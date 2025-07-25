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IBM Security

IBM Security

УПОМИНАНИЯ


25.07.2025 Купить SIEM без ограничений — теперь это возможно! 1
28.09.2021 Райффайзенбанк ускорил обработку ИБ-инцидентов на базе решения IBM 1
24.02.2021 Исследование IBM: вирусы-шифровальщики лидируют по популярности в 2020 году 1
06.08.2020 BI.Zone подвела итоги акции Stay Home 1
11.06.2020 IBM рассказала об угрозах, влияющих на безопасность облачных сред 1
06.07.2018 Как Россия будет бороться с киберпреступностью. Путин назвал 5 шагов 1
05.07.2018 Почти половину кибератак в России совершают подростки 1
12.04.2017 Эксперты IBM X-Force: вредоносные программы в финансовой сфере вышли на глобальный уровень 1
14.02.2017 IBM представила решение Watson for Cyber Security для управления когнитивными центрами ИБ 1
08.12.2016 «Жестокая реальность» ИБ-рынка: защитное ПО лидирует по количеству дыр 1
25.10.2016 IBM расширила присутствие в сфере мобильной безопасности через облако 1
28.04.2016 IBM Security закрыла сделку по приобретению Resilient Systems 1
20.02.2016 Руководство и отделы безопасности действуют несогласованно в вопросах борьбы с киберпреступностью 1
16.02.2016 IBM представила новый мейнфрейм для безопасных гибридных «облаков» 1
11.12.2015 IBM открыла доступ к аналитической платформе безопасности IBM Security QRadar 1
17.04.2015 IBM представила новое решение для борьбы с кибератаками 1
13.02.2015 Более 60% известных приложений для знакомств потенциально уязвимы к атакам хакеров 1
16.12.2014 «Авиадвигатель» построил центр оперативного управления инцидентами ИБ с помощью «Астерос» 1
05.03.2014 «Инфосистемы Джет» выпустили собственную IdM-систему Jet inView Identity Manager 1
07.02.2013 IBM объединила аналитику угроз безопасности с аналитикой «Больших данных» в новом защитном решении 1
01.08.2012 IBM представила новое решение для контроля сетевой активности пользователей 1
17.08.2010 IBM Security Solutions обеспечивают защиту данных в сети «Рив Гош» в России 1
02.02.2007 IBM: киберпреступники применяют индустриальный подход 1
26.06.2006 IBM выпустила бесплатные инструменты безопасности 1

