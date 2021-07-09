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Туркмения
Туркменистан


09.07.2021 «Микрон» выходит на рынок Туркменистана 2
07.07.2021 Исследование IDC: поставки ПК и x86 серверов в страны СНГ в 2020 году 1
11.06.2021 Экс-президент МТС будет присматривать за хозяевами «Билайна» 2
08.06.2021 Apple создала сверхнадежную защиту от Роскомнадзора: «двойной» VPN, доступный в России. Цены 1
20.05.2021 Huawei в Евразии сообщает о назначении нового президента регионального представительства 1
26.04.2021 Apple AirTag бесполезны для россиян. Их главная «фишка» запрещена к использованию во всей России 1
13.04.2021 Завод Samsung в Калужской области стал партнером Музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского 1
01.04.2021 «ВТБ Онлайн» увеличил число стран для международных переводов с карты на карту 1
11.03.2021 Объединенный департамент продаж и маркетинга «Авито» возглавит бывший топ-менеджер Ivi и Disney 1
20.02.2021 Решение ИРЦЭ достигло 98% точности распознавания образов в мобильном устройстве 1
10.02.2021 «Мегафон» и Усманов приобрели сотового оператора на сверхпроблемном рынке 1
23.07.2020 В группе компаний Elcore Group завершено внедрение Microsoft Dynamics 365 Portals 1
01.07.2020 Elcore Distribution подписала дистрибьюторское соглашение с компанией SUSE 1
17.04.2020 ВТБ запустил международные онлайн-переводы с карты на карту 1
24.01.2020 Ростислав Папа назначен региональным менеджером Avaya по СЗФО и ЮФО 1
17.12.2019 Система распознавания образов от резидента «Сколково» включена в реестр отечественного ПО 1
01.10.2019 Мобильное приложение Сбербанка научилось переводить деньги за границу. Комиссия 1
17.09.2019 Мобильное приложение Сбербанка научилось переводить деньги с кредиток. Комиссия 1
13.09.2019 Резидент «Сколково» обеспечил Mars искусственным интеллектом 1
11.09.2019 Первая иностранная компания допущена к российским госзакупкам ПО 1
11.06.2019 Криптомонеты Telegram появятся в открытой продаже в июле. В России, но не в США и Японии 1
17.05.2019 Приложение Сбербанка научилось переводить деньги в Европу 1
23.04.2019 «Ростелеком» в честь Дня Победы подарит ветеранам бесплатное общение с однополчанами 1
10.04.2019 В России заработал единый реестр ПО из стран ЕАЭС 1
10.04.2019 МТС пошла войной на Туркмению. Требует за свои обиды $1,5 миллиарда 7
05.04.2019 Россия провалилась на 16 мест в рейтинге кибербезопасности ООН 1
27.02.2019 «Швабе» представил новые энергоэффективные уличные светильники 1
01.02.2019 Axis Communications выпустила в РФ автомобильные пропускные системы 1
30.11.2018 Владелец МТС озолотил своего сына 3
06.11.2018 Казахстан идет в цифровое общество особым маршрутом 2
17.08.2018 Eset объявила о доступности облачных сервисов партнерам MONT в Центральной Азии 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
20.03.2018 «Билайн», МТС и «Мегафон»: кто больше заработал за год. Цифры 1
01.02.2018 Polymedia оснастила интерактивным оборудованием Геологический музей в НИТУ «МИСиС» 1
29.01.2018 «Код безопасности» и «Лаборатория Касперского» стали партнерами 1
29.09.2017 МТС изгнали из Туркменистана. 1,7 млн абонентов остались без связи 7
06.04.2017 «Билайн» придумал, как обеспечить безлимитный интернет в роуминге 1
04.04.2017 Руководить Иннополисом поставили экс-руководителя SAP СНГ 1
22.03.2017 Главным успехом МТС в 2016 г. внезапно оказалась системная интеграция 1
22.11.2016 МТС под Новый год в разы подняла цены на международный роуминг 1

