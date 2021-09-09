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Vonage

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


09.09.2021 Создатель российского конкурента Booking.com арестован за запрещенные вещества. Ему светят 20 лет тюрьмы 1
19.04.2021 Poly объявила о продаже своего 30-миллионного телефона 1
03.11.2017 VMware объявила о намерении приобрести компанию VeloCloud Networks 1
15.02.2017 Amazon запустила «убийцу» Skype for Business. Видео 1
17.01.2013 Facebook решил "убить" Skype 1
12.01.2011 Блог Сергея Меднова: Skype в большой опасности? 1
22.10.2007 Skype выпускает собственный мобильник 1
26.09.2007 Vonage оштрафован на $69,6 млн. за нарушение патентых прав 1
18.04.2007 Решение суда может похоронить Vonage 2
09.03.2007 Vonage признали виновной в нарушении патентов Verizon 2
11.12.2006 VoIP в США показал 18% квартальный рост 1
05.12.2006 Vonage планирует выпустить продукты на базе Wi-Fi 2
04.12.2006 Привычный мир связи рушится на глазах 1
12.07.2006 Vonage обвиняют в нарушении патента на голосовую почту 2
03.07.2006 Голосовая связь станет бесплатной? 1
01.06.2006 VON 2006: IP-телефонии пора повзрослеть 1
11.04.2006 Два миллиона британцев звонят через интернет 1
28.03.2006 Рынок рекламы США: интернет обгоняет все медиа 1
02.03.2006 Рынок IP-телефонии в США растет быстрыми темпами 2
10.02.2006 Конкурент Skype проведет IPO 1
09.02.2006 "Отец" интернета опасается за будущее Сети 1
21.09.2005 Microsoft и AOL взялись за дешевую связь 1
20.09.2005 Verso анонсировала программу блокировки Skype 1
12.09.2005 IP-гигант Skype войдет в империю eBay 1
09.09.2005 eBay готовит миллиарды на покупку Skype? 1
01.09.2005 Skype: мы не продаемся 2
29.08.2005 В США грядут массовые отключения VoIP-абонентов 2
25.08.2005 Google запускает свою "аську" 1
24.08.2005 Google выходит на рынок IP-телефонии 1
15.07.2005 IP-телефония не прошла тест на качество 1
23.05.2005 Vonage продвигает широкополосный VoIP 1
23.11.2004 Государство пытается ввести лицензии на IP-телефонию 1
05.11.2004 Революция корпоративной телефонии: Россия снова в хвосте 1
19.11.2003 В России уже 4 тыс. альтернативных операторов связи 1
23.09.2003 Kazaa предложила бесплатную IP-телефонию 1
30.08.2002 Предложения VoIP-сервисов подкупают американцев 1
30.08.2002 Предложения VoIP-сервисов подкупают американцев 2

Публикаций - 38, упоминаний - 46

Vonage и организации, системы, технологии, персоны:

