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Туркмения Туркменистан
СОБЫТИЯ
|15.01.2025
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Axelot WMS впервые в Туркменистане: автоматизирован складской комплекс компании USSAT Engineering
Компания из Туркменистана USSAT Engineering, первый клиент компании Axelot в этой стране, доверила управление работой склада системе Axelot WMS. Проект реализован на объекте площадью 15 тыс. кв.м, на котор
|21.06.2023
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МТС проиграла спор на $2,1 млрд с властями постсоветской республики
360law.com. Как МТС несколько раз приходила в Туркмению и уходила из Туркмении История работы МТС в Туркменистане полна драматизма. Компания пришла в республику в 2005 г., приобретя основного м
|09.07.2021
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«Микрон» выходит на рынок Туркменистана
Резидент особой экономической зоны Москвы, производитель и экспортер микроэлектроники компания «Микрон», начнет продвижение своей продукции в Туркменистане в рамках соглашения о сотрудничестве с одним из производителей электротехнического оборудования этой страны, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной полити
|10.04.2019
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МТС пошла войной на Туркмению. Требует за свои обиды $1,5 миллиарда
два раза больше - в $1,5 млрд. Драматическая история работы МТС в Узбекистане История работы МТС в Туркменистане полна драматизма. Компания пришла на этот рынок в 2005 г., приобретя основного
|29.09.2017
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МТС изгнали из Туркменистана. 1,7 млн абонентов остались без связи
чки» заканчивается 26 июля 2018 г. – то есть почти через год. К нынешнему моменту МТС обслуживала в Туркменистане 1,7 млн абонентов. По итогам 2016 г. выручка компании составила 260,2 млн манат
|14.01.2016
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Сергей Рубцов назначен гендиректором «МТС Туркменистан»
ппы МТС. «Я хочу поблагодарить Олега Атаманова за проделанную работу и достигнутые результаты МТС в Туркменистане, а Сергею Рубцову пожелать задать новый темп развития компании на рынке страны.
|29.08.2013
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МТС выбрала оборудование NSN для модернизации сетей в Украине и Туркменистане
ьные ТелеСистемы» (МТС) совместно с компанией Nokia Solutions and Networks, объявили о начале проекта по модернизации и расширении сетей сотовой связи в дочерних компаниях МТС, работающих в Украине и Туркменистане, и строительстве новых сегментов сети третьего поколения в Туркменистане. «Мы начинаем масштабный проект по реконструкции сетей, в рамках которого МТС значительно расширит
|01.10.2012
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МТС приступила к продаже SIM-карт в Туркменистане
ке, с 1 октября 2012 г. приступает к заключению контрактов по продаже SIM-карт для всех абонентов в Туркменистане и вводит новые тарифы. С 1 октября «МТС-Туркменистан» начинает подключение новы
|31.08.2012
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МТС в Туркменистане за первый день работы подключила более 600 тыс. абонентов
ародная связь и международный голосовой роуминг. «Беспрецедентная динамика подключений к сети МТС в Туркменистане уже в первый день работы говорит о высоком уровне доверия к бренду оператора со
|30.08.2012
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«МТС-Туркменистан» в первые часы работы подключил 460 тыс. абонентов
лее 460 тыс. абонентов. Компания возобновила оказание услуг связи сегодня, 30 августа. Салоны МТС в Туркменистане открылись в 10.00 по местному времени. Для доступа к услугам связи «МТС-Туркмен
|30.08.2012
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МТС запустила сеть в Туркменистане
ых тарифов в соответствии с профилем потребления услуг. «Техническое состояние инфраструктуры МТС в Туркменистане позволило нам в кратчайшие сроки восстановить сеть для предоставления полного с
|27.07.2012
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МТС откупилась от властей Туркмении
достижении договоренности с государственным предприятием «Туркментелеком» о возобновлении работы в Туркменистане. Поручение подписать данное соглашение было дано президентом Туркмении Гурбангу
|11.07.2012
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В Туркмении всем первоклассникам вручат нетбуки
В Туркмении всем первоклассникам страны 1 сентября вручат от имени президента нетбуки. Впервые этот акт в день знаний состоялся в прошлом году. Сделать его традицией предложил глава государства Г
|03.03.2011
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МТС предупредила иностранные компании о рисках инвестирования в экономику Туркменистана
