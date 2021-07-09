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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Туркмения
Туркменистан
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 195, упоминаний - 319
Туркмения упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Аз-Зари Хусейн 19 2
|Носков Константин 201 2
|Стариков Дмитрий 9 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Маркин Алексей 4 1
|Папа Ростислав 1 1
|Голов Андрей 32 1
|Здрок Михаил 1 1
|Дуров Николай 17 1
|Маняхин Олег 2 1
|Косиченко Алексей 12 1
|Ковалев Игорь 21 1
|Князева Мария 2 1
|Евтушенкова Татьяна 2 1
|Черникова Алевтина 19 1
|Рыбчинский Михаил 14 1
|Иванов Егор 17 1
|Вельц Алексей 1 1
|Мякишева Марина 84 1
|Морошкин Александр 106 1
|Каримов Ислам 85 1
|Дуров Павел 216 1
|Греф Герман 205 1
|Чугунов Никита 53 1
|Ожгихин Иван 30 1
|Главчев Владимир 17 1
|Мамонтов Игорь 28 1
|Каримова Гульнара 89 1
|Евтушенков Владимир 130 1
|Wu Aiden - У Эйден 22 1
|Земков Сергей 150 1
|Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 1
|Хасьянова Гульнара 85 1
|Прохоров Александр 86 1
|Есекеев Куанышбек 33 1
|Попов Андрей 72 1
|Евтушенков Феликс 15 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 2
|Прайм - Агентство экономической информации 527 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|Ведомости 259 1
|CoinMarKetCap 14 1
|НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 1
|ВИ (ИТ) ВА МТО - Военный институт (инженерно-технический) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759785, в очереди разбора - 663475.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759785, в очереди разбора - 663475.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru