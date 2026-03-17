Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции

Мошенники, использующие ИИ, получают прибыли в 4,5 раза больше, чем ретрограды м вам человеком. Развитие ИИ-агентов пока еще не достигло таких больших масштабов, но, по прогнозам Интерпола, рано или поздно предоставит злоумышленникам огромные возможности. Ведь можно будет

«Касперский» помог Интерполу в борьбе с киберпреступностью. Задержаны более тысячи подозреваемых льности составил около $193 млн, пострадали более 35 тыс. человек. «Каждая операция, координируемая Интерполом, опирается на длительное и углубляющееся сотрудничество. Такое взаимодействие спос

Serengeti 2.0: «Лаборатория Касперского» помогла Интерполу провести операцию, в результате которой были задержаны более 1200 подозреваемых В рамках партнерства с Интерполом «Лаборатория Касперского» приняла участие в операции по борьбе с киберпреступность

Операция Secure: «Лаборатория Касперского» оказала Интерполу содействие в борьбе с программами-стилерами «Лаборатория Касперского» приняла участие в новой операции Интерпола — Secure. Она проводилась с января по апрель 2025 г. и была нацелена на выявление и

«Лаборатория Касперского» приняла участие в новой операции Интерпола по борьбе с киберпреступностью в Африке В ходе операции Интерпола Red Card по пресечению незаконной деятельности в Африке «Лаборатория Касперского» п

Интерпол перехватил криминальных активов на $400 млн одных полицейских сил - ключевая необходимость, и успех этой операции, осуществленной при поддержке Интерпола, демонстрирует, каких результатов можно достичь, когда государства работают вместе.

Силовики нейтрализовали 22 тысячи киберкриминальных ресурсов е устройства, в том числе ноутбуки, мобильные телефоны и жесткие диски», – говорится в пресс-релизе Интерпола. В ходе операции были задержаны 41 человек, против еще 65 были возбуждены следствен

«Лаборатория Касперского» помогла Интерполу и Африполу провести операцию по борьбе с киберпреступностью в странах Африки ым вымогательством и онлайн-мошенничеством. Все эти виды угроз указаны в качестве основных в отчёте Интерпола по киберпреступности в Африке. В рамках операции Serengeti «Лаборатория Касперского

«Лаборатория Касперского» помогла Интерполу в операции Synergia II безопаснее», — сказал Нил Джеттон (Neal Jetton), директор управления по борьбе с киберпреступностью Интерпола. «Мы вносим свой вклад в борьбу с киберпреступностью по всему миру. Сотрудничество

«Лаборатория Касперского» помогла Интерполу в борьбе с киберугрозами во время Олимпийских игр й. Мы гордимся тем, что смогли внести вклад в борьбу со злоумышленниками. Наше участие в инициативе Интерпола помогло усилить меры безопасности и принять своевременные, проактивные меры для защ

В экс-советской республике арестованы хакеры, взламывающие систему Интерпола, чтобы спасать разыскиваемых преступников Помимо правового статуса «красного уведомления», могут возникнуть споры по поводу обработки данных Интерполом, что является важнейшим аспектом деятельности организации. Причем если запрос об э

«Лаборатория Касперского» провела тренинги по кибербезопасности для сотрудников Интерпола иденты в Windows» — в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного «Лабораторией Касперского» и Интерполом в 2019 г. Обучение сопровождалось сессиями вопросов и ответов с экспертами GReAT и

«Лаборатория Касперского» оказала содействие Интерполу в операции по борьбе с киберпреступностью в странах Африки ий обязанности исполнительного директора, AFRIPOL. Обмен данными между «Лабораторией Касперского» и Интерполом — часть пятилетнего соглашения о сотрудничестве, подписанного в 2019 г. Оно также

Интерпол за одну операцию арестовал 975 хакеров и отобрал у них $130 млн целом с начала 2022 г.с помощью ARRP удалось возместить ущерб на общую сумму $120 млн. «Озвученные Интерполом цифры впечатляют, однако, например, в 2021г. только шифровальщики обошлись мировой

Благодаря россиянам Интерпол поймал главу международной киберпреступной группировки и Ифеани Кингсли (Onukvubiri Ifeani Kingsley), которые также были арестованы в ходе второй операции Интерпола.

Group-IB помогла Интерполу задержать лидера международной группы фишеров Group-IB совместно с Интерполом нанесла очередной удар по деятельности преступной группы TMT (или SilverTerrier).

Интерпол и полиция Нигерии при участии Group-IB ликвидировали группу кибермошенников Group-IB приняла участие в международной операции Falcon II, координируемой Интерполом. Объединение усилий Глобальной рабочей группы Интерпола по борьбе с финансовым пре

Интерпол с помощью россиян арестовал хакера-ветерана с 12-летним стажем лоумышленикам. В Марокко Интерпол арестовал хакера, атаковавшего французские корпорации В заявлении Интерпола указывается, что фишинговые наборы использовались для «имитации онлайновых банковск

Интерпол поддержит коалицию по борьбе со сталкерским ПО Интерпол стремится поддержать коалицию по борьбе со сталкерским ПО, — отметил Крэйг Джонс, директор Интерпола по расследованию киберпреступлений. — Мы продолжим повышать осведомлённость об угро

Group-IB помогла Интерполу выявить преступников из Нигерии, атаковавших компании по всему миру международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, приняла участие в операции Интерпола Falcon по пресечению деятельности киберпреступников из Нигерии. Группа, названная с