Публикаций - 195, упоминаний - 319

Туркмения упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 74
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 20
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 8
Microsoft Corporation 11060 6
SAP SE 3211 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 4
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 4
INPAS - ИНПАС 107 4
Samsung Electronics 5651 3
Cisco Systems 2038 3
SAP CIS - САП СНГ 753 2
Apple Inc - Эппл Рус 7692 2
Ростелеком Связьинвест 695 2
АФК Система ПАО 994 2
ИРЦЭ - Институт развития цифровой экономики 10 2
Nortel Networks 222 2
VMware 1829 2
Türkmentelekom EAK - Туркментелеком 13 2
Polymedia - Полимедиа 71 1
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 32 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 593 1
АйТи 751 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 1
Software AG & IDS Scheer 109 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 53 1
Addreality 36 1
Золотая Корона 280 1
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 67 1
Geocell 10 1
Altyn Asyr - Алтын Асыр - TM CELL - Оператор сотовой связи Туркменистана 3 1
Supermicro 65 1
Eastwind - Восточный Ветер 22 1
Bitel - Бител - сотовый оператор Киргизии 28 1
Микротест 177 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Xerox Евразия 47 1
Информ 6 1
Moldtelecom - Молдтелеком 5 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
Western Union 86 3
Mars Kazakhstan 2 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Русский стандарт Банк 302 1
УЗТМ Ростсельмаш 13 1
Redline Capital 1 1
УЗТМ - Уралмашзавод - Уральский Завод Тяжелого Машиностроения 6 1
ICSID - International Centre for Settlement of Investment Disputes - МЦУИС - Международный центр по урегулированию инвестиционных споров при Всемирном торговом банке 1 1
Mars Incorporated 5 1
Юнистрим - Unistream 167 1
УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 21 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 30 1
Альфа-Групп 319 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Segezha Group - Сегежа Групп 85 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 1
Visa International 1345 1
Альфа-Банк 1123 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Почта России ПАО 1572 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 5
Президент Российской Федерации 1439 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Счётная палата РФ 460 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Правительство Москвы - Департамент образования и науки города Москвы 17 1
Геологический музей имени профессора В.В. Ершова Горного института 1 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 2
3G - Стандарт мобильной связи 3723 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 889 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 216 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 77 1
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня 105 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 1
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 44 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 922 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 480 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
Google Android 10750 5
Apple iOS 5741 3
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 3
ВТБ Онлайн 137 2
SAP Business One - SAP B1 58 2
ИРЦЭ Optimum SkyNet Engine for Retail (Оптимум СкайНет Энжн) 2 2
ЕАЭС Единый реестр ПО - Единый реестр евразийского ПО - Евразийский реестр 5 2
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 113 1
Eastwind Billing System 7 1
Kaspersky Anti-Virus 18 1
Kaspersky SafeStream 2 1
USDC - USD Coin - стейблкоины 3 1
Axis License Plate Veriﬁer Kit 1 1
ESET File Security 15 1
ESET NOD32 Antivirus Business Edition 49 1
ESET NOD32 Small Business Pack 7 1
Binance - Криптовалютная биржа 9 1
MONT Cloud Distribution (MCD) 5 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
Казахтелеком PEARL - Persia Europe Alternative Rapid Link 1 1
OpenALPR - Библиотека автоматического распознавания номерных знаков 1 1
EA Battlefield - Компьютерная игра 175 1
Polymedia Polyled - Светодиодные комплексы 3 1
Microsoft Dynamics 365 Portals 1 1
InfoWatch TAD - InfoWatch Targeted Attack Detector 7 1
Apple iPad 3263 1
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 127 1
Linux OS 4253 1
AWS - Amazon Web Services 568 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 1
Код Безопасности - Secret Net Studio 96 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 451 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network 29 1
Telegram Gram - Криптовалюта 32 1
WeChat - Мессенджер 96 1
Dialog - Мессенджер 23 1
Казахтелеком ЦОД 1 1
Microsoft Windows 10 6629 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
Аз-Зари Хусейн 19 2
Носков Константин 201 2
Стариков Дмитрий 9 2
Никифоров Николай 1126 2
Медведев Дмитрий 1433 1
Маркин Алексей 4 1
Папа Ростислав 1 1
Голов Андрей 32 1
Здрок Михаил 1 1
Дуров Николай 17 1
Маняхин Олег 2 1
Косиченко Алексей 12 1
Ковалев Игорь 21 1
Князева Мария 2 1
Евтушенкова Татьяна 2 1
Черникова Алевтина 19 1
Рыбчинский Михаил 14 1
Иванов Егор 17 1
Вельц Алексей 1 1
Мякишева Марина 84 1
Морошкин Александр 106 1
Каримов Ислам 85 1
Дуров Павел 216 1
Греф Герман 205 1
Чугунов Никита 53 1
Ожгихин Иван 30 1
Главчев Владимир 17 1
Мамонтов Игорь 28 1
Каримова Гульнара 89 1
Евтушенков Владимир 130 1
Wu Aiden - У Эйден 22 1
Земков Сергей 150 1
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 1
Хасьянова Гульнара 85 1
Прохоров Александр 86 1
Есекеев Куанышбек 33 1
Попов Андрей 72 1
Евтушенков Феликс 15 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 115
Беларусь - Белоруссия 2087 93
Украина 3361 89
Казахстан - Республика 2627 68
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 58
Узбекистан - Республика 822 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 20
Европа 3745 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 18
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 17
Молдавия - Республика Молдова 428 15
Армения - Республика 688 15
Грузия 691 14
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 14
Таджикистан - Республика 434 13
Германия - Федеративная Республика 3624 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 11
Восточная Европа 1676 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 10
Эстония - Эстонская Республика 414 10
Франция - Французская Республика 2120 9
Индия - Республика 2169 9
Монголия 172 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 8
Литва - Литовская Республика 329 7
Италия - Итальянская Республика 1381 6
Иран - Исламская Республика Иран 374 6
Латвия - Латвийская Республика 450 5
Испания - Королевство 1251 5
Финляндия - Финляндская Республика 815 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 5
Турция - Турецкая республика 952 5
Япония 2778 5
Сирия - Сирийская Арабская Республика 116 5
Россия - СФО - Новосибирск 1965 5
Греция - Греческая Республика 320 4
Австрия - Австрийская Республика 527 4
Португалия - Португальская Республика 317 4
Болгария - Республика 306 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 1
Великая Отечественная война 122 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 251 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Цифровой Казахстан - Государственная программа 8 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 13 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 2
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
Ведомости 259 1
CoinMarKetCap 14 1
CNews Analytics 1988 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
Analysys Mason 26 1
GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 4 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 1
ВИ (ИТ) ВА МТО - Военный институт (инженерно-технический) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва 1 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 42 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759785, в очереди разбора - 663475.
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