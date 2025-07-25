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IBM Security
УПОМИНАНИЯ
IBM Security и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 305 2
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 259 2
|van Zadelhoff Marc - ван Задельхоф Марк 3 3
|Hannigan Brendan - Ханниган Брендан 5 3
|Акимов Максим 189 2
|Lauhde Mika - Лауде Мика 2 2
|Путин Владимир 3274 1
|Кузнецов Станислав 141 1
|Ляпунов Игорь 128 1
|Бондарь Дмитрий 37 1
|Моисеев Дмитрий 12 1
|Зуев Илья 7 1
|Богданова Анна 4 1
|Бормалев Сергей 11 1
|Кэннели Денис 1 1
|Смолин Алексей 1 1
|Лагода Георгий 60 1
|Bruce John - Брюс Джон 3 1
|Графов Сергей 5 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1042 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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