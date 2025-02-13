Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения

«Хоулмонт» представила новый продукт — платформу для процессной разработки OpenBPM ой платформы разработки процессных приложений на Java open source стеке. Также было объявлено о создании и развитии импортонезависимого форка Camunda 7. Об этом CNews сообщили представители компании «Хоулмонт». Open source платформа OpenBPM предназначена для повышения эффективности команд процессной разработки, включая аналитиков, разработчиков и администраторов. Компоненты платформы OpenBP

Андрей Глащенко, Haulmont: Популярная среда разработки может быть заблокирована, но выход есть ate, при этом не опасаясь риска блокировки. Более того, в семейство Amplicode входит еще и плагин для VS Code, позволяющий также быстро создавать веб-интерфейс для Spring приложений. Андрей Глащенко, Haulmont: для команды разработки простое копирование — максимально скучная задача CNews: Почему вы решили сфокусироваться именно на Spring Boot? Андрей Глащенко: Все просто. У нашей компании оч

Haulmont примет участие в конференции CNews «Импортозамещение 2022» ли кейсы, доказывающие экономическую эффективность внедрения российского ПО. Российская ИТ-компания Haulmont, разработчик СЭД ТЕЗИС и платформы для быстрой разработки корпоративных систем Jmix,

Haulmont повысил уровень автоматизации техподдержки с помощью Okdesk электронного документооборота (СЭД) ТЕЗИС, и исключить потерю заявок. Также благодаря системе был автоматизирован учет трудозатрат и SLA по каждому клиенту отдела внедрения и сопровождения СЭД ТЕЗИС. Haulmont уже использовал help desk систему в рамках техподдержки своего флагманского продукта СЭД ТЕЗИС. Однако на ее базе компании не удалось создать единую платформу по работе с клиентами: бо

Haulmont с нуля построила для НИУ «Высшая школа экономики» образовательный маркетплейс него информацию в одном месте, предоставляет доступ к данной информации, нотификациям и различного рода сервисам, необходимым для успешного обучения и решения возникающих у студентов задач. Эксперты Haulmont при поддержке специалистов ВШЭ разработали сервис «с нуля». Был составлен план проекта, сформирована карта рисков. При реализации проекта велась тесная работа с представителями подразд

Как банкам добиться технологической независимости? Haulmont приглашает обсудить на конференции CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» ИТ-компания Haulmont приглашает обсудить, как банкам добиться технологической независимости, а также мини

Сбер приобрел у Haulmont low-code продукт CUBA Studio Сбер подписал договор с компанией Haulmont и получил возможность использовать функциональность CUBA Studio, дополняющую opensource framework CUBA. Framework CUBA — программное обеспечение для создания приложений в low-code-пара

Образовательный портал Минздрава помогает российским врачам бороться с коронавирусом Компания Haulmont модернизировала портал непрерывного медицинского образования Минздрава России. Возможности ресурса позволили повысить системность обучения, удобство работы и мотивацию пользователей. П

Компания Haulmont модернизировала портал непрерывного медицинского образования Минздрава России Компания Haulmont расширила возможности портала непрерывного медицинского образования (НМО) Минздрава России, который используют более 1,1 млн специалистов. Портал НМО позволяет работникам медицинских и

Документооборот для всех госорганов построят на продукте самарской компании. 30 существующих СЭД останутся не у дел (СЭД) для госорганов будет строиться на основе готового СЭД-продукта самарской компании «Хоулмонт» (Haulmont). Она стала победителем тематического тендера подведомственного Минкомсвязи НИИ «Вос

Haulmont и Bellsoft протестировали свои программные продукты на совместимость кт OpenJDK, и сделать сборку этого репозитория может любая компания, обладающая необходимыми компетенциями. В результате получится действующее окружение для запуска программ на JVM. Однако, по данным Haulmont, OpenJDK имеет порядка 20 тыс. известных дефектов, и для того, чтобы иметь уверенность, что сборка соответствует всем спецификациям Java SE, необходимо пройти верификацию с помощью Tec

«Хоулмонт» получил лицензии ФСТЭК на защиту конфиденциальных данных «Хоулмонт», разрабатывающая систему документооборота «Тезис», объявила о получении двух лицензий Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). как рассказали CNews в компани

«Хоулмонт» автоматизировал документооборот Архангельской областной клинической больницы Комплексная автоматизация документооборота на базе программного обеспечения компании «Хоулмонт»«Хоулмонт» объявил о комплексной автоматизации документооборота Архангельской областной клинической больницы на базе СЭД «Тезис». Как рассказали CNews в компании, автоматизация

Haulmont перевела платформу CUBA в Open Source Российская компания-разработчик Haulmont объявила о переводе платформы CUBA в Open Source. Теперь платформа распространяется по лицензии Apache 2.0 с исходным кодом, доступным на GitHub. Монетизировать её компания планирует з

«Хоулмонт» дарит администраторам СЭД «Тезис» дополнительную именную лицензию Компания «Хоулмонт» внесла изменения в политику лицензирования системы управления документами и задачами «Тезис». Теперь во всех редакциях системы присутствует одна бесплатная дополнительная лицензия для

«Хоулмонт» и «КриптоПро» стали партнерами Компания «Хоулмонт» стала партнером компании «КриптоПро», разработчика средств криптографической защиты информации и электронной цифровой подписи в России. Об этом CNews сообщили в «Хоулмонт». «Кр

«Хоулмонт» получила лицензию ФСБ на разработку ПО, защищенного с помощью средств шифрования Компания «Хоулмонт», ведущая разработку СЭД «Тезис», получила лицензию ФСБ РФ на разработку и распространение программного обеспечения, защищенного с помощью шифровальных (криптографических) средств инфо

Softline пополнила портфель СЭД решением Haulmont Компания Softline заключила партнерское соглашение с компанией Haulmont. Как сообщили CNews в Softline, по условиям договора компания займется поставкой, внедрением и поддержкой одного из решений разработчика — ECM-системы «Тезис». Haulmont специали

Haulmont интегрировала ЕСМ-систему «Тезис» с Microsoft Dynamics CRM для «Приморнефтепродукта» Компания Haulmont реализовала проект по интеграции ЕСМ-системы «Тезис» с системой управления взаимоотношениями с клиентами Microsoft Dynamics CRM для нефтяной компании «Приморнефтепродукт». Об этом CNew

Haulmont выпустила новое решение для совместной работы Компания Haulmont вывела на рынок новое решение для совместной работы и управления корпоративной информацией — «Тезис: Портал». Как сообщили CNews в Haulmont, корпоративный портал хранит внутренн

Haulmont представила новую версию ЕСМ-системы «Тезис» Компания Haulmont представила новую версию своей ЕСМ-системы «Тезис». В релизе 3.6 появилась возможность потокового сканирования, добавлены механизмы для интеграции с корпоративным порталом, сообщили CN

«Русская Платина» автоматизировала документооборот на базе «Тезиса» Компания Haulmont сообщила о том, что группа компаний «Русская Платина» автоматизировала документооборот с помощью системы управления документами и задачами «Тезис» (разработка Haulmont). Решение