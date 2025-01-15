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Туркмения Туркменистан

Туркмения - Туркменистан

СОБЫТИЯ


15.01.2025 Axelot WMS впервые в Туркменистане: автоматизирован складской комплекс компании USSAT Engineering

Компания из Туркменистана USSAT Engineering, первый клиент компании Axelot в этой стране, доверила управление работой склада системе Axelot WMS. Проект реализован на объекте площадью 15 тыс. кв.м, на котор
21.06.2023 МТС проиграла спор на $2,1 млрд с властями постсоветской республики

360law.com. Как МТС несколько раз приходила в Туркмению и уходила из Туркмении История работы МТС в Туркменистане полна драматизма. Компания пришла в республику в 2005 г., приобретя основного м
09.07.2021 «Микрон» выходит на рынок Туркменистана

Резидент особой экономической зоны Москвы, производитель и экспортер микроэлектроники компания «Микрон», начнет продвижение своей продукции в Туркменистане в рамках соглашения о сотрудничестве с одним из производителей электротехнического оборудования этой страны, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной полити
10.04.2019 МТС пошла войной на Туркмению. Требует за свои обиды $1,5 миллиарда

два раза больше - в $1,5 млрд. Драматическая история работы МТС в Узбекистане История работы МТС в Туркменистане полна драматизма. Компания пришла на этот рынок в 2005 г., приобретя основного

29.09.2017 МТС изгнали из Туркменистана. 1,7 млн абонентов остались без связи

чки» заканчивается 26 июля 2018 г. – то есть почти через год. К нынешнему моменту МТС обслуживала в Туркменистане 1,7 млн абонентов. По итогам 2016 г. выручка компании составила 260,2 млн манат
14.01.2016 Сергей Рубцов назначен гендиректором «МТС Туркменистан»

ппы МТС. «Я хочу поблагодарить Олега Атаманова за проделанную работу и достигнутые результаты МТС в Туркменистане, а Сергею Рубцову пожелать задать новый темп развития компании на рынке страны.
29.08.2013 МТС выбрала оборудование NSN для модернизации сетей в Украине и Туркменистане

ьные ТелеСистемы» (МТС) совместно с компанией Nokia Solutions and Networks, объявили о начале проекта по модернизации и расширении сетей сотовой связи в дочерних компаниях МТС, работающих в Украине и Туркменистане, и строительстве новых сегментов сети третьего поколения в Туркменистане. «Мы начинаем масштабный проект по реконструкции сетей, в рамках которого МТС значительно расширит

01.10.2012 МТС приступила к продаже SIM-карт в Туркменистане

ке, с 1 октября 2012 г. приступает к заключению контрактов по продаже SIM-карт для всех абонентов в Туркменистане и вводит новые тарифы. С 1 октября «МТС-Туркменистан» начинает подключение новы
31.08.2012 МТС в Туркменистане за первый день работы подключила более 600 тыс. абонентов

ародная связь и международный голосовой роуминг. «Беспрецедентная динамика подключений к сети МТС в Туркменистане уже в первый день работы говорит о высоком уровне доверия к бренду оператора со
30.08.2012 «МТС-Туркменистан» в первые часы работы подключил 460 тыс. абонентов

лее 460 тыс. абонентов. Компания возобновила оказание услуг связи сегодня, 30 августа. Салоны МТС в Туркменистане открылись в 10.00 по местному времени. Для доступа к услугам связи «МТС-Туркмен
30.08.2012 МТС запустила сеть в Туркменистане

ых тарифов в соответствии с профилем потребления услуг. «Техническое состояние инфраструктуры МТС в Туркменистане позволило нам в кратчайшие сроки восстановить сеть для предоставления полного с
27.07.2012 МТС откупилась от властей Туркмении

достижении договоренности с государственным предприятием «Туркментелеком» о возобновлении работы в Туркменистане. Поручение подписать данное соглашение было дано президентом Туркмении Гурбангу
11.07.2012 В Туркмении всем первоклассникам вручат нетбуки

В Туркмении всем первоклассникам страны 1 сентября вручат от имени президента нетбуки. Впервые этот акт в день знаний состоялся в прошлом году. Сделать его традицией предложил глава государства Г
03.03.2011 МТС предупредила иностранные компании о рисках инвестирования в экономику Туркменистана

призывают международное инвестиционное сообщество инвестировать в страну и развивать производство в Туркменистане, МТС советует обдумать надежность Туркменистана как бизнес-партнера и привлекат
07.02.2011 Президент Туркмении распорядился создать частные сотовые компании

