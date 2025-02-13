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Haulmont Хоулмонт Холмонт БР Холмонт бизнес решения

Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения

«Хоулмонт» — российская ИТ-компания с головным офисом, расположенном в Самаре. Она специализируется на создании сложных отказоустойчивых решений для автоматизации бизнеса. Среди продуктов компании СЭД ТЕЗИС, системы оптимизации для сферы такси, CRM для образовательной сферы, заказные проекты, а также инструменты для повышения эффективности разработки ПО. В основе всех проектов - платформа собственной разработки Jmix (ранее CUBA Platform)

 

 

Илья Зайчиков, Product Owner СЭД ТЕЗИС, Haulmont "Главный ТЕЗИС Импортозамещения" - 31 марта 2022 года конференция CNews "Импортозамещение 2022"

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 12 дел, на cумму 180 820 723 ₽*

Судебные дела (12) на сумму 180 820 723 ₽*
в качестве истца (8) на сумму 40 898 625 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 2 121 254 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


13.02.2025 «Хоулмонт» представила новый продукт — платформу для процессной разработки OpenBPM

ой платформы разработки процессных приложений на Java open source стеке. Также было объявлено о создании и развитии импортонезависимого форка Camunda 7. Об этом CNews сообщили представители компании «Хоулмонт». Open source платформа OpenBPM предназначена для повышения эффективности команд процессной разработки, включая аналитиков, разработчиков и администраторов. Компоненты платформы OpenBP
01.11.2024 Андрей Глащенко, Haulmont: Популярная среда разработки может быть заблокирована, но выход есть

ate, при этом не опасаясь риска блокировки. Более того, в семейство Amplicode входит еще и плагин для VS Code, позволяющий также быстро создавать веб-интерфейс для Spring приложений. Андрей Глащенко, Haulmont: для команды разработки простое копирование — максимально скучная задача CNews: Почему вы решили сфокусироваться именно на Spring Boot? Андрей Глащенко: Все просто. У нашей компании оч
29.03.2022 Haulmont примет участие в конференции CNews «Импортозамещение 2022»

ли кейсы, доказывающие экономическую эффективность внедрения российского ПО. Российская ИТ-компания Haulmont, разработчик СЭД ТЕЗИС и платформы для быстрой разработки корпоративных систем Jmix,
12.04.2021 Haulmont повысил уровень автоматизации техподдержки с помощью Okdesk

электронного документооборота (СЭД) ТЕЗИС, и исключить потерю заявок. Также благодаря системе был автоматизирован учет трудозатрат и SLA по каждому клиенту отдела внедрения и сопровождения СЭД ТЕЗИС. Haulmont уже использовал help desk систему в рамках техподдержки своего флагманского продукта СЭД ТЕЗИС. Однако на ее базе компании не удалось создать единую платформу по работе с клиентами: бо
23.03.2021 Haulmont с нуля построила для НИУ «Высшая школа экономики» образовательный маркетплейс

него информацию в одном месте, предоставляет доступ к данной информации, нотификациям и различного рода сервисам, необходимым для успешного обучения и решения возникающих у студентов задач. Эксперты Haulmont при поддержке специалистов ВШЭ разработали сервис «с нуля». Был составлен план проекта, сформирована карта рисков. При реализации проекта велась тесная работа с представителями подразд
04.03.2021 Как банкам добиться технологической независимости? Haulmont приглашает обсудить на конференции CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021»

ИТ-компания Haulmont приглашает обсудить, как банкам добиться технологической независимости, а также мини
23.12.2020 Haulmont представила СЭД «ТЕЗИС» 5.0
22.10.2020 Сбер приобрел у Haulmont low-code продукт CUBA Studio

Сбер подписал договор с компанией Haulmont и получил возможность использовать функциональность CUBA Studio, дополняющую opensource framework CUBA. Framework CUBA — программное обеспечение для создания приложений в low-code-пара
30.03.2020 Образовательный портал Минздрава помогает российским врачам бороться с коронавирусом

