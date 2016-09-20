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Контрабанда незаконное перемещение через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов



20.09.2016 В России арестована первая партия контрабандных iPhone 7

была остановлена в ноябре 2015 г. Сотрудники таможни в Пулково задержали груз весом 20 тонн, прибывший рейсом из Китая. В контейнерах вместо задекларированных пластмассовых сувениров была обнаружена контрабанда с десятками тысяч iPhone и iPad. Помимо них, в контейнерах находились 15 тыс. мобильных телефонов Lenovo. Новые iPhone 7 iPhone 7 и 7 Plus были представлены 7 сентября 2016 г. Компа
16.09.2008 В Алтайском крае изъято 12,7 тыс. контрабандных комплектующих к мобильным телефонам

тивных правонарушениях, проводится расследование, устанавливается стоимость товара. "Если стоимость товара превысит 250 тыс. руб., будет возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.188 Уголовного кодекса РФ (контрабанда).
15.07.2008 США и Армения будут бороться с контрабандой ядерных материалов

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, США и Армения достигли соглашения по сотрудничеству в борьбе с контрабандой ядерных и радиоактивных материалов в Армению. Документ был подписан в рамках программы по расширению возможностей Армении предотвращать попытки контрабанды опасных ядерных материал
01.04.2008 Домодедовская таможня обнаружила крупную партию контрабандных мобильников

ии, пытавшуюся контрабандно ввезти партию мобильных телефонов и аксессуаров к ним на сумму 1 млн 217 тыс. руб, сообащет РБК. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ст.188 Уголовного кодекса РФ (контрабанда). В ходе проведения таможенного досмотра багажа и ручной клади в двух чемоданах, принадлежащих женщине, было обнаружено 214 мобильных телефонов различных марок и моделей и аксессуар
21.02.2008 Контрабанда: задержаны процессоры на $3 млн.

нтрабандный груз помещены на ответственное хранение. Возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РФ «Контрабанда». В связи с отличной работой российской таможни рыночные игроки предвидят повышен
19.02.2008 Задержана крупнейшая партия контрабандных флэшек

изъятых в этот раз, таможенники называют «нерядовым». В рознице говорят, что две из пяти флэшек на прилавках — контрабандные Как сообщил CNews источник на рынке компьютерной розницы, в основном контрабандой («в чемоданчиках») ввозят мелкогабаритные комплектующие — планки памяти, флэш-карты и др. «Доля контрабанды по данному сегменту достигает 30–40%», — оценивает рынок

18.10.2007 В Ивангороде задержали контрабанду мобильных аксессуаров

овень розничных цен на аналогичные товары и стоимость задержанного товара превышает 250 тыс. рублей». Сотрудниками отделения дознания Кингисеппской таможни возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 188 – «Контрабанда». Товар изъят.
22.06.2007 В Дагестане пресечена контрабанда мобильных телефонов на сумму 3 млн руб.

гает около 3 млн руб., сообщает РБК. По данному факту проводится расследование. Телефоны изъяты и помещены на склад временного хранения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.188 УК РФ (контрабанда).
23.01.2007 Спутниковые телефоны контрабандой везли в Москву

у факту составлен рапорт об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч.1 ст.188 УК РФ («Контрабанда»). В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Согласно пред
08.12.2006 Северо-Запад: Контрабанда электроники на $1 млн

Фура с контрабандой, следовавшая из Финляндии, пересекла российско-эстонскую границу в районе кингисеппского пропускного пункта. В соответствии с сопроводительными документами, груз предназначался для
18.05.2006 Таможня перекрыла контрабанду электроники в виде дипломатических грузов

льным органам. По данному факту прокуратура г. Москвы возбудила уголовное дело по ч.4 ст.188 УК РФ (контрабанда), организаторы контрабандного канала арестованы.
27.03.2006 В Москве задержана партия контрабандных флэш-карт стоимостью 8 млн руб.

