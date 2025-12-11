Разделы

Воробьев Александр


СОБЫТИЯ


11.12.2025 Топ-20 поставщиков российского рынка СЭД за год увеличили объем выручки на 25% 1
11.12.2025 Около 80% российских госкомпаний внедрили отечественные СЭД 4
03.12.2025 Корпоративный документооборот: бизнес переходит к единому цифровому контуру 2
12.12.2024 Подтверждена совместимость СЭД ТЕЗИС с российской СУБД Postgres Pro 1
14.10.2024 Как выбрать альтернативу западным продуктам и организовать миграцию 1
09.10.2024 Подтверждена совместимость СЭД «Тезис» и СУБД Tantor SE 1
24.09.2024 Конференция CNews «Импортозамещение цифровых решений 2024» состоится 3 октября 1
16.09.2024 Конференция CNews «Импортозамещение цифровых решений 2024» состоится 3 октября 1
03.09.2024 Конференция CNews «Импортозамещение цифровых решений 2024» состоится 3 октября 1
16.07.2024 В «Альфа-Лизинге» внедрили искусственный интеллект для оптимизации продаж лизинговых услуг 1
02.07.2024 Подтверждена совместимость ОС Astra Linux и СЭД «Тезис» 5.3 1
06.07.2022 Структуры «Росатома» массово закупили российское конструкторское ПО. Удалось сэкономить 23 рубля 1
26.04.2022 «Сбер» и Visionlabs внедрили сервис оплаты взглядом в кассы самообслуживания Smartix 1
28.12.2021 «Авито» поглотила разработчика ПО для автодилеров 1
03.09.2019 «Ростелеком» на Ямале внедрил систему оптимизации и контроля вывоза отходов 1
13.07.2016 «Первый БИТ» выпустил новый сервис для работы с дебиторской задолженностью «БИТ.Инструменты для бизнеса» 1
17.03.2016 «Нанософт» выпустила специализированный блок системы NormaCS: «ПромЭксперт» 1
11.09.2015 «Яндекс» транслирует шоу «Голос» в поиске 1
27.01.2015 Петербургский метрополитен открыл прием бесконтактной оплаты на турникетах 1
14.01.2015 Beeline в Узбекистане возглавит Владимир Петров 1
17.06.2014 Коммерческим директором Beeline в Узбекистане назначен Максим Ефремов 1
27.01.2014 Александр Воробьев возглавит Beeline в Узбекистане 2
27.08.2013 Александр Воробьев назначен финансовым директором «Билайн» в Узбекистане 3
11.02.2013 Информатизация на транспорте: Лучшие примеры 1
27.08.2012 ИКТ-разгон: Лучшие примеры информатизации транспорта 1
30.07.2012 ИКТ-разгон: Лучшие примеры в сфере информатизации транспорта 1
14.03.2012 Репортаж с Samsung CIS Forum 2012: планшеты на Core i5 управляют пылесосами 1
19.04.2010 «Корус Консалтинг» удаленно внедрил CПО для финансового учета в «Каменск-Уральском заводе по обработке цветных металлов» 1
09.09.2009 Сайт Роскосмоса атаковали хакеры 1
13.03.2009 Россия: AMD отговаривает чиновников от Intel 1
13.03.2009 AMD помогает развивать конкуренцию в сфере госзакупок ВТ в России 1
06.03.2009 Александр Воробьев назначен и.о. руководителя департамента транспорта и связи Москвы 1
25.01.2008 Количество работающих спутников Глонасс возросло до 14 1
23.01.2008 ГЛОНАСС: аспекты кризиса 1
31.07.2007 Сменился руководитель пресс-службы Роскосмоса 1
02.04.2007 Студенты требуют денег за свои рефераты в БД 1
15.12.2005 В Химках блокировано производство контрафакта 1

