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ННГАСУ Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет
УПОМИНАНИЯ
ННГАСУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Евросеть 1412 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2525 1
|Kari - Кари - сеть магазинов 73 1
|Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
|Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3302 1
|Воробьев Александр 34 2
|Сафронюк Андрей 11 2
|Смирнов Владимир 38 1
|Кромский Дмитрий 28 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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