Публикаций - 24, упоминаний - 24

IBM Security и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9488 21
Microsoft Corporation 24967 4
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 387 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5094 2
Cisco Systems 5173 2
Huawei 4063 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1160 2
Huawei Technologies 399 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 2
IBM ISS - IBM Internet Security Systems - ISS, ISSX 151 2
Google LLC 12026 1
Meta Platforms - Facebook 4484 1
Oracle Corporation 6779 1
Amazon Inc - Amazon.com 3073 1
Dropbox 504 1
PayPal 657 1
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 43 1
REvil - Хакерская группировка 50 1
Открытые технологии 707 1
Cisco Systems - Splunk 70 1
Carbanak - Anunak - Хакерская группировка 32 1
Intezer 6 1
Revenera - Flexera Software - Acresso Software - InstallShield Software Corporation - Stirling Group 18 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3266 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 192 1
Астерос ИБ - Астерос Информационная безопасность - Кабест 64 1
IBM Trusteer 13 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1521 1
APT29 - Cozy Bear - Хакерская группировка 12 1
ServiceNow 90 1
Avnet - Avnet Electronics Marketing - Avnet Technology Solutions - Avnet Computer Marketing - Avnet Abacus - Avnet Technical Services 23 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7791 2
Visa International 1957 2
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 138 2
Adidas - Адидас 163 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 182 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 302 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 76 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 155 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 57 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Ростех - Оборонпром - ОПК - Объединённая промышленная корпорация 33 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1170 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 181 2
Евросоюз - Совет Европы 107 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4672 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5046 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 212 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 305 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 259 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29782 20
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13184 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69576 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22158 7
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6560 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25197 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5492 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7175 5
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  696 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2145 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30974 4
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 895 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26344 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32519 4
КСБ - Комплексные системы безопасности 1526 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4250 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2473 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5005 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11695 3
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 672 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2112 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4106 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11906 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16448 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11562 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3052 2
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 219 2
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3181 2
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 714 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54212 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6174 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12550 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5705 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7593 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9494 2
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть 959 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7845 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14126 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10964 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13084 2
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 41 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4838 6
IBM ISS - IBM Managed Security Services - IBM Managed Security Systems 10 4
Microsoft Exchange - MS Exchange 1745 3
IBM InfoSphere ETL - IBM InfoSphere Guardium 46 3
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 181 2
IBM Identity - IBM IAM - IBM Identity and Access Management - IBM Security Identity Manager, ISIM - IBM Security Access Manager, ISAM - IBM Security Identity Governance and Intelligence - IBM Identity Mixer 12 2
Сбер - BI.Zone Perimeter Scanner 4 1
Сбер - BI.Zone CPT - BI.Zone Continuous Penetration Testing 35 1
Сбер - BI.Zone CESP - BI.Zone Cloud Email Security & Protection 26 1
Сбер - BI.Zone PhishZone 4 1
Сбер - BI.Zone Stay Home 2 1
Linux OS 10381 1
Google Android 14393 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5060 1
Google Play - Google Store - Android Market 3376 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 1
Google YouTube - Видеохостинг 2838 1
HCL BigFix 10 1
IBM Systems 16 1
Google Chrome - браузер 1603 1
Apple iOS 8033 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
Microsoft Windows 10 1827 1
Broadcom - VMware Carbon Black - Bit9 39 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 1
IBM DB2 372 1
Apple Safari - браузер 866 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2149 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 598 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1422 1
Mozilla Firefox - браузер 1902 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 604 1
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 355 1
Oracle VM VirtualBox - Oracle VM Manager - Oracle VM Templates - Oracle VM blade cluster 122 1
Microsoft Windows Server 2012 198 1
Palo Alto Networks PAN-OS 12 1
IBM Mainframe z/OS 62 1
MariaDB - SkySQL 42 1
IBM Storage - IBM Storwize 43 1
van Zadelhoff Marc - ван Задельхоф Марк 3 3
Hannigan Brendan - Ханниган Брендан 5 3
Акимов Максим 189 2
Lauhde Mika - Лауде Мика 2 2
Путин Владимир 3274 1
Кузнецов Станислав 141 1
Ляпунов Игорь 128 1
Бондарь Дмитрий 37 1
Моисеев Дмитрий 12 1
Зуев Илья 7 1
Богданова Анна 4 1
Бормалев Сергей 11 1
Кэннели Денис 1 1
Смолин Алексей 1 1
Лагода Георгий 60 1
Bruce John - Брюс Джон 3 1
Графов Сергей 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 151279 8
Европа 24457 3
Азия - Азиатский регион 5649 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3363 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44618 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52797 2
Германия - Федеративная Республика 12828 2
Бразилия - Федеративная Республика 2412 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13444 1
Япония 13403 1
Индия - Bharat 5584 1
Франция - Французская Республика 7926 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3562 1
Канада 4938 1
Сингапур - Республика 1882 1
Новая Зеландия 723 1
Америка Южная 860 1
Америка - Американский регион 2180 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1105 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49816 8
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3720 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6583 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53328 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4129 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25103 2
Энергетика - Energy - Energetically 5326 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3607 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 986 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11392 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 252 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 989 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1328 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14420 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 215 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8797 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30697 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3704 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6020 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6067 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10322 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5651 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9240 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4812 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1786 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7543 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1969 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4571 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5807 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8052 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 995 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2842 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 860 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5921 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2010 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2538 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 556 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1303 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 525 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 527 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1042 1
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 35 7
IDC - International Data Corporation 4925 2
IBM Institute for Business Value 25 1
Gartner - Гартнер 3583 1
IBM Research 108 1
Fortune Global 100 141 1
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 24 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 2
ICC - International Cybersecurity Congress - Международный конгресс по кибербезопасности 3 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1241 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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