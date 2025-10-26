Разделы

Haulmont Jmix CUBA Low Code Platform

Haulmont - Jmix - CUBA Low Code Platform

 

Виктор Фадеев, Директор по маркетингу платформы Jmix, Хоулмонт "Как сделать Java джуниоров продуктивными в рекордные сроки с помощью open-source платформы Jmix",  Конференция CNews "Перспективы Open Source в России" 25.05.2023, Москва

СОБЫТИЯ

26.10.2025 Low-code платформа или low-code система: что выбрать 1
28.03.2025 VK Tech и Opus Tech завершили разработку компонентов платформы частного облака для нефтегазовой отрасли 1
12.12.2024 Как перейти на российские инструменты для Java-разработчиков 1
25.11.2024 Хакеры отключают скандально известный антивирус через его же собственный драйвер 1
23.10.2024 Очередное ужесточение блокировки лицензий IntelliJ IDEA в РФ 1
02.07.2024 Новая разработка группы «Борлас» включена в реестр российского ПО 1
02.07.2024 Новая разработка Группы «Борлас» - МСУ ТОиР - включена в Реестр российского ПО 1
01.06.2023 Когда в России появятся собственные Open Source продукты 2
23.01.2023 Рынок хакерского шифрования обрушился. Жертвы массово отказываются платить 1
14.12.2022 Microsoft поделилась своими цифровыми подписями с хакерами. Теперь они могут получить полный контроль над ПК. Антивирусы не помеха 1
18.10.2022 Подведены промежуточные итоги цифровизации и импортозамещения в России 2
10.10.2022 С чего начать импортозамещение SAP, Oracle и IBM? 1
30.09.2022 Цифровизация в опасности 3
27.09.2022 Успейте подать заявку на участие в конференции «Импортозамещение 2022: первые итоги», которая состоится 6 октября 1
13.04.2022 Какие западные ИТ-решения можно оперативно заменить на отечественные 3
29.03.2022 Haulmont примет участие в конференции CNews «Импортозамещение 2022» 1
10.03.2022 СЭД «Тезис» продолжает работать 2
14.01.2022 Решение CrossTech Smart Assets включено в реестр российского ПО 1
22.07.2021 Bellsoft обеспечила совместимость программного стека Java с российским процессором Baikal-M 2
07.06.2021 Алексей Ромашкин -

Наилучшими темпами в России цифровизуются ритейл, банки и госсектор

 2
14.05.2021 Agile и DevOps не так полезны, как о них говорят 2
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 1
04.03.2021 Как банкам добиться технологической независимости? Haulmont приглашает обсудить на конференции CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» 1
09.02.2021 Число пользователей Liberica JDK превысило 2,5 млн по итогам 2020 года 1
23.12.2020 Haulmont представила СЭД «ТЕЗИС» 5.0 2
03.12.2020 Классические СЭД нуждаются в срочной модернизации 1
10.11.2020 «Крок» обновила портфель решений для управления документами под отрасли, импортозамещение и «удаленку» 2
22.10.2020 Сбер приобрел у Haulmont low-code продукт CUBA Studio 1
22.05.2020 Как антиCovid-решения меняют работу компаний 2
30.01.2020 Документооборот для всех госорганов построят на продукте самарской компании. 30 существующих СЭД останутся не у дел 1
31.07.2019 Цифровой суверенитет с Liberica JDK и CUBA Platform 1
23.07.2019 Haulmont и Bellsoft протестировали свои программные продукты на совместимость 1
26.03.2018 Нужна ли ИТ-стратегия в эпоху цифровой революции 5
27.02.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018» 1
19.02.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018» 1
29.06.2016 Haulmont перевела платформу CUBA в Open Source 1
18.04.2016 СЭД «Тезис» вошла в Единый реестр отечественного ПО 1
22.03.2016 СК «Олимпийский» автоматизировал документооборот на базе системы «Тезис» 1
01.10.2015 Вышел новый релиз системы документооборота «Тезис» 1
02.03.2015 Softline пополнила портфель СЭД решением Haulmont 1