призывают международное инвестиционное сообщество инвестировать в страну и развивать производство в Туркменистане, МТС советует обдумать надежность Туркменистана как бизнес-партнера и привлекат
|07.02.2011
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Президент Туркмении распорядился создать частные сотовые компании
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил правительству создать частные сотовые компании и совместные с иностранными фирмами предприятия по оказанию услуг мобильной связи, сообщает «Прайм-Тас
|24.01.2011
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МТС предложила правительству Туркменистана урегулировать разногласия путем переговоров
озникшие разногласия путем переговоров и устранить препятствия для осуществления деятельности МТС в Туркменистане. В своем письме МТС указывает на то, что в результате возникших споров между МТ
|22.12.2010
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Туркменов лишили МТС
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о приостановлении работы своей сотовой сети в Туркмении. Лицензией на работу в республике владеет «дочка» МТС – американская Barash Communi
|21.12.2010
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Министерство связи Туркменистана приостанавливает деятельность МТС
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о приостановке своей деятельности в Туркменистане в соответствии с уведомлением Министерства связи Туркменистана, полученного 15
|16.12.2010
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МТС выгоняют из Туркмении
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о получении уведомления от министерства связи Туркмении о приостановлении действия лицензии на сотовую связь, которая имеется у ее 100% «дочки» - зарегистрированной в США Barash Coomunications Technologies (BCT). Власти намерены приостанов
|03.11.2010
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МТС запустила сети 3G во всех странах присутствия
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о запуске в коммерческую эксплуатацию сети 3G в Туркменистане и завершении проекта по развертыванию сетей «третьего поколения» на всех рынках
|21.09.2010
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«Ростелеком» предоставит услуги связи Туркменистану
«Ростелеком» заключил соглашение о предоставлении услуг связи с Министерством связи Туркменистана и стал первой российской компанией, заключившей подобное соглашение, сообщает п
|23.06.2010
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«Инпас» продвигает эквайринговое оборудование на рынках Туркмении, Грузии и Киргизии
Компания «Инпас», в рамках развития платежной системы Туркменистана, выполнила поставку и запуск 50 платежных киосков. Через эти киоски можно произ
|28.12.2009
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В Туркменистане заблокировали YouTube и LiveJournal
Государственная компания «Туркментелеком» - единственный в Туркменистане интернет-провайдер – обновила и расширила списки веб-сайтов, заблокированных для местных пользователей. Теперь туркменские пользователи не смогут заходить на популярный видеоресур
|19.06.2008
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В Туркмении создается масштабная телемедицинская сеть
В Туркменистане успешно осуществлена первая медицинская on-line операция. Это произошло в рамка
|09.06.2008
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Туркменам разрешили интернет
В Туркменистане началось подключение к Сети домашних пользователей. CNews.KZ выяснил, насколько
|09.06.2008
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«МТС Туркменистан» начал предоставлять услуги доступа в интернет для всех абонентов
зе технологии GPRS. До настоящего времени услуга была доступна для корпоративного рынка - сегодня в Туркменистане ею пользуются более 750 корпоративных клиентов МТС, среди которых частные компа
|28.05.2008
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«БОСС-Референт» внедрили в филиале МТС в Туркменистане
стему электронного документооборота «БОСС-Референт» в филиале телекоммуникационного оператора МТС в Туркменистане. Данный проект явился продолжением развития крупнейшей корпоративной СЭД в Росс
|07.05.2008
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Туркменистан: у МТС уже полмиллиона абонентов
Число абонентов компании МТС в Туркменистане превысило 500 тысяч, сообщили в компании. За последний год абонентская база «МТ
|18.04.2008
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МТС прорвала интернет-блокаду Туркменистана
коммерческую эксплуатацию услуги мобильного доступа в интернет по технологии GPRS/EDGE в республике Туркменистан, сообщил директор туркменского филиала компании Дмитрий Шуков. В настоящий момен