Публикаций - 37, упоминаний - 44

Воробьев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Терн ГК - Tern Group 78 4
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 260 4
Auchan Holding - Ашан Тех - Auchan Tech 14 4
Слайдер Презентации 13 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9198 4
Veon - Veon Uzbekistan - Веон узб - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 147 4
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 3
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 194 3
Yandex - Яндекс 8443 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14258 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2490 3
Diasoft - Диасофт 1024 3
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 131 3
МТС Поволжье макрорегион - МТС Поволжье СЗ - МТС Поволжье Северо-Запад - МТС Поволжье ЮВ - МТС Поволжье Юго-Восток 69 2
Uztelecom - Buzton 38 2
8996 2
Нанософт 116 2
HP Inc. 5762 2
AMD - Advanced Micro Devices 4470 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 623 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 242 2
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 249 1
ArcSoft - АркСофт 15 1
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком - Zet-Mobile 22 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 161 1
Фабрикант ЭТП - Fabrikant - ЭТС АО - межотраслевая торговая система 60 1
МТС - Комстар ОТС Украина 14 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 492 1
Нанософт разработка 17 1
МТС - Примтелефон 47 1
Нормасофт - Normasoft 1 1
Smartix - Смартикс 2 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 273 1
ЭТМ 12 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 306 1
Veon - Vimpelcom Lao 1 1
Антиплагиат 20 1
Motivity 2 1
ЭЛСИ ГК 10 1
Ростелеком 10313 1
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 26 5
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 3
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 39 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 562 3
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 3
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 87 2
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 124 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 132 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 320 2
Avito - КЕХ Екоммерц 6 1
КАРО - сеть кинотеатров - Каро-Фильм УК 28 1
Росатом - Росэнергоатом НТЦ АТР - Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС 2 1
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 1
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 61 1
Avito - Баер Макспостер 1 1
НТК - Независимая транспортная компания 2 1
ADB - Asian Development Bank - Азиатский банк развития 7 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1908 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 98 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 59 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 139 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
Волга-Днепр - авиакомпания 45 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1007 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1306 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1649 1
ЦИАН - CIAN 164 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 468 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8180 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 438 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 89 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 4
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 683 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2732 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 226 2
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 122 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 2
Мосгортранс ГУП 127 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3457 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4906 2
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 95 1
Правительство Челябинской области 74 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Петербургский метрополитен ГУП 144 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3366 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 336 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6277 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 827 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2164 1
Федеральное казначейство России 1879 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73329 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23220 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57456 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31783 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5271 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12392 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11477 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34057 5
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 330 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7289 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7625 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27210 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6702 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18204 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3698 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7111 3
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2257 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2283 3
Миграция приложений - Application Migration - Миграция данных - Data migration 153 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12279 3
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1087 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13353 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12006 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8184 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3408 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 3
Автоматизация склада - YMS - Yard Management System - Управление складским двором - Gate Management System - Управление воротами для больших складских комплексов 186 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1959 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11578 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10061 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21832 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15018 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26114 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31997 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5345 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 5
Haulmont - Тезис СЭД 90 3
Microsoft Office 3954 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3442 3
BAPCo SYSmark 9 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1513 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 245 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1325 2
Linux OS 10911 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 206 1
Яндекс.Объявления 9 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 90 1
Samsung SUR - интерактивный стол 4 1
FanRuan - FineBI 26 1
Avito - Авито авто 66 1
РТС-тендер - B2B-Center - B2B Altis 24 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 136 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 344 1
Передовые технологии - RuDesktop 32 1
1С Первый Бит - БИТ.Тендер 1 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы - ФЦП ГЛОНАСС - Глобальная навигационная система - Федеральная целевая программа 34 1
Терн ГК - ТернЮниверс 7 1
Samsung Series 7 Gamer 8 1
Axelot SCM 7 1
WaveAccess - ValueAI 17 1
Слайдер Презентации - Slider AI 5 1
Manticore Search 2 1
Клевер Системс - Конвертум - Convertum 4 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 176 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 987 1
Google Android 14688 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 389 1
Microsoft Surface - Планшет 439 1
Intel Core i - Cерия процессоров 531 1
Samsung SmartTV - Samsung Smart TV 75 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1167 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 843 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 103 1
Лавриков Илья 6 4
Бойко Андрей 56 4
Кривошеев Игорь 12 3
Лапин Сергей 11 3
Кабанов Илья 8 3
Столяров Геннадий 6 3
Махошвили Юрий 5 3
Москвичев Евгений 11 3
Доминина Светлана 5 3
Строгий Максим 15 3
Жуйков Вячеслав 5 3
Мендус Наталья 5 3
Соколов Максим 27 3
Зубарев Александр 11 3
Федечкин Эдуард 55 3
Ликсутов Максим 182 2
Иванов Петр 23 2
Серова Елена 320 2
Сафронюк Андрей 11 2
Шадрина Елена 5 2
Колодченко Валерий 2 2
Киселева Ирина 2 2
Пахомовский Юрий 2 2
Беседин Иван 5 2
Лямов Николай 5 2
Нерадовский Константин 18 2
Ладур Алексей 2 2
Гарин Олег 2 2
Гаврин Дмитрий 4 2
Квятковский Илья 2 2
Беленький Александр 36 2
Кузнецова Ирина 30 2
Прибылев Александр 1 1
Рыстенко Михаил 62 1
Правдивый Владимир 15 1
Малежин Максим 3 1
Романов Илья 34 1
Хохлов Игорь 25 1
Вотяков Кирилл 7 1
Градский Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157000 24
Россия - ПФО - Нижегородская область 2104 6
Узбекистан - Республика 1872 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45738 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8118 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14491 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18588 3
Россия - ЮФО - Астраханская область 714 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3183 2
Германия - Федеративная Республика 12939 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2657 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3358 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 882 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 505 2
Туркмения - Туркменистан 446 2
Украина 7796 2
Россия - УФО - Челябинская область 1389 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 917 2
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 144 1
Россия - УФО - Свердловская область - Каменск-Уральский 94 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 247 1
Узбекистан - Каракалпакия - Республика Каракалпакстан 5 1
Узбекистан - Хорезмская область 4 1
Россия - УФО - Тюменская область 1255 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1310 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 938 1
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 162 1
Северный полярный круг - Полярные регионы 122 1
Франция - Французская Республика 7979 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2955 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2673 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1067 1
Лаос - Лаосская Народно-Демократическая Республика 79 1
Европа 24639 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Африка - Африканский регион 3571 1
Ближний Восток 3032 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 801 1
Таджикистан - Республика 913 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18229 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55090 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51327 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6244 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10323 7
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20411 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3134 4
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 430 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7604 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31961 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8547 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4379 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6673 2
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 768 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1717 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 777 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3385 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 289 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 348 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6340 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4673 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 414 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4921 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8386 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6113 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2503 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3180 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5285 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1234 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1813 1
Атомная энергетика - ПАТЭС - плавучая атомная теплоэлектростанция 19 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3227 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11409 3
Российская газета 275 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1140 1
РИА Новости 984 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2156 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1073 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 3
BAPCo consortium - Business Applications Performance Corporation 9 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
НИУ ВШЭ - Институт управления закупками и продажами имени А.Б. Соловьева 17 2
ННГАСУ - Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет 5 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1261 2
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II - Национальный минерально-сырьевой университет 27 1
МГУ им. адм. Г. И. Невельского - Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского 15 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 76 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 7
Samsung Forum 14 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407066, в очереди разбора - 733277.
Создано именных указателей - 187223.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

