В России арестована первая партия контрабандных iPhone 7 была остановлена в ноябре 2015 г. Сотрудники таможни в Пулково задержали груз весом 20 тонн, прибывший рейсом из Китая. В контейнерах вместо задекларированных пластмассовых сувениров была обнаружена контрабанда с десятками тысяч iPhone и iPad. Помимо них, в контейнерах находились 15 тыс. мобильных телефонов Lenovo. Новые iPhone 7 iPhone 7 и 7 Plus были представлены 7 сентября 2016 г. Компа