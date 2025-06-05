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ННГАСУ Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет


УПОМИНАНИЯ


05.06.2025 Альянс в сфере ИИ представил бенчмарк MERA Industrial: новый стандарт оценки отраслевых LLM для решения бизнес-задач 1
12.11.2015 Поволжский филиал «Евросети» возглавил Владимир Смирнов 1
27.01.2014 Александр Воробьев возглавит Beeline в Узбекистане 1
27.08.2013 Александр Воробьев назначен финансовым директором «Билайн» в Узбекистане 1
09.11.2007 ННГАСУ проводит аукцион на поставку компьютеров 3

Публикаций - 5, упоминаний - 7

ННГАСУ и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 145 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13277 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8909 2
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком - Zet-Mobile 22 1
Uztelecom - Buzton 38 1
Евросеть 1412 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2525 1
Kari - Кари - сеть магазинов 73 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 367 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15075 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1891 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5712 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1154 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24940 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21164 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24746 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53087 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12415 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3302 1
Воробьев Александр 34 2
Сафронюк Андрей 11 2
Смирнов Владимир 38 1
Кромский Дмитрий 28 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1967 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3223 3
Узбекистан - Республика 1787 2
Туркмения - Туркменистан 437 2
Россия - РФ - Российская федерация 149421 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 490 2
Россия - ПФО - Самарская область - Богатовский район 4 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 737 1
Россия - ПФО - Самарская область - Большечерниговский район - Большая Черниговка 9 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1279 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3026 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1408 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14260 1
Россия - ПФО - Самарская область 1383 1
Россия - ПФО - Саратовская область 764 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 639 1
Таджикистан - Республика 883 1
Россия - ПФО - Пензенская область 606 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 609 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52716 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49314 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2496 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5255 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4142 1
КубГАУ - Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 7 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363842, в очереди разбора - 752695.
Создано именных указателей - 176193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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