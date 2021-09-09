Создатель российского конкурента Booking.com арестован за наркотики. Ему светят 20 лет тюрьмы

36-летний Сергей Фаге, создатель сервиса бронирования отелей «Островок» и известный «биохакер», арестован за попытку контрабанды наркотиков. Запрещенные вещества были обнаружены у него в рамках таможенного досмотра – в его ручной клади были амфетамин и ЛСД. В настоящее время Фаге находится под арестом, и ему грозят 20 лет тюремного заключения.

Создатель российского Booking под арестом

Сооснователь сервиса «Островок» для бронирования хостелов и отелей Сергей Фаге был арестован на таможне Домодедово за контрабанду наркотиков. По данным представителей таможни, Фаге прилетел в Москву из Швейцарии по личным делам и пытался пройти через так называемый «зеленый коридор». Однако процедура досмотра все же была проведена, в ходе которой у Фаге и были найдены запрещенные вещества.

Сергей Фаге был арестован на 30 суток. Задержание состоялось 26 августа 2021 г., и на момент публикации материала под стражей ему оставалось находиться немногим более двух недель, если срок ареста не будет продлен.

Согласно данным Домодедовской таможни, при осмотре ручной клади Сергея Фаге специалисты обнаружили сперва неопознанную капсулу оранжевого цвета, а затем небольшой разлинованный фрагмент цветной бумаги. Было проведено исследование, по результатам которого выяснилось, кусочек бумаги пропитан ЛСД, а в капсуле находится амфетамин. Все эти вещества запрещены на территории большинства стран, включая Россию.

Треть жизни в тюрьме

Сергей Фаге – это 36-летний на момент публикации материала уроженец России, имеющий, согласно информации таможни Домодедово, гражданство Украины. Он является сооснователем сервисов Tokbox, Mirror Ai и «Островок».

Судьба создателя «Островка» Сергея Фаге пока не решена

Попытавшись пронести через «зеленый» коридор наркотические вещества на госгранице России (таможенная граница ЕАЭС), Фаге нарушил ч. 3 ст. 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ»).

Подобное преступление карается лишением свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

Таким образом, если Фаге присудят 20 лет тюремного заключения, то на свободу он выйдет в 56-летнем возрасте, проведя в камере около трети своей жизни.

По данным vc.ru, решение об аресте Фаге приняла судья Ольга Пищукова. Бизнесмен находится в ФКУ СИЗО №7 по городу Москве.

Проекты Сергея Фаге

На момент публикации материала в активе Сергея Фаге было три крупных проекта. Первый – это «Островок», который можно считать отечественным аналогом Booking.com.

Сервис позволяет бронировать отели, хостелы и апартаменты, Он был основан Фаге совместно с Кириллом Махаринским.

Одно из главных творений Сергея Фаге

В июле 2011 г., как сообщал CNews, «Островок» привлек $13,6 млн инвестиций от ряда известных венчурных фондов и бизнес-ангелов. В список инвесторов вошли, в том числе, основатели платежной системы PayPal и мессенджера Skype.

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Кирилл Махаринский ушел из компании в мае 2014 г., а в конце декабря 2016 г. аналогичное решение принял и сам Фаге. Как пишет vc.ru, Фаге вложил в этот проект порядка $2 млн собственных средств.

Гендиректором «Островка» был назначен Феликс Шпильман, занимавший на тот момент пост вице-президента компании по стратегии. На 9 сентября 2021 г. Шпильман по-прежнему являлся главой «Островка».

Как сообщили РБК представители компании, случившееся с Фаге на ее работу «никак не влияет». «Сергей Фаге не принимает участие в операционном управлении компанией с 1 января 2017 г., он является миноритарным акционером и уже давно не вовлечен в управление бизнесом, а занимается собственными бизнес-проектами. Компания уже пять лет находится под управлением Феликса Шпильмана», – отметили они.

Одним из самых первых проектов Сергея Фаге был сервис видеоконференций TokBox. Он был основан им в 2007 г. в возрасте 22 лет. Инвестором выступила американская венчурная компания Sequoia Capital, вложившая в проект $4,5 млн. На момент публикации материала официальный сайт сервиса был недоступен и выступал в качестве редиректа на сайт схожего по своим возможностям американского сервиса Vonage.

Основатели Mirror AI - русские, интерфейс сайта - только английский

Третий известный проект Фаге – это приложение Mirror AI для создания эмодзи. Его он запустил совместно с Евгением Курышевым, бывшим топ-менеджером «Островка». В этой компании Курышев занимал посты технического директора и директора по маркетингу. Сайт Mirror AI на 9 сентября 2021 г. полностью функционировал.

Продвижение биохакинга

В последние годы Сергей Фаге известен в большей степени не как сооснователь конкурента Booking.com, а как «биохакер». Об этом он впервые сообщил в 2017 г. в своей статье для vc.ru.

В своем материале он написал, что занимается «биохакингом тела и разума с помощью логики и научного подхода». На деле же «взлом» тела, как его описал сам Фаге, представляет собой оптимизацию режимов питания, сна и тренировок. Сюда же входит постоянное обследование организма, посещение психолога, медитация и прием многочисленных препаратов, включая БАДы и ноотропы.

На 2017 г. Фаге потратил на так называемый «биохакинг» около $200 тыс. (14,64 млн руб. по курсу ЦБ на 9 сентября 2021 г.). Как сильно увеличились его вложения во «взлом» тела по прошествии еще четырех лет, остается неизвестным.

Целью «биохакинка» является замедление процесса старения и в стимулировании мозговой активности. В феврале 2018 г. в интервью журналу Tatler Сергей Фаге заявлял, что в возрасте 80 лет у него будет «тело 20-летнего парня и постель, полная 20-летних девушек».