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США Торонто

США - Торонто

СОБЫТИЯ


07.07.2009 Ubisoft открывает студию в Торонто

Компания Ubisoft объявила об открытии новой студии разработки в Торонто (Канада). Как ожидается, студия примет на работу 800 человек и займется созданием новых собственных ААА-тайтлов Ubisoft. Открытие Ubisoft Toronto состоится в конце этого года. Начальная
10.12.2004 Kodak близок к закрытию производства в Торонто

Как сообщает Canada, компания Kodak близка к тому, чтобы закрыть свое производство в Торонто в следующем году. Если это случится, будут уволены 360 сотрудников. Kodak собирается закрыть мощности в середине 2005 года в рамках трехлетней программы по реструктуризации компании, ос
10.07.2002 В аэропорту Торонто запрещено пользоваться сотовой связью

В международном аэропорту крупнейшего канадского города Торонто отключено оборудование, обеспечивающее сотовую телефонную связь. Власти аэропорта предприняли эту меру после того, как канадская ассоциация беспроводной cвязи отказалась провести модерн
14.09.2001 "Роснет" и "Аэроком" в связи с трагическими событиями в США предоставляют возможность бесплатно звонить в Вашингтон, Нью-Йорк и Торонто

ОАО "Российская Телекоммуникационная Сеть" ("Роснет") и ОАО "Аэроком" c 13 по 18 сентября предоставила владельцам сервисных карт РОСНЕТ возможность бесплатно совершать звонки в Вашингтон, Нью-Йорк и Торонто из любой точки России. Номера доступа указаны на сервисных картах РОСНЕТ, а также на сайтах www.KAPTA.ru и www.rosnet.ru. Владельцы карт АЭРОКОМ USA-Direct в этот же период могут звонит
13.09.2001 "Комстар" предоставила возможность бесплатно позвонить в Нью-Йорк, Вашингтон и Торонто

ошедшими 11 сентября, компания "Комстар" предоставляет возможность всем, кто, находясь в Москве, беспокоится о своих близких в США, бесплатно позвонить на любой номер в городах: Нью-Йорк, Вашингтон и Торонто. Акция продлится по 19 сентября. Для осуществления БЕСПЛАТНОГО звонка необходимо набрать номер в Москве: 737-82-28 для автоматического соединения переключите телефон в режим тонального

08.12.2000 Stream ввела в эксплуатацию гигабитную Ethernet-сеть в Торонто

Компания Stream Intelligent Networks Corp. ввела в эксплуатацию гигабитную "локальную" Ethernet-сеть и начала предоставление доступа в интернет по этой сети в пригородах Торонто. Стоимость использования составит от $260 в месяц за 5-мегабитный канал до $13 тыс. за весь гигабит. Кроме того, сеть позволит соединить организации, находящиеся в разных зданиях и разн
02.06.2000 Из-за ошибки биржевых компьютеров в Торонто операции по акциям Nortel остановились на 4 часа

Сегодня на бирже в Торонто были приостановлены торги наиболее ходовыми акциями компании Nortel Networks. С начала торгов стоимость акций выросла на $4.25 до $84. Затем, с 10 до 14 часов по местному времени (EST),
07.02.2000 14-летний хакер из Торонто приговорен к повышению компьютерной грамотности полиции

Юное компьютерное дарование, 14-летний хакер из Торонто (полицией его имя не разглашается), был признан виновным по следующим пунктам: вымогательство, несанкционированное использование компьютера, использование чужого интернет-пароля, исполь

Публикаций - 273, упоминаний - 273

США и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 18
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 16
IBM - International Business Machines Corp 9699 16
Google LLC 12690 13
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 10
Yahoo! 3726 9
Meta Platforms - Facebook 4621 7
Samsung Electronics 11065 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
TerraLink - ТерраЛинк 292 6
Zayo Group - 360networks 29 5
Apple Inc 13156 5
Галактика - Корпорация 1545 5
Corel Corporation 341 5
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TELUS 41 4
Cisco Systems 5372 4
Yandex - Яндекс 9216 4
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 3
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 3
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Brooktrout Technology 10 3
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X Corp - Twitter 2938 3
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Masterhost - Мастерхост 55 2
Playrix Holding 33 2
Microsoft Cambridge Laboratory 2 2
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 2
Ubisoft Montreal 46 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 74 2
Pebble Technology 71 2
Kometa - Комета 160 2
Kismet Acquisition One - Kismet-I 41 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 10
TSX - Toronto Stock Exchange - Фондовая биржа Торонто 11 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
eBay Inc 1640 3
Microsoft - LinkedIn 699 3
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
Emaar Properties 5 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 2
РЖД ДФО ДВЖД - Дальневосточная железная дорога 19 2
Everix Investments 15 2
Kismet Sponsor 17 2
Polar Asset Management 8 2
США - Нью-Йорк - Всемирный торговый центр - World Trade Center 41 2
DreamWorks Pictures - DreamWorks SKG - DreamWorks Studios 10 2
SOM - Skidmore, Owings & Merrill LLP 3 2
BMW Group 482 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
Газпромнефть МНПЗ - Московский НПЗ - Московский нефтеперерабатывающий завод 20 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Мосэнерго ПАО 132 2
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 43 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
Four Seasons Hotels and Resorts 11 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 1
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
Air Canada - авиакомпания 16 1
Honda Motor Company - HND 240 1
Т-Банк - Т-Инвестиции - Тинькофф Капитал УК 24 1
Hertz Corporation 17 1
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 59 1
Белая Площадь БЦ - бизнес-центр в Москве 12 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
TD Bank Group - Groupe Banque TD - Toronto-Dominion Bank - Banque Toronto-Dominion 13 1
Tholons 3 1
RP SPAC Opportunities Master Fund 1 1
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U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 9
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 8
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U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 6
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 4
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 4
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 4
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 115 2
Правительство Канады 51 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 2
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 73 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
U.S. USGS - U.S. CRSSP - U.S. Commercial Remote Sensing Space Policy 8 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ОКЦ - Общегородской контакт-центр Москвы 45 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
Музеон - парк искусств 21 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 1
U.S. Congress - United States Senate - Комитет по разведке Сената США - Комитет по национальной безопасности Сената США 15 1
U.S. GSA - General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 30 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 40 1
U.S. Environmental Protection Agency - EPA - Агентство по охране окружающей среды США 29 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 72 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
OpenCAPI Consortium 13 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
SID - Society for Information Display - Общество по информационным экранам - Международное дисплейной общество 19 1
Canadian Booksellers Association (CBA) - Ассоциация книготорговых предприятий Канады 2 1
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Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 2
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Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Psiphon VPN-сервис 8 2
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Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 2
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Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 2
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JavaScript - JS - язык программирования 1425 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
Sargent Ted - Сарджент Тед 4 4
Лемпицкий Виктор 3 3
Dunn Frank - Данн Фрэнк 14 3
Moran Dennis - Моран Деннис 9 3
Zafirovski Mike - Зафировски Майк 27 3
Ozin Geoffrey - Озин Джеффри 3 3
Ветров Дмитрий 8 2
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Cowpland Michael - Коупленд Майкл 14 2
Mitnick Kevin - Митник Кевин 53 2
Рахманов Максим 47 2
Cameron James - Кэмерон Джеймс 28 2
Балсилье Джим - Balsillie Jim 36 2
Папиренко Евгений 2 2
Пивнюк Денис 3 2
Lazaridis Mike - Лазаридис Майк 39 2
Major Arkady - Мэйджор Аркадий 2 2
Napier Gary - Напьер Гэри 2 2
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Villeneuve Nart - Вилленев Нарт 3 2
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Bartholow Bruce - Бартолоу Брюс 2 2
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Касперский Евгений 337 2
Усманов Алишер 311 2
Таврин Иван 120 2
Ермолаев Артем 379 2
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Черногоров Андрей 65 1
Глазачев Иван 27 1
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 9
Япония - Токио 1020 9
Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 143 8
США - Джорджия - Атланта 265 8
США - Калифорния 4829 8
Южная Корея - Сеул 375 8
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 8
Канада - Онтарио 85 7
Канада - Оттава 65 7
Азия - Азиатский регион 5920 7
