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Interpol Интерпол Международная организация уголовной полиции

Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции

СОБЫТИЯ


17.03.2026 Мошенники, использующие ИИ, получают прибыли в 4,5 раза больше, чем ретрограды

м вам человеком. Развитие ИИ-агентов пока еще не достигло таких больших масштабов, но, по прогнозам Интерпола, рано или поздно предоставит злоумышленникам огромные возможности. Ведь можно будет
27.08.2025 «Касперский» помог Интерполу в борьбе с киберпреступностью. Задержаны более тысячи подозреваемых

льности составил около $193 млн, пострадали более 35 тыс. человек. «Каждая операция, координируемая Интерполом, опирается на длительное и углубляющееся сотрудничество. Такое взаимодействие спос
26.08.2025 Serengeti 2.0: «Лаборатория Касперского» помогла Интерполу провести операцию, в результате которой были задержаны более 1200 подозреваемых

В рамках партнерства с Интерполом «Лаборатория Касперского» приняла участие в операции по борьбе с киберпреступность
18.06.2025 Операция Secure: «Лаборатория Касперского» оказала Интерполу содействие в борьбе с программами-стилерами

«Лаборатория Касперского» приняла участие в новой операции Интерпола — Secure. Она проводилась с января по апрель 2025 г. и была нацелена на выявление и
02.04.2025 «Лаборатория Касперского» приняла участие в новой операции Интерпола по борьбе с киберпреступностью в Африке

В ходе операции Интерпола Red Card по пресечению незаконной деятельности в Африке «Лаборатория Касперского» п
17.03.2025 Интерпол перехватил криминальных активов на $400 млн

одных полицейских сил - ключевая необходимость, и успех этой операции, осуществленной при поддержке Интерпола, демонстрирует, каких результатов можно достичь, когда государства работают вместе.
29.01.2025 Силовики нейтрализовали 22 тысячи киберкриминальных ресурсов

е устройства, в том числе ноутбуки, мобильные телефоны и жесткие диски», – говорится в пресс-релизе Интерпола. В ходе операции были задержаны 41 человек, против еще 65 были возбуждены следствен
11.12.2024 «Лаборатория Касперского» помогла Интерполу и Африполу провести операцию по борьбе с киберпреступностью в странах Африки

ым вымогательством и онлайн-мошенничеством. Все эти виды угроз указаны в качестве основных в отчёте Интерпола по киберпреступности в Африке. В рамках операции Serengeti «Лаборатория Касперского
06.11.2024 «Лаборатория Касперского» помогла Интерполу в операции Synergia II

безопаснее», — сказал Нил Джеттон (Neal Jetton), директор управления по борьбе с киберпреступностью Интерпола. «Мы вносим свой вклад в борьбу с киберпреступностью по всему миру. Сотрудничество

18.10.2024 «Лаборатория Касперского» помогла Интерполу в борьбе с киберугрозами во время Олимпийских игр

й. Мы гордимся тем, что смогли внести вклад в борьбу со злоумышленниками. Наше участие в инициативе Интерпола помогло усилить меры безопасности и принять своевременные, проактивные меры для защ
07.06.2024 В экс-советской республике арестованы хакеры, взламывающие систему Интерпола, чтобы спасать разыскиваемых преступников

Помимо правового статуса «красного уведомления», могут возникнуть споры по поводу обработки данных Интерполом, что является важнейшим аспектом деятельности организации. Причем если запрос об э
08.05.2024 «Лаборатория Касперского» провела тренинги по кибербезопасности для сотрудников Интерпола

иденты в Windows» — в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного «Лабораторией Касперского» и Интерполом в 2019 г. Обучение сопровождалось сессиями вопросов и ответов с экспертами GReAT и
22.08.2023 «Лаборатория Касперского» оказала содействие Интерполу в операции по борьбе с киберпреступностью в странах Африки

ий обязанности исполнительного директора, AFRIPOL. Обмен данными между «Лабораторией Касперского» и Интерполом — часть пятилетнего соглашения о сотрудничестве, подписанного в 2019 г. Оно также

22.12.2022 Интерпол за одну операцию арестовал 975 хакеров и отобрал у них $130 млн

целом с начала 2022 г.с помощью ARRP удалось возместить ущерб на общую сумму $120 млн. «Озвученные Интерполом цифры впечатляют, однако, например, в 2021г. только шифровальщики обошлись мировой
26.05.2022 Благодаря россиянам Интерпол поймал главу международной киберпреступной группировки

и Ифеани Кингсли (Onukvubiri Ifeani Kingsley), которые также были арестованы в ходе второй операции Интерпола.
25.05.2022 Group-IB помогла Интерполу задержать лидера международной группы фишеров

Group-IB совместно с Интерполом нанесла очередной удар по деятельности преступной группы TMT (или SilverTerrier).

