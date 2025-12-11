Получите все материалы CNews по ключевому слову
Воробьев Александр
|Лавриков Илья 6 4
|Бойко Андрей 56 4
|Кривошеев Игорь 12 3
|Лапин Сергей 11 3
|Кабанов Илья 8 3
|Столяров Геннадий 6 3
|Махошвили Юрий 5 3
|Москвичев Евгений 11 3
|Доминина Светлана 5 3
|Строгий Максим 15 3
|Жуйков Вячеслав 5 3
|Мендус Наталья 5 3
|Соколов Максим 27 3
|Зубарев Александр 11 3
|Федечкин Эдуард 55 3
|Ликсутов Максим 182 2
|Иванов Петр 23 2
|Серова Елена 320 2
|Сафронюк Андрей 11 2
|Шадрина Елена 5 2
|Колодченко Валерий 2 2
|Киселева Ирина 2 2
|Пахомовский Юрий 2 2
|Беседин Иван 5 2
|Лямов Николай 5 2
|Нерадовский Константин 18 2
|Ладур Алексей 2 2
|Гарин Олег 2 2
|Гаврин Дмитрий 4 2
|Квятковский Илья 2 2
|Беленький Александр 36 2
|Кузнецова Ирина 30 2
|Прибылев Александр 1 1
|Рыстенко Михаил 62 1
|Правдивый Владимир 15 1
|Малежин Максим 3 1
|Романов Илья 34 1
|Хохлов Игорь 25 1
|Вотяков Кирилл 7 1
|Градский Александр 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407066, в очереди разбора - 733277.
Создано именных указателей - 187223.
