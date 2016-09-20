Контрабанда незаконное перемещение через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов
|20.09.2016
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В России арестована первая партия контрабандных iPhone 7
была остановлена в ноябре 2015 г. Сотрудники таможни в Пулково задержали груз весом 20 тонн, прибывший рейсом из Китая. В контейнерах вместо задекларированных пластмассовых сувениров была обнаружена контрабанда с десятками тысяч iPhone и iPad. Помимо них, в контейнерах находились 15 тыс. мобильных телефонов Lenovo. Новые iPhone 7 iPhone 7 и 7 Plus были представлены 7 сентября 2016 г. Компа
|16.09.2008
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В Алтайском крае изъято 12,7 тыс. контрабандных комплектующих к мобильным телефонам
тивных правонарушениях, проводится расследование, устанавливается стоимость товара. "Если стоимость товара превысит 250 тыс. руб., будет возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.188 Уголовного кодекса РФ (контрабанда).
|15.07.2008
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США и Армения будут бороться с контрабандой ядерных материалов
Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, США и Армения достигли соглашения по сотрудничеству в борьбе с контрабандой ядерных и радиоактивных материалов в Армению. Документ был подписан в рамках программы по расширению возможностей Армении предотвращать попытки контрабанды опасных ядерных материал
|01.04.2008
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Домодедовская таможня обнаружила крупную партию контрабандных мобильников
ии, пытавшуюся контрабандно ввезти партию мобильных телефонов и аксессуаров к ним на сумму 1 млн 217 тыс. руб, сообащет РБК. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ст.188 Уголовного кодекса РФ (контрабанда). В ходе проведения таможенного досмотра багажа и ручной клади в двух чемоданах, принадлежащих женщине, было обнаружено 214 мобильных телефонов различных марок и моделей и аксессуар
|21.02.2008
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Контрабанда: задержаны процессоры на $3 млн.
нтрабандный груз помещены на ответственное хранение. Возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РФ «Контрабанда». В связи с отличной работой российской таможни рыночные игроки предвидят повышен
|19.02.2008
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Задержана крупнейшая партия контрабандных флэшек
изъятых в этот раз, таможенники называют «нерядовым». В рознице говорят, что две из пяти флэшек на прилавках — контрабандные Как сообщил CNews источник на рынке компьютерной розницы, в основном контрабандой («в чемоданчиках») ввозят мелкогабаритные комплектующие — планки памяти, флэш-карты и др. «Доля контрабанды по данному сегменту достигает 30–40%», — оценивает рынок
|18.10.2007
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В Ивангороде задержали контрабанду мобильных аксессуаров
овень розничных цен на аналогичные товары и стоимость задержанного товара превышает 250 тыс. рублей». Сотрудниками отделения дознания Кингисеппской таможни возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 188 – «Контрабанда». Товар изъят.
|22.06.2007
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В Дагестане пресечена контрабанда мобильных телефонов на сумму 3 млн руб.
гает около 3 млн руб., сообщает РБК. По данному факту проводится расследование. Телефоны изъяты и помещены на склад временного хранения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.188 УК РФ (контрабанда).
|23.01.2007
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Спутниковые телефоны контрабандой везли в Москву
у факту составлен рапорт об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч.1 ст.188 УК РФ («Контрабанда»). В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Согласно пред
|08.12.2006
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Северо-Запад: Контрабанда электроники на $1 млн
Фура с контрабандой, следовавшая из Финляндии, пересекла российско-эстонскую границу в районе кингисеппского пропускного пункта. В соответствии с сопроводительными документами, груз предназначался для
|18.05.2006
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Таможня перекрыла контрабанду электроники в виде дипломатических грузов
льным органам. По данному факту прокуратура г. Москвы возбудила уголовное дело по ч.4 ст.188 УК РФ (контрабанда), организаторы контрабандного канала арестованы.
|27.03.2006
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В Москве задержана партия контрабандных флэш-карт стоимостью 8 млн руб.
ценивается в 8 млн руб. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.188 Уголовного кодекса РФ (контрабанда). Проводится расследование.
|05.12.2005
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В Ярославской области судят орггруппу, занимавшуюся контрабандой компьютеров
РБК в управлении информации и общественных связей Генпрокуратуры РФ, обвинение по ст.188 ч.4 УК РФ (контрабанда) предъявлено 24 лицам, из них 5 — жители Москвы, 8 — жители Ярославской
|31.08.2005
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В Днепропетровской области выявлена крупная партия контрабандных мобильных телефонов на сумму $1,68 млн.
Украины в Днепропетровской области во время обыска помещения одной из днепропетровских фирм выявили большую партию (150 тыс.) мобильных телефонов стоимостью свыше $1,68 млн., доставленную на Украину контрабандным путем. Об этом РБК сообщил Сергей Косолапов — сотрудник пресс-группы УСБУ в Днепропетровской области. Однако независимые эксперты не согласны с такой оценочной стоимостью. По
|26.08.2005
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МВД РФ изъяло партию контрабандных сотовых телефонов общим весом 55 т.
Следственный комитет при МВД РФ изъял очередную партию контрабандных сотовых телефонов общим весом 55 т., сообщает РБК. 24 августа в результате пров
|02.04.2004
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В Курске пресечена рекордная контрабанда ПК
В марте этого года заместителем прокурора Курской области Тамарой Сазоновой было возбуждено уголовное дело, связанное с деятельностью таможни, по статьям 188, части 1 (контрабанда) и 286, части 1 (превышение должностных полномочий). Причиной послужило то, что 6 марта с территории Украины на Рыльский пост Курской таможни поступила крупная партия товаров народн
Контрабанда и организации, системы, технологии, персоны:
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