюрити» разработала сервис для защиты детей и подростков от киберугроз

«Инфосекьюрити» (входит в ГК Softline) представила новую систему Darvvin - сервис выявления и предотвращения социальных угроз в подростковой среде. Согласно результатам исследования Минкомсвязи

01.11.2019 «SBI банк» подключился к центру мониторинга событий ИБ Infosecurity

«SBI банк» завершил подключение к центру мониторинга событий информационной безопасности ISOC (Security Operation Center) компании Infosecurity. Существующая система мониторинга банка была дополнена модулями автоматизированного реагирования, которые исключают риски хищения данных и денежных средств, а также выявляют и пред
26.11.2018 «Альфастрахование» и «Инфосекьюрити» представили совместный продукт по страхованию киберрисков

«Альфастрахование» и «Инфосекьюрити» (входит в группу компаний Softline) предложили комплексную защиту от киберрисков АльфаCyber. Она подходит любым предприятиям независимо от размера и отраслевой принадлежности. Ал
01.08.2018 «Инфосекьюрити» займется интеграцией Solar Dozor в госструктурах и коммерческих организациях

«Ростелеком-Solar», разработчик продуктов и сервисов для целевого мониторинга и оперативного управления информационной безопасностью, подписала соглашение о сотрудничестве с «Инфосекьюрити» – российским специализированным сервис-провайдером в области информационной безопасности и консалтинга. В рамках соглашения «Инфосекьюрити» получает право на поставку, про
13.02.2018 Softline купила долю в российской «Инфосекьюрити»

Softline объявила о покупке контрольного пакета в ГК «Инфосекьюрити» - сервис-провайдере услуг информационной безопасности, системной интеграции и

18.11.2016 «Открытие Холдинг» повысил уровень ИБ с помощью Axoft и «Инфосекьюрити»

Компания Axoft, сервисный ИТ-дистрибутор на территории России и СНГ, и системный интегратор ГК «Инфосекьюрити» завершили проект по внедрению решения HPE Voltage в ИТ-инфраструктуру «Открыти
30.09.2013 В Москве прошла выставка InfoSecurity Russia'2013

С 25 по 27 сентября в Москве в 10-й раз прошла выставка InfoSecurity Russia, масштабное событие в области информационной безопасности в России. Благодаря расширенной деловой программе и разнообразию представленных решений и услуг на выставке собрали
18.09.2013 InfoSecurity Russia’2013: впервые в рамках выставки пройдет международная конференция ICDF2C

В рамках Десятой международной выставки InfoSecurity Russia’2013 состоится Международная конференция по цифровой криминалистике и киберпреступности (ICDF2C) «Института информатики и телекоммуникаций» (ICST, Бельгия). Конференция пров
12.09.2013 25 сентября в Москве откроется выставка InfoSecurity Russia’2013

С 25 по 27 сентября в Москве состоится 10-я Международная выставка InfoSecurity Russia‘2013. InfoSecurity Russia’2013 — это место встречи экспертов со всего мира, возможность обменяться опытом и прослушать лекции исследователей ведущих международных уни
04.12.2012 Optima Infosecurity пополнила свой бизнес-портфель решениями Indeed-Id

Группа Optima объявила о заключении компанией Optima Infosecurity (структурным подразделением группы) партнёрского соглашения с компанией «Индид» — российским вендором программного обеспечения под маркой Indeed-Id, предназначенного для решения за
26.09.2011 Infosecurity Russia’2011 в Москве: передовой опыт компаний в сфере информационной безопасности

С 28 по 30 сентября 2011 г. в Москве в ВКЦ «Сокольники» состоится VIII Международная выставка InfoSecurity Russia. StorageExpo. Documation' 2011. Выставка Infosecurity Russia’2011 учитывает интересы потребителей и представляет передовой опыт ведущих российских и международных ком
14.09.2011 28 сентября в Москве откроется выставка InfoSecurity Russia'2011

С 28 по 30 сентября 2011 г. в Москве в ВКЦ «Сокольники» состоится VIII Международная выставка InfoSecurity Russia. StorageExpo. Documation' 2011. Среди ключевых тем выставки в 2011 г.: «Электронное правительство для информационного общества»; «Единая социальная карта»; «Национальная пла
11.11.2010 Объединение российских инициатив в области безопасного интернета – на выставке InfoSecurity Russia’2010

18 ноября, в рамках деловой программы VII Международной выставки InfoSecurity Russia. StorageExpo. Documation'2010, которая пройдёт с 17 по 19 ноября в КВЦ «Сокольники», состоится совещание телекоммуникационных операторов и хостинг-провайдеров в расширенном

29.10.2010 «Облачные» технологии на InfoSecurity Russia'2010: с 17 по 19 ноября 2010 г. в Москве