19.01.2022 Интерпол и полиция Нигерии при участии Group-IB ликвидировали группу кибермошенников

Group-IB приняла участие в международной операции Falcon II, координируемой Интерполом. Объединение усилий Глобальной рабочей группы Интерпола по борьбе с финансовым пре
08.07.2021 Интерпол с помощью россиян арестовал хакера-ветерана с 12-летним стажем

лоумышленикам. В Марокко Интерпол арестовал хакера, атаковавшего французские корпорации В заявлении Интерпола указывается, что фишинговые наборы использовались для «имитации онлайновых банковск
22.04.2021 Интерпол поддержит коалицию по борьбе со сталкерским ПО

Интерпол стремится поддержать коалицию по борьбе со сталкерским ПО, — отметил Крэйг Джонс, директор Интерпола по расследованию киберпреступлений. — Мы продолжим повышать осведомлённость об угро
26.11.2020 Group-IB помогла Интерполу выявить преступников из Нигерии, атаковавших компании по всему миру

международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, приняла участие в операции Интерпола Falcon по пресечению деятельности киберпреступников из Нигерии. Группа, названная с
27.01.2020 В Индонезии при участии Group-IB задержаны киберпреступники, заразившие сотни онлайн-магазинов по всему миру

Киберполиция Индонезии совместно с Интерполом и Group-IB объявили о задержании участников преступной группы, заразивших JavaScri
03.07.2019 «Лаборатория Касперского» и Интерпол продолжат сотрудничать в рамках совместной борьбы с киберпреступлениями

кспертизой становятся важны как никогда раньше. Мы рады объявить, что продолжаем наше партнерство с Интерполом и предоставляем ему возможность пользоваться данными и технологиями, необходимыми

02.11.2017 Вирусом Bad Rabbit займется Интерпол

фровальщика Bad Rabbit. В соответствии соглашением об обмене информацией, недавно подписанным между Интерполом и Group-IB, эти данные переданы специальному подразделению международной полиции,

26.04.2017 «Лаборатория Касперского» помогла Интерполу расследовать киберпреступления в Азии

«Лаборатория Касперского» приняла активное участие в координируемом Интерполом расследовании киберпреступной операции в Юго-Восточной Азии. Компания помогла обна
30.03.2017 «Главный бенефициар» российской реформы кассовых аппаратов объявлен во всемирный розыск

разных своих сотрудников связанная с ФСБ.Расследование ресурса Republic показало, что разыскиваемый Интерполом Владимир Щербаков, или же его полный тезка, владел 60% компании «Атлас-карт» через
02.08.2016 Trend Micro помогла Интерполу арестовать нигерийского киберкриминального лидера

ной сети, подозреваемом в хищении более $60 млн посредством мошенничества с использованием корпоративной электронной почты (Business Email Compromise, BEC). Арест стал результатом совместной операции Интерпола и Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии, которые использовали исследование Trend Micro для идентификации и задержания преступника. «Trend Micro является строгим
29.04.2016 Интерпол победил хакеров с помощью российского частного сектора

Запросы из Интерпола по борьбе с хакерами МВД успешно отработало два запроса от созданного в 2015 г. Меж
22.03.2013 «Лаборатория Касперского» будет бороться с киберугрозами совместно с Интерполом

ани (Noboru Nakatani) в штаб-квартире «Лаборатории Касперского» в Москве. В рамках сотрудничества с Интерполом «Лаборатория Касперского» будет оказывать IGCI широкую консультационную поддержку

22.03.2013 «Лаборатория Касперского» начинает поставлять кадры для Интерпола

«Лаборатория Касперского» и «инновационное» подразделение Интерпола IGCI (INTERPOL Global Complex for Innovation) договорились о сотрудничестве, в рамк
27.02.2013 Group IB строит цифровой Интерпол в Сколково

