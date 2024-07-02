Подтверждена совместимость ОС Astra Linux и СЭД «Тезис» 5.3

Разработчики «Группы Астра» и компании «Хоулмонт» провели тестирование на совместимость актуальных версий продуктов — ОС Astra Linux и СЭД «Тезис» 5.3. Специалисты убедились, что продукт корректно работает под управлением защищенной ОС. Это официально подтверждается сертификатом, выданным в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. Об этом CNews сообщили представители «Хоулмонт».

Система электронного документооборота «Тезис» 5.3 выпущена в декабре 2023 г. Среди ключевых особенностей — расширение функциональности HR-модуля и функциональности для работы с машиночитаемыми доверенностями, повышение возможностей масштабирования, стабильности и производительности и импортозамещение сервиса для сравнения и распознавания текста документов.

Astra Linux – это сертифицированная операционная система со встроенными средствами защиты информации для стабильной и безопасной работы ИТ-инфраструктур любого масштаба и обработки информации различной степени конфиденциальности, включая гостайну «особой важности». Продукт единственный в стране имеет сертификаты всех регуляторов.

Использование операционной системы Astra Linux в сочетании с системой электронного документооборота «Тезис» — решение для организаций, стремящихся к технологической независимости от зарубежных программных продуктов. Это соответствует текущей политике импортозамещения и обеспечивает более высокий уровень безопасности и контроля за данными.

Производители СЭД «Тезис» и Astra Linux сотрудничают уже более трех лет. В рамках технологического партнерства на регулярной основе проводится проверка актуальных версий продуктов на совместимость. Таким образом, заказчики могут реализовать в своей организации импортонезависимую ИТ-экосистему целиком, а не внедрять российские решения по отдельности. Подтверждение корректной работы СЭД «Тезис» в среде ОС Astra Linux гарантирует возможность использования технологий, которые обеспечивают эффективность, комфорт для пользователей и защиту от уязвимостей.

«Регулярное обновление и поддержка от разработчиков Astra Linux и «Тезис», а также возможность адаптации под специфические нужды организации, делают такое решение актуальным и востребованным на рынке. Кроме того, сотрудничество с надежными партнерами и постоянное взаимодействие с их командами позволяет оперативно реагировать на изменения в законодательстве и технологические тренды, что важно для государственных и коммерческих структур, стремящихся к полной цифровизации процессов», — сказал Кирилл Синьков, директор департамента по работе с технологическими партнерами «Группы Астра».

«СЭД «Тезис» изначально создавалась как кроссплатформенный продукт, который можно использовать в любой ИТ-экосистеме. Это позволяет заказчикам избежать дополнительных затрат при внедрении. Чтобы обеспечить заказчикам уверенность в корректной работе, мы регулярно проводим тестирование и подтверждаем совместимость СЭД «Тезис» с различными ОС. В последние несколько лет, с ростом актуальности импортозамещения, мы понимаем, что выбрали правильный путь», — отметил Product Owner СЭД «Тезис» Александр Воробьев.