С 17 по 19 ноября 2010 г. в Москве пройдёт VII Международная выставка InfoSecurity Russia. StorageExpo. Documation'2010. Наибольшее число мероприятий в рамках деловой программы выставки посвящено «облачным» технологиям и противодействию кибермошенничествам, при э
13.10.2010 Эксперты и лауреаты премии «ЗУБР-2010» примут участие на выставке InfoSecurity Russia'2010

емония вручения премии – «ЗУБР-2010» – состоится 13 октября 2010 г. в Екатерининском дворце, а с 17 по 19 ноября члены экспертного совета и лауреаты премии примут участие в VII международной выставке InfoSecurity Russia. StorageExpo. Documation'2010, которая пройдет в КВЦ «Сокольники» (павильон 4). В совещании банковского сообщества, посвященного практическому опыту внедрения СТО БР ИББС и

30.09.2010 17-19 ноября 2010 г. в Москве пройдет VII Международная выставка InfoSecurity Russia. StorageExpo. Documation’2010

С 17 по 19 ноября 2010 года в Москве, в КВЦ «Сокольники» состоится VII Международная выставка InfoSecurity Russia. StorageExpo. Documation’2010. Отличительная особенность выставки этого года – максимальное раскрытие и сбалансированность тематик, вынесенных в ее название. Защита информац
22.10.2009 Infosecurity 2009: под страхом ФЗ о персональных данных

Выставка Infosecurity прошла в Москве в пятый раз, собрав, как обычно, порядка пяти тысяч посетителей. Однако большинство пришло не ради экспозиции, которая, как и в предыдущие годы, была хоть и достато
06.10.2009 В Москве прошли выставки-конференции Infosecurity Russia, Storage Expo Russia, Documation Russia 2009

С успехом прошел третий день Международных специализированных выставок-конференций Infosecurity Russia, Storage Expo Russia, Documation Russia 2009. Презентации новых продуктов и решений на стендах компаний, насыщенная деловая программа Infosecurity привлекли достаточн
02.10.2009 CNews TV. Infosecurity -2009: скромно о будущем

Одна площадка в Экспоцентре - Infosecurity, Storage Expo и Documation-2009 - объединила сразу три специализированных выставки-конференции: 6-ю по информационной безопасности, 5-ю по системам хранения данных и 4-ю по электро
30.10.2008 Infosecurity Russia 2008: вирусам кризис не страшен

есмотря на сложную экономическую ситуацию, практически все компании, представившие свои продукты на Infosecurity Moscow 2008, были настроены оптимистично. Производители антивирусов упирали на т
17.10.2008 В Москве завершила работу выставка-конференция Infosecurity Russia 2008

7-9 октября в Москве прошла 5-я международная специализированная выставка-конференция по информационной безопасности Infosecurity Russia 2008. Выставка вызвала огромный интерес среди представителей профессионального сообщества. В этом году Infosecurity Russia посетило более 4500 специалистов из 60 реги
10.09.2008 InfoWatch представит две новинки на Infosecurity Russia 2008

Компания InfoWatch представит на 5-й международной выставке InfoSecurity Russia 2008 два новых продукта – InfoWatch CryptoStorage Personal для криптографической защиты данных пользователей, хранящихся на домашних ПК, а также новую версию корпоративной с
01.08.2008 "Аксофт" приглашает друзей и партнеров на InfoSecurity Russia 2008

у "Аксофт": "Участие дистрибуторской компании в выставочном проекте, нацеленном, в первую очередь, на потребителя – шаг, который может показаться не бесспорным. Однако нам удалось найти свое место на InfoSecurity – место связующего звена между производителями и реселлерами. И наша общая цель — не замыкаться на своем звене продаж и понимать, чего именно ожидает конечный потребитель от произв
20.06.2008 В Москве прошел день открытых дверей для участников Infosecurity, Storage Expo и Documation Russia

В рамках подготовки к выставкам Infosecurity, Storage Expo, Documation Russia 2008 почти за 4 месяца до их начала 10 июня в ЦВК «Экспоцентр» прошел День Открытых Дверей: «Эффективное участие в выставках-конференциях Infose
17.09.2007 26 сентября откроется Infosecurity Russia 2007

тября 2007г. в отеле Мариотт Тверская при участии организаторов, представителей ВО РЕСТЭК и московского офиса Reed Exhibitions, представителей Оргкомитета и Программного комитета выставки-конференции Infosecurity Russia 2007 прошла пресс-конференция посвященная проведению 26-28 сентября в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» одновременно трех международных специализированных выставок-конференций: Infosecuri
02.07.2007 26 сентября откроется выставка Infosecurity Russia 2007

