Haulmont представила СЭД «ТЕЗИС» 5.0

Haulmont Technology представила крупное обновление системы электронного документооборота (СЭД) «ТЕЗИС» версии 5.0. Она содержит несколько глобальных изменений.

В первую очередь, проведен существенный апгрейд большинства компонентов системы за счет перехода на новую версию высокоэффективной платформы CUBA 7.2.10. Также в системе появилось голосовое управление и возможность одной командой запустить целую последовательность действий. Администраторам стал доступен удобный механизм для настройки гибкого автоматического определения участников процессов. Помимо этого добавлено множество улучшений, направленных на повышение удобства использования и быстродействие.

Начиная с версии 5.0 СЭД «ТЕЗИС» переведена на новую версию платформы CUBA — 7.2.10. Для системы и ее заказчиков это означает серьезный технологический скачок. В продукт внесены следующие изменения. Добавлена поддержка Java 11. Версия Tomcat повышена до актуальной 9.0.40. Версия Gradle повышена до 5.6.4. Версия Vaadin повышена до 8.9.2. Версия Spring повышена до 5.2.9. Повышены версии библиотек, используемые в отчетах, полнотекстовом поиске, отображении диаграмм и других сервисах.

ORM-фреймворк заменен на Eclipselink. Проверена работа системы на последних версия поддерживаемых СУБД (PostgreSQL, Postgres Pro, MS SQL Server, Oracle, российские решения на базе PostgreSQL). CUBA Studio обновлена до последней версии — 15.0.

С переходом на новую версию CUBA Platform произошло очередное обновление компонентов СЭД «ТЕЗИС». Это значит, что система продолжает оставаться на острие технологий.

В новой версии появилась возможность управлять СЭД «ТЕЗИС» с помощью заранее настроенных голосовых команд: создавать задачи, заполнять поля, открывать документы, запускать по ним процессы. Пользователям не нужно будет заучивать список команд наизусть, поскольку система понимает не только одну формулировку, но и синонимичные.

Кроме того, можно создавать составные команды. В этом случае система в ответ на одну короткую фразу будет выполнять действия, состоящие из нескольких шагов. Для составных команд может быть задана любая последовательность действий. Например, администратор может настроить систему таким образом, что после команды «Сделать еженедельный отчет» будет автоматически создаваться задача с нужным сроком и описанием, которая сразу же будет направляться исполнителю. В результате руководитель выполнит минимум действий, а в системе сохранится информация, которая позволит оценивать загрузку сотрудников и получать уведомления о приближении дедлайна.

Начиная с версии 5.0 в СЭД «ТЕЗИС» после приобретения соответствующей опции доступен механизм «Матрица подстановок». Он предназначен для гибкой настройки правил автоматического вычисления участников процесса в зависимости от атрибутов конкретного документа, договора или задачи. Система и раньше могла подставлять нужных участников в зависимости от выбранного значения любого поля карточки. Однако при использовании матрицы подстановок параметров, влияющих на выбор участников процесса, может быть не одна сотня. Например, состав согласующих для договора может зависеть от его суммы, предмета, контрагента и так далее. Администраторы СЭД «ТЕЗИС» могут самостоятельно настроить правила вычисления участников. Использование матрицы подстановок избавит пользователей от необходимости в каждом случае самостоятельно решать, кого добавить в состав участников процесса. Организации-заказчику это поможет выработать четкие процедуры, если их нет, и неукоснительно соблюдать их, если они есть.

У администраторов появилась возможность настроить видимость созданных ими папок поиска для определенных системных ролей. Это позволяет сделать более удобным разграничение доступа в соответствие с правами пользователей. Кроме того, у пользователей в интерфейсе не будет лишних элементов, только папки, необходимые им в работе.

Когда какой-либо сотрудник, например, уезжает в отпуск, он назначает в СЭД «ТЕЗИС» замещающего пользователя. В новой версии добавлена возможность создавать отчет о действиях замещающего. В нем будет отражена информация обо всех созданных карточках, выполненных действиях и оставленных комментариях. Таким образом, после возвращения можно будет быстрее и удобнее войти в курс дела.

При регистрации документа добавлена возможность отнести его к тому или иному проекту, заполнив соответствующее поле в карточке. Таким образом, хранение документов станет еще более структурированным, а их поиск — еще более удобным.

За счет перехода на новую версию CUBA Platform появились новые опции для работы с диаграммами: возможность сохранять их в различных форматах (PNG, JPG, SVJ, PDF, CSV, XLSX и JSON), а также менять режим, цвет и непрозрачность элементов диаграммы.

Чтобы сотрудникам заказчика было легче освоиться в СЭД «ТЕЗИС», в новой версии были переработаны инструкции. Теперь в них используется сценарный подход с описанием работы с точки зрения функциональных ролей пользователей. Также изменился формат быстрой справки. Теперь в ней можно найти информацию по всем основным функциям системы, представленную максимально наглядно.

Другие новые функции и изменения. Улучшена производительность формы быстрой регистрации. Администраторы смогут экспортировать и импортировать группы доступа и роли пользователей. Администраторам станет удобнее создавать отчеты и контролировать корректность их исполнения. При создании новой версии учитывались пожелания пользователей системы.

Кроме описанного, выполнено еще более 500 изменений, направленных на повышение удобства использования.