В Индонезии при участии Group-IB задержаны киберпреступники, заразившие сотни онлайн-магазинов по всему миру Киберполиция Индонезии совместно с Интерполом и Group-IB объявили о задержании участников преступной группы, заразивших JavaScri

«Лаборатория Касперского» и Интерпол продолжат сотрудничать в рамках совместной борьбы с киберпреступлениями кспертизой становятся важны как никогда раньше. Мы рады объявить, что продолжаем наше партнерство с Интерполом и предоставляем ему возможность пользоваться данными и технологиями, необходимыми

Вирусом Bad Rabbit займется Интерпол фровальщика Bad Rabbit. В соответствии соглашением об обмене информацией, недавно подписанным между Интерполом и Group-IB, эти данные переданы специальному подразделению международной полиции,

«Лаборатория Касперского» помогла Интерполу расследовать киберпреступления в Азии «Лаборатория Касперского» приняла активное участие в координируемом Интерполом расследовании киберпреступной операции в Юго-Восточной Азии. Компания помогла обна

«Главный бенефициар» российской реформы кассовых аппаратов объявлен во всемирный розыск разных своих сотрудников связанная с ФСБ.Расследование ресурса Republic показало, что разыскиваемый Интерполом Владимир Щербаков, или же его полный тезка, владел 60% компании «Атлас-карт» через

Trend Micro помогла Интерполу арестовать нигерийского киберкриминального лидера ной сети, подозреваемом в хищении более $60 млн посредством мошенничества с использованием корпоративной электронной почты (Business Email Compromise, BEC). Арест стал результатом совместной операции Интерпола и Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии, которые использовали исследование Trend Micro для идентификации и задержания преступника. «Trend Micro является строгим

Интерпол победил хакеров с помощью российского частного сектора Запросы из Интерпола по борьбе с хакерами МВД успешно отработало два запроса от созданного в 2015 г. Меж

«Лаборатория Касперского» будет бороться с киберугрозами совместно с Интерполом ани (Noboru Nakatani) в штаб-квартире «Лаборатории Касперского» в Москве. В рамках сотрудничества с Интерполом «Лаборатория Касперского» будет оказывать IGCI широкую консультационную поддержку

«Лаборатория Касперского» начинает поставлять кадры для Интерпола «Лаборатория Касперского» и «инновационное» подразделение Интерпола IGCI (INTERPOL Global Complex for Innovation) договорились о сотрудничестве, в рамк

Group IB строит цифровой Интерпол в Сколково ного уровня, что на самом деле стоит очень больших денег. Дополнительно поддержка, которую компания продолжает получать в "Сколково", позволит строить диалог с международными организациями, например, Интерполом, подразделениями ООН и ОБСЕ, на совершенно другом стартовом уровне. Техническая реализация По замыслу создателей, CyberCop будет работать с любыми данными, представленными в цифровом

Интерпол будет искать преступников через интернет В штаб-квартире Интерпола в Лионе сообщили, что планируют привлечь инициативных граждан к поиску правонарушит

Интерпол объявил Чичваркина в международный розыск компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в Национальном центральном бюро Интерпола. «Циркулярный розыск Чичваркина был в среду вечером направлен в штаб-квартиру Ин

Касперский призывает к созданию интернет-Интерпола Основатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский выступил на выставке CeBIT в Ганновере с призывом создать правоохранительную структуру наподобие Интерпола в интернете. Иначе компании ИТ-безопасности могут проиграть в борьбе с компьютерной преступностью, утверждает он. «Если рост вредоносного кода будет продолжаться нынешними темпами, вс

Интерпол создал новую базу данных по международному пиратству ганам во всем мире в целях облегчения расследования таких случаев. Как заявил генеральный секретарь Интерпола Рональд Нобл (Ronald Noble): «Мы не раз отмечали, что только объединенные усилия го

У сайта Интерпола появился фальшивый двойник дставной сайт, который им когда-либо доводилось видеть. Сайт, зарегистрированный в декабре от имени Interpol, заработал на прошлой неделе. На нем указан адрес электронной почты, который не явля

Интерпол модернизирует информационную сеть в России Европейский союз выделил €3 млн на модернизацию информационной сети Интерпола в России, заявил на официальном открытии проекта «Модернизация сети Интерпола

"Интерпол" будет бороться с детской порнографией в интернете с помощью специального ПО орое сможет в считанные минуты проанализировать порнографические изображения. Британский сотрудник «Интерпола» Хамиш МакКалок (Hamish McCulloch) заявил, что полиция по всему миру сможет получит

Интерпол разыскивает бывшего CEO Symbol ляются сканеры штриховых кодов, а также корпоративные мобильные решения. Ордер на арест был выписан после того, как адвокат Размиловича сообщил, что тот не явится в суд. Розыском обвиняемого займется Интерпол. Предполагается, что бывший CEO Symbol улетел к себе на родину в Хорватию из Великобритании, где он жил последние два года после ухода из компании. С 1971 года Размилович является граж

Microsoft объявил охоту на вирусописателей ). «Это не просто интернет-преступления, киберпреступления или виртуальные преступления. Это настоящие преступления, от которых страдает много людей", - заявил он, выступая перед представителями ФБР, Интерпола, секретной службы министерства финансов США. Награды за «головы» вирусописателей не положат конец разговорам о том, что Microsoft уделяет недостаточно внимания защищенности своих сист