ующие свои решения в области информационной безопасности, и более 250 участников конференции соберутся 26-28 сентября на выставочной площадке Экспоцентра на Красной Пресне. Среди экспонентов выставки Infosecurity Russia - весь цвет рынка информационной безопасности, представленный на территории России: Check Point Software Technologies, F-Secure, Juniper Networks, Kerio Technologies, McAfee
26.04.2007 Infosecurity провела круглый стол по теме информационной безопасности

При участии Программного комитета выставки-конференции Infosecurity Russia и ведущих специалистов российских компаний и организаций прошел круглый стол: «Взаимодействие и взаимопонимание на рынке информационной безопасности». Становится уже традици
13.09.2006 Infosecurity Russia 2006: от продуктов к услугам и сервисам

иции провалилась – практически все опрошенные участники говорили, что народа в этом году заметно меньше, однако надеялись, что в будущем году ситуация исправится. Учитывая, что для большинства из них Infosecurity является скорее имиджевым мероприятием, расстроены они были не сильно. Еще одним, но уже приятным, отличием нынешней выставки от прошлогодней была более обширная программа. За три

16.09.2005 Infosecurity Russia 2005 прошла в Гостином дворе

Более 4500 специалистов и 80 экспонентов приняли участие во второй международной специализированной выставке-конференции по информационной безопасности Infosecurity Russia 2005, прошедшей 7–9 сентября в московском Гостином дворе. На одной площадке с Infosecurity состоялись международные специализированные выставки-конференции Stora

