Туркмения - Туркменистан

Axelot WMS впервые в Туркменистане: автоматизирован складской комплекс компании USSAT Engineering Компания из Туркменистана USSAT Engineering, первый клиент компании Axelot в этой стране, доверила управление работой склада системе Axelot WMS. Проект реализован на объекте площадью 15 тыс. кв.м, на котор

МТС проиграла спор на $2,1 млрд с властями постсоветской республики 360law.com. Как МТС несколько раз приходила в Туркмению и уходила из Туркмении История работы МТС в Туркменистане полна драматизма. Компания пришла в республику в 2005 г., приобретя основного м

«Микрон» выходит на рынок Туркменистана Резидент особой экономической зоны Москвы, производитель и экспортер микроэлектроники компания «Микрон», начнет продвижение своей продукции в Туркменистане в рамках соглашения о сотрудничестве с одним из производителей электротехнического оборудования этой страны, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной полити

МТС пошла войной на Туркмению. Требует за свои обиды $1,5 миллиарда два раза больше - в $1,5 млрд. Драматическая история работы МТС в Узбекистане История работы МТС в Туркменистане полна драматизма. Компания пришла на этот рынок в 2005 г., приобретя основного

МТС изгнали из Туркменистана. 1,7 млн абонентов остались без связи чки» заканчивается 26 июля 2018 г. – то есть почти через год. К нынешнему моменту МТС обслуживала в Туркменистане 1,7 млн абонентов. По итогам 2016 г. выручка компании составила 260,2 млн манат

Сергей Рубцов назначен гендиректором «МТС Туркменистан» ппы МТС. «Я хочу поблагодарить Олега Атаманова за проделанную работу и достигнутые результаты МТС в Туркменистане, а Сергею Рубцову пожелать задать новый темп развития компании на рынке страны.

МТС выбрала оборудование NSN для модернизации сетей в Украине и Туркменистане ьные ТелеСистемы» (МТС) совместно с компанией Nokia Solutions and Networks, объявили о начале проекта по модернизации и расширении сетей сотовой связи в дочерних компаниях МТС, работающих в Украине и Туркменистане, и строительстве новых сегментов сети третьего поколения в Туркменистане. «Мы начинаем масштабный проект по реконструкции сетей, в рамках которого МТС значительно расширит

МТС приступила к продаже SIM-карт в Туркменистане ке, с 1 октября 2012 г. приступает к заключению контрактов по продаже SIM-карт для всех абонентов в Туркменистане и вводит новые тарифы. С 1 октября «МТС-Туркменистан» начинает подключение новы

МТС в Туркменистане за первый день работы подключила более 600 тыс. абонентов ародная связь и международный голосовой роуминг. «Беспрецедентная динамика подключений к сети МТС в Туркменистане уже в первый день работы говорит о высоком уровне доверия к бренду оператора со

«МТС-Туркменистан» в первые часы работы подключил 460 тыс. абонентов лее 460 тыс. абонентов. Компания возобновила оказание услуг связи сегодня, 30 августа. Салоны МТС в Туркменистане открылись в 10.00 по местному времени. Для доступа к услугам связи «МТС-Туркмен

МТС запустила сеть в Туркменистане ых тарифов в соответствии с профилем потребления услуг. «Техническое состояние инфраструктуры МТС в Туркменистане позволило нам в кратчайшие сроки восстановить сеть для предоставления полного с

МТС откупилась от властей Туркмении достижении договоренности с государственным предприятием «Туркментелеком» о возобновлении работы в Туркменистане. Поручение подписать данное соглашение было дано президентом Туркмении Гурбангу

В Туркмении всем первоклассникам вручат нетбуки В Туркмении всем первоклассникам страны 1 сентября вручат от имени президента нетбуки. Впервые этот акт в день знаний состоялся в прошлом году. Сделать его традицией предложил глава государства Г

МТС предупредила иностранные компании о рисках инвестирования в экономику Туркменистана призывают международное инвестиционное сообщество инвестировать в страну и развивать производство в Туркменистане, МТС советует обдумать надежность Туркменистана как бизнес-партнера и привлекат

Президент Туркмении распорядился создать частные сотовые компании Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил правительству создать частные сотовые компании и совместные с иностранными фирмами предприятия по оказанию услуг мобильной связи, сообщает «Прайм-Тас

МТС предложила правительству Туркменистана урегулировать разногласия путем переговоров озникшие разногласия путем переговоров и устранить препятствия для осуществления деятельности МТС в Туркменистане. В своем письме МТС указывает на то, что в результате возникших споров между МТ

Туркменов лишили МТС Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о приостановлении работы своей сотовой сети в Туркмении. Лицензией на работу в республике владеет «дочка» МТС – американская Barash Communi

Министерство связи Туркменистана приостанавливает деятельность МТС Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о приостановке своей деятельности в Туркменистане в соответствии с уведомлением Министерства связи Туркменистана, полученного 15