Индия - Bharat 5870 7
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 7
Ближний Восток 3154 7
США - Колумбия - Вашингтон 1487 7
Италия - Милан 166 6
Южная Корея - Республика 7052 6
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Африка - Африканский регион 3641 6
Испания - Королевство 3840 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 35
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 33
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 26
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 15
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 13
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 11
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 10
Зоология - наука о животных 2887 9
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 9
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 8
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 8
Английский язык 7030 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 8
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 7
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 7
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 7
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 6
Физика - Physics - область естествознания 2940 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 6
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 6
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 6
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 6
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 6
Цензура - Свобода слово 514 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 5
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 5
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 5
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 5
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 5
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 4
New Scientist 1448 12
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 8
Nature 832 4
CNews RND - R&D.CNews 2274 4
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 4
AP - Associated Press 2007 3
NYT - The New York Times 1100 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 3
Inquirer 463 2
Российская газета 290 2
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 2
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 2
Space Daily 528 2
Newsbytes News Network 379 2
Washington Profile 142 2
Future - Space.com 200 2
Optics 143 2
Nanotechweb 92 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 2
The Globe and Mail 73 2
Мембрана.Ру - Membrana.Ru 9 2
Fox News Channel - FNC 42 2
FT - Financial Times 1296 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
The Guardian - Британская газета 406 2
EE Times 160 1
Daily Mail 58 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 30 1
Physical Review Letters 164 1
Автокод (портал) 40 1
9to5Mac 70 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 1
News Corp - News Corporation 221 1
InformationWeek 241 1
Phys.org 972 1
Silicon 494 1
Total Telecom 613 1
Ananova 250 1
IDC - International Data Corporation 4975 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
Gartner - Гартнер 3658 3
Samsung Research 20 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
TechTarget 13 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
Informa - Ovum - Omdia 156 1
TSGI - Tholons Super Cities Services Globalization Index Top100 - глобальный рейтинг цифровой трансформации городов 3 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
HitWise 69 1
Gartner - AMR Research 48 1
QS World University Rankings 4 1
Harvard University - Berkman Klein Center for Internet & Society - Центр Беркмана 13 1
Fortune Global 500 295 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
Microsoft Research 144 1
IBM Research 111 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 69
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 5
UW–Milwaukee, UWM - University of Wisconsin–Milwaukee - Университет Висконсин–Милуоки 24 5
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 3
РАН - Российская академия наук 2122 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 2
University of Iowa - Айовский университет - Университет Айовы 38 2
MSU, MO State - Missouri Western State University - Миссурийский университет - Университет Миссури-Колумбия 46 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 2
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 49 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 1
KTH Royal Institute of Technology in Stockholm - Королевский технологический институт Швеции 13 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 1
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 1
РАН МИАН - Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук 32 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 1
ГГУ имени Ф. Скорины - Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины 1 1
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 1
PIPSC - Professional Institute of the Public Service of Canada - Профессиональный институт государственной службы Канады 1 1
SU - Singularity University - Университет сингулярности в Калифорнии 4 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 1
Информзащита Учебный центр 38 1
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 1
Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 18 1
ARWU - Academic Ranking of World Universities - Академический рейтинг университетов мира - Шанхайский рейтинг 4 1
NYPL - New York Public Library - Нью-Йоркская публичная библиотека 13 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 9
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
Infosecurity - выставка 63 2
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 31 1
CeBIT 614 1
Meta - Facebook Hacker Cup 5 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 1
Яндекс.Алгоритм - чемпионат по спортивному программированию 8 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
VK Cup - чемпионат по программированию 7 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Russian Code Cup 12 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 17 1
Moscow Urban Forum - Moscow Urban Forum Community Awards 5 1
Scopus Award 1 1
Government Cybersecurity Forum 2 1
PayPal Battle Hacks 2 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Topcoder - TCCC - TopCoder Collegiate Challenge 17 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 10 1
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