Публикаций - 44, упоминаний - 61

Haulmont и организации, системы, технологии, персоны:

Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 127 31
Oracle Corporation 6849 9
8858 8
SAP SE 5414 6
Google LLC 12168 4
IBM - International Business Machines Corp 9542 4
Axiom JDK - Аксиом АО - ранее Bellsoft - БеллСофт 53 4
Microsoft Corporation 25175 4
Citrix Systems - Цитрикс Системс - Citrix Ru&CIS 3 3
GitHub 945 3
Citrix Systems 836 3
Diasoft - Диасофт 1005 3
КриптоПРО - Крипто-ПРО 429 3
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 172 3
Spinnaker Support - Спинекер Сапорт - Спиннэкерсаппорт раша 7 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2384 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5215 3
SentinelOne 22 2
InterTrust - ИнтерТраст 334 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 329 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 2
Alfresco Software 147 2
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 104 2
Google - Mandiant Threat Intelligence - Red Cliff Consulting 37 2
Системы документооборота 510 2
МегаФон 9751 2
Восход ФГБУ НИИ 676 2
Корус Консалтинг ГК 1311 2
Крок - Croc 1814 2
Docsvision - ДоксВижн 1029 2
Бакка Софт - Bacca 14 2
Comindware - Колловэар 172 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 630 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 230 2
Sophos - SophosLabs 424 2
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 528 2
OpenText 214 1
ЭвриТег - EveryTag 36 1
АйДи - Технологии управления 50 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7997 6
Северсталь Менеджмент 30 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 944 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 508 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 347 3
ПСБ - Промсвязьбанк 895 3
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 218 2
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 60 2
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 2
Почта России ПАО 2226 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 291 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 518 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 219 2
Русагро Группа Компаний 334 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 550 2
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 115 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 195 2
LEGO 255 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 145 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 169 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 98 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 121 1
ОССП - Объединённые Системы Сбора Платы 14 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 78 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 100 1
СМП-Страхование 2 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 204 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 77 1
Автодом - АвтоСпецЦентр ГК 19 1
Frank RG - Frank Research Group - Фрэнк РГ 17 1
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 11 1
Ehrmann - Эрманн 5 1
Lidings - Лидингс 6 1
SHL 8 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - МЗИК, ЗиК - Машиностроительный завод имени М. И. Калинина 3 1
Belgee - Белджи 16 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 125 1
X5 Group - Перекрёсток 601 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 352 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12690 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6227 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел 436 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1439 3
ФРЦЭ - Фонд развития цифровой экономики 7 2
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 82 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5168 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3342 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2131 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4789 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3099 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 362 2
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 70 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 361 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 118 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 35 1
Минтранс РФ - РМРС - Российский морской регистр судоходства ФАУ 30 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 172 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3094 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 749 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 230 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 159 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2240 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 54 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 822 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1676 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1402 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3334 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1267 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 91 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 383 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 72 1
ASF - Apache Software Foundation 220 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 240 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 736 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1038 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 202 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 50 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71926 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56267 20
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13228 20
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8071 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22597 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22727 18
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25780 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12228 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33522 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31641 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26927 12
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12232 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14621 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11421 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11252 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9903 9
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1519 9
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5907 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5640 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17223 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31066 8
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3370 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16927 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7320 7
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 740 6
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2209 6
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1382 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7192 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5191 6
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4126 6
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4529 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12101 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12874 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5795 5
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 821 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9243 5
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13488 5
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4710 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6614 5
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3574 4