|17.04.2008
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МТС начала предоставлять интернет-услуги в Туркмении
едоставлять физическим лицам в мае 2008 г. По словам Дмитрия Шукова, МТС имеет поручение президента Туркменистана обеспечить доступ в сеть интернет каждому жителю страны. МТС подала заявку в со
|10.07.2007
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«Квазар-Микро» на рынке Туркменистана: МИОС для учебных заведений
Компания «Квазар-Микро», системный интегратор, работающий в Восточной Европе и странах СНГ, объявляет о начале работы на образовательном рынке Туркменистана, подписании контракта на оснащение школы «Рухнама» комплексом «Интерактивная Школа» и завершении обучения первой группы преподавателей республики использованию инновационных компь
|29.06.2007
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«ВымпелКом» заинтересован в Туркменистане
«ВымпелКом» в ближайшее время планирует включить Туркменистан в свой «портфель рассмотрений» для выхода на этот рынок, так как политическая си
|13.06.2007
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В Туркмении восстановлена Академия наук
по реформированию национальной науки. В структуре Высшего совета по науке и технике при президенте Туркменистана планируется создать Фонд науки и техники Туркменистана и Высший професси
|05.07.2005
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МТС помирились с туркменами
Министерство связи Туркмении заинтересовано в том, чтобы МТС стали 100-процентным акционером Barash Communications Technologies. Как сообщили РБК в управлении по работе с общественностью МТС, такое заявление сдел
|30.06.2005
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МТС просят помощи у Туркмен-баши
ША компании BCT, единственным бизнесом которой является оказание услуг мобильной связи в Республике Туркменистан. Примечательно, что 97% сотовых абонентов республики обслуживаются именно в BCT,
|29.06.2005
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Туркмены отобрали лицензию у МТС
услуг сотовой связи у компании BCT. В настоящее время BCT прекратила оказание услуг сотовой связи в Туркменистане. Эксперты МТС уверены в том, что Министерство связи Туркменистана не имеет зако
|28.06.2005
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МТС бросили вызов Туркмен-баши
но выглядит достаточно дорогой». Но больше всего аналитиков настораживает политическая обстановка в Туркменистане — республике, известной на весь мир авторитарным режимом ее президента Тур
|27.06.2005
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МТС вышли на туркменский рынок
от операционных и финансовых показателей компании, но не может превышать $26,95 млн. Филиал BCTI в Туркменистане имеет лицензию на оказание услуг сотовой связи в стандарте GSM-900/1800 на всей
|16.12.2004
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МТС хотят выйти на рынок Туркмении
Российский оператор связи «Мобильные Телесистемы» ведет переговоры о приобретении американской Barash Communication Technologies (BCTI), единственного в Туркмении оператора мобильной связи, сообщил Reuters со ссылкой на газету «Коммерсант». По данным «Коммерсанта», МТС предлагает заплатить за право работы на туркменском рынке $55 миллионов. В п
|19.01.2004
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Связисты Туркмении увеличили объем услуг на 20%
Предприятия министерства связи Туркмении в 2003 г. оказали услуг на 426,2 млрд. манатов, что на 20% больше, чем в 2002 г. Как сообщают в Национальном институте государственной статистики и информации, реализация услуг связи
Туркмения и организации, системы, технологии, персоны:
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 14
|Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 56 13
|Путин Владимир 3454 9
|Меламед Леонид 150 8
|Шамолин Михаил 124 8
|Ниязов Сапармурат 7 7
|Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 6
|Медведев Дмитрий 1665 5
|Поповский Александр 93 5
|Сидоров Василий 53 5
|Бердымухамедов Гурбангулы 5 5
|Лукашенко Александр 104 4
|Боровиков Игорь 137 4
|Шуков Дмитрий 8 4
|Desler Jim - Деслер Джим 17 4
|Меламед Александр 95 4
|Каримов Ислам 97 4
|Дубовсков Андрей 89 3
|Аз-Зари Хусейн 25 3
|Распопов Олег 15 3
|Нефедов Павел 46 3
|Рутенберг Дмитрий 23 3
|Бердымухаммедов Гурбангулы 3 3
|Robertson Michael - Робертсон Майкл 38 3
|Мандик Игорь 24 3
|Tiemann Michael - Тайманн Майкл 13 3
|Никифоров Николай 1138 3
|Дергунова Ольга 120 3
|Каримова Гульнара 95 3
|Есекеев Куанышбек 40 2
|Стариков Дмитрий 13 2
|Воробьев Александр 42 2
|Солодовников Дмитрий 56 2
|Бакиев Максим 42 2
|Косилов Михаил 17 2
|Герчук Михаил 88 2
|Елин Дмитрий 11 2
|Купреев Олег 18 2
|Бяков Юрий 42 2
|Матвеев Евгений 13 2
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