ного уровня, что на самом деле стоит очень больших денег. Дополнительно поддержка, которую компания продолжает получать в "Сколково", позволит строить диалог с международными организациями, например, Интерполом, подразделениями ООН и ОБСЕ, на совершенно другом стартовом уровне. Техническая реализация По замыслу создателей, CyberCop будет работать с любыми данными, представленными в цифровом
08.07.2010 Интерпол будет искать преступников через интернет

В штаб-квартире Интерпола в Лионе сообщили, что планируют привлечь инициативных граждан к поиску правонарушит
12.03.2009 Интерпол объявил Чичваркина в международный розыск

компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в Национальном центральном бюро Интерпола. «Циркулярный розыск Чичваркина был в среду вечером направлен в штаб-квартиру Ин
19.03.2007 Касперский призывает к созданию интернет-Интерпола

Основатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский выступил на выставке CeBIT в Ганновере с призывом создать правоохранительную структуру наподобие Интерпола в интернете. Иначе компании ИТ-безопасности могут проиграть в борьбе с компьютерной преступностью, утверждает он. «Если рост вредоносного кода будет продолжаться нынешними темпами, вс
01.02.2007 Интерпол создал новую базу данных по международному пиратству

ганам во всем мире в целях облегчения расследования таких случаев. Как заявил генеральный секретарь Интерпола Рональд Нобл (Ronald Noble): «Мы не раз отмечали, что только объединенные усилия го
01.08.2006 У сайта Интерпола появился фальшивый двойник

дставной сайт, который им когда-либо доводилось видеть. Сайт, зарегистрированный в декабре от имени Interpol, заработал на прошлой неделе. На нем указан адрес электронной почты, который не явля
26.02.2006 Интерпол модернизирует информационную сеть в России

Европейский союз выделил €3 млн на модернизацию информационной сети Интерпола в России, заявил на официальном открытии проекта «Модернизация сети Интерпола

22.09.2005 "Интерпол" будет бороться с детской порнографией в интернете с помощью специального ПО

орое сможет в считанные минуты проанализировать порнографические изображения. Британский сотрудник «Интерпола» Хамиш МакКалок (Hamish McCulloch) заявил, что полиция по всему миру сможет получит
11.06.2004 Интерпол разыскивает бывшего CEO Symbol

ляются сканеры штриховых кодов, а также корпоративные мобильные решения. Ордер на арест был выписан после того, как адвокат Размиловича сообщил, что тот не явится в суд. Розыском обвиняемого займется Интерпол. Предполагается, что бывший CEO Symbol улетел к себе на родину в Хорватию из Великобритании, где он жил последние два года после ухода из компании. С 1971 года Размилович является граж
06.11.2003 Microsoft объявил охоту на вирусописателей

). «Это не просто интернет-преступления, киберпреступления или виртуальные преступления. Это настоящие преступления, от которых страдает много людей", - заявил он, выступая перед представителями ФБР, Интерпола, секретной службы министерства финансов США. Награды за «головы» вирусописателей не положат конец разговорам о том, что Microsoft уделяет недостаточно внимания защищенности своих сист
21.11.2000 Интерпол намерен усовершенствовать свою телекоммуникационную сеть

Международное полицейское агентство Интерпол намерено использовать новейшие достижения технологий в области телекоммуникации для усиления борьбы с преступностью. Агентство планирует заменить свою систему передачи сообщений Х.400