Haulmont - Тезис СЭД 89 16
Oracle Java - язык программирования 3314 12
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1469 6
JetBrains - IntelliJ Platform - IntelliJ IDEA - среда разработки программного обеспечения 44 5
Haulmont - CUBA Studio 6 5
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 134 5
Microsoft Windows 16223 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1987 4
Oracle Java Development Kit - JDK 192 4
Axiom JDK - Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 40 4
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 131 4
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1306 4
Linux OS 10774 4
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 83 3
Apache HTTP Server - Apache Web Server 600 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 834 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1712 3
JavaScript - JS - язык программирования 1311 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2321 3
OpenJDK - Open Java Development Kit 118 3
Oracle TCK - Oracle Technology Compatibility Kit 15 3
Docker - Платформа распределённых приложений 417 3
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 256 3
JetBrains - Kotlin - язык программирования 110 2
Ascensio System SIA - OnlyOffice 33 2
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 2
React JS - JavaScript фреймворк 105 2
Broadcom - VMware - Spring Boot 15 2
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - Potok.io - Поток Оценка 360 - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 67 2
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 346 2
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 404 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 252 2
Axiom JDK - LiberCat 59 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 252 2
Google Chrome - браузер 1631 2
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 115 2
Microsoft Office 3917 2
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 77 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1114 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 915 2
Фадеев Виктор 4 4
Глащенко Андрей 7 4
Чернов Антон 23 3
Тарасов Александр 10 3
Зайчиков Илья 20 3
Абдуллин Алик 6 3
Натрусов Артем 309 3
Дунаев Сергей 61 3
Нестеров Алексей 157 3
Халяпин Сергей 85 3
Семчук Иван 12 3
Иванов Георгий 18 3
Воронин Петр 37 2
Алексин Михаил 18 2
Митенков Алексей 20 2
Кутузов Максим 21 2
Соломонов Михаил 6 2
Заянц Илья 53 2
Гонтарь Людмила 9 2
Мураховский Эдуард 38 2
Дорожко Алексей 6 2
Ульянычев Матвей 47 2
Остроумов Максим 14 2
Лоран Анна 7 2
Лессар Георгий 8 2
Кукушкин Егор 4 2
Алифанов Кирилл 70 2
Лигачев Глеб 105 2
Беляев Владислав 96 2
Белокрылов Александр 27 2
Гребенщиков Дмитрий 37 2
Киселёв Алексей 79 2
Гришин Дмитрий 209 1
Касимов Денис 22 1
Лазаренко Дмитрий 73 1
Егоров Вадим 15 1
Шевелев Борис 5 1
Белайчук Анатолий 31 1
Дмитриев Александр 48 1
Кондаков Александр 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 154955 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45339 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53246 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2886 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14444 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1378 3
Парагвай 54 2
Земля - планета Солнечной системы 10605 2
Великобритания - Лондон 2404 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18007 2
Россия - ПФО - Самарская область 1432 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 119 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 143 1
Швейцария - Альпы - Альпийские горы - Schweizer Alpen - Маттерхорн - Брейтгорн 46 1
ДНР - Мариуполь 27 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1217 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13531 1
Азия - Азиатский регион 5718 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 986 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 546 1
Америка Латинская 1871 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4071 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 747 1
Сербия - Республика 353 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1435 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1551 1
Франция - Французская Республика 7962 1
Европа 24575 1
Китай - Пекин - Beijing 1040 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 921 1
Куба - Республика 393 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1066 1
Беларусь - Белоруссия 5992 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54454 18
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10014 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50774 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5803 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6163 8
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3001 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14878 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11622 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3749 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25687 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5232 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6186 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8272 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31458 4
Аудит - аудиторский услуги 3022 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20106 4
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2242 3
Экономический эффект 1185 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2569 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8181 3
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2131 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4902 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1629 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3339 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2725 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 980 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4878 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17222 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3642 2
Энергетика - Energy - Energetically 5463 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 771 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10581 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6603 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4210 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 390 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5277 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5449 2
Черкизон - Черкизовский рынок 164 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6720 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3671 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11385 2
PC Magazine - PCMag 93 1
Wikipedia - Википедия 567 1
BleepingComputer - Издание 400 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3714 6
Gartner - Гартнер 3595 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8323 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 352 2
Informa - Ovum - Omdia 138 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 765 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 76 1
РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1231 2
РАН - Российская академия наук 1988 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 97 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 255 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 971 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 655 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 198 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 597 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2128 7
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2583 2
CNews ИТ-стратегия 32 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1395354, в очереди разбора - 731937.
Создано именных указателей - 184916.