МТС выгоняют из Туркмении Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о получении уведомления от министерства связи Туркмении о приостановлении действия лицензии на сотовую связь, которая имеется у ее 100% «дочки» - зарегистрированной в США Barash Coomunications Technologies (BCT). Власти намерены приостанов

МТС запустила сети 3G во всех странах присутствия Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о запуске в коммерческую эксплуатацию сети 3G в Туркменистане и завершении проекта по развертыванию сетей «третьего поколения» на всех рынках

«Ростелеком» предоставит услуги связи Туркменистану «Ростелеком» заключил соглашение о предоставлении услуг связи с Министерством связи Туркменистана и стал первой российской компанией, заключившей подобное соглашение, сообщает п

«Инпас» продвигает эквайринговое оборудование на рынках Туркмении, Грузии и Киргизии Компания «Инпас», в рамках развития платежной системы Туркменистана, выполнила поставку и запуск 50 платежных киосков. Через эти киоски можно произ

В Туркменистане заблокировали YouTube и LiveJournal Государственная компания «Туркментелеком» - единственный в Туркменистане интернет-провайдер – обновила и расширила списки веб-сайтов, заблокированных для местных пользователей. Теперь туркменские пользователи не смогут заходить на популярный видеоресур

В Туркмении создается масштабная телемедицинская сеть В Туркменистане успешно осуществлена первая медицинская on-line операция. Это произошло в рамка

Туркменам разрешили интернет В Туркменистане началось подключение к Сети домашних пользователей. CNews.KZ выяснил, насколько

«МТС Туркменистан» начал предоставлять услуги доступа в интернет для всех абонентов зе технологии GPRS. До настоящего времени услуга была доступна для корпоративного рынка - сегодня в Туркменистане ею пользуются более 750 корпоративных клиентов МТС, среди которых частные компа

«БОСС-Референт» внедрили в филиале МТС в Туркменистане стему электронного документооборота «БОСС-Референт» в филиале телекоммуникационного оператора МТС в Туркменистане. Данный проект явился продолжением развития крупнейшей корпоративной СЭД в Росс

Туркменистан: у МТС уже полмиллиона абонентов Число абонентов компании МТС в Туркменистане превысило 500 тысяч, сообщили в компании. За последний год абонентская база «МТ

МТС прорвала интернет-блокаду Туркменистана коммерческую эксплуатацию услуги мобильного доступа в интернет по технологии GPRS/EDGE в республике Туркменистан, сообщил директор туркменского филиала компании Дмитрий Шуков. В настоящий момен

МТС начала предоставлять интернет-услуги в Туркмении едоставлять физическим лицам в мае 2008 г. По словам Дмитрия Шукова, МТС имеет поручение президента Туркменистана обеспечить доступ в сеть интернет каждому жителю страны. МТС подала заявку в со

«Квазар-Микро» на рынке Туркменистана: МИОС для учебных заведений Компания «Квазар-Микро», системный интегратор, работающий в Восточной Европе и странах СНГ, объявляет о начале работы на образовательном рынке Туркменистана, подписании контракта на оснащение школы «Рухнама» комплексом «Интерактивная Школа» и завершении обучения первой группы преподавателей республики использованию инновационных компь

«ВымпелКом» заинтересован в Туркменистане «ВымпелКом» в ближайшее время планирует включить Туркменистан в свой «портфель рассмотрений» для выхода на этот рынок, так как политическая си

В Туркмении восстановлена Академия наук по реформированию национальной науки. В структуре Высшего совета по науке и технике при президенте Туркменистана планируется создать Фонд науки и техники Туркменистана и Высший професси

МТС помирились с туркменами Министерство связи Туркмении заинтересовано в том, чтобы МТС стали 100-процентным акционером Barash Communications Technologies. Как сообщили РБК в управлении по работе с общественностью МТС, такое заявление сдел

МТС просят помощи у Туркмен-баши ША компании BCT, единственным бизнесом которой является оказание услуг мобильной связи в Республике Туркменистан. Примечательно, что 97% сотовых абонентов республики обслуживаются именно в BCT,

Туркмены отобрали лицензию у МТС услуг сотовой связи у компании BCT. В настоящее время BCT прекратила оказание услуг сотовой связи в Туркменистане. Эксперты МТС уверены в том, что Министерство связи Туркменистана не имеет зако

МТС бросили вызов Туркмен-баши но выглядит достаточно дорогой». Но больше всего аналитиков настораживает политическая обстановка в Туркменистане — республике, известной на весь мир авторитарным режимом ее президента Тур

МТС вышли на туркменский рынок от операционных и финансовых показателей компании, но не может превышать $26,95 млн. Филиал BCTI в Туркменистане имеет лицензию на оказание услуг сотовой связи в стандарте GSM-900/1800 на всей

МТС хотят выйти на рынок Туркмении Российский оператор связи «Мобильные Телесистемы» ведет переговоры о приобретении американской Barash Communication Technologies (BCTI), единственного в Туркмении оператора мобильной связи, сообщил Reuters со ссылкой на газету «Коммерсант». По данным «Коммерсанта», МТС предлагает заплатить за право работы на туркменском рынке $55 миллионов. В п