Публикаций - 198, упоминаний - 297

Interpol и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 35
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 24
Microsoft Corporation 25775 16
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан - MTS Uzbekistan 112 10
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Trend Micro 651 8
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 6
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 6
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Yahoo! 3726 3
Sophos - SophosLabs 436 3
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IBM Security 28 2
Uztelecom - Узтелеком - Узбектелеком - Узмобайл 55 2
Chainalysis 26 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
Ooredoo QSC - Qtel Group - Qtelecom - Qatar Telecom 32 2
SilverTerrier - TMT - хакерская группировка 2 2
T.Hunter 74 2
Samsung Electronics 11065 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
Евросеть 1421 6
Takilant 52 5
TMT Investments 115 4
EPIC Telecom Invest 212 2
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
Union Card, NCC UC - Национальные кредитные карточки - Объединенная платежная система 6 2
SQB - Sanoat Qurilish Bank - Узпромстройбанк АКБ 6 2
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Киберинвест 3 2
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ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 1
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FILA 3 1
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 69 1
IKEA - ИКЕА 171 1
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Group DF 7 1
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Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 13
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 12
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 11
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1433 10
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 10
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 9
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 951 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 8
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 8
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Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 8
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 566 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 12
Microsoft Windows 16882 11
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 5
Microsoft Windows 2000 8678 4
ILOVEYOU - LoveLetter - компьютерный вирус 115 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4
МВД РФ - ГИБДД ФИС - Федеральная Информационная Система - СТРАС ГИБДД МТО РВ - Специализированная территориально-распределенной автоматизированная система Госавтоинспекции материально-технического обеспечения реального времени 25 3
F6 - F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 79 3
Kaspersky GReAT 89 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
МТС Future Crew - CICADA8 55 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
Linux OS 11533 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 3
C/C++ - Язык программирования 894 2
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 228 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
Spring.me - Formspring - Социальная сеть 7 2
F6 - F6 THF - F.A.C.C.T. THF - F.A.C.C.T. Threat Hunting Framework - F.A.C.C.T. THI - F.A.C.C.T. Threat Hunting Intelligence 20 2
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 2
InterSystems Cache 144 2
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 123 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 2
JavaScript - JS - язык программирования 1425 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 145 2
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 2
Metasploit Framework - Платформа тестирования на проникновение и имитации сетевых кибератак 51 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 110 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 1
Kaspersky Who Calls 49 1
ЦБ РФ - ПК АРМ КБР Н - АРМ КБР-СПФС - Автоматизированное рабочее место клиента Банка России 27 1
F6 - F.A.C.C.T. Hi-Tech Crime Trends 10 1
Kaspersky Security Network - KSN 104 1
TP-Link Tether 53 1
Сачков Илья 126 12
Волков Дмитрий 69 9
Шлычкова Юлия 15 9
Касперский Евгений 337 8
Ахмедов Бекзод 39 7
Путин Владимир 3454 7
Каримова Гульнара 95 6
Каримов Ислам 97 6
Авакян Гаянэ 52 5
Jones Craig - Джонс Крейг 6 5
Nakatani Noboru - Накатани Нобору 5 5
Баулин Валерий 55 4
Даутов Радик 16 4
Алимов Темирмалик 12 4
Гриднева Марина 7 4
Jetton Neal - Джеттон Нил 5 4
Зайцев Михаил 345 4
Мадумаров Рустам 25 3
Левин Борис 57 3
Кочубей Александр 6 3
Бедеров Игорь 103 3
Власкин Андрей 18 3
Ахмедов Бехзод 5 3
Chelba Jalel - Челба Джалел 4 3
Noble Ronald - Нобл Рональд 3 3
Kendall Raymond - Кендолл Рэймонд 3 3
Касперская Наталья 319 3
Мирошников Борис 63 3
Мишустин Михаил 787 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Кузнецов Станислав 162 2
Мамут Александр 133 2
Азаров Николай 15 2
Колобов Юрий 4 2
Никулин Евгений 4 2
Матвеева Веста 2 2
Медведев Дмитрий 1665 2
van Zadelhoff Marc - ван Задельхоф Марк 3 2
Рожецкин Леонид 48 2
Кислицин Никита 15 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 111
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 68
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 37
Европа 24964 35
Германия - Федеративная Республика 13221 26
Сингапур - Республика 1953 23
Африка - Африканский регион 3641 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 19
Нидерланды 3746 18
Украина 7928 17
Франция - Французская Республика 8177 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 14
Нигерия - Федеративная Республика 339 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 12
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 11
Бразилия - Федеративная Республика 2520 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 10
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Канада 5082 10
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 10
Узбекистан - Республика 2005 10
Южная Корея - Республика 7052 9
Азия - Азиатский регион 5920 9
Япония 13807 8
Финляндия - Финляндская Республика 3697 8
Ближний Восток 3154 8
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Италия - Итальянская Республика 4508 7
Великобритания - Лондон 2432 7
Испания - Королевство 3840 7
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Индия - Bharat 5870 6
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ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 462 6
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 6
Аргентина - Аргентинская Республика 615 5
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