Verizon Communications - Bell Atlanitic 1028 8
Cisco Systems 5352 6
Microsoft Corporation 25695 6
AT&T Inc 1724 6
Google LLC 12605 6
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 5
AOL Inc - America Online 1883 4
Amazon Inc - Amazon.com 3252 3
Apple Inc 13070 3
PayPal 671 3
Yahoo! 3726 3
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 262 3
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1419 3
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1320 3
Meta Platforms - Facebook 4608 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 2
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 414 2
Ростелеком - Связьинвест 1719 2
Comcast 231 2
Sipnet - Сипнет 80 2
AT&T - Time Warner Cable - Insight Communications 55 2
Сибсети - Норильск-Телеком - НОРКОМ 34 1
Keynote Systems 23 1
Verizon - UUNet 40 1
Macquarie Technology Group - Macquarie Telecom Group 2 1
MetTel 1 1
Broadcom - VMware 2595 1
Dell EMC 5170 1
Yandex - Яндекс 9104 1
Huawei 4500 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 935 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 1
Citrix Systems 865 1
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 290 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 1
Deutsche Telekom 953 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 1
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 1
eBay Inc 1639 9
Некстер ИК 33 1
Air Products and Chemicals 4 1
Windstream 2 1
Pulvermedia - Pulver Media 4 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 430 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 523 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 690 1
Boeing 1030 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2786 1
Евросеть 1421 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1863 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 368 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1971 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 492 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 131 1
Bank of America - Банк Америки 269 1
Ford 433 1
Sequoia Capital 115 1
SNCF - Nationale des Chemins de fer Français - Национальная компания французских железных дорог 20 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 71 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 478 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 133 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Warner 539 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13644 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 680 2
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 1
Судебная власть - Judicial power 2476 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 214 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5596 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1055 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 645 1
NCTA - The Internet Television Association - Национальная кабельная и телекоммуникационная ассоциация США 9 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8663 32
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26134 22
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17851 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22742 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29556 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64232 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9760 6
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9177 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4522 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9638 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13404 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9187 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6817 4
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5896 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10704 3
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17966 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61094 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5467 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16916 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5817 3
Web Interface - Веб-интерфейс 2010 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8517 3
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1613 3
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 2037 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14692 2
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2900 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3243 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7850 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4152 2
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 729 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12084 2
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SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1079 2
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1712 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2123 19
Google - Gmail 1018 4
Apple iPhone 6 4861 4
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 531 3
Google Talk - Google Chat 163 3
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 890 2
GoTo Meeting - GoToMeeting - GoToWebinar - GoToTraining - GoToRoom 47 2
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Amazon Chime 1 1
Avaya Communication & Collaboration Suite - Avaya Collaborative Cloud - Avaya CEBP - Avaya Communications Enabled Business Processes 10 1
Yahoo! BB 15 1
Verint Nextiva 4 1
Poly Sync 4 1
Aether Systems - Cerulean Technology - Cerulean Studios - Trillian 27 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7577 1
Google Android 15156 1
Apple iOS 8538 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 1
Apple macOS 2390 1
Rakuten Viber 665 1
Microsoft Windows 16796 1
Apple - App Store 3086 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 336 1
Microsoft Teams - MS Teams 665 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 312 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1655 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 177 1
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 255 1
Apple iPod 1552 1
Booking.com 126 1
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 196 1
HPE Synergy 62 1
Apple FaceTime 192 1
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 176 1
Apple iPod Touch 747 1
Meta Platforms - WhatsApp Business 23 1
Google Hangouts - Google VideoChat - мессенджер 87 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Avaya IP Office Cloud Platform 84 1
Масленников Игорь 36 4
Солонин Виталий 90 3
Snyder Michael - Снайдер Майкл 3 2
Смирнов Владимир 39 2
Санадзе Георгий 18 2
Мызовский Герман 11 2
Zennstroem Niklas - Зеннстрем Никлас 46 1
Dzubeck Frank - Дзюбек Френк 1 1
Chaim Haas - Чайм Хаас 1 1
Лопатин Алексей 1 1
Morgenstern Gary - Моргенштерн Джерри 1 1
Beckert Stephan - Бекерт Стефан 7 1
Shpilman Felix - Шпилман Феликс 6 1
Голышко Александр 1 1
Тышкевич Борис 1 1
Миков Александр 2 1
Dorgan Byron - Дорган Байрон 5 1
Bates Tony - Бейтс Тони 24 1
Ensign John - Энсайн Джон 1 1
Lamarque John - Ламарк Джон 3 1
Gomez Henry - Гомес Генри 6 1
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 1
Слизень Виталий 244 1
Соломатин Евгений 9 1
Меднов Сергей 124 1
Uppal Sanjay - Уппал Санджей 3 1
Alaa Saayed Mohamed - Ала Саид Мохаммед 7 1
Cerf Vint - Серф Винт 36 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 1
Богатов Антон 79 1
Кондратьев Дмитрий 34 1
Махаринский Кирилл 9 1
Фаге Сергей 10 1
Пищукова Ольга 1 1
Курышев Евгений 1 1
Рокотян Алексей 8 1
Федорушкин Илья 15 1
Фишкин Сергей 7 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54463 30
Россия - РФ - Российская федерация 164644 9
Швеция - Королевство 3771 4
Канада 5058 4
США - Нью-Йорк 3174 4
Европа 24907 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13761 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14764 3
США - Аляска 246 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47290 2
Япония 13759 2
Ирландия - Республика 1042 2
Европа Восточная 3137 2
Америка - Американский регион 2204 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3644 2
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18964 1
Южная Корея - Республика 7014 1
Азия - Азиатский регион 5888 1
Дания - Королевство 1332 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19380 1
Сингапур - Республика 1943 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1376 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2596 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1818 1
Италия - Итальянская Республика 4494 1
Франция - Французская Республика 8139 1
Индонезия - Республика 1050 1
Украина 7906 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3406 1
Нидерланды 3726 1
Австрия - Австрийская Республика 1353 1
США - Колумбия - Вашингтон 1478 1
Европа Западная 1496 1
Люксембург Великое Герцогство 446 1
Колумбия - Республика 548 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 286 1
Африка Северная 261 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 964 1
США - Мичиган 273 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18011 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53015 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12207 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21410 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6061 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57161 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8738 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33390 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2156 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1576 2
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 435 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5621 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 775 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3103 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2121 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6968 2
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1375 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8166 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6591 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6521 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1191 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2843 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8765 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2090 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1488 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1790 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 265 1
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 215 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1692 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6660 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1900 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3835 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 486 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 393 1
Здравоохранение - Превентивная медицина - Антивозрастная медицина - Preventage medicine - Антиэйдж-медицина - Antiage medicine - Биохакинг - Biohacking 32 1
Контрабанда - незаконное перемещение через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов 134 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 697 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 247 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3134 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5871 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6077 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11539 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 3
e-inSITE 16 2
The Verge - Издание 612 2
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1335 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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