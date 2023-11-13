Индексная книга (каталог) CNews*
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CHiME Challenge Speech Separation and Recognition Challenge Международный конкурс
СОБЫТИЯ
Публикаций - 10, упоминаний - 16
CHiME Challenge и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 485 5
|Google LLC 12574 2
|Amazon Inc - Amazon.com 3239 2
|Supermicro 131 1
|Crestron 102 1
|Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих - Сенсор-Тех Лаборатория АНО 28 1
|Acorns 2 1
|Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications 91 1
|Vonage 37 1
|Inventec - Kohjinsha 67 1
|Cisco Systems 5345 1
|Microsoft Corporation 25666 1
|Accenture plc 715 1
|AMD - Advanced Micro Devices 4610 1
|Toshiba Corporation 2978 1
|Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 931 1
|Citrix Systems 863 1
|Naumen - Наумен 742 1
|EY - Ernst & Young Global 386 1
|Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 414 1
|Coinbase 66 1
|AMD Xilinx 100 1
|CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
|OpenCAPI Consortium 13 1
|OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
|Дырмовский Дмитрий 148 4
|Щиров Илья 45 1
|Кулешов Денис 16 1
|Чернин Станислав 7 1
|Метревели Ирма 3 1
|Lisa Su - Лиза Су 58 1
|Зайцев Андрей 50 1
|Ars Technica 445 1
|The Verge - Издание 611 1
|Forbes - Форбс 974 1
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1287 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450549, в очереди разбора - 728420.
Создано именных указателей - 196227.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450549, в очереди разбора - 728420.
Создано именных указателей - 196227.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.