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил правительству создать частные сотовые компании и совместные с иностранными фирмами предприятия по оказанию услуг мобильной связи, сообщает «Прайм-Тас
24.01.2011 МТС предложила правительству Туркменистана урегулировать разногласия путем переговоров

озникшие разногласия путем переговоров и устранить препятствия для осуществления деятельности МТС в Туркменистане. В своем письме МТС указывает на то, что в результате возникших споров между МТ
22.12.2010 Туркменов лишили МТС

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о приостановлении работы своей сотовой сети в Туркмении. Лицензией на работу в республике владеет «дочка» МТС – американская Barash Communi
21.12.2010 Министерство связи Туркменистана приостанавливает деятельность МТС

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о приостановке своей деятельности в Туркменистане в соответствии с уведомлением Министерства связи Туркменистана, полученного 15

16.12.2010 МТС выгоняют из Туркмении

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о получении уведомления от министерства связи Туркмении о приостановлении действия лицензии на сотовую связь, которая имеется у ее 100% «дочки» - зарегистрированной в США Barash Coomunications Technologies (BCT). Власти намерены приостанов
03.11.2010 МТС запустила сети 3G во всех странах присутствия

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о запуске в коммерческую эксплуатацию сети 3G в Туркменистане и завершении проекта по развертыванию сетей «третьего поколения» на всех рынках
21.09.2010 «Ростелеком» предоставит услуги связи Туркменистану

«Ростелеком» заключил соглашение о предоставлении услуг связи с Министерством связи Туркменистана и стал первой российской компанией, заключившей подобное соглашение, сообщает п
23.06.2010 «Инпас» продвигает эквайринговое оборудование на рынках Туркмении, Грузии и Киргизии

Компания «Инпас», в рамках развития платежной системы Туркменистана, выполнила поставку и запуск 50 платежных киосков. Через эти киоски можно произ
28.12.2009 В Туркменистане заблокировали YouTube и LiveJournal

Государственная компания «Туркментелеком» - единственный в Туркменистане интернет-провайдер – обновила и расширила списки веб-сайтов, заблокированных для местных пользователей. Теперь туркменские пользователи не смогут заходить на популярный видеоресур
19.06.2008 В Туркмении создается масштабная телемедицинская сеть

В Туркменистане успешно осуществлена первая медицинская on-line операция. Это произошло в рамка
09.06.2008 Туркменам разрешили интернет

В Туркменистане началось подключение к Сети домашних пользователей. CNews.KZ выяснил, насколько
09.06.2008 «МТС Туркменистан» начал предоставлять услуги доступа в интернет для всех абонентов

зе технологии GPRS. До настоящего времени услуга была доступна для корпоративного рынка - сегодня в Туркменистане ею пользуются более 750 корпоративных клиентов МТС, среди которых частные компа
28.05.2008 «БОСС-Референт» внедрили в филиале МТС в Туркменистане

стему электронного документооборота «БОСС-Референт» в филиале телекоммуникационного оператора МТС в Туркменистане. Данный проект явился продолжением развития крупнейшей корпоративной СЭД в Росс
07.05.2008 Туркменистан: у МТС уже полмиллиона абонентов

Число абонентов компании МТС в Туркменистане превысило 500 тысяч, сообщили в компании. За последний год абонентская база «МТ
18.04.2008 МТС прорвала интернет-блокаду Туркменистана

коммерческую эксплуатацию услуги мобильного доступа в интернет по технологии GPRS/EDGE в республике Туркменистан, сообщил директор туркменского филиала компании Дмитрий Шуков. В настоящий момен
17.04.2008 МТС начала предоставлять интернет-услуги в Туркмении

едоставлять физическим лицам в мае 2008 г. По словам Дмитрия Шукова, МТС имеет поручение президента Туркменистана обеспечить доступ в сеть интернет каждому жителю страны. МТС подала заявку в со
10.07.2007 «Квазар-Микро» на рынке Туркменистана: МИОС для учебных заведений

Компания «Квазар-Микро», системный интегратор, работающий в Восточной Европе и странах СНГ, объявляет о начале работы на образовательном рынке Туркменистана, подписании контракта на оснащение школы «Рухнама» комплексом «Интерактивная Школа» и завершении обучения первой группы преподавателей республики использованию инновационных компь
29.06.2007 «ВымпелКом» заинтересован в Туркменистане

«ВымпелКом» в ближайшее время планирует включить Туркменистан в свой «портфель рассмотрений» для выхода на этот рынок, так как политическая си
13.06.2007 В Туркмении восстановлена Академия наук