Компания Haulmont модернизировала портал непрерывного медицинского образования Минздрава России. Возможности ресурса позволили повысить системность обучения, удобство работы и мотивацию пользователей. П
28.02.2020 Компания Haulmont модернизировала портал непрерывного медицинского образования Минздрава России

Компания Haulmont расширила возможности портала непрерывного медицинского образования (НМО) Минздрава России, который используют более 1,1 млн специалистов. Портал НМО позволяет работникам медицинских и
30.01.2020 Документооборот для всех госорганов построят на продукте самарской компании. 30 существующих СЭД останутся не у дел

(СЭД) для госорганов будет строиться на основе готового СЭД-продукта самарской компании «Хоулмонт» (Haulmont). Она стала победителем тематического тендера подведомственного Минкомсвязи НИИ «Вос
23.07.2019 Haulmont и Bellsoft протестировали свои программные продукты на совместимость

кт OpenJDK, и сделать сборку этого репозитория может любая компания, обладающая необходимыми компетенциями. В результате получится действующее окружение для запуска программ на JVM. Однако, по данным Haulmont, OpenJDK имеет порядка 20 тыс. известных дефектов, и для того, чтобы иметь уверенность, что сборка соответствует всем спецификациям Java SE, необходимо пройти верификацию с помощью Tec
17.10.2016 «Хоулмонт» получил лицензии ФСТЭК на защиту конфиденциальных данных

«Хоулмонт», разрабатывающая систему документооборота «Тезис», объявила о получении двух лицензий Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). как рассказали CNews в компани
05.10.2016 «Хоулмонт» автоматизировал документооборот Архангельской областной клинической больницы

Комплексная автоматизация документооборота на базе программного обеспечения компании «Хоулмонт»«Хоулмонт» объявил о комплексной автоматизации документооборота Архангельской областной клинической больницы на базе СЭД «Тезис». Как рассказали CNews в компании, автоматизация

29.06.2016 Haulmont перевела платформу CUBA в Open Source

Российская компания-разработчик Haulmont объявила о переводе платформы CUBA в Open Source. Теперь платформа распространяется по лицензии Apache 2.0 с исходным кодом, доступным на GitHub. Монетизировать её компания планирует з
13.04.2016 «Хоулмонт» дарит администраторам СЭД «Тезис» дополнительную именную лицензию

Компания «Хоулмонт» внесла изменения в политику лицензирования системы управления документами и задачами «Тезис». Теперь во всех редакциях системы присутствует одна бесплатная дополнительная лицензия для
25.08.2015 «Хоулмонт» и «КриптоПро» стали партнерами

Компания «Хоулмонт» стала партнером компании «КриптоПро», разработчика средств криптографической защиты информации и электронной цифровой подписи в России. Об этом CNews сообщили в «Хоулмонт». «Кр
09.07.2015 «Хоулмонт» получила лицензию ФСБ на разработку ПО, защищенного с помощью средств шифрования

Компания «Хоулмонт», ведущая разработку СЭД «Тезис», получила лицензию ФСБ РФ на разработку и распространение программного обеспечения, защищенного с помощью шифровальных (криптографических) средств инфо
02.03.2015 Softline пополнила портфель СЭД решением Haulmont

Компания Softline заключила партнерское соглашение с компанией Haulmont. Как сообщили CNews в Softline, по условиям договора компания займется поставкой, внедрением и поддержкой одного из решений разработчика — ECM-системы «Тезис». Haulmont специали
03.04.2014 Haulmont интегрировала ЕСМ-систему «Тезис» с Microsoft Dynamics CRM для «Приморнефтепродукта»

Компания Haulmont реализовала проект по интеграции ЕСМ-системы «Тезис» с системой управления взаимоотношениями с клиентами Microsoft Dynamics CRM для нефтяной компании «Приморнефтепродукт». Об этом CNew
03.03.2014 Haulmont выпустила новое решение для совместной работы

