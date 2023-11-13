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CHiME Challenge Speech Separation and Recognition Challenge Международный конкурс

СОБЫТИЯ


13.11.2023 Группа ЦРТ представила новый релиз продукта для протоколирования совещаний 1
09.12.2021 В «Сколково» появятся «умные» гаджеты с технологией распознавания речи группы ЦРТ 1
08.07.2021 Хитрое финансовое приложение с миллионами пользователей закрывает счета, не возвращая деньги и не объясняя причин 1
29.01.2021 Карманная «экосистема»: платежные сервисы растут и обзаводятся новыми функциями 1
02.12.2020 Райффайзенбанк внедрил речевую аналитику группы ЦРТ 1
22.06.2020 Naumen выпустила ИИ-решение для классификации звонков в контакт-центре 1
08.05.2020 Российская технология распознавания речи группы компаний ЦРТ признана лучшей в мире 7
15.02.2017 Amazon запустила «убийцу» Skype for Business. Видео 1
13.12.2016 AMD представила графический ускоритель Radeon Instinct для процессов глубокого обучения 1

Публикаций - 10, упоминаний - 16

CHiME Challenge и организации, системы, технологии, персоны:

ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 485 5
Google LLC 12574 2
Amazon Inc - Amazon.com 3239 2
Supermicro 131 1
Crestron 102 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих - Сенсор-Тех Лаборатория АНО 28 1
Acorns 2 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications 91 1
Vonage 37 1
Inventec - Kohjinsha 67 1
Cisco Systems 5345 1
Microsoft Corporation 25666 1
Accenture plc 715 1
AMD - Advanced Micro Devices 4610 1
Toshiba Corporation 2978 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 931 1
Citrix Systems 863 1
Naumen - Наумен 742 1
EY - Ernst & Young Global 386 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 414 1
Coinbase 66 1
AMD Xilinx 100 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8699 2
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1102 1
Почта России ПАО 2332 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Visa International 1988 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 593 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 474 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 406 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5571 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3397 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1583 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
OpenCAPI Consortium 13 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1070 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21424 4
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1186 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3931 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6417 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4448 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26067 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17883 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26452 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63865 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17771 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8645 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60747 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9146 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4640 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6149 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27054 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6121 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2006 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8425 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1643 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2296 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2457 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12766 1
Голосовые сообщения - Voice messages - Голосовое SMS - Voice SMS 340 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 769 1
Речевые технологии - VoiceTech - STT - S2T - Speech-to-text - Транскрибация - Технология преобразования речи в текст - Transcribe - Стенография, стенограмма - "расшифровка" (транскрибирование) аудиозаписей - Голосовой набор текста 161 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3061 1
SR-IOV - Single-Root Input-Output Virtualization - виртуализация ввода-вывода с единым корнем - технология виртуализации устройств 17 1
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 402 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1362 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4488 1
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 604 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 883 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3162 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2995 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15809 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2630 1
Микрофон - Microphone 2779 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14665 1
Caffe - среда для глубинного обучения 19 1
AMD ROCm - программная платформа для ускорения вычислений 7 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 658 1
GoTo Meeting - GoToMeeting - GoToWebinar - GoToTraining - GoToRoom 47 1
PayPal Venmo 8 1
ЦРТ Нестор.BRIEF 6 1
Amazon Chime 1 1
AMD MultiGPU 1 1
Google Android 15123 1
Apple iOS 8521 1
Apple macOS 2383 1
Intel x86 - архитектура процессора 2133 1
Microsoft Windows 16759 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2122 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1637 1
Tencent - WeChat - мессенджер 174 1
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 255 1
Google TensorFlow 98 1
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 195 1
Naumen Erudite NLU - Naumen Erudite VoiceOut 39 1
AMD Radeon Instinct MI - Серия видеокарт 23 1
Google Hangouts - Google VideoChat - мессенджер 87 1
Дырмовский Дмитрий 148 4
Щиров Илья 45 1
Кулешов Денис 16 1
Чернин Станислав 7 1
Метревели Ирма 3 1
Lisa Su - Лиза Су 58 1
Зайцев Андрей 50 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54357 3
Россия - РФ - Российская федерация 164045 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18904 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13742 2
США - Торонто 272 1
Европа 24882 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47190 1
Япония 13744 1
Дания - Королевство 1332 1
Швеция - Королевство 3767 1
Индия - Bharat 5829 1
Канада 5054 1
Африка - Африканский регион 3624 1
Ближний Восток 3130 1
Чехия - Чешская Республика 1343 1
Нидерланды 3714 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1422 1
Европа Западная 1495 1
Эквадор - Республика 122 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52853 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33249 3
FCR - First Call Resolution - процент решенных задач при первом обращении клиента - решение вопроса абонента с первого обращения 24 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11626 1
Английский язык 6986 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7456 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6510 1
Шрифт Брайля - Брайлевский шриф - рельефно-точечный тактильный шрифт 84 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1870 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7669 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3810 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1453 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10148 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5684 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26936 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5498 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6951 1
Ars Technica 445 1
The Verge - Издание 611 1
Forbes - Форбс 974 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1287 1
Apptopia 2 1
EY Global Fintech Adoption Index 1 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 164 1
CAS ECUST - East China University of Science and Technology - Восточно-китайский университет науки и техники - Восточно-китайский научно-технологический университет 2 1
University of Sheffield - Шеффилдский университет 26 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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