по реформированию национальной науки. В структуре Высшего совета по науке и технике при президенте Туркменистана планируется создать Фонд науки и техники Туркменистана и Высший професси
05.07.2005 МТС помирились с туркменами

Министерство связи Туркмении заинтересовано в том, чтобы МТС стали 100-процентным акционером Barash Communications Technologies. Как сообщили РБК в управлении по работе с общественностью МТС, такое заявление сдел
30.06.2005 МТС просят помощи у Туркмен-баши

ША компании BCT, единственным бизнесом которой является оказание услуг мобильной связи в Республике Туркменистан. Примечательно, что 97% сотовых абонентов республики обслуживаются именно в BCT,
29.06.2005 Туркмены отобрали лицензию у МТС

услуг сотовой связи у компании BCT. В настоящее время BCT прекратила оказание услуг сотовой связи в Туркменистане. Эксперты МТС уверены в том, что Министерство связи Туркменистана не имеет зако
28.06.2005 МТС бросили вызов Туркмен-баши

но выглядит достаточно дорогой». Но больше всего аналитиков настораживает политическая обстановка в Туркменистане — республике, известной на весь мир авторитарным режимом ее президента Тур
27.06.2005 МТС вышли на туркменский рынок

от операционных и финансовых показателей компании, но не может превышать $26,95 млн. Филиал BCTI в Туркменистане имеет лицензию на оказание услуг сотовой связи в стандарте GSM-900/1800 на всей
16.12.2004 МТС хотят выйти на рынок Туркмении

Российский оператор связи «Мобильные Телесистемы» ведет переговоры о приобретении американской Barash Communication Technologies (BCTI), единственного в Туркмении оператора мобильной связи, сообщил Reuters со ссылкой на газету «Коммерсант». По данным «Коммерсанта», МТС предлагает заплатить за право работы на туркменском рынке $55 миллионов. В п
19.01.2004 Связисты Туркмении увеличили объем услуг на 20%

Предприятия министерства связи Туркмении в 2003 г. оказали услуг на 426,2 млрд. манатов, что на 20% больше, чем в 2002 г. Как сообщают в Национальном институте государственной статистики и информации, реализация услуг связи


Публикаций - 456, упоминаний - 535

Туркмения и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 118
Microsoft Corporation 25775 116
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 103
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 40
МегаФон 10742 26
МТС Туркменистан - Barash Communication Technologies (BCTI) 24 19
Türkmentelekom EAK - Туркментелеком 17 17
IBM - International Business Machines Corp 9699 17
Cisco Systems 5372 16
Ростелеком 10948 14
Intel Corporation 12811 14
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 14
Altyn Asyr - Алтын Асыр - TM CELL - Оператор сотовой связи Туркменистана 13 13
Samsung Electronics 11064 13
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 10
Softline - Софтлайн 3743 10
UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан - MTS Uzbekistan 112 10
Oracle Corporation 7074 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 8
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 101 7
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 7
HP - Hewlett-Packard 3662 7
UMC - United Microelectronics Corporation 339 6
Uztelecom - Узтелеком - Узбектелеком - Узмобайл 55 6
Питерская группа связистов 441 6
Siemens AG - Siemens Group 2673 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 6
SAP SE 5601 6
Telegram Group 2940 6
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 6
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 6
Veon - Veon Uzbekistan - Веон узб - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 151 6
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 93 6
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 138 5
ITG Group - INPAS - ИНПАС 131 5
Netscape Communications Corporation 426 5
Viva Armenia - Вива-Армения - Fedilco Group - Viva-MTS - МТС Армения - VivaCell-MTS - МТС ВиваСелл - К-Телеком 66 5
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 5
Verifone 62 5
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 5
Альфа-Банк 1979 5
Альфа-Групп 745 5
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 5
Россети Ленэнерго 1699 4
Почта России ПАО 2370 4
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 129 4
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 4
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 3
World Bank - ICSID - International Centre for Settlement of Investment Disputes - МЦУИС - Международный центр по урегулированию инвестиционных споров при Всемирном торговом банке 9 3
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 3
Lib Technologies - Liberate Technologies 21 3
Газпром ПАО 1493 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Visa International 1993 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 3
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 3
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 2
Mars Kazakhstan 2 2
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 2
Евросеть - Техмаркет 81 2
Fellowes 32 2
Warner 540 2
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 2
China Development Bank - China Construction Bank - Чайна Констракшн Банк - Банк развития Китая - Китайский банк развития 30 2
Интерпромбанк АКБ 15 2
George Resources 20 2
Альянс-Капитал 29 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
МКБ - Московский кредитный банк 657 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 2
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Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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