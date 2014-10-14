Разделы

Microsoft Windows 9


СОБЫТИЯ

14.10.2014 Microsoft официально объяснила, куда делась Windows 9

обеспечение и был сделан компанией сознательно — объяснил на конференции Dreamforce в Сан-Франциско Тони Профет (Tony Prophet), глава по маркетингу Windows. Профет намекнул, что, фактически, название Windows 9 могло бы получить обновление Windows 8.1, но в Microsoft не хотели, чтобы Windows 9 ассоциировалась с непопулярной Windows 8. «Она (Windows 9 — прим. CNews) пришла и ушл
29.09.2014 Владельцы Windows 8 получат Windows 9 бесплатно

Переход с Microsoft Windows 8 на Windows 9 будет бесплатным, сообщает Detik.com со ссылкой на Андреаса Дианторо (Andreas Diantoro), президента индонезийского филиала корпорации Microsoft. Соответствующее заявление он сделал на
11.09.2014 Windows 9 получит кнопку «Пуск», виртуальные рабочие столы и новые иконки. СКРИНШОТЫ

Немецкий сайт WinFuture опубликовал два десятка скриншотов предварительной технической версии Windows 9 — Technical Preview, — официальный анонс которой должен состояться до конца сентября или в октябре 2014 г. На скриншотах видно множество новых элементов графического интерфейса, включ
22.08.2014 Названа дата появления Windows 9

да же — 30 сентября — или чуть позже Microsoft планирует выпустить предварительную версию новой Windows. Она будет предназначена для разработчиков приложений. Скорее всего, новая ОС будет называться "Windows 9", добавляет издание. Неделю назад репортер ZDNet Мэри Джо Фоли (Mary Jo Foley), специализирующаяся на освещении продукции Microsoft, сообщила, что предварительная версия новой Windows
14.07.2014 В Windows 9 вернется привычное меню «Пуск». ФОТО

В Сети появились предполагаемые скриншоты ранней сборки Windows 9. Их разместил один из пользователей интернет-форума forums.mydigitallife.info. Всего опубликовано три скриншота. На первом из них изображен пустой рабочий стол, на втором — открытое м
09.07.2014 У Windows 9 будут привычный интерфейс, активация как у Apple и «фантастический бюджет на рекламу»

В последующих обновлениях Windows 8 не появится никаких новшеств, а при создании Windows 9 разработчики Microsoft последуют совету маркетологов и учтут ошибки, допущенные при создании предыдущей версии платформы. Такую информацию на интернет-форуме ru-board.com сообщил поль
23.04.2014 Раскрыты первые подробности о Windows 8.2 и Windows 9

Microsoft, известного в Сети под ником WZor. Опубликованный WZor и Myce.com скриншот с кнопкой «Пуск», продемонстрированный на конференции Microsoft Build, сделан с промежуточной сборки Windows 8.2 и Windows 9, добавил инсайдер. WZor - надежный источник сведений о новых версиях Windows. Так, в январе 2014 г., до выхода Windows 8.1 Update 1, WZor сообщил, что обновление вернет рабочий стол в
13.01.2014 Назван срок выхода и подробности о новой Windows 9

Microsoft выпустит новую версию своей ОС под названием Windows 9 весной 2014 г. на мероприятии для разработчиков Build 2014. Об этом написал со ссылкой на свои источники в компании Пол Терротт (Paul Thurrott), старший технический аналитик издания W
22.06.2011 Paragon Software стирает границы между несовместимыми файловыми системами Windows и Mac OS X

Компания Paragon Software Group сообщила о выпуске двух кросс-платформенных утилит: NTFS for Mac OS X 9.0 и HFS+ for Windows 9.0, которые устраняют границы между операционными системами Windows и Mac, обеспечивают простоту обработки и переноса данных между ними. Приложение NTFS for Mac OS X 9.0 делает возможн
12.10.2009 Microsoft уже разрабатывает Windows 8 и Windows 9

Компания Microsoft уже разрабатывает преемников своей новой ОС Windows 7 - Windows 8 и Windows 9. Ожидается, что новые системы будут иметь 128−битную архитектуру. Об этом сообщает Arstechnica со ссылкой на Роберта Моргана (Robert Morgan), начальника отдела исследований и разработ
03.07.2006 Windows 9x остаются без поддержки

старые системы, пока у них не сгорит, или однажды не перестанет включаться компьютер». Технологический директор центра SANS Internet Storm Йоханес Ульрих (Johannes Ullrich) считает, что пользователи Windows 9x не остануться «на пороховой бочке» без патчей. Хакеры игнорируют Windows 9x из-за их узкой распространенности, а многие уязвимости там просто не работают. Тем не менее, от 
03.07.2006 Windows 9x остаются без поддержки

Microsoft прекращает поддержку Windows 9x — 98, 98  SE и ME, с 11 июля. 70 миллионов пользователей этих систем останутся без поддержки, в том числе и обновлений безопасности. Компания хотела прекратить поддержку еще в я
17.09.2002 nVidia введет поддержку драйверов под Windows 9x

ючающая поддержку Windows 98, находится в процессе разработки. Хамбер сказал, что самый новый релиз 40.41 - это бета-версия. "Мы непременно выпустим версию, которая должным образом включает поддержку Windows 9x ", - сказал он. Однако он не сообщил, когда будут доступны драйверы. Windows 98 - все еще в ходу у любителей игр, несмотря на усилия Microsoft по преданию забвению этой ОС с целью уб