Компания Haulmont вывела на рынок новое решение для совместной работы и управления корпоративной информацией — «Тезис: Портал». Как сообщили CNews в Haulmont, корпоративный портал хранит внутренн
02.12.2013 Haulmont представила новую версию ЕСМ-системы «Тезис»

Компания Haulmont представила новую версию своей ЕСМ-системы «Тезис». В релизе 3.6 появилась возможность потокового сканирования, добавлены механизмы для интеграции с корпоративным порталом, сообщили CN
11.03.2013 «Русская Платина» автоматизировала документооборот на базе «Тезиса»

Компания Haulmont сообщила о том, что группа компаний «Русская Платина» автоматизировала документооборот с помощью системы управления документами и задачами «Тезис» (разработка Haulmont). Решение
16.01.2013 «Росспиртпром» автоматизирует документооборот на базе системы «Тезис»

Компания Haulmont сообщила о том, что руководство «Росспиртпрома», оператора алкогольного рынка России, по итогам проведенного тендера выбрало инновационную систему управления документами и задачами «Те

Публикаций - 120, упоминаний - 133

Haulmont и организации, системы, технологии, персоны:

8566 19
Docsvision - ДоксВижн 1017 16
Directum - Директум 1137 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2164 12
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 241 12
SAP SE 5352 11
Microsoft Corporation 24937 11
IBM - International Business Machines Corp 9485 11
Oracle Corporation 6774 11
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 11
Системы документооборота 501 9
Diasoft - Диасофт 948 8
InterTrust - ИнтерТраст 329 8
Корус Консалтинг ГК 1269 7
КриптоПРО - Крипто-ПРО 418 7
Digital Design - Диджитал Дизайн 546 7
АйТи 1392 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2194 7
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 58 7
GitHub 891 6
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 241 6
Comindware - Колловэар 164 6
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1158 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2994 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5081 5
Syntellect - Синтеллект 82 5
Цифра ГК 2494 5
Alfresco Software 147 5
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 5
Восход ФГБУ НИИ 664 4
Ред Софт - Red Soft 844 4
Google LLC 12011 4
Крок - Croc 1787 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13426 4
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1181 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1041 4
Infomaximum - Инфомаксимум 43 4
Новые облачные технологии (НОТ) 457 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8967 3
Bellsoft - БеллСофт 52 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7759 13
Почта России ПАО 2183 6
ПСБ - Промсвязьбанк 874 6
ССК - Сибирская Сервисная Компания 23 6
РусГидро ПАО - ГидроОГК 323 5
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 5
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 205 5
РЖД - Российские железные дороги 1953 4
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 53 4
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 26 4
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 53 4
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 345 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1086 3
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 85 3
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 49 3
Газпром нефть 645 3
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 52 3
ID Finance - IDF Eurasia - Свой банк - Газнефтьбанк 27 3
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 497 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 530 2
Роскосмос РКС - Российские космические системы 142 2
Roche Holding - Холдинг Рош 23 2
Альфа-Капитал УК 122 2
ГПБ - Газпромбанк 1115 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2907 2
Альфа-Банк 1804 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 2
Связной ГК 1375 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 274 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 2
Ростех - Вертолеты России 169 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 216 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 291 2
Лента - Сеть розничной торговли 2172 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 193 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 624 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 235 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12218 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6125 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1411 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3259 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4521 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5029 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3001 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5099 5
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МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 4
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Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2767 3
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3379 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1672 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2063 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2046 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2613 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 429 2
Минтранс РФ - РМРС - Российский морской регистр судоходства ФАУ 30 2
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 102 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1940 2
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 112 2
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 117 2
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 67 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 299 2
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Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 264 1
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Google Android 14369 10
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1371 10
Apple iOS 8022 8
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2136 8
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1459 8
Oracle Java Development Kit - JDK 178 7
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 258 7
Haulmont - CUBA Studio 6 6
Microsoft SQL Server - MS SQL 1686 6
Docker - Платформа распределённых приложений 383 6
JetBrains Kotlin - язык программирования 99 6
OpenIDE 8 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 773 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1415 5
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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