ценивается в 8 млн руб. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.188 Уголовного кодекса РФ (контрабанда). Проводится расследование.
05.12.2005 В Ярославской области судят орггруппу, занимавшуюся контрабандой компьютеров

РБК в управлении информации и общественных связей Генпрокуратуры РФ, обвинение по ст.188 ч.4 УК РФ (контрабанда) предъявлено 24 лицам, из них 5 — жители Москвы, 8 — жители Ярославской
31.08.2005 В Днепропетровской области выявлена крупная партия контрабандных мобильных телефонов на сумму $1,68 млн.

Украины в Днепропетровской области во время обыска помещения одной из днепропетровских фирм выявили большую партию (150 тыс.) мобильных телефонов стоимостью свыше $1,68 млн., доставленную на Украину контрабандным путем. Об этом РБК сообщил Сергей Косолапов — сотрудник пресс-группы УСБУ в Днепропетровской области. Однако независимые эксперты не согласны с такой оценочной стоимостью. По
26.08.2005 МВД РФ изъяло партию контрабандных сотовых телефонов общим весом 55 т.

Следственный комитет при МВД РФ изъял очередную партию контрабандных сотовых телефонов общим весом 55 т., сообщает РБК. 24 августа в результате пров
02.04.2004 В Курске пресечена рекордная контрабанда ПК

В марте этого года заместителем прокурора Курской области Тамарой Сазоновой было возбуждено уголовное дело, связанное с деятельностью таможни, по статьям 188, части 1 (контрабанда) и 286, части 1 (превышение должностных полномочий). Причиной послужило то, что 6 марта с территории Украины на Рыльский пост Курской таможни поступила крупная партия товаров народн

Публикаций - 129, упоминаний - 170

Контрабанда и организации, системы, технологии, персоны:

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Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 8
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Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1395 6
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Sony 6544 4
Microsoft Corporation 24628 3
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Искандеров Зокир 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 90
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52106 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 36
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17030 27
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 14
Германия - Федеративная Республика 12682 14
Финляндия - Финляндская Республика 3604 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 13
Европа 21770 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17373 11
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 9
Япония 13283 8
Украина 7609 7
Азия - Азиатский регион 5530 7
Канада 4882 6
Израиль 2730 6
Земля - планета Солнечной системы 10376 5
Казахстан - Республика 5527 5
Китай - Пекин - Beijing 1001 5
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 551 5
Иран - Исламская Республика Иран 1083 5
Китай - Тайвань 3985 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 4
Россия - СФО - Новосибирск 4292 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 4
Италия - Итальянская Республика 4352 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3333 4
Сирия - Сирийская Арабская Республика 266 4
Африка - Африканский регион 3479 3
Беларусь - Белоруссия 5665 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14113 3
США - Калифорния 4625 3
Бразилия - Федеративная Республика 2362 3
Южная Корея - Республика 6646 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 3
Грузия 1240 3
США - Колумбия - Вашингтон 1389 3
Литва - Литовская Республика 651 3
Россия - ДФО - Сахалинская область 877 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 50
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 34
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51016 30
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24086 24
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1736 18
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3466 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18462 15
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8637 13
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6963 13
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3143 12
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3418 12
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8038 11
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 10
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5096 9
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5974 8
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 8
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5654 8
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 7
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 802 7
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47996 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29024 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Наркотики - Наркотические и психотропные вещества - Наркотическая зависимость 179 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14322 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 4
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 4
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 4
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 244 4
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 348 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 493 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 3
Торговля оптовая - Wholesale trade 1176 3
Зеленый коридор - упрощенные процедуры и регламенты 36 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 3
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 850 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5351 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 23
The Register - The Register Hardware 1551 5
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 960 3
The Washington Post 333 3
Известия ИД 625 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 2
AP - Associated Press 2004 2
Phys.org 972 2
РИА Новости 917 2
Российская газета 270 2
FT - Financial Times 1220 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
Reddit 312 1
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Tatler 4 1
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Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 841 1
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Times 623 1
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Bloomberg 1287 1
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TechSpot 113 1
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Forbes - Форбс 817 1
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ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 192 1
Counterpoint Research 89 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 1
TNS Kantar 3 1
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 35 1
Google Threat Analysis Group 16 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
СПГУ - СЗТУ - Северо-Западный государственный заочный технический университет - СЗПИ - Северо-Западный заочный политехнический институт 23 5
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 2
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CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2007 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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