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3261 99
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 385 69
Softline - Инженер ТЦ 68 65
Softline - Develonica - Девелоника 153 63
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 104 63
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 206 63
SoftClub - СофтКлуб 157 62
Softline - Sl Soft - Сл Софт 305 62
Softline - Polymatica - Полиматика 189 59
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 37 29
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 27
Microsoft Corporation 25236 19
Информзащита 852 18
Cisco Systems 5222 13
InfoWatch - Инфовотч 1088 13
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 11
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1500 11
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1216 10
ДиалогНаука 259 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 9
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 813 9
Trend Micro 629 9
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 381 8
Код Безопасности 702 8
Yandex - Яндекс 8434 8
Ростелеком 10306 7
Dr.Web - Доктор Веб 1276 7
IBM - International Business Machines Corp 9551 7
Крок - Croc 1814 6
8983 6
Oracle Corporation 6867 6
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 88 5
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС 109 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1144 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 5
Broadcom - VMware 2490 5
Check Point Software Technologies 800 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 183 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 166 4
BioLink Solutions - BioLink Technologies - Биолинк Солюшенс 129 4
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 8
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 8
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 41 6
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 124 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 5
РЖД - Российские железные дороги 2001 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 5
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 388 3
Резонанс НПП 389 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1020 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 3
НСПК - Национальная система платежных карт 900 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 2
Аталайя 23 2
Гостиный Двор КВЦ - Культурно-выставочный центре 15 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 401 2
ГПБ - Газпромбанк 1174 2
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 41 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1907 2
Visa International 1972 2
Газпром ПАО 1416 2
Лента - Сеть розничной торговли 2267 2
Роснефть НК - нефтяная компания 528 2
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 238 2
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 59 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 96 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 34 1
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 63 1
Elsevier 15 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 38 1
SBI Holdings - SBI Group 25 1
ЯКласс 68 1
Норвик банк - Вятка банк 7 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 55 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 30
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 19
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 15
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 7
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 4
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 336 4
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 239 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 3
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 3
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 154 2
Судебная власть - Judicial power 2412 2
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 57 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 215 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 434 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 88 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 364 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 89 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 105 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 119 1
Союзное государство России и Белоруссии 54 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 1
Евросоюз - ENISA - European Network and Information Security Agency - European Union Agency for Cybersecurity - Европейское агентство по сетевой и информационной безопасности 20 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 37 1
OWASP - Open Web Application Security Project 118 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 48 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 119 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 17 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 137
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 99
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 81
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 74
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 60
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 40
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 38
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 37
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 36
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 27
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 25
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 24
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 23
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2712 21
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 21
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 19
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 18
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7743 17
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7026 16
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 15
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 15
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5916 14
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2241 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 14
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 14
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 14
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4560 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 13
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 13
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6687 13
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 12
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2299 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 11
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3505 11
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1041 11
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4776 11
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2625 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 11
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  734 11
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 107 64
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 365 64
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 106 63
Softline - DeskWork 117 62
Softline - WorkFlowSoft 64 62
Softline Digital - Софтлайн платформа 105 32
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 16
Linux OS 10896 12
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 128 10
Softline - Infosecurity ETHIC - Infosecurity External Threats & Human Intelligence Center - ETHIC.CPT - ETHIC Continuous Penetration Testing 14 9
Microsoft Windows 16327 8
NVision Барьер 734 7
Softline - Infosecurity ISOC 22 7
Softline Universe - SLU 29 5
Google Android 14679 5
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 4
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 182 4
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 275 4
Kaspersky Internet Security 472 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1526 4
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 78 3
Softline - Polymatica Analytics - Polymatica BI - аналитическая платформа 41 3
Киберпротект - Кибер Бэкап 149 3
Softline - Sl Soft - Цитрос Цифровая Платформа - Цитрос ЮЗ ЭДО - Цитрос Архив 39 3
Softline - Polymatica Dashboards 35 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 259 3
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 432 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1779 3
Microsoft Teams - MS Teams 618 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 3
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 64 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 931 2
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 454 2
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 203 2
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 181 2
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 67 2
Aladdin Knowledge Systems - ALDN 45 2
Kaspersky Open Space Security 37 2
Dr.Web Office Shield 17 2
Дворянский Александр 21 7
Лавров Владимир 95 6
Сергиенко Игорь 15 5
Лукацкий Алексей 131 4
Солодовников Кирилл 4 4
Груздев Сергей 46 3
Попова Анна 18 3
Соколов Кирилл 40 3
Емельянников Михаил 40 3
Агринский Николай 8 3
Тремзин Олег 12 3
Найденов Андрей 4 3
Шпет Александр 21 3
Горелов Дмитрий 61 2
Касимов Вячеслав 34 2
Янкин Андрей 45 2
Раевский Алексей 77 2
Пилипчук Александр 17 2
Кузьмин Алексей 38 2
Селин Владимир 14 2
Васильев Дмитрий 71 2
Черноволенко Сергей 34 2
Рысин Сергей 4 2
Чуканов Сергей 104 2
Боровиков Игорь 135 2
Пинчук Никита 2 2
Хайретдинов Рустэм 89 2
Курило Андрей 38 2
Мякишева Марина 84 2
Зенкин Денис 263 2
Доля Алексей 67 2
Трифаленков Илья 17 2
Козлов Евгений 34 2
Скиба Владимир 42 2
Ширманов Александр 15 2
Разумов Илья 13 2
Попова Зоя 9 2
Никитович Неманья 4 2
Воротынцев Григорий 10 2
Григорович Дмитрий 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 156831 152
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 37
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 21
Европа 24634 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 11
Великобритания - Лондон 2407 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 9
Германия - Федеративная Республика 12936 8
Индия - Bharat 5697 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 6
Казахстан - Республика 5792 5
Беларусь - Белоруссия 6023 5
Южная Корея - Республика 6858 4
Азия - Азиатский регион 5748 4
Япония 13547 4
Италия - Итальянская Республика 4429 4
Франция - Французская Республика 7975 3
Испания - Королевство 3760 3
Финляндия - Финляндская Республика 3658 3
Израиль 2784 3
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1049 3
Бельгия - Королевство 1169 3
Украина 7793 3
Европа Западная 1492 3
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 505 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1617 3
США - Торонто 271 2
Италия - Милан 163 2
Нидерланды - Утрехт 15 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 2
США - Нью-Йорк 3151 2
Ближний Восток 3030 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1703 2
Индонезия - Республика 1007 2
Америка Латинская 1880 2
Малайзия 898 2
Португалия - Португальская Республика 938 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 50
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 44
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 39
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 25
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 23
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 20
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 736 17
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 15
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 13
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 11
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 10
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 10
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 10
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 897 9
Английский язык 6876 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 9
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 8
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 7
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 7
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3186 7
Аудит - аудиторский услуги 3111 7
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2545 7
Финансовые показатели - Financial indicators 2702 6
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 6
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 565 6
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6496 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3660 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 5
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 381 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 8
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 2
The Register - The Register Hardware 1696 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 2
CRN 49 1
Юность - радиостанция 51 1
CNews TV 747 1
Computer Weekly 376 1
РБК ТВ - телеканал 82 1
Wired - Издание 270 1
Ведомости 1233 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 11
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 10
Gartner - Гартнер 3608 3
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 63 2
IDC - International Data Corporation 4943 2
Frost & Sullivan 203 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
CNews Рынок ИТ-услуг 170 1
Computer Economics 32 1
IBM Tech Trends Survey 3 1
ИНСОР - Институт cовременного развития 4 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 1
Markets&Markets Research 113 1
Juniper Research 551 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 156 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 61
Информзащита Учебный центр 38 4
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 100 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 281 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 281 2
ВГУ - Воронежский государственный университет 60 1
ТГУ - Томский государственный университет 209 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 118 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 43 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 42 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 46 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 53 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
МВД РФ - Воронежский институт МВД Российской Федерации 11 1
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 22 1
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 260 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 230 1
Infosecurity - выставка 63 34
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 3
LinuxWorld 52 3
CeBIT 612 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Docflow 147 1
Infobez-Expo - ИнфоБезопасность 5 1
Связь-Экспокомм 113 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
