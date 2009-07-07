США - Торонто

Ubisoft открывает студию в Торонто Компания Ubisoft объявила об открытии новой студии разработки в Торонто (Канада). Как ожидается, студия примет на работу 800 человек и займется созданием новых собственных ААА-тайтлов Ubisoft. Открытие Ubisoft Toronto состоится в конце этого года. Начальная

Kodak близок к закрытию производства в Торонто Как сообщает Canada, компания Kodak близка к тому, чтобы закрыть свое производство в Торонто в следующем году. Если это случится, будут уволены 360 сотрудников. Kodak собирается закрыть мощности в середине 2005 года в рамках трехлетней программы по реструктуризации компании, ос

В аэропорту Торонто запрещено пользоваться сотовой связью В международном аэропорту крупнейшего канадского города Торонто отключено оборудование, обеспечивающее сотовую телефонную связь. Власти аэропорта предприняли эту меру после того, как канадская ассоциация беспроводной cвязи отказалась провести модерн

"Роснет" и "Аэроком" в связи с трагическими событиями в США предоставляют возможность бесплатно звонить в Вашингтон, Нью-Йорк и Торонто ОАО "Российская Телекоммуникационная Сеть" ("Роснет") и ОАО "Аэроком" c 13 по 18 сентября предоставила владельцам сервисных карт РОСНЕТ возможность бесплатно совершать звонки в Вашингтон, Нью-Йорк и Торонто из любой точки России. Номера доступа указаны на сервисных картах РОСНЕТ, а также на сайтах www.KAPTA.ru и www.rosnet.ru. Владельцы карт АЭРОКОМ USA-Direct в этот же период могут звонит

"Комстар" предоставила возможность бесплатно позвонить в Нью-Йорк, Вашингтон и Торонто ошедшими 11 сентября, компания "Комстар" предоставляет возможность всем, кто, находясь в Москве, беспокоится о своих близких в США, бесплатно позвонить на любой номер в городах: Нью-Йорк, Вашингтон и Торонто. Акция продлится по 19 сентября. Для осуществления БЕСПЛАТНОГО звонка необходимо набрать номер в Москве: 737-82-28 для автоматического соединения переключите телефон в режим тонального

Stream ввела в эксплуатацию гигабитную Ethernet-сеть в Торонто Компания Stream Intelligent Networks Corp. ввела в эксплуатацию гигабитную "локальную" Ethernet-сеть и начала предоставление доступа в интернет по этой сети в пригородах Торонто. Стоимость использования составит от $260 в месяц за 5-мегабитный канал до $13 тыс. за весь гигабит. Кроме того, сеть позволит соединить организации, находящиеся в разных зданиях и разн

Из-за ошибки биржевых компьютеров в Торонто операции по акциям Nortel остановились на 4 часа Сегодня на бирже в Торонто были приостановлены торги наиболее ходовыми акциями компании Nortel Networks. С начала торгов стоимость акций выросла на $4.25 до $84. Затем, с 10 до 14 часов по местному времени (EST),